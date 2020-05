Un milagro llamado Joane Somarriba - Las Merinadas Deportivas de Edu

Hubo un tiempo en el que el ciclismo femenino cobró importancia en España. El milagro lo consiguió una mujer nacida en Guernica (Vizcaya) el 11 de agosto de 1972. Una ciclista llamada Joane Somarriba Arrola que fue capaz de ocupar los podios de las carreras más importantes entre 1999 y 2005. Una auténtica heroína que ganó dos Giros de Italia y tres Grandes Boucles (Tours de Francia femeninos). La mejor ciclista española de la historia que comenzó a correr en bici cuando tan solo tenía siete años.

Para encontrar los primeros triunfos importantes de la ciclista vasca hay que viajar unos años atrás. Ganó el Campeonato de España en Ruta junior durante tres años consecutivos. Nadie pudo con ella de 1987 a 1989.

Cuando estaba en plena preparación para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, una grave infección en la espalda le impidió participar. Fue algo muy serio. Los médicos le dijeron que no volvería a subirse a una bici, pero superó con mucha perseverancia la operación de hernia discal. Estuvo más de un año recuperándose. Y a partir de ahí comenzaron a llegar excelentes resultados y una carrera deportiva inmejorable.

Desde Italia a la gloria

En 1996 se quedó a nada del podio del Giro de Italia. Un cuarto puesto que hacía presagiar podios en un futuro cercano. En 1998 acabó en sexta posición. Fue un año después cuando logró el primer gran resultado. Y lo hizo viviendo en el país transalpino y en el equipo Alfa Lum. Se fue a Italia porque en España no había equipo y acabó siendo jefe de filas en el Giro. “Yo conocía el nombre del equipo porque había sido el de Marino Lejarreta, pero nada más. Me mandaron un billete de avión para ir a hablar”. “Me comentaron su idea, los fichajes que iban a hacer, y que querían que fuera un equipo potente. A mí me parecía muy fantasioso que me dijeran que yo podía ganar algo, pero ellos creían más en mí que yo misma” contó en una entrevista al diario El País.

El 11 de julio de 1999 hizo historia y ganó el Giro por primera vez. Somarriba aventajó a Boubnenkova en 3 minutos y 23 segundos y en tres segundos más a Veronesi. “Hicimos una gran fiesta. Para mí era un regalo, estaba muy orgullosa. Tengo un recuerdo muy bonito. Además, vino mi madre con mis hermanas y estaban esperándome en la meta, fue muy emocionante”. “Antes de la etapa reina yo era una ciclista anónima y la prensa no hablaba de mí, pero en el puerto más duro ataqué y empecé a abrir hueco junto a dos compañeras, distanciando a las favoritas. A la llegada, lloré, reí y me vestí de rosa”.

Igual que Indurain

Un año más tarde se superó a sí misma e igualó a Miguel Indurain logrando algo que solo el ciclista navarro consiguió, victoria en Giro y Tour en la misma temporada. Fue un año 2000 histórico para la ciclista de Guernica y para el ciclismo español.

El 9 de julio ganó su segundo Giro de Italia consecutivo. Algo que solo Indurain consiguió y en lo que vuelve a coincidir con el de Villava. Somarriba certificó su victoria camino de la cima del Monte Bondone a dos etapas para el final. Su gran rival, la italiana Alessandra Capellotto, tuvo que rendirse ante la superioridad de la española. Somarriba invirtió 34 horas 34 minutos y 23 segundos en ganar. Capellotto acabó en el segundo puesto a 1 minuto y 19 segundos y la rusa Valentina Polkhanova fue tercera 1 minuto y 59 segundos.

La Grande Joane

En agosto llegó la Grande Boucle, el Tour de Francia para que todos nos entendamos. La ciclista española se puso líder tras la etapa del Tourmalet. Camino de la cima, final de la séptima etapa, más complicada por la niebla y la lluvia, tiró de su compañera de equipo, Pucinskaite. Le regaló la victoria tras llegar ambas a la meta. Le devolvió así a la ciclista lituana, el “regalo” que le hizo a Somarriba en la cuarta etapa. La española se colocaba líder de la general con 24 segundos de ventaja sobre su compañera. La francesa Desbouys era tercera a más de dos minutos y medio.

Somarriba fue segunda en la contrarreloj, a pesar de la fiebre, y aumentó la ventaja hasta los 45 segundos con Pucinskaite. La etapa reina, a un día de París, la salvó sin problemas. Quedó segunda en la etapa y certificó su primer triunfo en la ronda francesa. En la última jornada contó con la presencia de su padre, Víctor Somarriba, que dejó por unas horas su restaurante de Sopelana. Joane ganó la Grande Boucle tras 39 horas 43 minutos y 48 segundos. Segunda fue Pucinskaite a treinta y cinco segundos. Tercera acabó la francesa Loewenguth a dos minutos y un segundo.

«Para triunfar hay que salir de España»

En 2001 la ronda francesa salió de Bilbao el día de su veintinueve cumpleaños. Ganó la contrarreloj a pesar de los nervios. El 20 de agosto volvía a ganar por segundo año consecutivo. Lo hizo con más superioridad que el año anterior. Aventajó a la italiana Luperini en casi tres minutos y medio y a la alemana Arndt en dos minutos más. “Para triunfar hay que salir de España” tras ganar su cuarta gran carrera. Después de aquella victoria tuvo que buscar un nuevo equipo, el Alfa Lum desapareció.

Hablando del trato al deporte femenino dijo a Eduardo Rodrigálvarez en El País: “en general hay que ganar algo para que te lo sepan valorar. Este año he corrido el Giro, que en teoría no tenía que haberlo disputado. Por problemas de salud llegué muy justa de preparación y empecé mal, aunque día a día fui superándome. Al final acabé quinta y nadie se enteró. No es algo que me moleste, pero si no ganas, ni una llamada de teléfono. Es así, aunque ya lo tengo superado”.

En 2002 acabó tercera en la Grande Boucle. Mismo puesto que en el Giro de 2003. Ese año volvió a alcanzar la cima en París. El 18 de agosto de 2003 igualaba a la francesa Longo y a la italiana Luperini con tres victorias en Francia. Sacó dos minutos y medio a la suiza Brandly y más de cinco a la alemana Arndt.

Además de sus tres Grandes Boucles y sus dos Giros de Italia, ganó un Mundial contrarreloj. Una fuera de serie que subió a España a lo más alto y contó con un efímero reconocimiento.

