Orlando Ortega bronce mundial, pero era plata - Las Merinadas Deportivas de Edu

Casi un día después de decidir lo contrario, la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) ha rectificado y le ha dado el bronce mundial al atleta español Orlando Ortega. En una decisión esperpéntica, el tiempo del bronce de Ortega (13.30) es peor que el del cuarto clasificado, el chino Xie (13.29).

Esto dice la IAAF: «El Jurado de Apelación reconsideró el caso y en vista de la obstrucción del atleta Omar McLeod en la final de 110 vallas, que impedía progresar al atleta español, el Jurado aceptó la Apelación y ordenó que el atleta español Orlando Ortega también reciba una medalla de bronce».

El vallista de nuestro país, que claramente era plata, según se puede ver en las imágenes repetidas hasta la saciedad, ha quedado finalmente tercero. Consigue así cerrar un 2019 en el que ha ganado casi todas las pruebas en las que ha participado. Un año de muchos cambios que termina con buen sabor de boca aunque haya tenido que ser en los despachos. La Federación Española de Atletismo (RFEA) ha reclamado dos veces y a la segunda ha ido la vencida. Queda claro que en el deporte y en la vida hay que protestar las decisiones injustas. La perseverancia y la firmeza que ha demostrado la RFEA es digna de admiración.

Irse sin medalla era incomprensible

Que Ortega se fuera de Doha 2019 sin medalla era incomprensible. Pero más raro aún es, que la medalla compartida no sea la de plata. Debería compartir el segundo lugar con el ruso Shubenkov, y no el tercero con el francés Pascal Martinot Lagarde. Podríamos decir que se ha hecho justicia a medias. Felices por la medalla del mejor vallista que ha tenido España en toda su historia, pero tristes porque no es la que merece realmente.

Orlando Ortega ya es bronce mundial. Consigue así su primera medalla en un Campeonato del Mundo. Suma su tercera medalla en un gran competición. En 2018 fue tercero en los Europeos celebrados en Berlín. En Río 2016 fue subcampeón olímpico. El vallista español vuelve a sonreír y seguro que lo mejor está por llegar.

Fotos: EFE y LaLigaSports