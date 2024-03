"Dragon's dogma II" y "Rise of the rōnin", los dos triple A que marcan el inicio de la primavera - gameLover

También jugamos con «Princess Peach: Showtime!», la primera aventura de la princesa Peach en solitario, en exclusiva para Nintendo Switch.

Dragon’s dogma II



¡Hola, gameLover! Estamos de enhorabuena porque esta semana recibimos algunas de las mejores novedades en videojuegos de este trimestre, empezando por «Dragon’s dogma II», que llega hoy mismo. Hace casi 12 años del lanzamiento de su primera entrega, que conquistó la generación de PS3 y Xbox 360 -y posteriormente la de Nintendo Switch– para convertirse en una de las más atrevidas propuestas RPG de la época. Ahora es el momento perfecto para darle la bienvenida a su secuela, que presenta su mundo de fantasía construido con el motor RE ENGINE de Capcom.

«Dragon’s dogma II» es un RPG de acción para un jugador centrado en la narrativa, situándonos en un enorme escenario que está ricamente detallado y que es profundamente explorable, donde las elecciones individuales y la creatividad nos permiten dar forma a nuestra propia experiencia. Aunque el mundo que presenta esta secuela refleja las exuberantes colinas de su primera entrega y de su expansión «Dark Arisen», esta nueva aventura tiene lugar en un nuevo escenario, cuatro veces más grande que el original, que presenta dos naciones con enfoques distintos ante la amenaza de los dragones: Mientras la reina regente Disa ha instalado un falso Arisen para mantener el control del reino de Vermund para su hijo, la nación bestren de Battahl considera que los peones del otro mundo son una fuente de desgracia, por lo que han recurrido al culto de la llama Lambert y a la suma sacerdotisa Nadinia para alejar la calamidad.

La historia comienza en una cárcel subterránea donde la voz del dragón retumba entre la bruma de los recuerdos perdidos. Entre los dominios de humanos y bestrens, un héroe debe cumplir su destino olvidado, llevando a cabo la historia de quien matará al dragón y tomará el trono. Como el Arisen -un campeón cuyo corazón ha sido robado por el dragón-, diriges un grupo de hasta tres compañeros generados por IA conocidos como peones, seres misteriosos y etéreos que te llevarán hacia en una aventura tan única que sentirás que otros jugadores te acompañan durante el recorrido, ya que son capaces de guiarte orgánicamente hacia nuevas ubicaciones, cooperar dinámicamente durante las batallas e incluso reaccionar ante momentos especiales.

Esta inteligencia artificial que mencionamos no solo da vida a los peones, sino también a los monstruos y a los personajes no jugables, que nos animan a idear numerosas estrategias para tener éxito en el combate o incluso evitarlo por completo. Gracias a estas interactiaciones se forman intrincadas relaciones de cara a preparar el terreno para hacer patentes los momentos de la historia de una manera muy sutil, dándole forma a nuestra propia aventura. Antes de embarcarte en cada misión de este viaje, resulta esencial organizar a tu grupo entiendendo los puntos fuertes y débiles de cada miembro, decidiendo tu estrategia y seleccionando las vocaciones de tu Arisen tácticamente, así como a tu peón principal y los contratados. Tú decides qué tipo de grupo formar para crear tu propio estilo de juego mediante las cuatro vocaciones iniciales -luchador, arquero, ladrón y mago-, que podrás ampliar y modificar en cualquier momento visitando los gremios de vocaciones de todo el mundo y después de desbloquear nuevas vocaciones como la de guerrero, hechicero, arquero mágico, duelista místico, ilusionista o guerrillero, con los que deberás estrechando lazos.

El mundo de «Dragon’s dogma II» está meticulosamente construido para animar a los jugadores a probar cosas diferentes de forma constante: Puedes personalizar y tomar el control de tu personaje -humano o bestren-, también a tu peón principal, que siempre te acompañará, además de contar con la ayuda de hasta dos peones adicionales pertenecientes a otros jugadores online. Con el tiempo, tu peón se convertirá en un digno compañero de viaje, ya que aprenderá a través de sus experiencias, aventurándose tanto contigo como con otros jugadores, lo que se reflejará en su comportamiento. Contar con un equipo diverso de peones siempre dará pie a innumerables formas de jugar, otorgándole un sentido de comunidad multijugador a esta aventura, que en realidad está diseñada para un solo jugador.

Los NPC también son parte fundamenta de esta aventura: Encarnados en viajeros, comerciantes, soldados y otro tipo de personajes, éstos llevan a cabo su vida diaria preocupados por sus propios objetivos y motivos. Todos muestran sus propias emociones y te guirán de una forma muy natural a distintas misiones, por ejemplo, acercándose a ti y pidiéndote un favor. Si uno de los peones que te acompañan tiene conocimientos sobre la misión que se te proponga, éste te guiará en tu camino, pero solo tú decides cómo llevarla a cabo, ofreciéndote el videojuego esas diferentes maneras de abordar cada paso que des en él. Es impresionante.

