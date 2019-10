El robo de plata a Orlando Ortega - Las Merinadas Deportivas de Edu

El 2 de octubre de 2019 estaba marcado en el calendario, como el día en el que por fin, se subiría al podio en un Campeonato del Mundo. “La carrera que hay que ganar es esta”. Orlando Ortega (Artemisa, Cuba, 29 de julio de 1991) no ha podido conseguirlo. Un robo a mano armada o mejor dicho, un robo a brazo y a pie armado, le han impedido ser subcampeón mundial en Doha.

El subcampeón olímpico quería quitarse la espina del cuarto puesto en 60 metros vallas del Europeo en pista cubierta de Glasgow. Después de aquella decepción cambió de entrenador y de país de entrenamiento. Lo ha ganado casi todo en 2019. Llegaba a Doha como gran favorito, en excelente forma mental y física y se ha tenido que conformar con el quinto puesto, tras haber ganado en las series y en la semifinal.

Una injusticia monumental

Una verdadera pena. Una injusticia monumental provocada por el campeón olímpico Omar McLeod. Una vergüenza que el jamaicano haya corrido como un principiante. Invadiendo la calle del vallista español. Con brazo y pie. Y sigue sin pasar nada. McLeod es reincidente. Su actuación en la final de 110 metros vallas es totalmente antideportiva, inaceptable. Totalmente indignante. “Que me ganen si son mejores vale, pero así no”.“Me han robado una medalla”. “Estoy sin palabras, la IAAF tiene que hacer algo”. “No es la primera vez que pasa con este atleta”. Son palabras de Orlando Ortega tras su quinto puesto en Doha.

El ruso Shubenkov, que ha ganado la plata que era para Ortega, ha hablado sobre la carrera: “Tiene que estar contento Orlando porque al menos no le lesionó, como a mí. Mi entrenador dice que McLeod es peligroso”. ¿Por qué la IAAF no le sanciona? ¿Por qué el atletismo no se moderniza y se repite la carrera la misma noche?. Orlando Ortega ha tenido la plata en sus manos y se la han quitado. Meses de preparación para jugártela en trece segundos y un rival te impide conseguir la medalla.

¿Por qué no se revisan los vídeos en el momento?

¿Por qué en otros deportes se revisan los vídeos y se toman decisiones más justas en el momento? El tenis y el fútbol son mejores desde que existe la justicia del VAR o del ojo de halcón. ¿Por qué desestiman la justa reclamación de la Federación Española de Atletismo?

Si un atleta (en este caso el campeón olímpico) comete una infracción debería ser castigado con la descalificación y si influye en el resultado de otro, se mira el vídeo y se repite. ¿Qué problema hay?. Hay precedentes de repeticiones de carreras en 1978 y 1993. La IAAF ha mirado para el otro lado.

Un despropósito de Mundial

Los que no miramos para otro lado somos muchos amantes del deporte y del atletismo. Llevar el Mundial a Doha fue una decisión tremendamente lamentable. Todo por la pasta y la corrupción. Poco público y mucho jeque en las gradas. Calor extremo en las pruebas de maratón y marcha. Eso sí, los gráficos televisivos son mejores que nunca. Los atletas están haciendo disfrutar al espectador en un estadio con aire acondicionado. Un auténtico despropósito de dimensiones gigantescas.

Quiero referirme también a todos aquellos españoles que deseaban que Orlando Ortega no ganara la medalla. ¿Por haber nacido en Cuba y haberse nacionalizado español? Es muy nuestro y muy feo desear la derrota de los que nos representan deportivamente.

Toda esa gente se merece un desprecio tan grande como la plata que le han robado a Orlando Ortega. ¿Y qué decir de aquellos que defienden lo indefendible y hablan de mala suerte, sin más, del atleta español?. El atraco ha sido considerable. Solo hay que ver la final para darse cuenta. Me gustaría ver a todos aquellos que defienden la no repetición de la prueba si a ellos les pasase algo parecido en su vida. Que estén preparando una oposición o un trabajo durante mucho tiempo y alguien le de a un botón que les borre todo lo que han ido estudiando.

Siete meses después de Glasgow, Orlando Ortega ha vuelto a probar el sabor de la derrota. Pero está vez el resultado obtenido ha sido provocado por terceras personas. El atletismo es un deporte precioso, pero ha vuelto ser tremendamente injusto.

Seguir soñando

Ahora toca seguir soñando con alcanzar el oro olímpico en Tokio 2020. De lograrlo se acabarían todos los fantasmas que llegaron en Glasgow. Orlando se fue a entrenar a Chipre con Antonis Giannoulakis, el preparador del campeón de Europa bajo techo, Trajkovic. Después de cinco años entrenando, solo con su padre en España, cambió de rumbo. Todo ello con el objetivo y el sueño de luchar por dos oros: el del Mundial de Doha no ha podido ser.

Queda la opción olímpica. Orlando Ortega se merece lo mejor esté donde esté y vaya donde vaya. Sus compañeros hablan muy bien de él como persona. Como deportista todos lo sabemos. Tras ser subcampeón olímpico dijo: “Orlando no tiene límites” “Esto no se queda aquí, es solo el comienzo”. Ya queda menos para cumplir su gran sueño. Todos los obstáculos por los que está pasando tienen que tener un final feliz. «Ahora ya pienso en ir a por todas en Tokio 2020» ha dicho tras la decepción de Doha 2019.

