Jordan, Phelps, Carbonell y el número 23 - Las Merinadas Deportivas de Edu

Según la ciencia de la numerología el número 23 está relacionado con los cambios, los viajes, movimientos, la acción y la libertad. Si nos centramos solo en el deporte, encontramos coincidencias entre tres deportistas gigantes: Michael Jordan, Ona Carbonell y Michael Phelps. Se trata de tres de los mejores deportistas de todos los tiempos a los que les une el número 23.

Michael Jordan llevó cuatro números en su camiseta a lo largo de su carrera deportiva. En los Juegos Olímpicos, tanto en Los Ángeles 1984 como en Barcelona 1992, lució el 9. En ambas ocasiones se colgó la medalla de oro. El número 12 lo usó en una ocasión, contra los Orlando Magic, porque le habían robado su camiseta. No le importó mucho, porque aquel día anotó 49 puntos. Era 14 de febrero de 1990. También usó el 45, en su regreso a la NBA. Jugó diecisiete partidos con ese dorsal.

Jordan siempre será recordado con el 23 a la espalda

Pero el número 23 fue el que más lució a lo largo de su carrera deportiva. A Jordan le gustaba el número 45. Era el dorsal que llevaba su hermano mayor Larry, al que admiraba profundamente y decidió jugar con el 23 porque era la mitad. Una cifra redondeada hacia arriba, claro. «Él tenía más derecho a escoger que yo. Así que me decidí por el que más se acercara a la mitad de ese número, que era 22 y medio. Por eso me quedé con el 23», contó Jordan en un documental.

Tanto en Carolina del Norte, como en los Chicago Bulls llevó el 23. Los Bulls retiraron su número en su primera retirada del baloncesto y después de manera definitiva. Lebron James, actual jugador de los Lakers, llegó a proponer, cuando jugaba en los Cleveland Cavaliers, que él y el resto de jugadores cambiasen de número y nunca nadie lo llevara en el futuro de la NBA en homenaje al mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Jordan agradeció el gesto pero dijo: «El detalle fue algo muy bonito y lo entiendo como tal. Pero siempre he dicho que no hay sólo un gran jugador en la NBA. La grandeza de nuestro baloncesto no se queda en una sola persona en particular, aunque entiendo su punto de vista». Michael Jordan siempre será recordado por los siglos de los siglos con el número 23 a la espalda.

Los Heat sin 23

Un número que también fue retirado por parte de los Miami Heat. El 11 de abril de 2003, cuando Michael Jordan jugaba en los Washington Wizards, los Heat decidieron retirar el número 23 de su equipo, aunque Jordan nunca jugó con ellos.»Nadie más vestirá el número 23 en los Miami Heat. Tú eres el mejor», le dijo el presidente de los Heat Pat Riley a Jordan.

El más grande y sus 23 oros olímpicos

El 13 de agosto de 2016 Michael Phelps puso punto y final a su carrera deportiva. Esa noche ganó la última medalla olímpica de las veintiocho que adornan el mejor palmarés de cualquier deportista. Fue su último oro. Lo ganó junto a sus compañeros estadounidenses del 4×100 metros estilos.

Nunca veremos nada igual. Phelps se retiró con una cosecha de récords inmensa, con medallas mundiales, siendo el mejor nadador y deportista de la historia. El americano subió a lo más alto del podio olímpico en 23 ocasiones. Veintitrés oros repartidos en mariposa, estilos y crol. Solo y acompañado. Una auténtica máquina de ganar y de coleccionar medallas. Fue en sus últimos Juegos, en los de Río de Janeiro, donde alcanzó la vigésimo tercera medalla olímpica. Al sumar cinco más, llegó hasta las veintiocho.

23 medallas mundiales

Ona Carbonell ha decidido marcharse un tiempo y no sabemos si volverá algún día a competir. Lo que sí sabemos es que es una de la más grandes nadadoras de sincronizada de la historia. También está claro que es una grandísima deportista y que con su ejemplo y su forma de competir, ha hecho que muchas niñas y niños quieran dedicarse a la natación artística.

Carbonell tiene en común con Phelps y Jordan, el número 23. En los Mundiales de Gwangju celebrados en verano de 2019, la nadadora española logró su medalla número 23 en un Campeonato del Mundo. Ninguna mujer ha logrado alcanzar esa cifra en la natación. Solo dos hombres han ganado más que ella: Phelps ganó 33 y Lochte 27.

Jordan, Phelps y Carbonell. Tres apellidos para siempre.Dos americanos y una española que serán siempre recordados por los amantes del deporte. Que estarán unidos por el número 23.

Fotos: AP, AFP, GETTY