Al igual que su primera entrega, «Dragon’s dogma II» llega como una propuesta RPG de acción muy distinta y estimulante. construyendo su presente sobre una base que ya funcionaba en su día y que ha evolucionando en todos sus aspectos para convertirse en este gran título que busca crear nuestra propia experiencia, dándonos la opción de completar sus misiones de muchas y diferentes maneras. Esta filosofía va en concordancia con el mundo abierto que nos presenta, con un mapa que podemos explorar con total libertad, sin referencias y repleto de objetivos sin identificar para lograr captar nuestra atención y despertar nuestro espíritu aventurero gracias a la curiosidad que sabe despertar en el jugador.

Este factor nos llevará a vivir situaciones inéditas, generándose algunos momentos que pueden confundirnos de primeras, pero que forman parte de la experiencia y de esa espontanéidad sistémica que lleva a cabo nuestro entorno, que puede construir situaciones realmente inesperadas. Vas a disfrutar de una historia que, aunque tiene poco peso, se complementa a la perfección con un combate que disfrutarás como nunca, especialmente cuando aprendes a darle tu propio toque gracias a los fantásticos sistemas de vocaciones y peones, enfrentándonos a enormes criaturas que nos lo harán pasar a lo grande. En definitiva, es un videojuego tan sorprendente y diferente que te enganchará gracias a la premisa de no saber cuál será el próximo paso en tu camino. ¡Disfrútalo!

«Dragon’s dogma II»

Capcom · PLAION

22 de marzo · PS5, Xbox Series X|S y PC

Rise of the rōnin

Otro de los lanzamientos más esperados de este mes de marzo es «Rise of the rōnin», el nuevo videojuego de acción y mundo abierto desarrollado por el legendario estudio Team Ninja que llega en exclusiva a PS5 para proponernos un fascinante viaje por el Japón del siglo XIX. Se trata de una aventura para un solo jugador en la que te pones en la piel de un ronin -un samurái sin amo- y que nos sitúa en los últimos tiempos del shogunato Tokugawa, concretamente en el periodo Bakumatsu (1863).

Este fue el comienzo de una nueva era que implicó un momento convulso en el que la colisión de oriente y occidente, marcando toda una una revolución en Japón, por lo que tenemos la oportunidad de vivir este momento histórico a través de esta propuesta en la que conocerás a las figuras clave que marcaron el curso de la historia y a los ciudadanos de a pie que buscaron la luz que les guiara en la oscuridad. Tras tres siglos de reinado de este shogunato, los barcos negros de occidente llegan a las fronteras de Japón y el país se sume en la confusión. En medio del caos de la guerra, las enfermedades y la agitación política, un guerrero sin nombre forja su propio camino, sosteniendo en sus manos el destino de la nación.

Este guerrero eres tu y, como ronin, tú decides tu propio destino: Lo primero de todo es decidir quién eres, así que, mediante un completo editor, podrás personalizar tu personaje antes de comezar el viaje. Decide desde tus rasgos faciales, pelo y maquillaje hasta la forma de tu cuerpo y tu voz. Una vez hayas selecciando el aspecto y el estilo de combate de tu guerrero, mediante el origen de depuración de la hoja, deberás escoger con qué facción deseas aliarte, pudiendo elegir entre tres distintas: La facción Sabaku -a favor del shogunato-. con Kaishu Katsu al frente, comisario naval en funciones del shogunato; la facción Tobaku -en contra del shogunato-, donde puedes conocer a Genzui Kusaka, un gran espadachín que domina el nito ryu, también conocido como estilo de las dos espadas; y la facción Obei -compuesta por fuerzas occidentales-, que cuenta en sus filas con Jules Brunet, que desempeña el papel de un oficial del ejército francés enviado a Japón como miembro del equipo de asesoramiento militar. Tu decisión, desde el principio de la trama, marcará el curso de la historia mediante un nutrido sistema de opciones múltiples.

En «Rise of the rōnin» tienes libertad de elección a la hora de establecer vínculos con otros personajes destacados de la historia, algo que, sin duda, tiene su impacto en el desarrollo de la historia. Enfréntate a decisiones críticas, como asesinar o proteger a figuras clave, y marca su curso mediante un rico sistema de elección múltiple. De esta manera, tus aliados y enemigos quedarán definidos y comprobarás como los sucesos se desarrollan de diferentes maneras en función de las decisiones que hayas tomado. Forja tu propio camino mediante un combate intenso pero divertido, a la vez que accesible, ya que cuentas con distintos niveles de complejidad que se adecuan a cualquier estilo de juego, complementados con una amplia selección de armas de toda clase. Aquí se te permite equiparte con un arma principal -espadas, puños y lanzas- y un arma secundaria -como pistolas, shuriken, arcos, rifles y más- y al principio solo tienes a tu disposición un estilo de combate por cada arma principal, pero a medida que vayas progresando irás desbloqueando estilos adicionales que te ofrecerán formas completamente diferentes de pasar al ataque., ya sean cuerpo a cuerpo o a distancia.

