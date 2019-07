España en los Campeonatos del Mundo de natación - Las Merinadas Deportivas de Edu

Gwangju 2019 está a la vuelta de la esquina. Los campeonatos mundiales de natación situarán cómo está la élite de los deportes acuáticos a un año vista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La cuenta atrás comienza en Corea del Sur. Gwangju es una ciudad situada al sur del país y tiene poco más de un millón y medio de habitantes. Acogerá del 12 al 28 de julio los Mundiales de siete disciplinas diferentes: saltos de trampolín, natación artística, waterpolo, natación en aguas abiertas , natación en línea, saltos de gran altura y waterpolo playa.

CALENDARIO ESPAÑOLES EN MUNDIAL GWANGJU 2019

SALTOS DE TRAMPOLÍN

Viernes 12 de julio . 04:00 Trampolín de 1 metro masculino – preliminar – Nicolás García Boissier y Adrián Abadía.

Domingo 14 de julio. 08:00 Trampolín de 1 metro masculino – final – Nicolás García Boissier y Adrián Abadía (si se clasifican).

Miércoles 17 de julio. 03:00 Trampolín de 3 metros masculino – preliminar – Nicolás García Boissier y Adrián Abadía.

Miércoles 17 de julio. 08:30 Trampolín de 3 metros masculino – semifinal – Nicolás García Boissier y Adrián Abadía (si se clasifican).

Jueves 18 de julio. 13:45 Trampolín de 3 metros masculino – final – Nicolás García Boissier y Adrián Abadía (si se clasifican).

SALTOS DE GRAN ALTURA

Lunes 22 de julio. 04:30 1ª y 2ª ronda- Celia Fernández

Martes 23 de julio. 05:30 3ª y 4ª ronda- Celia Fernández (si se clasifica).

NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS

Sábado 13 de julio. 03:00 – 5 kilómetros masculinos – Raúl Santiago y Guillem Pujol.

Domingo 14 de julio. 03:00 – 10 kilómetros femeninos – Paula Ruiz y María Vilas.

Martes 16 de julio. 03:00 – 10 kilómetros masculinos – Alberto Martínez y Guillem Pujol.

Miércoles 17 de julio. 03:00 – 5 kilómetros femeninos – Paula Ruiz y María de Valdés.

Jueves 18 de julio. 03:00 – 5 kilómetros por relevos mixtos – España (equipo sin confirmar).

Viernes 19 de julio. 03:30 – 25 kilómetros masculinos – Alberto Martínez.

NATACIÓN ARTÍSTICA

Viernes 12 de julio

04:00 – solo técnico – preliminar – Ona Carbonell

09:00 – dúo técnico – preliminar – Ona Carbonell y Sara Saldaña

Sábado 13 de julio

04:00 – dúo mixto técnico – preliminar – Pau Ribes y Emma García

12:00 – solo técnico – final – Ona Carbonell

Domingo 14 de julio

04:00 – equipo técnico – preliminar – España

12:00 -dúo técnico – final – Ona Carbonell y Sara Saldaña

Lunes 15 de julio

04:00 – solo libre – preliminar – Ona Carbonell

10:00 -dúo mixto técnico – final – Pau Ribes y Emma García

12:00 – final – España

Martes 16 de julio

04:00 – dúo libre – preliminar – Ona Carbonell y Paula Ramírez

12:00 – equipo técnico – final – España

Miércoles 17 de julio

04:00 – equipo libre – preliminar – España

12:00 – solo libre – final – Ona Carbonell

Jueves 18 de julio

12:00 – dúo libre – final – Ona Carbonell y Paula Ramírez

Viernes 19 de julio

04:00 – Natación artística – dúo mixto libre – preliminar – Pau Ribes y Emma García

12:00 – Natación artística – equipo libre – final – España

Sábado 20 de julio

10:00 – dúo mixto libre – final – Pau Ribes y Emma García

WATERPOLO

GRUPO SELECCIÓN FEMENINA

10:50. DOMINGO 14 de julio. GRECIA

04:10. MARTES 16 de julio. KAZAJISTÁN

01:30. JUEVES 18 de julio. CUBA

GRUPO SELECCIÓN MASCULINA

09:30. LUNES 15 de julio. SUDÁFRICA

04:10. MIÉRCOLES 17 de julio. HUNGRÍA

02:50. VIERNES 19 de julio. NUEVA ZELANDA

WATERPOLO PLAYA FEMENINO

06:15. SÁBADO 13 de julio. AUSTRALIA

08:15. DOMINGO 14 de julio. CHINA

07:15. MARTES 16 de julio. EEUU

NATACIÓN (DEL 21 AL 28 DE JULIO)

