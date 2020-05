Nueve obras maestras de Gigantes del Basket - Las Merinadas Deportivas de Edu

El 5 de noviembre de 1985 nació la revista Gigantes del Basket. Hacía un año y unos meses que España se había colgado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Referencia para todos los amantes del baloncesto nacional e internacional. Gigantes comenzó siendo una revista semanal y desde 2012 se convirtió en mensual. En sus páginas hemos aprendido de baloncesto, hemos disfrutado y seguimos disfrutando de excelentes entrevistas, artículos y reportajes. Un lujazo de publicaciones que ,en algunas ocasiones, se han convertido en auténticas obras maestras.

Desde 1985 nos han contado todos los triunfos de la Edad de Oro del baloncesto español, los anillos de la NBA. Los títulos nacionales y europeos de clubes como el Real Madrid, el Barcelona o el Joventut. Gracias a Gigantes hemos conocido en profundidad a Michael Jordan, Lebron James, Kobe Bryant y a las grandes generaciones de jugadores que han formado parte de las selecciones masculina y femenina.

La calidad de la revista ha ido aumentando con los años. Cada semana mejor. Cada mes mejor. Es muy difícil quedarse con unas pocas revistas que reflejan el trabajo de Gigantes del Basket en todos estos años. He elegido nueve de ellas, publicadas entre 2014 y 2020. Nueve especiales que son una auténtica maravilla. Para que las guardemos hasta el fin de los días en las bibliotecas de nuestros hogares.

Revista de diciembre de 2014. Especial Fernando Martín. 25 años sin el mito.

Se cumplían 25 años del fallecimiento de Fernando Martín y Gigantes le dedicó un especial de 100 páginas. Un repaso sensacional a la carrera del primer jugador español que jugó en la NBA. Artículos de gente que le quería, fotografías y portadas para recordar uno de los más grandes jugadores de la historia del baloncesto español. El especial incluye entrevistas que se le hicieron al jugador.

Revista de agosto de 2015. Gigantes Especial 30 años

La portada de la revista reúne a los mejores jugadores de siempre. En primer plano Michael Jordan, Magic Johnson, Pau Gasol, Drazen Petrovic, Larry Bird, Fernando Martín, Kobe Bryant y Lebron James. Gigantes celebra a lo grande sus tres décadas de vida con un número de 132 páginas lleno de los mejores reportajes y portadas históricas. Un número excepcional, gigante, como la revista. En el número 1.439 de Gigantes del Basket se puede leer que ,Pau Gasol, es el jugador que más portadas ha protagonizado. En aquel momento eran 112. A muy larga distancia Michael Jordan.

Revista de abril de 2016. Especial Kobe Bryant: Adiós a una leyenda

La retirada de Kobe le hizo protagonista de la revista 1.447. Setenta y nueve de las cien páginas de aquel número estuvieron dedicadas al máximo anotador de la historia de los Lakers. Otra maravilla. Como estás palabras del jugador: “haré lo que haga falta para ganar partidos, ya sea agitar una toalla en el banquillo, dar agua a un compañero o meter el tiro ganador” .

Revista de agosto de 2017. 25 años del Dream Team USA JJ.OO 1992

No hay dudas. El Dream Team que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 es el mejor equipo de la historia del baloncesto. Con motivo del 25 aniversario de aquella generación irrepetible de jugadores, Gigantes del Basket le dedicó más de 30 páginas de su número de agosto de 2017. Un viaje a aquel verano mágico en el que doce estadounidenses nos hicieron soñar. Todo un regalazo en vacaciones.

Revista de agosto de 2018. Edición coleccionista Drazen Petrovic

En agosto de 2018 me fui de vacaciones a Conil de la Frontera (Cádiz). Una de mis preocupaciones al llegar allí era encontrar un kiosco o papelería donde poder comprar la revista. En Conil no pudo ser. En un día de excursión a Vejer, entré en una papelería y allí estaba esperándome el especial dedicado a Drazen Petrovic, dos décadas y media después de su fallecimiento. Tardé unas horas en devorar las más de 70 páginas dedicadas a un jugador histórico que siempre buscó ser un número uno. “Haré lo que sea necesario, lo que sea para ser el mejor”.

Revista de octubre de 2018. Especial Juan Carlos Navarro

Hablar de Juan Carlos Navarro es hacerlo de un auténtico mito del baloncesto español y europeo. Un jugador enorme. El mejor de los humanos como le definió David Sardinero, director de la revista, en su editorial. El título de la magnífica portada lo dice todo: UNA OBRA MAESTRA. Más de setenta páginas de aquel número estuvieron dedicadas a un jugador legendario que lo ganó todo con España y con el Barcelona.

Revista de diciembre de 2019. Tributo a Calderón: el manual del base ejemplar

Después de estar catorce años repartiendo asistencias en la NBA, José Manuel Calderón, Mister Catering como le llamaba el inolvidable Andrés Montes, decidió retirarse. Como no podía ser de otra manera, Gigantes del Basket le dedicó un homenaje de más de cuarenta páginas. El manual del base ejemplar.

Revista de marzo de 2020. Número especial Kobe Bryant

Cuenta David Sardinero en el editorial de este número, que preparar este especial ha sido uno de los desafíos más importantes desde que asumió la dirección de la revista. Que decidieron esperar a marzo para reflexionar y tomarse el tiempo necesario tras la muerte de Kobe Bryant a finales de enero de 2020. Querían contar su vida y así lo hicieron. Un número de 100 páginas dedicado en su totalidad a uno de los más grandes jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Todavía sigue pareciendo increíble que se marchara al cielo tan pronto.



Revista de mayo de 2020. Especial Michael Jordan

Coincidiendo con la emisión del documental de 10 capítulos “The Last Dance”, Gigantes del Basket ha sacado un número insuperable. Más de un centenar de páginas dedicadas a Michael Jordan, el mejor jugador de la historia. La calidad de los reportajes, de los artículos y de la galería de fotos es espectacular. No sé si será mi admiración por Jordan la que me hace verlo así. Pero creo que estamos ante un número histórico, el 1.496 de la revista, que habrá que guardar como un auténtico tesoro y que será muy complicado mejorar.

Gracias a Gigantes del Basket por estas nueve joyas, por las otras 1.487 y por todas las que vendrán en el futuro. Todas ellas son una oda al baloncesto.

