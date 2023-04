¡Mis queridos palomiteros! Martes Santo: ‘Vivo’: La peli sobre la Eucaristía sigue rompiendo moldes.

Instalados ya en la semana más importante del año para los católicos, recordamos una de las películas más esclarecedoras sobre la Eucaristía que, como se sabe, se instituirá de nuevo el Jueves Santo.

Y no solo por ese motivo me ha parecido oportuno traer el documental a colación. También porque ha sido una noticia que he valorado en varias ocasiones desde este mismo espacio por la fuerza de su mensaje, por cómo se ha sobrepuesto en una cartelera a menudo comercial y por cómo ha seguido arrojando cifras de escándalo en Estados Unidos e Hispanoamérica.

Martes Santo: ‘Vivo’: La peli sobre la Eucaristía sigue rompiendo moldes

No parece existir una receta para poner en valor una película con curas, de fe, y sobre un tema que choca de frente en el mundo contemporáneo, generalmente a consecuencia de una explotación masiva de películas que, aunque cuenten con grandes intérpretes, no arrojan ideas con cierta personalidad o que desplieguen temas de más interés.

Y no por ello, por contraste, funciona esta estupenda historia de Vivo, sino porque la universalidad de su contenido desencaja al espectador que mejor puede conocer el resultado final. El éxito, el fenómeno, el revulsivo de Vivo aún no tiene explicación. Seguramente por eso me gusta tanto, porque es capaz de descolocar a todos.

¿Quién está entonces detrás de Vivo?

Por un lado Bosco Films, la distribuidora que arriesgó con la propuesta y, por otro, Jorge Pareja –a quien tuve ocasión de entrevistar-, el joven cineasta que se ha enredado con el asunto y su trabajo sigue generando ríos de tinta. Tal ha sido el impacto recibido, que me ha parecido oportuno darle forma y contexto a través de esta videocrítica.

¿De qué va Vivo?

La vida parece que nos come y no nos deja margen para decidir…pero ¿qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiaran tu mirada y el enfoque de tu vida?

Estas son cuatro historias, reales, que se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver… Aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está Vivo y les ha devuelto la vida.

Si escuchas le podrás oír y, si miras, le podrás ver, porque, aunque cueste creerlo ahí hay vida.

Confío en vuestro criterio y espero las valoraciones críticas al filme.

