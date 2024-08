Descubrimos "Shimmering skies", el quinto set de "Disney Lorcana" - gameLover

El popular juego de cartas coleccionables también introducirá una carta promocional de edición limitada en otro de los juegos de mesa de Ravensburger, «Villainous: Introduction to evil «, inspirada en este set

Disney Lorcana

¡Hola, gameLover! Como puedes comprobar, la gama de productos de «Disney Lorcana» sigue creciendo con la llegada de un nuevo set que expande su universo a través de la ya habitual introducción de nuevas franquicias y personajes, así como de mecánicas de juego evolucionadas. Esta semana llega para el gran píblico una nueva expansión nos permite conocer cómo evoluciona la trama del juego ahora que la glimmer de Úrsula ha sido derrotada -algo que descubrimos jugando a su última aventura, «Ursula’s return»-.

«Shimmering skies» -que significa «Cielos resplandecientes» en español- es el nombre que recibe este quinto set del juego de cartas coleccionables de Ravensburger, que está teniendo un gran impacto entre la comunidad de jugadores y coleccionistas de todo el mundo. Y es que el componente del coleccionismo es muy importante en este producto que justo este mes cumple su primer año de vida en el mercado global, donde sy clave reside en el mágico poder de los personajes Disney, presentes en toda la colección de cartas -desde los más clásicos hasta a los más actuales- a través de representaciones gráficas que han sido diseñadas exclusivamente para esta experiencia. Los fans bien saben valorar este rasgo característico y, de ahí, su cada vez más creciente éxito.

Shimmering skies

En «Shimmering skies» la mayor novedad radica en el cambio visual al que se han sometido las cartas de rareza legendaria y encantada -las codiciadas enchanted, identifcadas mediante un hexágono iridiscente en la esquina-, así como la inclusión de personajes de la franquicia «Rompe Ralph», como Vanellope Von Schweetz y Repara-Félix Jr., entre otros. Aunque para la ocasión también seguimos disfrutando de más personajes clásicos como son Scar («El rey león»), Kronk («El emperador y sus locuras»), Elsa («Frozen») y Ralph («Rompe Ralph»), que protagonizan los starter decks con las combinaciones de cartas esmeralda/acero y amatista/rubí respectivamente (compuestos por 60 cartas cada uno, 20 €) o Maui –«Vaiana»-, Donald o Vanellope Von Schweetz («Rompe Ralph»), que prestan sus diseños a los booster packs (con 12 cartas, 6 €). Otros como Maléfica («La bella durmiente»), Peter Pan o Mulán también forman parte de la nueva colección, compuesta por un total de 231 cartas para coleccionar.

También contamos con un nuevo pack Illumineer’s trove (55 €). así como más accesorios para el catálogo, entre los que destacan los dos nuevos tapetes de juego -con ilustraciones exclusivas de Mirabel («Encanto») y el glimmer de Bella («La bella y la bestia»), a 20 € cada uno. Además, por primera vez, podremos guardar cuidadosamente nuestras cartas en un nuevo formato de álbum, con una portada creada por las increíbles ilustraciones del artista Nicholas Kole, que cuenta con una capacidad para 64 cartas de tamaño estándar y 8 cartas extragrandes (25 €); y también con el habitual álbum para cartas de 9 bolsillos por página que ya conocemos, que cuenta con una imágen genérica con el símbolo de «Disney Lorcana» en sus cubiertas. Completan esta línea de accesorios las fundas para cartas (con 65 unidades, 10 €) y las cajas para mazo (6 €), con los personajes de Tiana y Aladdín como caras visibles.

Tintas de refuerzo y sus cartas más especiales

«Shimmering skies» cuenta con el refuerzo de tintas ámbar y zafiro, lo que provoca que el sistema de juego y los tipos de mazos sean más variados que en la anterior aventura, ya que en «Ursula’s return» se le dio especial protagonismo a las tintas acero, esmeralda y amatista. «Daisy Duck, Donald’s date» es una de las cartas más relevantes de la tinta ambar, con tinta 1 y 4 puntos de fuerza de voluntad tiene, además, 2 puntos de lore y la habilidad «Big prize», que hace temblar la mesa; Cuando se va de misión, cada oponente revela la carta superior de su mazo y, si es una carta de personaje, la pueden poner en la mano; si no lo es, en el fondo de la biblioteca. Eso da ventaja de robo a los oponentes, pero hace que la tinta ámbar se vuelva más rápida si cabe.

En la destacada de la tinta zafiro es Mufasa, rey de la selva, el que llega con una legendaria de 8 tintas pensada para ganar partidas: «Mufase, ruler of the pride rock» es una de esas que no sólo destaca por su arte, sino también por su habilidad de dejarte sin tintas pero con una carta ganadora en mesa. Cuando se juega este personaje, exilias las cartas de tu tintero, devolviendo dos de ellas a tu mano. Además, cuando se va de misión, con sus 5 puntos de lore de base, las cartas de tu tintero se enderezan. Como puedes comprobar, se trata de una carta muy estratégica que garantizar un mínimo de puntos de lore.

