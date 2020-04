APONIENTE Y LÚ COCINA Y ALMA, AUNAN SUS TRIPULACIONES PARA AYUDAR EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN CÁDIZ - Saboreando

¡Mis queridos palomiteros! ‘Los últimos años del artista: Afterimage’: Wajda dice no al comunismo. Nos hallamos ante el primer trabajo póstumo del nonagenario y oscarizado cineasta polaco, estrenado 23 días después de su muerte, hace cuatro años. Cartel promocional del filme | ‘Los últimos años del artista: Afterimage’: Wajda dice no al comunismo El filme recoge el retrato de uno de los artistas plásticos favoritos del realizador, Wladyslaw Strzeminski, una de las principales figuras de la pintura de vanguardia durante la primera mitad del siglo XX en Polonia, ayudante del destacado pintor ruso Malevitch, y autor de la teoría artística del unismo. Andrzej Wajda | ‘Los últimos años del artista: Afterimage’: Wajda dice no al comunismo La película de Wajda es un reflejo de la lucha del artista contra los poderes comunistas que poco a poco le van privando de todos sus derechos. Como Strzeminski no quiere aceptar el nuevo programa estético ... leer el resto