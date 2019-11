¡Son campeones! Francisco Javier Ruiz, de la Jamada de Arrabal, en Burgos, y Pascal Etcheverria, de Francia, ganadores de Tapas 2019 - Saboreando

Te deslizas en el aire y la más hermosa de las melodías llena la vida de tu esencia. Te aferras a un gesto, a una caricia, a una mirada, siempre a esa mirada… Esa mirada desconfiante, que guarda dentro de sí infinita confianza Que viaja a mi interior dándome lo que más anhelo y temo Que dibuja la esperanza derrochando dudas capaces de acabar con la existencia misma. II Y qué sería de los sueños si tú no te esforzaras en hacer más complicada la realidad. Y qué sería de mí, temeroso del amor, si tu tranquilidad no me ahogase cada vez más. Y tú seguirás con tu aparente inseguridad, con tu inocente ignorancia, con el pasar de los días. Y yo me aferraré a ese gesto, a esa caricia, a esa mirada, siempre a esa ... leer el resto