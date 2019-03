CADA AÑO MUEREN MILLONES DE NIÑOS EN EL MUNDO VÍCTIMAS DEL HAMBRE - Saboreando

Desde hoy ya puedes acceder a su librería de más de 600 juegos de PS4, PS3 y PS2 y jugar con ellos en streaming. ¡Buenos días, gameLover! Hoy amanecemos con una gran noticia: El servicio PlayStation Now ya está disponible en nuestro país. ¿Que no sabes en qué consiste? No te preocupes, porque en este artículo vamos a sacarte de dudas. Para empezar hay que aclarar que PlayStation Now es un servicio de suscripción que te permite jugar vía streaming a cualquiera de los más de 600 títulos disponibles, una gran selección de videojuegos del catálogo de PS4, PS3 y PS2. Podrás hacerlo desde tu consola PS4 o PS4 Pro y también a través de un PC con Windows (sí, lo siento, aún no existe soporte para Mac). Es cierto que inicialmente el servicio era compatible con otros dispositivos de la compañía como PS3, PS Vita o PlayStation TV (incluso con algunos televisores Sony Bravia y dispositivos de otras marcas), ... leer el resto