Los últimos serán los primeros - Las Merinadas Deportivas de Edu

Todo empezó en el Hotel Villa Nazules en el verano de 2018. José Luis Real, el hombre que cada mañana nos cuenta de maravilla las noticias de CADENA 100, propuso formar un equipo de fútbol 7. La idea surgió en tierras toledanas mientras el equipo de ¡Buenos días, Javi y Mar! preparaba el comienzo de temporada. Unas semanas después la maquinaria se puso en marcha y comenzó la formación del equipo. Se inscribieron en la Liga de Medios Globalpiso con el nombre de CADENA 100, pero en la plantilla hay compañeros de Megastar y de Rock FM. Por eso Fernando Martín el genio de la Encuesta Absurda, lo llama “CADENAMEGAROCK”.

La radio musical les ha unido en un equipo, que se ilusiona cada semana en la redacción antes de jugar y que a la vez ilusiona al resto de compañeros. Todos estamos de corazón y de pensamiento, aunque sean ellos los que saltan al terreno de juego. Nunca habían jugado juntos hasta que decidieron formar el equipo. Son unos valientes que madrugan para trabajar y después se calzan las botas para representar a tres emisoras que son una. Los días que hay partido, saltan al campo de la A.D. Villarosa de Madrid con ganas de superarse y de alcanzar la primera victoria. Han estado cerca en dos ocasiones, en una de ellas empataron y en la otra perdieron por la mínima. En la clasificación tienen cuatro puntos, porque el VSE (Vest Sports Events) se retiró de la competición.

Un día para recordar

El miércoles 20 de febrero de 2018 lo recordarán/recordaremos siempre. El rival era el líder, el más fuerte de la Liga de Medios, El Chiringuito. Un equipo que cuenta en sus filas con varios ex jugadores como Congo o Balboa. El partido más difícil de todos.

Iván Campo, fiel oyente de ¡Buenos días, Javi y Mar! decidió formar parte del equipo. Todo un bicampeón de Europa con el Real Madrid. Un refuerzo de lujo en el campo y fuera de él para el “CADENAMEGAROCK”.

Con puntualidad británica, a las dos de la tarde echó a rodar el balón. El Chiringuito se puso por delante en el primer minuto de juego. En el minuto siete llegó el dos a cero. Doblete de Diego Plaza. Un minuto después llegó el tres a cero, obra de Edu Aguirre. A los doce minutos, el partido se puso más difícil todavía, cuatro goles a cero y con mucho tiempo por delante.

Pero el equipo de CADENA 100 no se rindió. Antonio Jimeno recortó distancias con un golazo en el minuto veinte. Para quien no lo conozca, Jimeno es un tío que si no existiera habría que inventarlo. Puedo decir que todos los días en los que he trabajado con él (y son muchos) en CADENA 100 me ha hecho reír al menos en una ocasión. Inmejorable compañero, buena gente y goleador. Lleva seis goles en la Liga de Medios y es el pichichi del equipo.

GOLAZO DE JIMENO con edición de Silvia Muñoz

En el minuto treinta y tres llegó el segundo gol. Excelente pase de Adolfo Valentín para Alberto Blanco que define magníficamente, como su querido Karim Benzema. Valentín y Blanco son dos técnicos de categoría con los que es un seguro de vida trabajar. El sueño de la victoria de CADENA 100 comenzó a hacerse realidad en el minuto cuarenta. De nuevo Antonio Jimeno, esta vez a pase de Fernando Martín, marcó tras una jugada magistral.

Una remontada para soñar

Un minuto más tarde llegó el empate. El rival grogui. Gol de Juan para CADENA 100 y empate a cuatro tras una remontada heroica y con la sensación de que podían llegar más goles para los de Alfonso XI nº 4. La demostración de que sí se podía ganar a pesar de lo complicado que era el rival.

En el minuto cuarenta y cuatro llegó el quinto para El Chiringuito. A tres minutos del final, en el cuarenta y siete llegó la sentencia, el 6-4 definitivo tras una acción desafortunada y con muy mala suerte, gol en propia meta.

Una derrota que sabe diferente a las demás, porque CADENA 100 luchó hasta el final, remontó y dio todo lo que tenía. Hay que sentirse orgullosos de nuestros compañeros. Alguno hasta jugó lesionado. No se ganó, siguen en el último puesto de la clasificación, pero los últimos serán los primeros algún día. Seguro.

LO QUE NO SE VIO DEL PARTIDO con imágenes de Silvia Muñoz