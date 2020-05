Sueños cumplidos (y por cumplir) con grandes del deporte español - Las Merinadas Deportivas de Edu

Tengo que confesar que he tenido mucha suerte. Durante unos meses de 2013 tuve el honor de entrevistar a un montón de deportistas españoles en el programa Más allá del fútbol de Radio 3W, emisora digital. Hablábamos de todos los deportes menos de fútbol. Fue una etapa que recuerdo con mucho cariño porque juntaba dos grandes pasiones, la radio y el deporte. Todas las entrevistas fueron telefónicas, pero era una gozada charlar cada semana con grandes del deporte español.

Trabajar en la radio permite cumplir sueños. Es maravilloso conocer a gente a la que admiras y poder hacerte fotos para recordar. Quiero hacer un repaso de las fotos (no son muchas) que he podido hacerme con enormes deportistas. También quiero confesar las que no han sido posibles aún pero que, en el futuro, me gustaría hacerme.

Saúl Craviotto

Tuve el honor de entrevistar telefónicamente al piragüista Saúl Craviotto en Más allá del fútbol. Años después sacó el libro “4 años para 32 segundos”. El día que lo firmó en la Gran Vía de Madrid, no dudé en acudir a la cita. Nos dio una charla magistral a todos los que estábamos allí y después de media hora esperando la cola, llegó mi turno. Iba solo y le tuve que pedir a la chica que venía detrás de mí que me ayudara con las fotos. Nervioso como si fuera un chaval, le di la mano. Mientras me firmaba el libro no recuerdo bien que le dije, pero cumplí un sueño. Cuatro medallas olímpicas le contemplan. Dos veces campeón olímpico y ganador de la triple corona: oro olímpico, mundial y europeo. Un ejemplo a seguir dentro y fuera del piragüismo.

Teresa Perales

Diciembre es el mes de la Navidad, pero desde hace unos cuantos años también es el mes en el que se celebran los Premios Buenos días, Javi y Mar por un mundo mejor. Cada año en el programa Buenos días, Javi y Mar de Cadena 100, premiamos a héroes anónimos que hacen algo por los demás desinteresadamente. Para entregar los premios contamos con la ayuda de gente conocida. En 2016 propusimos a la nadadora Teresa Perales que nos ayudara a entregar uno de los galardones. No lo dudó. Hizo un viaje exprés desde Zaragoza y estuvo en el Cine Capitol de Madrid. Fue un honor conocerla y poder charlar unos minutos con ella. Solo Michael Phelps tiene más medallas olímpicas que ella. La zaragozana suma veintiséis. Pero su mejor medalla está compuesta de humildad, fuerza y superación.

Marc Márquez

Año 2014. Estamos preparando el programa Buenas noches, Óscar Martínez de Cadena 100 y nos enteramos que le van a entrevistar en COPE. Bajamos al estudio a ver la entrevista y aprovechamos para hacerle un par de preguntas. Un montón de compañeros esperan a hacerse una foto con el campeón mundial de Moto GP. Espero mi turno. Le doy el móvil a mi compañera Sara Delgado y me hace la foto. Cuando la compruebo veo que está borrosa. Ya no hay solución porque el piloto se ha marchado.

Siempre bromeo con Sara sobre esta foto. Me gustaría que no estuviera borrosa y se lo recuerdo alguna que otra vez, pero lo importante es que me la hizo y tengo el recuerdo para siempre. Admiro a Marc Márquez por su manera de afrontar la vida y el deporte. Por su forma de ser y por todo lo que ha conseguido y conseguirá en el futuro. Me pasa lo mismo con mi compañera. Sara es una todoterreno de la radio. Me siento orgulloso de verla crecer cada día. Una profesional como la copa de un pino. Lo mismo programa música, que locuta con una alegría sensacional o te guioniza y graba unos vídeos para partirse de risa. Una curranta bestial con la que trabajaría en el fin del mundo.

Ona Carbonell

Conocí a Ona Carbonell el día que firmó su libro “Tres minutos, cuarenta segundos” en Madrid. Tengo que decir que los chicos éramos minoría en la cola. De nuevo muchos nervios, como con Craviotto. Ona es otro ejemplo a seguir. Lo mismo te gana una medalla en natación sincronizada que te gana un Masterchef Celebrity, en eso también coincide con Saúl Craviotto. Fue una tarde especial que siempre recordaré. No todos los días estás con una deportista ganadora de veintitrés medallas mundiales y dos olímpicas.

David Meca

Tuve la suerte de trabajar en Anda Ya en la etapa en la que se batían récords de audiencia de más de dos millones trescientos mil oyentes. Por allí pasaban personajes de todos los ámbitos, también del deporte. David Meca es el mejor nadador español de larga distancia de la historia. Ganador de multitud de medallas, pasó por el programa años después de ganar su última presea internacional. Y claro, no desaproveché la ocasión.

Lydia Valentín

A Lydia Valentín también tuve el placer de entrevistarla en Más allá del fútbol. Tuvieron que pasar varios años para conocernos en persona. Fue gracias a que acudió como invitada a Herrera en Cope. Me enteré gracias a mi compañera Silvia Muñoz, otra de las enormes compañeras con las que tengo la suerte de trabajar y que también me llevaría al infinito y más allá. Silvia me lo comentó cuando llegué aquella mañana a la radio. Calculé el tiempo. Esperé en la puerta del estudio y, cuando salió, le pedí si nos podíamos hacer una foto. La verdad es que ,fue todo tan rápido, que no me acuerdo ni lo que le dije. Otra mujer admirable. Ganadora de tres medallas olímpicas y campeona de la triple corona. La mejor halterófila española de la historia.

