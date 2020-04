Más de 1200 sanitarios y miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado se han inscrito ya para asistir a las cenas que les regalarán 200 restaurantes de Cádiz y Sevilla para agradecerles su labor durante la crisis del Coronavirus - Saboreando

Parece increíble que, en pleno mes de abril, y con la hipotética salida al mercado de las nuevas consolas a finales de este mismo año, lo único que tengamos claro de PlayStation 5 es que será “la leche” de rápida y que tendrá un mando bicolor con tecnología háptica denominado DualSense. A parte de la palabrería técnica con la que Cerny nos deleitó hace un mes (que debería convalidar media carrera de ingeniería), los únicos datos extra oficiales de la nueva consola de Sony vienen de la mano de, el ex de The Wall Street Journal, Takashi Mochizuki. Este señor parece que controla no solo información de PlayStation sino de toda la industria. Para poneros un poco en contexto de quién demonios es este señor, deciros que, en su etapa en The Wall Street Journal, el señor Mochizuki fue el encargado de adelantar - en 2018 - que Nintendo estaba trabajando en una versión “mini” y una “pro” de la Switch. Por lo pronto, con la versión mini acertó y, si me preguntas a mí, a día de hoy, ... leer el resto