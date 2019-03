El secreto de Michael Phelps para ser el mejor - Las Merinadas Deportivas de Edu

A Michael Phelps le daba miedo el agua cuando era pequeño. Después ganó veintiocho medallas olímpicas y treinta y dos medallas mundiales. Parece imposible que alguien lo alcance en las próximas décadas. Es solo un ejemplo de la dimensión de este nadador, el mejor de todos los tiempos. La leyenda viva estadounidense ha asistido a un evento en Nueva Delhi (India). Allí ha confirmado que no hay vuelta atrás, que no volverá a competir. Hay que recordar que se retiró en dos ocasiones. Tras los Juegos de Londres 2012 decidió marcharse del deporte de alto nivel. Después de regresar ganó cinco medallas en los Juegos de Río 2016, donde llegó el final de su maravillosa carrera.

¿Cuál es el secreto para ganar veintitrés oros olímpicos y veintiséis mundiales?

Phelps ha contado que en seis años, no faltó ni un solo día a entrenar. Cinco horas de natación y dos de gimnasio eran su preparación diaria. “Esto me hizo más fuerte que los nadadores que se tomaban el domingo libre” . El “tiburón de Baltimore” ha recordado la mejor actuación olímpica de la historia. En los Juegos de Pekín 2008 ganó ocho oros de ocho posibles. Parece irrepetible. Aunque también lo pareció durante treinta y seis años el récord de siete oros de Mark Spitz y llegó Phelps para derribarlo.

“El 2008 fue memorable porque gané 8 de 8. Es difícil no decir que fueron los mejores Juegos. Pero competir en Río para volver a estar arriba, fue muy divertido. Me sentí como un niño de 15 ó 16 años, que estaba empezando a divertirse otra vez”. “Las dos competiciones fueron muy diferentes, pero amo a las dos por igual”. “En 2016 volví a encontrar la motivación y entrenar y volver a rendir a la perfección fue aún más complicado” ha dicho el mejor deportista de siempre.

Las pautas a seguir para ser un campeón

Phelps ha contado que nunca tuvo miedo de perder, pero que lo odiaba. Es cierto que la mayoría de la veces saboreó el triunfo. Él simplemente se metía en el agua y nadaba. El veintitrés veces campeón olímpico ha aconsejado a las generaciones de nadadores del futuro: “Nunca abandone algo que realmente deseaba. Si tu sueño es verdadero, puedes hacer todo lo posible para hacerlo realidad. Mi viaje no siempre fue fácil. Era algo que realmente quería y no había nadie que pudiera impedirme alcanzar mis metas “. “Si hay un niño que sueña con 50 medallas olímpicas puede lograrlo” ha dicho el mito de la natación.

Del más grande hay que aprender sobre cómo compitió y también sobre sus frases que dejan huella. Estas son algunos ejemplos: “Si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer”. “Me gusta pensar en mí mismo como una persona normal que simplemente tiene una pasión, tiene una meta y un sueño”. “Cuanto más sueñas, más lejos llegas”. “Lo más grande es creer en uno mismo”. “No me gusta ser el segundo en nada”. “Nada es imposible, con tanta gente diciendo que no se puede lograr lo que se necesita es imaginación”.