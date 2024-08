"World of Goo 2" y "Ace combat 7: Skies unknown" aterizan en Nintendo Switch para sumar experiencias portátiles al verano - gameLover

La sencilla y efectiva propuesta «One BTN bosses» completa nuestra selección de novedades semanales ofreciéndonos un título tan entretenido como adictivo.

World of Goo 2

¡Hola, gameLover! Parece mentira, pero ya han pasado quince años desde que exploramos el maravilloso mundo de «World of Goo» por primera vez. Su lanzamiento se produjo originalmente en Wii, aunque también acabó llegando a PC y al extenso catálogo de Nintendo Switch, en 2017, Ahora es el momento de disfrutar de su esperada secuela -que se ha hecho de rogar-, que nos ofrece nuevas especies de Goo por descubrir.

En esta nueva entrega descubrimos cómo una poderosa compañía se ha rebautizado como una empresa sin ánimo de lucro que es respetuosa con el medio ambiente, además de sostenible, ecológica y limpia que procesa Goo. Así que tu misión aquí empieza por ayudarles a recolectar la mayor cantidad de Goo posible, pero realmente no conocemos las verdaderas intenciones de esta compañía, así que nos preguntaremos cuál es su verdadero objetivo en esta historia que abarca cientos de miles de años en la que observamos de qué manera cambia el mundo.

«World of Goo 2» sigue la estela del galardonado videojuego de puzles y construcción basado en la física volviéndonos a introducir a estos personajes, los millones de Goo que viven en este hermoso y variado mundo que nos presenta. Son criaturas líquidas extremadamente deliciosas que pueden unirse para construir puentes, hacer crecer torres, terraformar el terreno y alimentar máquinas voladoras.

Descubre las peculiaridades de los Goo, unos seres viscosos que fluyen y salpican con gran realismo que debes dirigir como si de un río se tratara, permitiéndote covertirlos en bolas, apagar fuegos y resolver interesantes rompecabezas a través de la propia física de nuestros protagonistas. También cuentas con sus nuevas y misteriosas habilidades, permitiéndote crecer, encogerse, lanzar líquido o explotar, entre otras muchas más, con lo que tendrás nuevas oportunidades para ampliar su jugabilidad.

De esta manera podrás afrontar todos los peligros que surgirán a medida que vayas avanzando en su trama y dirigiendo a todos los Goo hacia la tubería de salida de cada área. En esta nueva entrega contamos con una nueva y emocionante historia que se ha dividido en cinco capítulos, conformando un total de más de sesenta desafiantes niveles.

«World of Goo 2 cuenta con docenas de nuevos temas musicales en una nueva banda sonora hermosa e inquietante.

ACTUALIZACIÓN: ¡Ya podemos confirmar que Nintendo Switch también tendrá una versión física en caja que saldrá en octubre! Gracias a nuestros amigos de Fireshine Games por traer World of Goo 2 al mundo físico. Publicaremos más información en cuanto la tengamos. Mientras tanto, aquí tienes un adelanto de la caja.

«World of Goo 2» recupera la esencia de su primera entrega para lograr un glorioso regreso como secuela. Si el primer videojuego de la franquicia ya conquistó tu corazón, tienes que saber que esta segunda ha superado todas las expectativas. Aunque se trata de una secuela de manual, también se encarga de aportar nuevas, buenas y abundantes ideas que consiguen deleitarnos sin parar a lo largo de toda nuetra partida.

En esta nueva aventura ha aprendido a exprimir al máximo su mecánica principal, permitiéndose amplificarla para mostrar un derroche de creatividad que logra que nos enganchemos a su trama, que se vuelve aún más interesante en la recta final del videojuego. Esta secuela no solamente supera a la propuesta original en todos los aspectos, sino que también se convierte en uno de los videojuegos más creativos del género, así que, a poco que te llame la propuesta, debes probarlo para dejarte llevar por la experiencia completa.

«World of Goo 2»

2DBOY · Tomorrow Corporation

X de agosto · Nintendo Switch y PC

Ace combat 7: Skies unknown / Deluxe edition

¡Menudas sorpresas nos sigue reservando Nintendo Switch! Hace algo más de cinco años -a principios de 2019- recibimos la séptima entrega de la saga «Ace combat», que ahora también aterriza en la híbrida de Nintendo con una deluxe edition a la que no le falta de nada. No hay duda de que esta franquicia ha logrado el éxito internacional, con más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, y por lo tanto no se nos hace extraño el esfuerzo por parte de BANDAI NAMCO para llevar «Ace combat 7: Skies unknown» a la única consola de la anterior generación donde quedaba pendiente su lanzamiento.

