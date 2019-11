Cuando Rafa y Roger no estén - Las Merinadas Deportivas de Edu

En esta sociedad de la prisa en la que muchos luchan por ser los primeros, sin haber alcanzado el segundo puesto, conviene fijarse en los grandes de verdad. En los que nos han enseñado a no dar una pelota por perdida y que transitan por la cima de su deporte como si no costase. Cuando Rafa Nadal y Roger Federer se retiren, cuando ya no estén en las pistas de tenis, ya nada volverá a ser como antes.

Llevamos años oyendo la misma cantinela. Que se acerca el momento de que dejen de ganar. Jóvenes tenistas como el griego Stefanos Tsitsipas (21 años), el ruso Daniil Medvedev (23), el alemán Alexander Zverev (22) o el austríaco Dominic Thiem (26) , son los grandes candidatos a acabar con la hegemonía de los dos mejores tenistas de la historia.

Aspirantes al trono

Pero, de momento, son solo eso, aspirantes a un trono que en el futuro tendrá un vencedor final. La última Copa de Maestros la ha ganado Tsitsipas. El más joven desde que en 2001 ganara el australiano Lleyton Hewitt. El sexto más joven de la historia en lograrlo. Federer cayó eliminado en semifinales y Nadal y Novak Djokovic no pudieron alcanzar la penúltima ronda. Que ninguno de los miembros del «Big Three» no haya ganado el Masters es algo que se ha repetido en los últimos cuatro años. Andy Murray ganó en 2016. Dimitrov se impuso en 2017 y Zverev en 2018. Cuatro ganadores diferentes a final de año. Todos pertenecientes a la «Next Gen».

Que Djokovic, Nadal o Federer no hayan levantado el trofeo de Maestros desde 2015 (Nadal no lo ha logrado nunca) puede ser un síntoma de lo que puede ocurrir en los próximos años. Pero llevamos hablando del final de los grandes del tenis desde hace un montón de tiempo y ese final sigue sin llegar. Solo hay que repasar el listado de tenistas que han acabado como números uno del ránking al finalizar cada año o simplemente quién ha ganado los Grand Slams en los últimos diez años. Djokovic ha acabado como primero en cinco ocasiones (las mismas que en toda su carrera) Nadal en cuatro (cinco en toda su trayectoria) y Murray acabó liderando la clasificación en 2016.

El «Big Three» ha ganado 33 Grand Slams en la última década

Desde 2010 se han celebrado cuarenta Grand Slams. Novak Djokovic ha logrado quince. Rafa Nadal ha ganado trece. Roger Federer ha vencido en cinco. Stanislas Wawrinka y Andy Murray han sido capaces de ganar tres y Marin Cilic uno. El 82,5 % de los títulos jugados en la última década se los han adjudicado los miembros del “Big Three”. Si nos fijamos solamente en los últimos tres años, el porcentaje es del 100%. Nadal ha ganado cinco grandes, Djokovic cuatro y Federer tres.

La retirada de Federer y Nadal se acerca. Pero mientras sigan en activo, seguirán siendo favoritos a la victoria en cualquier torneo que disputen. Continúa la lucha por ser el tenista más grande de todos los tiempos. El suizo comenzará 2020 con 20 grandes en el marcador. El español lo hará con 19. Después está Djokovic. El serbio es el más joven de los tres y cuenta con dieciséis títulos.

El saber perder de Nadal y Federer, sus discursos y sus entrevistas, son dignas de enseñar a cualquier chaval que esté empezando en el mundo del tenis en particular o del deporte en general. La humildad de ambos y el reconocimiento de errores, los hacen especiales. Sin duda son los dos más grandes tenistas de la historia. Ejemplos a seguir fuera y dentro de las pistas de tenis. Los echaremos mucho de menos cuando decidan escribir la última página de sus libros tenísticos. Sigamos disfrutando y aprendiendo de ellos todo lo que podamos.

Fotos: Reuters, Getty