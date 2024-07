La sorpresa de este verano se llama "Nobody wants to die" y te invita a llevar a cabo una investigación sin igual - gameLover

«Las tortugas ninja» abandonan su exclusividad para llevar el roguelike «Splintered fate» a Nintendo Switch mientras «Guardianes de la noche» traslada su tablero de minijuegos al resto de plataformas con «¡A por todas!».

Nobody wants to die

¡Hola, gameLover! Aunque parezca que este verano va a estar escaso de grandes novedades hasta finales de agosto, lo cierto es que aún nos quedan grandes sorpresas por descubrir en lo que se refiere a nuevos lanzamientos en videojuegos. Uno de esos títulos que pretende llamar nuestra atención -y lo consigue- es este «Nobody wants to die» que recibimos hoy, que nos presenta una interesante propuesta de ciencia ficción al más puro estilo noir.

Para situarnos en la acción, debemos saltar hasta el año 2329 y recorrer las calles de una versión distópica de la ciudad de Nueva York donde la inmortalidad es posible por un precio. Allí, tras una experiencia cercana a la muerte, se nos presenta al detective James Karra, que acepta un caso extraoficial de su jefe con la única ayuda de una joven policía como enlace, Sara Kai.

En esta historia el tiempo es un factor revelador y determinante, mientras nuestros protagonistas lo arriesgan todo en la persecución de un misterioso asesino en serie y descubren los oscuros secretos de la élite de la ciudad. Se trata de una innovadora experiencia que explora la inmortalidad y los peligros del transhumanismo mientras nos presenta una trama realmente intrigante y envolvente que amplía los límites de la narración mientras nos ofrece unos gráficos cinematográficos fotorealistas.

Como el detective James Karra, debes investigar las escenas del crimen utilizando la manipulación del tiempo gracias a una tecnología tan avanzada que te permitirá descubrir las pistas clave con el objetivo de desenmascarar al asesino, que tiene en su punto de mira a los ciudadanos que forman parte de las altas esferas de la ciudad en una era en la que se supone que la muerte ya es cosa del pasado.

Porque, efectivamente, en este ficticio 2329 que se nos presenta la vida eterna es una realidad para los humanos, ya que podemos almacenar nuestra conciencia en bancos de memoria con la posibilidad de transferirla de un cuerpo a otro. Eso si, solo si dispones de los recursos económicos suficientes como para poder permitirte la suscripción a este servicio tan innovador.

La tecnología tiene tantas posibilidades que aquí nos ofrece la manipulación del tiempo como elemento clave de nuestra investigación, lo que nos permite la reconstrucción de los acontecimientos de cada asesinato y así descubrir las pistas necesarias que nos lleven a averiguar la horripilante verdad que se oculta tras ellos. En un mundo de vida eterna y de moralidad desvanecida, tú juegas el papel del curtido detectiv que debe navegar entre las delgadas líneas que separan el bien y el mal en una sociedad donde la muerte es un recuerdo lejano.

No hay duda de que «Nobody wants to die» es una de las más grandes sorpresas de este verano. Si estrás buscando un título al que engancharte durante los próximos días, aquí tienes una auténtica experiencia digna de la nueva generación de consolas, que te ofrece una trama en la que destaca su más que interesante carga narrativa, apoyada en una excelente ambientación y unas innovadoras mecánicas de juego que se basan en las reglas de los viajes en el tiempo para sacar adelante la investigación que plantea.

El hecho de que el videojuego haya sido creado con la potencia del motor Unreal Engine 5 es lo que logra una inmersión tan efectiva dentro del futuro distópico que nos presenta, donde destacan unos efectos visuales de vanguardia que se suman a los increíblemente realistas entornos este mundo que nos invita a reflexionar sobre los valores contemporáneos, las reglas del mundo y lo que es importante en la vida, planteando una experiencia elevada más allá de lo jugable. A todo esto súmale su precio reducido de 25 € y te encontrarás con una propuesta perfecta a la que poder enfrentarte entre resto de videojuegos del verano.

«Nobody wants to die»

Critical Hit Games · PLAION

17 de julio · PS5, Xbox Series X|S y PC

Teenage mutant ninja turtles: Splintered fate

Poco más de un año después de su lanzamiento en la plataforma Apple Arcade, el videojuego «Teenage mutant ninja turtles: Splintered fate» llega a Nintendo Switch con la promesa de que también aterrizará en PC a finales de año. El fin de esta exclusividad nos trae algunas novedades interesantes, como es la llegada de un esperadísimo modo cooperativo local para cuatro jugadores, que ha sido muy demandado por su comunidad de jugadores.

En el año de «Las tortugas ninja» -recordemos que en abril recibimos el videojuego familiar «Wrath of the mutants» y que en octubre llegará «Mutantes desencadenados», inspirado en su última película de animación-, los fans de la legendaria franquicia pueden unirse a familiares y amigos para sacarle todo el partido a esta función multijugador, además de a toda una serie de nuevas e interesantes características que han sido implementadas y optimizadas para la consola híbrida de Nintendo, entre las que destacan mejoras gráficas y de iluminación, de sonido y también en el control de los personajes, además de la inclusión de accesorios adicionales que sirven para crear un entorno más rico durante la partida.

No hay duda de que este videojuego seguirá creciendo y mejorando a medida que vaya llegando a más plataformas, pero de momento nos encontramos ante una propuesta sólida que ya está consolidada que llega en forma de roguelike de acción y que nos presenta una historia en la que nuestros cuatro protagonistas deben viajar a través de portales para rescatar al maestro Splinter.

