10 portadas femeninas para recordar - Las Merinadas Deportivas de Edu

Elegir portadas dedicadas a las mujeres deportistas es bastante complicado. Ojalá el motivo fuera la abundancia y no la escasez. En los últimos años la tendencia está cambiando. Poco a poco vamos viendo más portadas femeninas en la prensa deportiva, pero la gran mayoría de primeras están dedicadas a los hombres y al fútbol masculino.

Solo hay que echar un vistazo a los números para comprobar la realidad. Entre 2016 y 2019, Marca y As han publicado 1.461 diarios cada uno, lo que hace un total de 2.922 portadas. Pero la cifra que asusta no es esta. Solo 55 portadas han llevado como protagonistas a las mujeres. 33 en Marca y 22 en As. El 1,88% de las primeras publicadas por los dos diarios deportivos más leídos en España. Números incomprensibles que no se ajustan a los excelentes resultados conseguidos por las deportistas españolas en el último ciclo olímpico.

A pesar de estos números, la tendencia está cambiando. Sobre todo en el caso del diario Marca. En 2019 dedicaron 13 portadas al deporte femenino. La cifra es muy pequeña, sí, pero significa un récord en la prensa española.

Este artículo es un homenaje a todas aquellas mujeres deportistas que han merecido una portada y los diarios deportivos no se la han concedido. Porque dicen que lo que vende es el fútbol. Aunque estemos hablando de auténticas chorradas que no conducen a nada. Un homenaje a aquellas deportistas que sí lo han conseguido. En el pasado y en los últimos años.

Ojalá siga cambiando la tendencia. Mientras llega ese momento seguimos preguntándonos: ¿por qué vale más un oro masculino que uno femenino? ¿por qué siguen diciendo que vende más el fútbol masculino que cualquier medalla internacional de una mujer en cualquier deporte?. Si no hay oferta, pocas veces puede haber demanda.

Las horas de diferencia con Río de Janeiro lo hicieron posible. Mireia Belmonte en natación (10 de agosto) y Maialen Chourraut en piragüismo slalom (11 de agosto) formaron parte de esta portada histórica del diario Marca del 12 de agosto de 2016. Ambas fueron campeonas olímpicas. Si ya es complicado ver a una mujer en la portada de un diario deportivo, en esta ocasión vimos a dos.

Fue la gran protagonista de los Juegos Olímpicos de Montreal en gimnasia artística. Una niña llamada Nadia Comaneci ocupó la portada de la revista Sports Illustrated del 2 de agosto de 1976.

Arantxa Sánchez Vicario ha sido una de las deportistas españolas que más portadas deportivas ha protagonizado. Esta fue la primera. El 11 de junio de 1989, un día después de ganar Roland Garros.

Blanca Fernández Ochoa fue la primera deportista española que se colgó una medalla olímpica. El 21 de febrero de 1992, un día después de ganar el bronce en el slalom de los Juegos de Albertville.

El 2 de agosto de 2013 se celebró la final del Mundial femenino de waterpolo. La selección española hizo historia ganando la medalla de oro en Barcelona. Un día después fueron las protagonistas de la portada del diario Marca.

Pocas veces al año podemos ver una portada de Mundo Deportivo sin el Barça como protagonista. En esta ocasión, 16 de julio de 2017, la tenista Garbiñe Muguruza se llevó esta preciosa primera página. Acababa de ganar su primer Wimbledon.

La emoción de Carolina Marín lo dice todo. El 19 de agosto de 2016 se convirtió en campeona olímpica de bádminton. Al día siguiente fue la gran protagonista en prácticamente todas las portadas españolas. La foto es una maravilla.

Estamos acostumbrados a ver grandes portadas confeccionadas por el diario digital Sphera Sports. Muchas han estado dedicadas a las mujeres. Esta del 17 de enero de 2018, de la gimnasta Simone Biles, lo explica todo con detalle.

La última semana de diciembre de 2018 pudimos disfrutar de esta enorme portada de la revista XLSemanal. Se distribuye conjuntamente con varios diarios regionales y nacionales. Seis mujeres de seis deportes diferentes.

Esta portada es histórica por varias razones. La principal es que refleja la felicidad de Mireia Belmonte tras proclamarse campeona del mundo de natación en Budapest. El diario Marca cambió su mancheta y la convirtió en el nombre de la nadadora española. «Nos has dejado sin palabras». Nada más que añadir. Portadón del 28 de julio de 2017.