Prepárate para un mes de junio repleto de videojuegos familiares con Las tortugas ninja, My little Pony y Los Pitufos - gameLover

Estas franquicias para todos los públicos son las protagonistas de tres nuevos videojuegos, accesibles para todo tipo de jugadores.

Teenage mutant ninja turtles / Arcade: Wrath of the mutants

¡Hola, gameLover! Si hay un público especial que merezca toda nuestra atención en el mundo de los videojuegos, ese es el infantil, a menudo olvidado entre tanto triple A y propuestas de elevada dificultad para ciertas edades. Los peques de la casa también tienen derecho a disfrutar de esta forma de entretenimiento que tanto nos gusta y, por suerte, existen desarrolladoras y distruidoras que han fijado su punto de mira en algunas de las franquicias más relevantes del momento destinadas para este tipo de público, apostando por crear divertidos y entretenidos videojuegos para ellas y ellos… ¡empezando por nuestros cuatro héroes de Nueva York!

En su 40 aniversario, «Las tortugas ninja» han vuelto y están más de moda que nunca, porque en este 2024 esperamos tres videojuegos protagonizados por Leonardo, Raphael, Donatello y Michaelangelo. El primero de ellos es «Mutantes desencadenados», llena de acción, humor y nostalgia, se presenta como una aventura que llegará el próximo otoño ambientada en el universo de la reciente película de animación «Caos mutante». El segundo es «Splintered fatees», el título roguelike de Apple Arcade que abandona su exclusividad para llegará a Nintendo Switch este verano. Y el tercero es el que revisamos hoy y que ya está a la venta: «Wrath of the mutants», inspirado en el clásico de 2017 de la máquina arcade de Raw thrills. Existe una cuarta propuesta que probablemente no veamos hasta el próximo año, «The last ronin», que adapta la serie más oscura de sus cómics y que actualmente está en desarrollo.

Pero centrémonos en este «Wrath of the mutants» que ya está entre nosotros, porque estamos ante una versión mejorada del videojuego protagonizado por «Las tortugas ninja» que ha sido ampliado y modernizado con nuevas fases y jefes. En este clásico cooperativo que tanto nos gusta -y que a su vez está inspirado en otra leyenda de los videojuegos, «Turtles in time»-, asumes el papel de nuestros queridos protagonistas en el marco de la serie de animación de Nickelodeon de 2012 para ofrecernos un emocionante arcade del género beat ‘em up en el que recorreremos sus legendarios escenarios -como el parque de atracciones de Coney island, la dimensión X y las propias calles de la ciudad de Nueva York, entre otros- para derrotar al Clan del pie y a nuestro archienemigo Shredder.

Disfruta de la recreativa en casa mientras te abres camino a través de seis fases distintas (se ha ampliado con tres más respecto al arcade original) y juega en solitario o formando equipo gracias a su modo cooperativo local, que os permite luchar a cuatro jugadores para enfrentaros a los trece épicos jefes que presenta esta nueva versión. Se trata de una experiencia accesible y divertida, con mecánicas de combate efectivas que se ven ampliada por los superataques únicos de cada personaje. Por cierto, «Teenage mutant ninja turtles / Arcade: Wrath of the mutants» ya está disponible en formato digital y también en formato físico en sus versiones para PS5, PS4 y Nintendo Switch, listo para que lo sumes a la colección de tu estantería si eres fan de «Las tortugas ninja» y tienes ganas de vivir una auténtica experiencia de juego clásica.

«Teenage mutant ninja turtles / Arcade: Wrath of the mutants»

Cradle Games · GameMill Entertainment y Meridiem Games

23 de abril · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

My little pony: Misterio en los Altos de Céfiro

Hace justo dos años que la licencia infantil «My little pony» hizo su incursión en todas las plataformas a través del videojuego «Aventura en Bahía Yeguamar», una colorida propuesta para toda la familia que resultó ser la mar de refrescante para su entusiasta público. Ahora es el momento de darle la bienvenida a una nueva aventura, «Misterio en los Altos de Céfiro», que esta vez corre a cargo del equipo madrileño de desarrollo Drakhar Studio, que nos presenta un videojuego cooperativo a través del sello familiar Outright Games que está basado en el mismo género que su precuela, el de las plataformas, dándonos la oportunidad de regresar al mágico mundo de Equestria para poner las cosas en su sitio.

En esta ocasión recorreremos las calles de Altos de Céfiro, una ciudad en el cielo donde eres libre de explorar su extensión para descubrir la diversión que se esconde en cada esquina. Aquí podrás visitar algunos de sus más emblemáticos lugares -que reconocerán gracias a las últimas películas y series de la franquicia-, como el palacio real o el faro de cristal, entre muchos otros. Es el momento de devolver la tranquilidad a la ciudad después de que una misteriosa magia esté poniendo patas arriba el mundo de «My little pony», así que de ti depende llevar el poder de la amistad a un nuevo nivel para embarcarte en una misteriosa aventura diseñada para uno o dos jugadores.

