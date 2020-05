"DE NO HABERME DEDICADO A LA MUSICA HABRÍA SIDO COCINERO" - Saboreando

Entrevista a Pitingo, el creador de la “Soulería”

Hoy aquí, en saboreando, esta revista radiofónica sobre gastronomía de la cope.es, estamos de enhorabuena porque contamos con uno de los artistas más importantes tanto de España como del resto del mundo, y no exagero. Se trata de Antonio Manuel Alvarez Vélez. Seguramente muchos de ustedes no sabrán a quien me estoy refiriendo con este nombre, pero si os digo que ha cantado con iconos mundiales como Eric Clapton, Pink Floid, Marc Anthony o Juan Gabriel, entre otros, además de ser el creador de Sou leria, que es mestizo y fronterizo, que ha sido el primero en fusionar el flamenco con el soul y el pop, que es un ayamontino de pro, que es un joven encantador, una gran persona, familiar, cercano, con los pies en la tierra… ya habréis descubierto que, efectivamente, estoy refiriéndome del gran Pitingo, que en caló significa presumido y es que, efectivamente, aunque muy sencillo, él reconoce en esta entrevista que es un poco coqueta.

Este joven onubense cuenta con una larga trayectoria artística repleta de éxitos. Y así lo constata una extensa relación de premios y reconocimientos que ha ido cosechando en su carrera musical; como son:

Disco de Oro (más de 40 000 copias vendidas)

Doble Disco de Platino (más de 110 000 copias vendidas)

Premio Ondas de Música 2008 – Mención especial del jurado a las nuevas corrientes flamenca GQ como músico del año 2008

Galardón PROMUSICAE por sus más de 40 000 discos vendidos

PROTAGONISTAS 2008 en la categoría Artista Revelación

Premio Cadena Dial 2008

Premio El Público, de Canal Sur Radio, como Artista Revelación 2008

Premio LLongueras 2009

Premio de la Música 2009 ( XIII Edición de los Premios de la Música ) – Artista Revelación con el álbum Soulería

Premio Cadena Dial 2011

Premio Internacional Cubadisco 2013

Premio Escaparate 2015

Premio Radiolé 2015

Premio Radiolé 2016

Premio Pata Negra del Corral de la Morería 2018

Premio Cofrade del Flamenco 2019