«Rise of the rōnin» se desarrolla en Yokohama, un exótico crisol de elementos tradicionales e influencias occidentales. Nada más comenzar tu aventura, estarás ante un enorme mundo abierto Esta ciudad portuaria es el eje central de la aventura (aunque también visitaremos otras localizaciones como Edo y Kioto). En este contexto histórico del siglo XIX, la ciudad se encuentra atrapada entre dos mundos tras haberse visto expuesta a la diplomacia de cañonero de Estados Unidos. Se percibe de manera obvia gracias a la mezcla ecléctica de influencias en la ciudad: Rifles y espadas, sombreros de copa y kimonos y una fascinante complejidad de residencias japonesas tradicionales e imponentes edificios de ladrillo. Todo esto se traduce en un lugar que está colmado de oportunidades para explorar, incluso verticalmente, ya que escalar edificios trepando o subiendo por una cuerda es algo de lo más normal, permitiéndonos llevar a cabo un gran número de actividades.

Aunque tenemos una misión principal gracias a su elaborada historia, el videojuego cuenta con un montón de misiones secundarias, personajes con los que formar vínculos, lugares emblemáticos que visitar y gatos a los que acariciar (sí, esto es genial, lo sabemos). Si interactúas y aceptas misiones para monjes, otros viajeros, mercaderes y demás, no solo te aseguras de ver más de este espléndido mundo, sino que te ayudará a avanzar en los elementos de rol del juego, lo que te permite crear un personaje que se adapte a tu estilo de juego. Hay mucho por descubrir, además de la historia principal, y no debes pasarlo por alto. Por cierto, si te arrepientes de alguna de las decisiones que hayas tomado, que sepas que tras llegar a Edo desbloqueas la opción «Testamento del alma», que te permite volver a jugar misiones ya completadas y ver lo que podría haber pasado si hubieras seguido otro camino, tomar otras decisiones y hasta alterar la historia que has ido trazando. Aquí tienes la opción de explorar otros resultados.

Cuentas con tres niveles de dificultad: «Amanecer» -perfecto para quienes estén más interesados en la historia y en explorar el mundo, donde puedes disfrutar de ajustes como un mayor efecto de recuperación de los objetos y menor consumo de ki en los ataques-, «Atardecer» – la configuración predeterminada, con un desafío equilibrado para todos los jugadores- y «Crepúsculo» -más complicado, haciendo que los enemigos sean más agresivos y los ataques más letales- Por supuesto, puedes modificar el nivel de dificultad en cualquier punto del juego y también cuentas con los árboles de fuerza, destreza, inteligencia y habilidad, que pueden desbloquear nuevas opciones de diálogo.

«Rise of the rōnin» es un juegazo, como ya esperábamos. Su excepcional ambientación, la calidad de sus misiones secundarias y el espectacular combate que nos ofrece se complementan a la perfección con un nivel de combates y acción tan brillante que consigue que disfrutemos a lo grande de esta aventura. muy divertida de jugar, con un extenso mundo abierto y un potente contexto histórico que encantará también a todos aquellos a los que les atraiga su temática y les apetezca sentirse como un auténtico samurái. Por cierto, si buscas más experiencias samurái, que sepas que la versión director’s cut de «Ghost of Tsushima» -que incluye el videojuego base y la expansión «Iki island» y el modo «Leyendas», además de un montón de interesantes extras- llega el próximo 16 de mayo a PC.

«Rise of the rōnin»

Team Ninja · Koei Tecmo y Sony Interactive Entertainment

22 de marzo · PS5

Princess Peach: Showtime!

Este año hemos disfrutado de un Mar10 day de infarto, asegurando las fechas de lanzamiento de los próximos videojuegos de la franquicia en Nintendo Switch –«Paper Mario: La puerta milenaria» (23 de mayo) y «Luigi’s mansion 2 HD» (27 de junio)- y confirmando la secuela de «Super Mario bros.: La película», que tiene prevista su llegada en primavera de 2026. Por si fuera poco, también disfrutamos del anuncio de los nuevos sets de LEGO Super Mario basados en «Mario kart» para el próximo año y esta misma semana también celebramos el lanzamiento del primer videojuego en el que la princesa Peach cobra todo el protagonismo a través de su propia aventura en solitario: «Princess Peach: Showtime!».