Gema Hassen-Bey

Al igual que Teresa Perales, Gema Hassen-Bey nos ayudó a entregar un premio Buenos días, Javi y Mar por un mundo mejor. Esta vez era diciembre de 2017. Con el lío de los preparativos no hubo tiempo para fotos hasta que terminó la gala. Fue Gema la que me pidió que me hiciera un selfie con ella. Y evidentemente no podía negarme. Una mujer encantadora, llena de energía positiva y de espíritu de superación. Ganadora de tres medallas de bronce en esgrima en silla de ruedas.

Joel González y Julia Takacs

Agosto de 2015. Estoy con mi pareja en el apartamento de una amiga en Benalmádena (Málaga). Una tarde decidimos ir a conocer Mijas. El día anterior habíamos estado en la Feria de Málaga, uno de los días que mejor me lo he pasado en mi vida. Mientras caminamos por la preciosa Mijas veo a Joel González, campeón olímpico, mundial y europeo de taekwondo.

Le acompaña la marchadora Julia Takacs. No me atrevo a decirles nada. Ellos bajan la calle, nosotros subimos. Me quedo con las ganas. Al bajar la calle los volvemos a ver. Esta vez sí me atrevo. Espero a que se hagan la foto con otra persona y allá que voy. La conversación duró lo que tardaron en tirarme la foto, pero se convirtió en uno de los momentazos de aquellas vacaciones.

Eva Calvo

Todas las tardes en cadena100.es podemos ver Afterwork, el programa que presenta mi compañero Jordi Cruz. Es viernes 28 de febrero de 2020. Faltan unos días para el confinamiento. Me entero de que tiene como invitada a Eva Calvo, subcampeona olímpica de taekwondo en Río 2016. Hablo con Carolina, la productora de Jordi, y le digo que me gustaría hacerme una foto con Eva. Sin problema. Me acerco al estudio, me presento y me hago la foto. Fue muy rápido. Solo me dio tiempo a preguntarle qué tal iba la preparación para los Juegos de Tokio. Días después todo cambió para siempre.

He querido dejar para el final los intentos fallidos o las fotos que no ha habido posibilidad de hacer. Me encantaría conocer a Mireia Belmonte. Ha venido varias veces a Madrid y no ha sido posible. Le daría tantas veces las gracias que creo que no me saldrían las palabras.

También me gustaría conocer y hacerme una foto con Carolina Marín a la que entrevisté en 2013, antes de que se convirtiera en una número 1. El encuentro estuvo a punto de producirse. La entrevistó Carlos Herrera, pero aquel día no tuve la suerte de llegar a tiempo. Cuando bajé al estudio, ya se había marchado. De nuevo gracias a mi compañera Silvia por avisarme.

Al nadador Enhamed Enhamed lo entrevisté en Más allá del fútbol. También estuvo entregando un premio Buenos días, Javi y Mar en diciembre de 2019. Un hombre del que hay que aprender y al que su ceguera no le impide ver las cosas importantes de la vida. Un hombre extraordinario al que, con las prisas, no le pedí que se hiciera una foto conmigo.

Sueños por cumplir

El atletismo es uno de mis deportes preferidos. Curiosamente no tengo foto con ningún atleta. Pero oportunidades ha habido. Tras los Juegos de Barcelona de aquel mágico agosto de 1992, Fermín Cacho y Abel Antón vinieron a las fiestas del pueblo de mi padre, Berlanga de Duero (Soria). Ambos me firmaron un autógrafo, que perdí, y no me hice foto con ninguno de los dos. A Cacho lo entrevisté en Más allá del fútbol y sigue pendiente una foto y otro autógrafo para enmendar el error.

Admiro a Ruth Beitia. También pasó por Más allá del fútbol en el mismo programa que Cacho. He estado en el mismo pabellón que ella, en Gallur, pasé a su lado en Vallehermoso y no hubo manera porque nos separaba una valla. Casi al mismo tiempo pasaron a mí lado Reyes Estévez y Hicham El Guerrouj y no me atreví a pararles mientras hacía cola para entrar.

En la pista de Gallur estuve sentado al lado de Javier García Chico y, en otra ocasión, de Fernando Carro y tampoco quise molestarles mientras animaban en la grada.

Me gustaría hacerme fotos con muchos deportistas. Rafa Nadal, Pau Gasol, David Cal, Javier Gómez Noya, Javier Fernández, Gisela Pulido, Laia Sanz… Si me pusiera a nombrar a todos no acabaría nunca. Quiero recordar que estuve a punto de hacerme una foto con Iker Casillas, pero un compañero lo impidió. No diré su nombre ni el lugar por respeto. Pero ahí estaba yo ilusionado, esperando en la cola con otros compañeros de la radio.

Cuando iba a llegar mi turno, aquel compañero de cuyo nombre me acuerdo, pero no quiero decir, decidió que las fotos se habían acabado. Como madridista, fan de Casillas y seguidor de la selección española, la cara que se me quedó fue de incredulidad. Tenerlo tan cerca y no conseguirlo fue una situación surrealista. Confío en que algún día pueda hacerme una foto con Iker. Lo más rocambolesco de la historia es que, semanas después de aquel episodio, al compañero se le ocurrió pedirme entradas para un concierto. Increíble pero cierto.

Share and Enjoy !