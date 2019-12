Las 19 mejores portadas deportivas de 2019 - Las Merinadas Deportivas de Edu

Elegir las mejores portadas deportivas del año se ha convertido en tradición en este y otros blogs. Este año son diecinueve. Cada doce meses la elección se va haciendo más complicada. Las diecinueve mejores portadas de 2019 no llevan fútbol masculino como protagonista. Puede que no estés de acuerdo con las elegidas. Si es así, hagamos más grande la selección, pero ya no serán las 19 de 2019. Próximamente habrá un nuevo artículo con las mejores portadas de 2019 del digital Sphera Sports. Como en los dos años anteriores, se merecen ir en un artículo aparte.

2019 ha sido un año cargado de éxitos para el deporte español. Más de la mitad de las diecinueve seleccionadas llevan a españoles como protagonistas. Rafa Nadal aparece en cuatro. Dos con varios tenistas más y otras dos de manera individual. Es una de las dos últimas la que elegiría como la mejor de las diecinueve del artículo. La que le dedicó el diario Marca al manacorí tras su duodécima victoria en Roland Garros. El lunes 10 de junio, Marca dibujó en la tierra batida un 12 y regaló a Nadal prácticamente la primera página completa. Más que merecida. Una portada sensacional.

Hay poco que añadir a la portada de octubre de la revista Gigantes, tras la victoria en el Mundial de baloncesto de la selección masculina. Un oro para el recuerdo. Una medalla para la eternidad. Trece años después de la conquista de Japón llegó la de China.

El regreso del tigre

Este portadón de la revista Sports Illustrated refleja el regreso a lo más alto de Tiger Woods. Tras varios años sin ganar un major, ganó el Masters de Augusta de golf y colocó su casillero en los quince grandes torneos , a solo tres de Jack Nicklaus.

El 27 de enero llegaba esta portada merecidísima para el patinador español Javier Fernández. El madrileño ganaba su séptimo oro europeo consecutivo y ponía punto y final a su carrera en la élite del patinaje artístico.

Esta fue la portada del diario francés L´EQUIPE tras la gesta conseguida por Eliud Kipchoge en maratón. Aquel 12 de octubre ha pasado a la historia como el día en el que el ser humano bajó por primera vez de las dos horas en maratón. Una marca que no es oficial por las condiciones en las que se consiguió.

Rafa Nadal está a tan solo un Grand Slam de igualar los veinte del suizo Roger Federer. Esta fue la portada del diario As tras la victoria del mejor tenista español de todos los tiempos en el Us Open.

La selección femenina de baloncesto ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas de 2019. Esta fue la portada del diario As tras la conquista de un nuevo Eurobasket.

El adiós a Blanca

2019 ha sido un año de grandes pérdidas. Blanca Fernández Ochoa subía al cielo a primeros de septiembre. Niki Lauda se marchaba el veintiuno de mayo. Marca y L´EQUIPE les dedicaron estas magníficas primeras.

Marc Gasol fue protagonista de una sensacional portada de Gigantes en el mes de abril. Su equipo, los Toronto Raptors, fueron la primera página de Sports Illustrated tras ganar el título de la NBA.

Ha sido un año de Mundial de rugby. L´EQUIPE volvió a innovar una vez más y fabricó esta portada y aquel número especial en manga.

El diario As tiene nuevo director y eso se ha notado en el diseño de las portadas de este 2019. Esta con algunos de los protagonistas de la nueva Copa Davis, es una de las mejores.

España se llevó el título y así lo reflejó Marca en su portada del día después.

El neerlandés Mike Teunissen sorprendió al todopoderoso eslovaco Peter Sagan en la misma línea de meta de la primera etapa del Tour de Francia. Así lo reflejó L´EQUIPE en su portada.

Se hace raro ver voleibol en cualquier portada deportiva. El diario francés lo llevó en su primera el día que Francia y Serbia jugaban la semifinal de Campeonato de Europa masculino. Los serbios terminaron ganando y los franceses acabaron en cuarto lugar.

El octavo de Márquez

Marc Márquez ha ganado su octavo Mundial de motociclismo, el sexto de los últimos siete de Moto GP. Como en sus anteriores victorias en la categoría reina, fue portada del diario Marca.

Lewis Hamilton ha ganado su sexto título de Fórmula 1. Se ha situado a solo uno de los siete entorchados de Michael Schumacher.

El Europeo de atletismo bajo techo trajo muy buenas noticias para España. Así reflejó Marca el triplete de oros logrado por Álvaro de Arriba, Ana Peleteiro y Jorge Ureña.