Peach está lista para conquistar el escenario del Teatro Esplendor, al que ha acudido para ver un espectáculo en compañía de sus leales Toads, pero la malvada Grape y la Compañía Malaúva hacen su aparición en escena con el objetivo de adueñarse del lugar y sumirlo en el más absoluto caos. Aquí es donde Peach y Lucy -la guardiana del teatro- deben darlo todo para salvar la representación y, por suerte, nuestra querida princesa se ha traído la maleta, llena de un montón de disfraces que esconden habilidades sensacionales gracias a la cinta de su ayudante, con la que logrará transformarse en lo que ella desee para pararle los pies a estos nuevos enemigos.

Haciendo uso del poder de Esplendi de la cinta de Lucy, Peach subirá al escenario para transformarse y hacer frente a la tropa de malhechores de Grape, ya que cada una de estas transformaciones le otorga una entrada triunfal y las habilidades que necesita para reconducir la obra a buen puerto. En total, son diez las transformaciones que puede llevar a cabo para asumir los distintos papeles de la representación, que cuenta con variados escenarios y mecánicas de juego, algo que le permitirá a nuestra protagonista derrochar estilo de muchas formas distintas.

Peach puede convertirse en una espadachina para lidiar con los malos a espadazo limpio mediante estocadas certeras, fintas y contraataques, pero también puede presumir de dotes para la investigación como detective, interrogando a los lugareños, descubriendo pistas y resolviendo un misterio al estilo clásico. Como Peach kung-fu dominaremos las artes marciales mientras te defiendes a base de saltos y patadas, aprovechando tu fuerza y equilibrio para darles una lección a los granujas, pero es que también puedes convertirte en una experta repostera para preparar y decorar auténticos manjares que harán las delicias de los más golosos, aquí con límite de tiempo. También tendremos la oportunidad de transformarnos en una audaz ninja que usa el atrezo del escenario para ocultar su presencia, saltar de una pared a otra y despachar a los enemigos con mucho sigilo mientras te mueves a gran velocidad y les ataca sin darles tiempo para reaccionar.

La lista de transformaciones sigue demostrando su amplia versatilidad con la de Peach vaquera -capaz de atrapar a sus oponentes, agarrar objetos con el lazo y cabalgar a lomos de su fiel caballo-, Peach furtiva -burlando las defensas de la Compañía Malaúva con cautela y astucia mientras disfruta del suspense y los encantos del espionaje- o Peach patinadora -que se desliza con elegancia y encandila a todo el mundo con vertiginosos giros y saltos-. Por último, contamos con las transformaciones de Peach sirena, capaz de usar su voz mágica para dirigir a las criaturas marinas, revelar caminos ocultos y cantar al son de una orquesta acuática, y Peach superheroína, que puede recurrir a poderosos puñetazos y su fuerza sobrehumana para defender a nuestros aliados.

Como puedes comprobar, la mecánica de juego cambia en función del papel que desempeñe Peach sobre cada escenario temático, ofreciéndonos una jugabilidad fresca y ágil en cada una de las funciones a las que asistiremos desde el hall del Teatro Esplendor, donde también nos encontraremos con un puesto que nos permite aplicar algunas opciones de personalización al vestido de Peach y al lazo de Lucy, añadiendo un extra de estilo a la trama. Para hacerte con todos estos diseños personalizados, primero deberás recolectar todos los objetos coleccionables y completar una serie de retos repartidos por todo el videojuego. Ya te advierto que no es tarea fácil y requerirá de una segunda vuelta para hacerte con el 100%.

«Princess Peach: Showtime!», como parte de la franquicia «Super Mario» -que, por cierto, ya ha vendido más de 421 millones de copias de sus aventuras en todo el mundo-, llega para cederle todo el protagonismo a nuestra queridísima princesa Peach, demostrando una vez más que ella no necesita ser salvada por nadie, pesar de llevar casi cuatro décadas al lado de Mario. Gracias a la nueva visión que se le ha otorgado a este título, podemos convertir a nuestra protagonista en cualquier tipo de personaje, desarrollando diferentes estilos de juego a lo largo de diez escenarios distintos.

Aquí deja de lado su papel más secundario para convertirse en la más absoluta protagonista, demostrando que ella se vale sola para desarrollar todo tipo de habilidades, siempre con ese habitual desparpajo que la caracterísza. A través de una jugabilidad sencilla, se nos ofrece una aventura para un solo jugador que no es muy larga en sí -unas 10 horas-, pero que encantará, sobre todo, a los más peques de la casa, aunque ya te aseguro que entretiene a adultos por igual. Su desarrollo es asequible y muy variado, logrando atraparnos de principio a desbordando más simpatía que nunca. ¡Un videojuego para toda la familia!

«Princess Peach: Showtime!»

Good-Feel · Nintendo

22 de marzo · Nintendo Switch