Respecto al resto de tintas, detaca la carta legendaria «Donald Duck, pie singer» en la tinta rubí -con un impacto inmediato en mesa por apenas 4 tintas, ya que si se ha usado la habilidad de shift, cada oponente pierde dos puntos de lore-, «Madam Mim,eElephant» en la tinta amatista -de rareza súper rara y mucha fuerza de voluntad (7), tiene la habilidad de devolver un personaje que controlas a la mano y, al principio de tu turno, te permite mover dos puntos de daño a personajes del oponente, curándole y quitándole las ganas de retarte-, «Robin Hood, timely contestant» en la tinta esmeralda -una nueva versión rara de 9 tintas, 4 puntos de lore y 6 puntos de fuerza de voluntad muy fáciles de jugar, con la habitidad ward que te garantiza que tus oponentes no puedan lanzar nada contra tu personaje, solo desafiarlo- y «Snow White, fair-hearted», en la tinta acero -una poderosa carta de 5 tintas y con 3 puntos de lore de rareza súper rara y con una habilidad de líder natural que logra que este personaje gane resistencia +1 por cada caballero en juego-.

Nuevas canciones y mecánicas ampliadas

«Shimmering skies» también incorpora algunas de las canciones más destacadas de la historia de Disney y que forman parte de la memoria colecciova de varias generaciones de fans. Estas míticas piezas musicales obtienen su propia carta en este set, empezando por «You’re welcome» («De nada», en «Vaiana»), «Blast from your past» («Príncipe Alí» de «Aladdin»), «Ever as before» (el tema central de «La bella y la bestia»), «When will my life begin?» («Cuándo mi vida va a comenzar» de «Rapunzel») o «Don’t let the frostbite bite» («Renos mejor que personas» de «Frozen»), que son solo algunos ejemplos que llegan al juego.

Como te contábamos al principio, este nuevo set también incorpora nuevas mecánicas, ya que, a diferencia de otros juegos de carta coleccionables, «Disney Lorcana» ofrece habilidades propias en las cartas. Estos elementos, propios de los juegos de mesa, logran que aprender sea más fácil e intuitivo, mejorando en «Shimmering skies» varios aspectos de las habilidades generales, como evasive o shift que llegan acompañadas de una energía eléctrica que amplifica las celebraciones como el juego. Como es habitual, todas las cartas de este set se pueden utilizar para actualizar o personalizar ya existentes o para jugar junto con otros cuatro sets ya existentes.

Colaboración con el juego de mesa «Villainous: Introduction to evil» y… ¡hasta el infinito y más allá!

Entre las próximas novedades de «Disney Lorcana» hay una que alegrará a los fans de «Villainous: Introduction to evil», ya que se ha anunciado una colaboración crossover entre ambos juegos con la lelgada de una versión especial foil de una nueva carta del set «Shimmering skies» que llegará a las nuevas versiones de este otro popular juegos de mesa de Ravensburger, identificadas con una pegatina especial en la caja. Se trata de la carta del Príncipe Juan («Robin Hood»), diseñada con una ilustración alternativa a la que ya conocemos hasta ahora. También tenemos un gran noticia para los fans de Pixar, que van a poder comprobar cóno sus personajes favoritos invadirán las cartas de «Disney Lorcana» a partir de 2026. Estábamos esperando que llegara este anuncio y aquí está, pero aún hay más…

«Preludio», el primer producto «Disney Lorcana» en español

Los fans españoles de «Disney Lorcana» también estamos de enhorabuena porque este mismo otoño llegará -¡por fin!- su primer lanzamiento completamente localizado a nuestro idioma. El juego de cartas coleccionables de Ravensburger fue lanzado originalmente en inglés y, hasta ahora, solo ha sido traducido a tres idiomas más – alemán, francés e italiano-, por eso en nuestro país sus cinco primeros sets -incluído este «Shimmering skies»– han llegado con los textos íntegramente en inglés. Esta primera experiencia en nuestro idioma recibirá el nombre de «Preludio» y se trata de un pack de inicio que tiene como objetiva el aprendizaje progresivo de este popular juego de mesa; es decir, estará dirigido especialmente a los recién llegados al mundo de «Disney Lorcana», incluyendo las primeras 132 cartas localizadas en español.

Concebido para ser fácil de aprender y accesible para jugadores de cualquier edad y con cualquier nivel de habilidad, «Preludio» sirve como una excelente puerta de entrada al reino de magia y diversión de Lorcana e incluye todo lo necesario para que dos jugadores puedan empezar a jugar por primera vez. Ambos empezarán la partida con un mazo base de 30 cartas cada uno y progresivamente se irán construyendo un mazo completo de 60 cartas. Además, la caja contiene numerosos accesorios -como contadores de daño, peones de personaje y un práctico tablero de juego-, así como su su reglamento con las instrucciones paso a paso para comprender las reglas y las mecánicas del juego fácilmente, incluyendo también una guía a través de las diferentes etapas de aprendizaje del juego y folletos con consejos para utilizar cada mazo. Sin embargo, el resto de la gama de productos de «Disney Lorcana» seguirán estando disponibles en inglés. por lo que esto no significa que el sexto set -aún sin nombre y con fecha de llegada para el 15 noviembre- también esté traducido a nuestro idioma; aunque parece que la web oficial ya está preparando su propia seccìón en español. Pronto tendremos más información…

«Disney Lorcana: Shimmering skies»

Ravensburguer

23 de agosto