En esta última entrega nos ponemos a los mandos de los aviones de guerra más avanzados jamás creados para disfrutar de una trepidante experiencia de enfrentamiento aéreo mediante imágenes de calidad fotográfica, maniobras tácticas de alta intensidad y una gran cantidad de auténticos y futuristas aviones en los que volar. Su apasionante trama es la encargada de arropar todo este contenido que ya nos dejó asombrados en su día gracias a la evolución de su motor gráfico, capaz de ofrecernos hermosos cielos llenos de nubes y detallados paisajes urbanos que mejoran la incomparable sensación de velocidad y nos preparan un escenario idóneo para los combates aéreos más cautivadores de los veinte años de historia de la serie.

«Ace combat 7: Skies unknown» / Deluxe edition

BANDAI NAMCO Studios · BANDAI NAMCO

11 de julio · Nintendo Switch

One BTN bosses

Nuestra tercera y última propuesta de esta semana ni es muy conocida ni ha tenido un gran impacto en esta primera mitad del mes de agosto tan desangelada en cuanto a lanzamientos se refiere. Sin embargo bien es merecedora de haberse ganado un hueco en nuestro repaso semanal a las novedades en videojuegos por dos razones: La primera, por ser un proyecto de implicación patria, ya que su desarrollo pertenece al estudio Midnight Munchies, un estudio indie repartido por toda Europa que ha sido fundado por un trío de apasionados desarrolladores, de los que forma parte Fer -que es de nuestro país-, junto a Jonas y Brin. Pero el principal motivo por el que hay que fijarse en este «One BTN bosses» es por la representación de una idea inicial que es muy simple pero que ha sido tan pensada y trabajada que logra una efectividad jugable implacable, logrando que esa aparente sencillez se traduzca en una inmediata dosis de entretenimiento y diversión. Sus desarolladores lo explican muy bien describiendo este título como un videojuego boss rush/roguelike inspirado por los combates de raids de «World of Warcraft» y «Final fantasy XIV».

«One BTN bosses», tal y como su nombre indica, utiliza un solo botón para controlar al jugador y solo requiere de tus reflejos e inteligencia para que lo pases a lo grande con él. El videojuego, efectivamente, te invita a poner a prueba tus reflejos para conseguir puntuaciones altas en una intensa experiencia bullet hell minimalista que ofrece una nueva y fresca perspectiva al género. El objetivo es derrotar a los jefes que se interpongan en tu camino mientras nos movemos por el camino prefijado y con tan solo la acción de un botón que sirve para esquivar los ataques enemigos, que serán más y más intensos a medida que vayas progresando en el juego. Cuanto más tiempo tardes en esquivar las oleadas infinitas de balas, más rápido disparará la nave que controlas – que dispara de manera automática-, así que tu objetivo como jugador es lograr las mayores puntuaciones para que puedas lucir tu nombre con orgullo en la tabla de clasificación global.

Un solo botón, sí, pero con un esquema jugable tan ingenioso que se torna tan complejo como para invitarnos a buscar el equilibrio que nos servirá para intentar evitar los disparos de las naves enemigas mientras logramos el timing perfecto para pulsar el botón en el momento adecuado antes de perder nuestras tres vidas inicales; eso sí en el menor tiempo posible. Se trata de una propuesta minimalista que también se aplica a su sencilla puesta en escena, que nos muestra pocos y muy intensos colores en la pantalla para que la concentración sea máxima durante la partida. La experiencia completa nos ofrece un modo campaña formado por medio centenar de niveles y un modo roguelike que ofrece un alto nivel de rejugabilidad. Además, a medida que avances en tu cometido, se irán desbloqueando una serie de opciones con las que podrás cambiar el estilo de juego, ya que son mejoras que alteran el ataque y el movimiento de la nave, lo que te permite crear nuevas tácticas para eliminar a los jefes.

Todo esto se traduce un un gran número de horas de diversión frenética que llega acompañada de una intensa banda sonora de estilo synthwave que sabe acompañar a esta mecánica tan esencial que presenta. «One BTN bosses» es uno de esos videojuegos que ofrecen una gameplay fácil de entender pero difícil de dominar, por lo que estamos ante una propuesta más que atractiva. Sencilla, sí, pero también adictiva y que es digna de ser conocida por todos los jugadores para que podamos probarla y juzgar por nosotros mismos. Yo he estado jugándolo en ROG Ally X (que me parece un entorno ideal para disfrutar de este título) y tú puedes hacerlo donde te apetezca porque ya está disponible en Steam a un precio reducido de 10,99 €. Ojalá nos acabe enganchando a todos tanto como lo ha hecho conmigo porque me parece uno de esos videojuegos que merece ser jugados en una consola portátil como Nintendo Switch, donde llegaría a un público aún más amplio, La verdad es que se lo merece.

«One BTN bosses»

Midnight Munchies · Outersloth

6 de agosto · PC

