María José Meda, chef y presidenta del Jurado: “Me ha impresionado la creatividad y la gran intensidad de sabores” - Saboreando

¡Mis queridos palomiteros! Ateneo de Pozuelo representa ‘Aquí no paga nadie’ en Guadarrama. Esta Asociación Cultural, a la que ya nos hemos referido recientemente, pondrá en escena la comedia antedicha, sátira política y pieza referencial del teatro del absurdo italiano, gracias a la destreza derrochada por los autores del libreto, Darío Fo, Nobel de Literatura en 1997, y su esposa Franca Rame. La cita será el próximo sábado, 9 de noviembre, a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Torre, en Guadarrama. Dirige: Terencio Tofanes. Cartel promocional de la comedia teatral Aquí no paga nadie | Ateneo de Pozuelo representa ‘Aquí no paga nadie’ en Guadarrama Aquí no paga nadie, premonitoria en su época, es una comedia que retorna constantemente al universo escénico para recordarnos que las crisis se repiten una y otra vez, repercutiendo como siempre en el más necesitado, pero el ser humano es un superviviente nato y llegado ... leer el resto