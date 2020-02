Laia Sanz, la mujer diez - Las Merinadas Deportivas de Edu

Laia Sanz i Pla-Giribert (Corbera de Llobregat, Barcelona, 11 de diciembre de 1985) forma parte de la constelación de estrellas del deporte femenino español. No la busquen en las portadas, ni en los comienzos de los bloques de deportes de los telediarios. Aunque lo ha merecido en incontables ocasiones, como muchas otras deportistas, sus hazañas no consiguen la importancia necesaria.

Ella es una mujer diez que lleva luchando en un mundo de hombres desde muy pequeña. En enero de 2020 sumó una nueva proeza: acabar el Dakar por décimo año consecutivo siendo la primera mujer en todas y cada una de sus participaciones. «Si me lo dicen hace diez años, no me lo creo». De 2011 a 2020, ninguna otra mujer ha corrido más rápido que Laia Sanz. En 2015 obtuvo su mejor resultado, fue novena en la clasificación final.

Todo comenzó con la moto de su hermano

A los cuatro años comenzó a darse cuenta de que le gustaba el mundo del motor. Cogió la moto de su hermano, una Cota 25, y podríamos decir que ahí empezó todo. A los siete años participó en una carrera del campeonato catalán junior. A los doce ganó su primera carrera en un campeonato masculino.

Siempre ha sido una adelantada en los deportes de dos ruedas. Una deportista precoz nacida para ganar. A los 15 años (2000) ganó su primer Mundial de trial. Hasta 2013 no dejó de ganar, salvo en 2007 donde acabó en segundo lugar. Trece mundiales adornan su museo particular. En Enduro tampoco le ha ido nada mal. En 2010 acabó en tercer lugar. Un año después ya fue segunda y entre 2012 y 2016 conquistó sus cinco Campeonatos del Mundo de Enduro. También ha ganado seis títulos en el Trial de las Naciones.

En 2011 añadió una competición más: el Rally Dakar. Su superioridad ha sido tan aplastante que asusta a todas su rivales. Diez Mundiales, diez veces la mejor. Sanz es una mujer que suele conseguir lo que se propone. «Quien tiene la voluntad tiene la fuerza» es una de las frases que aparecen en su web oficial.

Diez años campeona del Dakar

Una década luchando en el rally más peligroso , duro y difícil del mundo. Diez años ganando en categoría femenina. «Después de hacer diez Dakar, supongo que ya soy tan pilotos de rallies como de trial» declaró en El País. Acabar diez Dakar significa que no ha tenido que abandonar ninguna carrera hasta el momento. No todos los pilotos pueden decir lo mismo que Sanz.

En el Dakar es una auténtica leyenda viva. «Para mí tiene muchísimo valor, haber terminado entre los veinte primeros los últimos siete Dakar» dijo a Nadia Tronchoni de El País.

Le gusta el esquí, la lectura, pasear y estar con amigos. La mejor piloto de motos femenina del Dakar y de trial es una auténtica heroína del motor internacional. Una grande del deporte español que no ha gozado del reconocimiento que ha merecido. Coleccionista de títulos sobre dos ruedas que podría pensar en nuevos objetivos sobre cuatro. Veremos qué le depara el futuro a esta gran mujer.



