¡Mis queridos palomiteros! ‘A land imagined’: Bellísimo drama de Yeo Siew Hua candidato al Oscar. El pasado viernes, 4 de los corrientes, Surtsey Films llevaba a las salas de cine españolas el segundo trabajo para cine del joven realizador singapurense de 35 años, tras In the House of Straw (2009). La película fue candidata a competir en los Oscar 2020 en la categoría de filme en lengua no inglesa y después se alzó con el galardón a la mejor película en el Festival de Locarno.

La historia sigue los pasos del detective Lok. Investiga la desaparición de Wang Bi Cheng, un obrero chino que trabaja a duras penas en la construcción y que lleva en paradero desconocido hace una semana. Nadie sabe dónde está. Al tiempo, Lok no parece estar especialmente atraído por el caso. Sin embargo, cuando Ajit se esfuma -un compañero de trabajo de Wang-, el agente reconoce la dificultad del caso, lo cual va a requerir toda su inteligencia y destreza para resolver el rompecabezas.

Impecable trabajo de Yeo Siew Hua, sutil y conmovedor, especialmente llamativo en su tratamiento estético, que redondea a la alza su exquisita su factura visual, que viene apoyado por su doloroso desarrollo argumental -bien promocionado en la subtrama casi amorosa- y acentuado por unas muy buenas interpretaciones.

‘A land imagined’: Bellísimo drama de Yeo Siew Hua candidato al Oscar

No hay que perder nunca de vista el tono de thriller de acción de A land imagined, sobre todo porque puede confundir al respetable, si antes no se le recuerda que no se trata de acción a raudales al uso -en el mejor de los estilos de cine del sudeste asiático-, de esas que a menudo exhibe el cine occidental, a veces con acierto. En el caso que nos ocupa el ritmo es perfecto, dado que cuanto acontece está rodado con la misma pasión y la misma intensidad.

Por su parte, Yeo Siew Hua arroja una crítica demoledora al conflicto sobre la inmigración ilegal y también sobre los modos y las formas de vivir en Singapur. Generalmente, la ciudad se ve a menudo relacionada con grandes rascacielos y una economía que permite a sus habitantes vivir con comodidad.

Pero, en A land imagined, se muestra la otra cara de la misma realidad: un mundo opresivo, axifisiante, sin salidas y además tejido con personas sin recursos, explotadas en su trabajo y que buscan una vida mejor en alguna parte. Pero hasta en los sueños ni las cosas salen bien.

El realizador sirve así una película con pocos actores, muy local, en algunos aspectos en formato teatral, pero que resulta redonda en su resultado final.

Además, Yeo Siew Hua demuestra ser un gran conocedor de las penalidades humanas y un gran director de actores, dado que todos los intérpretes saben comunicar su estado de ánimo en cada uno de sus ambientes en que se ven envueltos. De esta manera, las escapadas ocasionales al mar, a la sala de recreativos donde intentan ser héroes por una vez, potencian su soledad, no tanto su infelicidad.

El realizador sirve así una película con pocos actores, muy local, en algunos aspectos en formato teatral, pero que resulta redonda en su resultado final

Pero si hay un aspecto especialmente reluciente en A land imagined es su lenguaje visual a través de bellísimas escenas, herederas, por ejemplo, del cine de Wong Kar Wai o Tarsem Singh, que contribuyen a que la narración sea más perfecta, más estilizada, más elegante.

Estamos, pues, ante una de las películas que mejor retrata la condición humana. Con el añadido de que el ser humano es capaz de casi todo por seguir vivo. Pero claro, para eso, también su perseguidor debería ponerse en sus zapatos. Otra joya cinematográfica más que evidencia el buen estado de salud del séptimo arte cuando narra historias auténticas. Muy, muy recomendable.

Share and Enjoy !