Juega como Sunny, Hitch, Izzy, Pipp, Zipp o Misty, que deben trabajar en equipo para restaurar el orden en el reino mientras hacen uso de sus habilidades únicas para explorar a fondo y encontrar la manera de detener esa inestable magia que está descontrolando a sus habitantes y que convierte los teléfonos en pizzas, desestabiliza la gravedad y salpica cada uno de sus rincones de colores incontrolables. Este reino entre las nubes está repleto de emocionantes misiones y un montón de coleccionables especiales que debes encontrar, así que juega solo o con un amigo para disfrutar con una gran cantidad de divertidísimos minijuegos e innumerables opciones de customización, ya que puedes personalizar la apariencia de tus personajes favoritos con gafas, sombreros, collares y otros accesorios para así lucir tu propio estilo personal.

Pero eso no es todo, porque también lo pasarás en grande con tus amigos ponis -con los que puedes sacarte decenas de fotos- y transformar el faro de cristal -donde puedes colocar todo tipo de muebles deslumbrantes-. En esta nueva entrega de «My little pony» también se repite la mecánica de la mariposa de su precuela, que ejerce de guía para ofrecer una pequeña asistencia para que los jugadores más jóvenes puedan orientarse de cara a llevar con éxito su próximo objetivo. Este videojuego -que también llega en formato físico gracias a Meridiem Games para las consolas PS5, PS4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch– es una experiencia verdaderamente única que captura toda la magia detrás de «My little pony», ofreciéndonos sus voces en español a través del reparto de la película «Una nueva generación» de 2021. ¡Te va a encantar!

«My little pony: Misterio en los Altos de Céfiro»

Drakhar Studio · Outright Games y Meridiem Games

17 de mayo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Los Pitufos: Village party

Terminamos nuestro repaso de hoy con la tercera propuesta en videojuegos para toda la familia con «Los Pitufos: Village party». Este título que llega la próxima semana es el cuarto vídeojuego de la franquicia lanzado en los últimos años después de ofrecernos dos propuestas en forma de videojuegos de plataformas –«Operación Villahoja» y «El prisionero de la pidra verde»– y una de carreras –«Pitufos: Kart»-. El de hoy se introduce en el género de los party games para ofrecernos una auténtica fiesta en la aldea de los Pitufos, combinado divertidos minijuegos y ese toque de aventura que solo pueden ofrecernos nuestros queridos personajes azules favoritos -después de Sonic, claro-.

El motivo de tan extraordinaria celebración es Papá Pitufo, que le ha pedido a todos los habitantes de la aldea que se involucren en la participación de los preparativos de una fiesta que será inolvidable. Pero cuidado, porque Gargamel se ha enterado de la celebración de este evento y ya está maquinando para intentar estropearlo. Recorre la aldea junto a tus Pitufos favoritos en el «Modo fiesta», con el que puedes reunir a amigos y familiares para pasar horas y horas de diversión gracias a medio centenar de minijuegos inspirados en el mundo de «Los Pitufos».

También contamos con el «Modo aventura», que se encarga de mostrarnos un emocionante viaje lleno de misiones, dándonos la oportunidad de conocer a más de 100 Pitufos emblemáticos mientras exploramos 10 regiones distintas que van desde la propia aldea, pasando por el bosque encantado y las montañas nevadas, hasta llegar al tétrico territorio de Gargamel. Selecciona a uno de los 19 icónicos jugables en cada una de tus partidas, pudiendo personalizar su aspecto gracias a los 31 trajes especiales con los que derrochar su propia personalidad.

En «Los Pitufos: Village party» contamos con 6 tipos de juego diferentes: Deporte, rapidez, suerte, memoria, batalla y precisión, que consiguen ser hilarantemente divertidos si nos enfrentamos en una de esas impresionantes batallas multijugador que nos permiten reunir a hasta cuatro jugadores en casa. Como es habitual, podemos jugarlo en formato digital, pero si eres de los que prefiere tenerlo en formato físico, Meridiem nos lo trae en formato físico para PS5, PS4 y Nintendo Switch. Y ojo, porque los fans de Los Pitufos tendremos la oportunidad más adelante de volver a jugar con nuestros personajes favoritos, porque a finale de año llegará un nuevo videojuego de plataformas, «Los Pitufos: Dreams», pero ya profundizaremos en él cuando llegue el momento. Ahora… ¡a disfrutar!

«Los Pitufos: Village party»

Balio Studio · Microids y Meridiem Games

6 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

