Recuerdos del Mundial de Italia 90 - Las Merinadas Deportivas de Edu

Recuerdo el Mundial de Italia como el comienzo de mi afición por el fútbol. Casi todo el mundo coincide en que,hasta la fecha, ha sido el peor Mundial de la historia, pero a mí me trae buenos recuerdos. Es junio de 1990 y el Real Madrid acaba de ganar su quinta Liga consecutiva y además con el récord (superado años después por el equipo de Mourinho) de los 107 goles del Madrid de Toshack.

Por aquel entonces ya hacía bastante tiempo que me había reconvertido en madridista, tras haber sido del Athletic hasta los cinco años más o menos. En aquellos días estaba más preocupado de jugar a los “clicks” de Playmobil que de los partidos del Madrid. El 15 de abril de aquel año escuché por la radio, que el Madrid empataba a cero en Valladolid y ganaba así su vigésimo quinta Liga. Casi dos meses después, el 8 de junio, comenzó “mi” primer Mundial.

El Marca en el kiosko de Luis

Nunca se me olvidará. Una tarde de aquel mes de junio, mi padre me dio dinero para que bajara al kiosko de Luis a comprar el diario Marca. Esa fue la primera vez que leí el periódico, tenía ocho años, y no he dejado de hacerlo desde entonces.

La selección española acudió al Mundial de Italia 90 con la Quinta del Buitre al completo. La España dirigida por Luis Suárez debutó contra Uruguay el 13 de junio en Udine. Partido malo donde los haya de la selección. Empate a cero final. Rubén Sosa falló un penalti cometido por Villarroya.

17 de junio. Nueve de la noche. Estadio Friuli de Udine. Asisten 32.733 espectadores. Arbitra el ecuatoriano Elías Jácome. Juegan España y Corea del Sur. Michel, jugador del Real Madrid, llega al partido después de haber sido duramente criticado. El partido comienza con susto para el equipo español. Un fallo defensivo del jugador del Athletic, Genar Andrinúa, estuvo a punto de costarle un gol en contra.

«Hat trick» de Michel

En el minuto 22 comenzó a fraguarse una noche memorable . Villarroya centra desde la banda izquierda y Michel remata según le llega. Golazo. Al filo del descanso llegaría el empate de los surcoreanos. Hwang Bo-kwan marca desde fuera del área tras una falta ante la que Zubizarreta no puede hacer nada.

A los dieciséis minutos de la segunda parte, Michel lanza una falta y anota su segundo gol de la noche. Otro tanto sensacional del jugador madrileño. Doblete que veinte minutos más tarde, se convertiría en “hat trick”. El tercer gol es el mejor de la noche y posiblemente de aquel Mundial de Italia. Michel recorta a dos defensas dentro del área y remata magníficamente. Al celebrar el gol se señala a sí mismo y grita para la posteridad: “¡Me lo merezco!”.

Después llegó el partido contra Bélgica en Verona. España ganó dos a uno con otro gol de Michel, esta vez de penalti y el segundo del jugador de la Real Sociedad, Górriz.

En octavos de final la selección perdió dos a uno contra Yugoslavia en la prórroga. El gol de Julio Salinas no sirvió porque Stojkovic marcó dos.

En aquel Mundial participaron 24 selecciones. Ganó Alemania a Argentina en la final. Uno a cero con gol de Brehme de penalti en el minuto 85.

El italiano Salvatore Schillaci fue el máximo goleador con 6 tantos. Se jugaron 52 partidos y se marcaron 115 goles (2,2 por encuentro). El representante español de los árbitros fue Emilio Soriano Aladrén.

Estos fueron los jugadores españoles convocados:

Porteros: Zubizarreta, Ablanedo, Ochotorena

Defensas: Chendo, Jiménez, Andrinúa, Sanchís, Quique, Alkorta, Górriz, Hierro

Medios: Martín Vázquez, Fernando, Villarroya, Roberto, Bakero, Rafa Paz, Michel

Delanteros: Pardeza, Butragueño, Julio Salinas, Manolo

