'La Entreplanta', otra forma de leer - Libros a pie de calle

Nadie dijo que leer fuera fácil y después de devorar una importante cantidad de libros, de mayor o menor intríngulis, me encontré con ‘La Entreplanta’. O, más bien, la novela me llamó a mí. Mientras echaba un ojo en la Librería del Mercado, en el madrileño barrio de Lavapiés, de la que soy clienta habitual, entre decenas de libros, un nombre captó mi atención: “Ce Santiago”. No figuraba como autor, él es traductor y ya había leído una novela en la que había trabajado. Así que podría decir que gracias a Ce he descubierto dos cosas:

A Nicholson Baker (autor de la ‘Entreplanta’), un escritor bastante maltratado por la crítica, por lo visto (o leído). La editorial La Navaja Suiza que edita esta obra de 1988 inédita hasta ahora en castellano.

Terminado este recorrido por una de las ramas por las que suelo irme de forma habitual, vuelvo al tema que me ocupa: ¿Me ha gustado o no ‘La Entreplanta’? Sí y no. A Baker también le gusta irse por las ramas. Por ejemplo incluyendo en esta obra innumerables notas a pie de página; algunas de tal extensión que, si te descuidas, llegas a pensar que has cambiado de relato. No, no es un libro fácil de leer y es por eso por lo que una parte de mi respuesta a la pregunta es no.

Pero, a veces, en lo difícil está lo bello. Ese conjunto de apostillas se encarga de darle sentido al fin último que he apreciado en la obra. Llevar al lector a vivir una introspección, una mirada hacia el interior de uno mismo. Construye un reflejo de nuestros pensamientos encarnados en el protagonista, del cual, por cierto, no recuerdo ni el nombre.



“A pesar de ello, reflexioné, de ser cierto que los cordones se raían por la flexión al caminar, ¿por qué lo hacían invariablemente solo en el lugar de contacto con el par de ojales superior de cada zapato? Me detuve en el umbral, mirando la oficina, con la mano reposada en el pomo cóncavo de metal², resistiéndome a este nuevo e inoportuno desconcierto”

Howie (he acudido al libro para refrescar la memoria) es un joven que trabaja en uno de esos edificios de oficinas con muchos pisos, concretamente su puesto se encuentra en la entreplanta. Se le han roto los cordones de los zapatos, los dos, con un día de diferencia entre el izquierdo y el derecho. Por eso decide utilizar su hora del almuerzo para salir a comprar unos cordones nuevos, no sin antes hacer un apaño en el último afectado y así poder caminar tranquilamente.

Es a partir de este momento cuando el lector se convierte en protagonista y empieza a recrear imágenes en su cabeza que no es la primera vez que analiza (siempre salvando las distancias, pues Howie no es coterráneo y en ocasiones habla de marcas o cadenas que podemos no conocer). ¿Quién no se ha molestado alguna vez cuando al introducir una pajita de plástico en un bote de refresco carbonatado el canuto, una vez dentro, vuelve a salir a la superficie hasta, prácticamente, abandonar la lata? ¿Nunca te has preguntado, cuando eras pequeño, cómo las escaleras mecánicas se pliegan y se esconden para dar la vuelta y volver a recomponerse por el otro lado? También, los que tengan dificultad para conciliar el sueño probablemente hayan tenido, en algún momento, un debate interno similar al de Howie respecto a los distintos tipos de tapones para los oídos y los materiales de los que están hechos.

Nicholson Baker escribe como quiere y de lo que quiere. Aunque, según he leído, muchos dicen que en sus novelas no cuenta nada (es cierto que hay poca acción), consigue algo mucho más difícil. Logra conectar con el lector de una forma que terminas por olvidar si el protagonista es Howie, eres tú o es el propio Baker. Es otra forma de leer, un tipo de libro que hacía tiempo que no encontraba y que despierta una cierta sensación de nostalgia.

². De aspecto demasiado moderno, en realidad, como para llamarse pomo. ¿Por qué los edificios de oficinas no pueden usar pomos que tengan verdadera forma de pomo? ¿Qué es este estático modernismo que nos han impuesto los arquitectos de segunda fila: medias úes de acero por picaportes u objetos torneados con formas de supercúpulas, en vez de pomos de latón, porcelana o cristal?







Autor: Nicholson Baker

Editorial: La Navaja Suiza

Año publicación: Esta edición 2018. Original 1988

Número de páginas: 225

Precio: 19,90 €



¡A leer!