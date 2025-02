Redescubre la vida en la edad media con "Kingdom come: Deliverance II", una secuela que perfecciona la propuesta original - gameLover

Después del éxito de su primera entrega, con más de 8 millones de unidades vendidas, el estudio checo Warhorse Studios completa la fórmula con un nuevo y excitante capítulo de su historia.

Kingdom come: Deliverance II

¡Hola, gameLover! Hace 7 años del lanzamiento de “Kingdom come: Deliverance”, un videojuego en primera persona enmarcado dentro del género RPG de acción, de ambientación medieval y de mundo abierto cuyo proyecto en la plataforma Kickstarter fue financiado en tan solo dos días, consiguiendo prácticamente todos sus objetivos y casi cuadruplicando la cantidad económica necesaria requerida por el estudio Warhorse Studios para llevar a cabo su desarrollo. Parece que la premisa gustó a sus patrocinadores -que apostaron por él a ciegas- y, finalmente, a una comunidad de jugadores que lo recibió con entusiasmo, ya que, a día de hoy, ha acumulado unas ventas globales de más de 8 millones de unidades.

El éxito de aquella primera entrega, aclamada por la crítica, ha dado pie a que este videojuego reciba por fin su esperadísima secuela. Anunciado hace justo un año, este “Kingdom come: Deliverance II” que llega hoy mismo busca ofrecernos una experiencia aún más profunda basada en su genuina historia, llevada a cabo un vasto entorno de mundo abierto ambientado en el edad media en el que tus elecciones dan forma a todos los aspectos de una aventura en la que te aguardan nuevos y emocionantes desafíos. Se trata de la verdadera secuela de su predecesor, pero ha sido escrita y desarrollada de tal manera que también resulta perfecta para aquellos que se enfrentan a la franquicia por priimera vez.

Este segundo título de la serie continúa el viaje de redención y venganza de Henr, -un herrero convertido en guerrero- en la Europa del siglo XV, concretamente en la región de Bohemia del año 1403. Esta zona forma parte de una de las tres históricas regiones que integran la República Checa y está meticulosamente recreada en base al contexto que representa, permitiéndonos recorrer su realista paisaje medieval: desde los humildes confines de la forja de este valeroso herrero hasta la grandeza de las cortes reales, todo mientras navega por las traicioneras corrientes de un reino desgarrado por la guerra civil y envuelto en disputas e intrigas políticas.

“Kingdom come: Deliverance II” presenta mecánicas de juego evolucionadas, combates mejorados y un mundo minuciosa y ricamente detallado. Tu viaje comienza justo donde lo dejó su predecesor, en un reino de Bohemia que está dominada por el terror, donde el caos impera en todo el territorio, con los invasores arrasando con todo lo que se encuentran a su paso y sin unos líderes firmes que gobiernen. Pero no hay que preocuparse, porque aquí está Henry de Skalice, que no descasará hasta vengar el asesinato de su familia. Ahora que se ha ganado la confianza de los aliados del legítimo rey, nuestro héroe debe acompañar a sir Hans Capon en una misión diplomática. Tras escapar de la muerte en una emboscada, se ven inmersos en medio de una situación que pondrá a prueba sus habilidades, su entereza y su amistad, sumergiéndonos de lleno en una tumultuosa historia de venganza, traición y autodescubrimiento.

En lo técnico nos enfrentamos a una sensación de inmersión sin igual gracias a una combinación única de efectos visuales de última generación y una banda sonora orquestal hecha a medida, a las que se suma la precisión de su trama histórica, que aporta un trasfondo realista y nos sumerge de lleno en un mundo lleno de vida que nos ofrece la posibilidad de explorar el reino sin límites: desde las bulliciosas ciudades hasta la serena campiña, cada rincón de Bohemia rezuma autenticidad y movimiento.

Toda esa vida se traslada también a las impresionantes escenas cinemáticas que incluye el videojuego. Son más de cinco horas de secuencias inmersivas que narran el viaje de Henry y cuya función es que los jugadores mos sintamos cautivados por el drama que se desarrolla a cada paso que damos en la aventura. Vive esta versión de la Bohemia medieval que se nos presenta a través de estas secuencias que cuentan con un atractivo doblaje -tanto en su versión original como en nuestro idioma, en español- y se complementan con una cautivadora banda sonora original cuya evocadora mezcla de partituras orquestales y auténtica música de inspiración medieval, nos sumerge en esta rica atmósfera para amplificar la profundidad emocional de la historia y la grandeza del mundo del videojuego.

