MISS KAFEÍNA: UN CONCEPTO DE RESTAURACIÓN DIFERENTE - Saboreando

En un altillo del armario, en una caja debajo de la cama… Cualquier lugar es bueno para guardar tu vestido de novia. Porque salvo que hagas como Rachel, Mónica y Phoebe de Friends y te lo pongas para jugar en casa, lo más probable es que no lo vuelvas a lucir. Deshacerse de tu vestido de novia no es una decisión fácil. Pero y si pudieras recuperar parte del dinero que pagaste por él ¿Lo venderías? Esta opción se baraja cada vez más. Y con ella permites que otras mujeres puedan acceder a vestidos de novia de segunda mano por un precio más asequible. Aída Gómez es propietaria de El Tocador Vintage y comenta que “siempre hay alguna chica que le cuesta un poco más. Pero por lo general no. Cada vez nos volvemos más prácticas y preferimos recuperar algo de dinero y no ocupar espacio en casa.” Con este motivo se ... leer el resto