MIREIA BELMONTE – (400, 800 Y 1500 LIBRE, 200 Y 400 ESTILOS, 200 MARIPOSA)

JIMENA PÉREZ- (800 Y 1500 LIBRE Y 400 ESTILOS)

JESSICA VALL- (50, 100 Y 200 BRAZA)

MARINA GARCÍA- (100 Y 200 BRAZA)

LIDÓN MUÑOZ- (50 Y 100 LIBRE)

ÁFRICA ZAMORANO- (100 Y 200 ESPALDA)

HUGO GÓNZALEZ – (100 Y 200 ESPALDA Y 200 ESTILOS)

JUAN FRANCISCO SEGURA (50 Y 100 ESPALDA)

JOAN LLUIS PONS (200 MARIPOSA Y 400 ESTILOS)

CALENDARIO COMPLETO DE LOS MUNDIALES DE GWANGJU 2019

HISTORIA DE LA NATACIÓN ESPAÑOLA EN LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO

Los primeros Mundiales de natación de la historia se disputaron allá por el año 1973, entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre en Belgrado (Yugoslavia). España no consiguió ninguna medalla. En aquella ocasión lideró el medallero la RDA por número de oros y EEUU por cantidad de medallas. Los segundos Campeonatos del Mundo se disputaron dos años después en la ciudad colombiana de Cali. España tampoco logró inaugurar un medallero que encabezaron de nuevo EEUU y la RDA. En las siguientes dos ediciones disputadas en Berlín y Guayaquil, mismo resultado para nuestros deportistas.

En 1986 Madrid acogió la 5ª edición de los Mundiales entre el 13 y el 23 de agosto de aquel año. España tampoco logró estrenarse en el medallero. La RDA y EEUU volvieron a ser los grandes dominadores de esos Campeonatos. Los primeros que se disputaban en nuestro país.

Territorio Martín López Zubero

Hasta 1991 no llegaron los sextos campeonatos del mundo. La ciudad australiana de Perth organizó los primeros Mundiales con medallas españolas. No fue una, ni dos, sino tres medallas, las que consiguió el equipo español. Una fue de oro. Lo que le convertía al protagonista en el primer campeón del mundo de natación de la historia de nuestro país. Un año después ganaría el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El gran Martín López Zubero ganó en los 200 metros espalda con un tiempo de 1 minuto 59 segundos y 52 centésimas. Pero el nadador español no se quedó conforme con ese oro, porque conseguió también la medalla de bronce en los 100 metros espalda con un tiempo de 55 segundos y 61 centésimas.

La medalla de plata fue para el equipazo masculino de waterpolo, encabezado por el grandísimo Manel Estiarte y que ganaría el mismo metal al año siguiente en los Juegos de Barcelona. En esta ocasión se perdió en la final contra Yugoslavia.

Tres años después, en 1994, se celebraron los Mundiales de Roma. Y como si no hubiera pasado el tiempo, los medallistas españoles fueron los mismos que en la edición anterior. Esta vez Martín López Zubero se vistió de oro y de plata. Fue campeón en los 100 espalda y subcampeón del mundo en los 200. Los chicos del waterpolo volvieron a quedarse a las puertas del oro. Perdieron en la final contra la anfitriona y campeona olímpica en Barcelona 92, Italia.

Una generación irrepetible en waterpolo

Perth volvió a acoger los Mundiales de natación en 1998. En estos campeonatos, España logró dos medallas. Una fue de oro y otra de plata. Los chicos del waterpolo conseguían por fín subirse a lo más alto del podio ganando en la final a Hungría por 6 goles a 4, en un campeonato en el que no perdieron un solo partido. Una trayectoria sensacional.

La medalla de plata sería para David Meca, nuestro mejor nadador de aguas abiertas de todos los tiempos. La consiguió en los 25 kilómetros con un tiempo de 5 horas, 7 minutos y 22 segundos.

Fukuoka (Japón) fue la ciudad organizadora de los Campeonatos del Mundo de 2001, los primeros del siglo XXI. Los chicos del waterpolo volvieron a subir al podio una vez más y ya iban cuatro consecutivas. Lograron ser de nuevo campeones, ganando todos los partidos como en Perth 1998. En la final derrotaron a Yugoslavia por 4 goles a 2. Fue la única medalla para la delegación española en esos Mundiales.