Si profundizamos en el combate de “Kingdom come: Deliverance II” nos vamos a encontrar con un sistema que ha sido renovado para hacerlo más accesible y al mismo tiempo mantenerse fiel a su naturaleza que, como en la anterior entrega, es una representación real y visceral de las artes marciales medievales, para lo bueno y para lo malo. Ataca a pie, a caballo o válete del sigilo mientras dominas un amplio abanico de armas y estilos de combate mientras decides si prefieres dominar. En este aspecto, el videojuego ofrece toda una experiencia que es fiel a su esencia desde la que puedes adoptar múltiples enfoques para tus misiones y hacer evolucionar al protagonista de la forma que creas conveniente.

Durante la partida son las elecciones de Henry las qie tienen consecuencias que afectan al mundo que te rodea, capaz de desarrollar narrativas ramificadas y dilemas morales, conformando así esta emocionante trama histórica. Tus acciones determinarán tanto el destino de nuestro protagonista como sus relaciones en el mundo que plantea el videojuego, que presenta un mapa que abarca el doble de tamaño que el de la primera entrega. Personaliza su apariencia, sus habilidades y su equipo a tu gusto mientras viajas por todo el territorio y disfrutas de actividades como la forja o la alquimia y conoces a un carismático elenco de personajes que te harán vivir una aventura inolvidable mientras pasas de ser un guerrero en ciernes a un rebelde.

Las ediciones de “Kingdom come: Deliverance II”

Esta nueva entrega de la serie ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC y llega en 3 ediciones distintas: la estándar -que incluye el videojuego y el bonus de reserva “El blasón del león” -una misión exclusiva que te otorga la armadura y el conjunto de armas legendarias del célebre caballero Bruncvík-, la gold edition -con el bonus de reserva de la edición estándar, el pase de expansión que incluye las tres próximas expansiones y el kit “Enseres de cazador galante” (con la gorra de caza de St. Hubert, la ballesta de Artemisa y el abrigo de caza de Nimrod)- y la collector’s edition. En el caso de esta última, se trata de una imponente edición que solo está disponible en formato físico y que incluye todo el contenido de gold edition junto con una majestuosa figura de 30 centímetros de Henry y su fiel corcel Guijarros, el exclusivo mapa de tela “Callejones de Kuttenberg”, el conjunto de broches esmaltados “Emblemas de valor”, la icónica “Carta de la esperanza” que se le confió a Sir Hans Capon y el conjunto de cartas coleccionables “The king’s rebels”; todo perfectamente presentado en una caja de edició coleccionista en forma de cofre que hará las delicias de los fans de la serie.

Y esto no es todo, porque el lanzamiento de “Kingdom come: Deliverance II” es solo el principio de un viaje épico que tiene prevista la llegada tres expansiones a lo largo de este mismo año:“Brushes with death” (en verano), “Legacy of the forge” (en otoño) y “Mysteria ecclesia” (en invierno). Pero antes, ahora en primavera, podremos disfrutar de una selección de actualizaciones gratuitas que introducen, entre otras características, la función “Barberos” -para personalizar tu aspecto- un modo de dificultad “Hardcore” -para aquellos que buscan un mayor desafío- el modo “Carreras de caballos” -donde podrás perfeccionar tus habilidades montando a Guijarros-. Como puedes comprobar, quedan muchas más aventuras por delante y, junto a estas expansiones de pago y contenidos gratuitos, también recibiremos una serie de mejoras de calidad de vida que servirán para perfeccionar la experiencia de juego, que ya de por sí es impecable.

“Kingdom come: Deliverance II” se convierte en el primer gran lanzamiento de 2025. Se trata de un videojuego único en su especie, un RPG de acción y de mundo abierto con mucha personalidad que nos va a hacer disfrutar como nunca de esta época y ambientación tan características a lo largo de aproximadamente medio centenar de horas. Su propuesta es muy distinta a lo que nos ofrecen otros títulos del género y eso es lo que hace de él que sea tan especial porque, al margen de la excelente recreación a la hora de representar la vida en la edad media, nos ofrece una visión realista, con una visual y técnicamente perfecta, con algunos aderezos de ese absurdo humor que, en su conjunto, logran una fórmula única que va a encantar tanto a aquellos que ya disfrutaron de su primera entera como a todos los jugadores que aman el género y adoren la edad media. ¡Esta es tu próxima aventura!

“Kingdom come: Deliverance II”

Warhorse Studios · Deep Silver y PLAION

4 de febrero · PS5, Xbox Series X|S y PC