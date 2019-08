¡Mis queridos palomiteros! 9 mujeres contra Plácido Domingo aunque apenas deis la cara. Y así nos luce el pelo. Vivimos una etapa escandalosa. Todo se da por hecho, por mal hecho, y al final quiere hacerse cierto el adagio “piensa mal y acertarás”, cuando yo razono al revés: “piensa bien y acertarás”.

El caso de abuso sexual contra el laureado tenor Plácido Domingo, perpetrado por 9 mujeres, está siendo expuesto de modo tan grotesco y cruel que no hay quien se lo crea. Bueno, sí, las denunciantes están seguras de que los abusos cometidos hace 30 años gozan de credibilidad. No sé, parece que dentro del #MeToo entra todo. Y ahora llega a la música clásica para instalarse. Y lo peor es que al cantante, jaleado en medio mundo por su talento musical, ya se le está juzgando; algunos incluso lo han condenado. El reo está desahuciado y no hay modo de salvarlo.

Hasta donde yo sé sólo un juzgado tiene la potestad de decidir si los hechos que relatan esas 9 mujeres son ciertos. Bueno, he leído que hay 45 denuncias más, pero 44 son anónimas… No sé yo este feminismo por dónde va… En fin. Mientras tanto, la reputación del Sr. Domingo se ha ido al garete. Por el momento, dos orquestas ya le han retirado su palabra, lo cual es algo denigrante cuando, digo, no hay sentencia firme sobre el caso. Pero es lo mismo. Lo importante es que el #MeToo tome la palabra y el feminismo ramplón que lo lanzó vuelva a las andadas. Hasta que alguien le cierre la boca.

9 mujeres contra Plácido Domingo aunque apenas deis la cara

En el cine, hemos sido testigos de los casos de agresión sexual realizados por Bill Cosby, Harvey Weinstein, Woody Allen, John Lasseter, Brett Ratner, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone o el archiconocido asunto de Roman Polanski. Algunos están en marcha, otros han prescrito. ¿Entonces nos tenemos que tomar en serio todo lo que diga el #MeToo? Porque lo que se ha comprobado después es que lo que hay detrás de este movimiento es dinero, el maldito dinero, sin que quienes promueven la acción les importe un comino la reputación de los afectados.

No he oído decir nada a las muchachas del #MeToo sobre la denuncia de acoso sexual del modelo Josh Kloss contra la cantante Katy Perry

Si no, que le pregunten a los actores Geoffrey Rush, Morgan Freeman o Kevin Spacey, absueltos o indemnizados económicamente por lanzar injurias contra sus personas. Pero claro, siempre a este mundo cañí hollywoodiense le sembrará la duda. “Algo habrá hecho”, escucho a menudo. Pues a lo mejor no, o, a lo peor, tenemos que invertir los roles, porque como el Pisuerga pasa por Valladolid…

No he oído decir nada a las muchachas del #MeToo sobre la denuncia de acoso sexual del modelo Josh Kloss contra la cantante Katy Perry, ni nada de que la actriz Asia Argento se haya metido en la cama con Jimmy Bennett, un actor menor de edad. Porque esto es también agresión sexual. Seamos justos, ¿no? Estas cosas no interesa contarlas porque la reputación de estas mujeres, poderosas valedoras del #MeToo, quedarían más que en entredicho en ridículo.

Pero no. Desviamos ahora la atención contra Plácido Domingo, a ver qué hay allí de cierto. Por de pronto, la soprano Pilar Jurado, presidenta de la SGAE, defiende al tenor. Y eso me gusta, porque significa que alguien le cree. O al menos cree en su presunta inocencia. Dejemos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.