Barcelona acogió los Mundiales de 2003

El 2003 fue el año del Campeonato del Mundo de Barcelona. Era la segunda ocasión que España organizaba unos Mundiales de natación. Y la verdad es que los resultados del equipo español fueron los mejores hasta ese momento. Consiguieron seis medallas. Una de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

La de oro llegó de la natación gracias a la nacionalizada Nina Zhivanevskaia al ganar en los 50 metros espalda con un tiempo de 28 segundos y 48 centésimas.David Meca consiguió dos medallas en aguas abiertas. Una fue de bronce en los 10 km y la otra de plata en los 25 km. Lo que suponía la tercera medalla para él en unos Mundiales de natación. El resto de medallas, tres, llegarían gracias a las chicas de la sincronizada. Gemma Mengual conseguía el bronce en solo. Repetiría con Paola Tirados en el dúo y el equipo lograba la plata en el combo.

La ciudad canadiense de Montreal organizó los Mundiales de natación de 2005. España consiguió una medalla menos que en Barcelona 2003, cinco. David Meca logró la medalla que le faltaba en estos campeonatos. Se proclamó campeón del Mundo en los 25 kilómetros aguas abiertas con un tiempo de 5 horas y 21 segundos. Las cuatro medallas restantes llegaron de la sincronizada, con Gemma Mengual de nuevo como protagonista. En solo repetía el bronce de dos años antes. En dúo subía al segundo cajón junto a Paola Tirados y el equipo lograba dos bronces, en combo y en la competición general.

Manda la sincronizada

Los Mundiales viajaron a Australia en 2007, concretamente a Melbourne. España se vino con 7 medallas colgadas del cuello. Casi todas gracias a las chicas de sincronizada. 4 fueron de plata y dos de bronce. Fueron subcampeonas del mundo, Gemma Mengual en solo rutina técnica. Ella misma y Paola Tirados en dúo, tanto en rutina técnica como en rutina libre y el equipo en la prueba libre. Los bronces llegaron gracias a Gemma Mengual en la prueba libre del solo y al equipo en la rutina técnica. El otro bronce lo lograron los chicos del waterpolo, al ganar en el partido por el tercer puesto a Serbia en los penaltis.

Roma organizó los Campeonatos del Mundo de natación de 2009. España consiguió 11 medallas. 1 oro, 7 platas y 3 bronces. El oro llegó gracias al combo libre de las chicas de sincronizada. 6 platas también fueron gracias a ellas. Gemma Mengual en solo, rutina técnica y libre, Andrea Fuentes en el dúo rutina técnica y libre y el equipo en rutina técnica y libre. Tres medallas llegaron de la natación convencional. Gracias a Rafa Muñoz que logró dos medallas de bronce en 50 y 100 metros mariposa y a Aschwin Wildeboer en los 100 metros espalda. Y los chicos del waterpolo que casi nunca fallan, consiguieron la medalla de plata, al caer derrotados en la final contra Serbia.

En Shanghai 2011, el equipo español consiguió 6 metales. Todos procedentes de la natación sincronizada. Una medalla de plata, conseguida por Andrea Fuentes en la prueba libre del solo. Y cinco de bronce: Andrea Fuentes en la rutina técnica del solo, Andrea Fuentes y Ona Carbonell en el dúo tanto en la rutina técnica como en la libre. Y el equipo en rutina técnica y en libre.

Barcelona repitió en 2013

Barcelona volvió a ser sede de los mundiales diez años después, en 2013. El equipo español consiguió su mejor resultado hasta el momento. Un oro, seis platas y cinco bronces. El oro llegó gracias al waterpolo femenino. Las subcampeonas olímpicas en Londres 2012, subían al escalón más alto. De la natación sincronizada llegaron siete medallas, tres de plata en las pruebas de combo, equipo técnico y equipo libre y cuatro de bronce en el solo de Ona Carbonell tanto libre como técnico, y en el dúo de Carbonell y Marga Crespí en las dos modalidades. De la natación llegaron los otros cuatro metales. Fueron tres platas y un bronce. Mireia Belmonte fue subcampeona del mundo en 200 mariposa y 400 estilos y bronce en 200 estilos. Melani Costa fue plata en los 400 libre.

Kazán (Rusia) fue la organizadora de los Mundiales de 2015. En natación España sumó solo una medalla. Jessica Vall en 200 metros braza se colgó un bronce. Una final en la que hubo cinco medallas. Vall terminó empatada con otras dos nadadoras. Las demás medallas del equipo español llegaron gracias a la natación sincronizada. Ona Carbonell fue plata en solo técnico y bronce en solo libre.

2017 fue el año de los Mundiales de Budapest. Mireia Belmonte firmó una excepcional actuación con tres medallas. Fue oro en 200 mariposa y plata en 400 estilos y 1500 metros libre. Gracias a la nadadora badalonesa, España no se quedó a cero en el medallero. Ona Carbonell se colgó dos platas, en solo técnico y libre. La selección femenina de waterpolo se colgó otra plata, tras caer en la final contra Estados Unidos.