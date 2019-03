Llueve el día de mi boda ¿Ahora qué? - ¡Sí quiero!

Si hay algo totalmente imprevisible en una boda y que nadie puede controlar, ni siquiera la mejor wedding planner del mundo, es el tiempo y la lluvia. Si has visto Una Cuestión de Tiempo recordarás el gran vendaval y la cantidad de agua que cae cuando los protagonistas salen de la Iglesia.

O si eres muy fan de Friends, se te vendrá a la mente la gran nevada que cae el día de la boda de Phoebe y Mike y que les obliga a casarse en plena calle porque no son capaces de llegar a la Iglesia.

Pero, al final, todo esto es pura ficción. La realidad es que puede llover en todas las bodas, seas quien seas. Y si no, que se lo digan a los Reyes Felipe y Letizia. El día de su boda, un 23 de mayo de 2004, estaba previsto que la Reina llegara a la catedral de la Almudena a pie y no en coche como ocurrió finalmente por culpa de la lluvia.

Aunque no se pueda predecir la lluvia, estar pendiente del tiempo siempre puede dar muchas pistas. Aun así, siempre, es muy importante tener en el bolsillo un plan B “para que todo salga perfecto”. Así lo aconsejan María y Patricia. Las dos son Wedding Planners de Peonías Eventos y recalcan la necesidad de “tener plan con lluvia y plan sin lluvia. Y que sean los dos igual de buenos, porque el tiempo es una variable que no depende de nadie y te la puede jugar. Ha diluviado en julio y ha hecho un calor horrible en octubre”.

Eso sí, no vale cualquier plan B. Es muy importante que si tu pareja y tú os vais a casar, os guste tanto esa segunda opción como la primera. “Al final, el tiempo es lo de menos”, afirma María. “La gente va a recordar la boda por lo bien que se lo pasó, por cómo comió, por cómo disfrutó, por lo emotiva que fue… No por si llovió o no llovió”.