AZOTEA GRUPO DESEMBARCA EN CÁDIZ CON EL CUARTEL DEL MAR - Saboreando

La madre a la que no le gusta el vestido que le gusta a su hija, la hermana que le alucina, la amiga que saca defectos, la tía que se emociona, la dependienta que le dice a la novia que siga su instinto… ¿Cuántas horas te has pasado pegada a la tele viendo los típicos programas de vestidos de novia? Después de un análisis exhaustivo, aprecias que son muchos los tipos de personas que pasan por una tienda de vestidos de novia. Y por qué no: de vez en cuando son un auténtico show. Pasan de las lágrimas, al enfado y a la alegría en un solo instante. Ir a probarse el vestido no es tarea fácil. Es un momento muy importante en el que puede haber desacuerdos. Y aunque las opiniones son necesarias, no te va a apetecer escuchar muchas de ellas. https://www.youtube.com/watch?v=9c8A9xu6kBQ La regla básica para aclarar los desacuerdos “es que ... leer el resto