Esta es una nueva aventura que ha sido escrita por los legendarios autores de cómics Tom Waltz y Kevin Michael Johnson em la que tomas el control de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo, cada uno con su propio estilo de combate, habilidades y maestrías. Cada escenario está repleto de emocionantes combates que se plantean de manera distinta en cada partida, por lo que nunca estarás ante dos enfrentamientos iguales,

De la misma manera, se han incluido una serie de power ups aleatorios, modificadores y retos infinitosles que completan la experiencia al mismo tiempo que se han ajustado los elementos en pantalla para ofrecernos una pequeña evolución respecto a su versión anterior. De todas formas, tal y como demuestra su equipo de desarrollo por su espíritu de superación y cariño hacia ste título, es probable que vayamos experimentando nuevas mejoras a medida que se vaya actualizando durante los próximos meses.

«Teenage mutant ninja turtles: Splintered fate» es un título que llega por fin al gran público para ofrecernos una buena dosis de entretenimiento, seas fan o no de «Las tortugas ninja». Aquí se trata de pasarlo a lo grande y, si ya lo conseguía en su modo en solitario, imagina lo divertido que es afrontar el reto en compañía, multiplicando por cuatro todas sus posibilidades y presentándose su modo multijugador local como el verdadero punto fuerte del videojuego.

Las características únicas de los cuatro personajes están bien diferenciadas, por lo que disfrutaremos muchísimo jugando con cada uno de ellos; su combate está muy bien ejecutado, ofreciéndonos unos enfrentamientos muy dinámicos y divertidos; y su sistema de progresión es todo un acierto, mostrándonos una evolución muy equilibrada durante toda la partida.

A todo esto súmale una gran dirección artística y unos enfrentamientos finales que resultan brutales, aunque se contraponen a algunas carencias importantes, como la ausencia un sistema de matchmaking online o algunos problemas con la interfaz y los textos en nuestro idioma que a estas alturas ya deberóan de estar solucionados. Aún así estamos ante un divertido y entretenido roguelite que «Las tortugas ninja» que no puedes perderte. ¿Qué puede haber más molón?

«Teenage mutant ninja turtles: Splintered fate»

Super Evil Megacorp

17 de julio · Nintendo Switch

Guardianes de la noche: ¡A por todas!

Si hace unos días comprobábamos cómo se llevaba a cabo la primera incursión de la licencia «Spy X family» en el mundo de los videojuegos a través de un videojuego para todos los públicos, esta semana terminamos nuestra tanda de recomendaciones con la nueva propuesta de la franquicia «Guardianes de la noche» -conocida como «Kimetsu no yaiba» en su versión original- en un formato de juego de tablero formado por una serie de minijuegos.

«¡A por todas!» llegó primero a Nintendo Switch hace casi tres meses y ahora es el momento de darle la bienvenida al resto de plataformas. Se trata de un videojuego que abandona la fórmula violenta de la franquicia para enfocarse en una propuesta para toda la familia donde aprovechar las bondades de sus carismáticos personajes y ese peculiar sentido del humor que aquí sí que tiene cabida.

Lanza los dados y conviértete en el matademonios más fuerte que jamás haya existido mientras recorres los icónicos escenarios del anime, como son el monte Fujikasane y Asakusa, entre otros muchos otros. Estos lugares se transformarán en tableros gigantes por los que podremos avanzar a medida que transcurre el día a través de dos ciclos: Durante el día debes prepararte para el combate superando una serie de eventos y minijuegos, mientras que al caer la noche deberás buscar demonios para enfrentarte a ellos y derrotarlos.

En «Guardianes de la noche: ¡A por todas!» puedes jugar solo o con hasta tres jugadores más eligiendo entre la más de media docena de tus personajes favoritos del cuerpo de matademonios –Tanjirō, Zenitsu, Inosuke y, por supuesto, los pilares-, mientras que Nezuko aparece en el tablero para ayudar a los jugadores como personaje de apoyo. Aquí hay un montón de minijuegos para disfrutar, así que compite contra los demás o une fuerzas con ellos formando equipos por parejas para después enfrentarte a poderosos demonios que ya conocemos -como Akaza-, donde todos los jugadores deben cooperar para derrotarlos.

La llegada de este videojuego al resto de plataformas también llega con una actualización gratuita que aporta más características a la propuesta original, como son dos nuevos personajes jugables –Genya Shinazugawa y Kanao Tsuyuri-. así como nuevos sellos, marcos y avatares.

Mientras que los sellos sirven para que los jugadores nos comuniquen unos con otros dentro del videojuego a través el modo «¡A por todas!», los marcos y los avatares se utilizan en las tarjetas de jugador, que son lo equivalente a las placas identificativas de los perfiles en modo local y en línea con las que el resto de participantes podrán localizarnos rápidamente. Además, esta actualización también soluciona algunos errores técnicos menores e incluye interesantes mejoras en el sistema de matchmaking.

«Guardianes de la noche: ¡A por todas!» es una nueva fórmula como videojuego en el que deja el género de la lucha de lado para atraer a otro tipo de jugadores que amen la franquicia y busquen un tipo de experiencia distinta. Es bien cierto que no se trata de un título qua ahonda demasiado en las características de la propia licencia porque se ha creado para un público mainstream que lo único que busca es pasar un rato entretenido con sus personajes favoritos, algo que tienes que tener en cuenta en tu decisión de compra.

Su estilo party explota la fórmula pero de una manera aún más sencilla a lo que estamos acostumbrados a ver, con tableros demasiado sencillos, minijuegos a los que realmentese les podría haber sacado más partido y un apartado gráfico que podría haber hecho algún que otro esfuerzo más, por lo que no acaba de rendir todo lo que debería hacerlo una licencia tan destacada como es «Kimetsu no yaiba». Un título que tenía bastante potencial pero que no se ha sabido explotar.

«Guardianes de la noche: ¡A por todas!»

SEGA

17 de julio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

