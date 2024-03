"Alone in the dark" y "Outcast", dos franquicias de los 90 que regresan con una puesta a punto para la nueva generación - gameLover

Esta semana también recibimos la versión definitiva para PC de «Horizon: Forbidden west», que amplía el catálogo de PlayStation fuera de su ecosistema.

Alone in the dark

¡Hola, gameLover! Parece que los astros se han alineado en estos últimos días para traernos de vuelta dos grandes títulos del pasado que los jugadores seguimos recordando con gran cariño después de tantos años. Uno de ellos es el icónico «Alone in the dark», que regresa reimaginando esta pionera propuesta de terror psicológico que marcó la pauta del género, convirtiéndose a día de hoy en todo un clásico de culto de los 90. Embárcate en este homenaje propio, un viaje hacia la locura donde cada encuentro podría ser el último. La mansión Derceto -en la que podrás explorar su característica ambientación noir de los años 20- vuelve a convertirse en el escenario de esta aventura que nos recordará al original pero que también nos ofrece una expericencia actualizada a través de una misteriosa historia que ha sido desarrollada por el aclamado escritor de terror Mikael Hedberg.

En esta nueva versión de «Alone in the dark» puedes elegir jugar con ayuda adicional rerspecto a su versión original, por eso al iniciar el juego podrás elegir entre un nuevo modo o el de toda la vida, que seguramente preferirán los jugadores más veteranos. El primero activa un gran número de parámetros de asistencia en el juego -como el resaltado del mapa y de los textos y la revelación de puntos de interacción- y el segundo, bueno, ya sabes, es más exigente, proporcionándote una experiencia más inmersiva que te obligará a profundizar en la exploración con la finalidad de que las investigaciones sean más intensas y lo descubras todo por ti mismo, sin ningún tipo de ayuda.

Acto seguido podrás decidir qué personaje elegir, ya que puedes encarnar a Emily -interpretada por la actriz Jodie Comer– o a Edward -al que da vida el polifacético David Harbour-, unos personajes clave en el desarrollo de la franquicia que vuelven a protagonizar esta interesante historia en la que, según tu elección, jugarán el papel principal o uno más secundario. Aunque al principio ambos contarán con un desarrollo común, pronto descubrirás que sus tramas se bifurcan en distintos caminos. Para empezar, cada uno de ellos cuenta con áreas que son exclusivas para cada personaje y, en función de cómo interactúes con los NPC que te vayas encontrando a medida que avances en la historia, esta se verá influida según la elecciónes que hayas tomado.

Tu misión aquí es encontrar a Jeremy Hartwood y para ello cuentas con los pilares clásicos de una aventura de terror, formados por una emocionante historia, una profunda investigación, desafiantes puzles, y frenéticos combates. Poco después de comenzar la aventura te darás cuenta de que en Derceto hay más de lo que ves a simple vista, ya que parece la clásica mansión encantada, pero ésta encierra algunos secretos extra, como habitaciones se mueven de sitio, o portales que te transportarán a extraños mundos de pesadilla, desvelándonos nuevas localizaciones.

Respecto al arsenal de armas del que dispones para hacer frente a los enemigos, cuentas con armas a distancia -como pistolas y escopetas-, así como con armas cuerpo a cuerpo, que podrás ir recogiendo a medida que avances a través de los escenarios y que tienen la peculiaridad de romperse con facilidad. También dispones de elementos del escenario con los que puedes interactuar, como ladrillos o cócteles molotov, que pueden dañar o distraer a tus enemigos en función de tu habilidad mediante un lanzamiento con precisión. Eso sí, la munición es escasa, así que prepárate para escabullirte o huir cuando no te quede otra salida.

Además de los recursos de salud, munición y esas pistas tan valiosas que te ayudarán a superar algunos de los puzles más exigentes, también contamos con los coleccionables, una serie de pequeños objetos no esenciales que podrás ir acumulando a lo largo de tu partida para poder unirlos y que se te dé acceso a ciertos conocimientos y, a veces, incluso más. Dado que algunos conjuntos de coleccionables no pueden completarse sin jugar a la campaña de Emily y Edward, tendrás que jugar al menos dos veces para conseguirlos todos y así obtener acceso a ciertos objetos del videjuego e incluso a los distintos finales alternativos de cada personaje.

«Alone in the dark» es un videojuego entretenido y ha regresado para alegría de aquellos que en su día ya disfrutamos de este aventura clásica, pero también para una nueva generación de jugadores que sabrá agradecer la implantación de algunas comodidades que aportan un poco de asistencia durante la partida. Si lo que estás buscando es uno de esos survival horror que te hacen dar un buen brinco en el sofá a base de sustos, en realidad no lo vas a encontrar aquí, ya que ésta es más una experiencia de misterio que aporta una buena y interesante historia llena de giros en su trama, llena de misterios paranormales y con una retrospectiva al propio (y oscuro) pasado de los protagonistas.

Es un homenaje a sí mismo que nos ofece un viaje a través de una muy satisfactoria experiencia de suspense. Si te gusta el miedo (pero no mucho) estarás realmente cómodo con esta propuesta que también cuenta con una inquietante banda sonora que sabe ambientar la mitología que presenta a la perfección. Aunque hay que destacar que se nota que ha sido creado a base de cariño por la franquicia, puede que se te quede algo corto y que eches de menos algunas mejoras en su sistema de combate y más afán en los puzles, que a veces resultan extremadamente similares entre sí. Eso sí, cuentas con una ambientación variada y muy trabajada que logrará que te metas de lleno en la acción. La espera ha merecido la pena.

«Alone in the dark»

Pieces Interactive · THQ Nordic

20 de marzo · PS5, Xbox Series X|S y PC

Outcast: A new beginning

El segundo de estos dos aclamados videojuegos por el público es «Outcast», una título del estudio de desarrollo belga Appeal Studios que se publicó en 1999 y que ha tardado un cuarto de siglo en obtener su secuela por derecho propio. Ya pudimos disfrutar de algo parecido a un remake en la anterior generación de consolas –PS4 y Xbox One-, pero no ha sido hasta ahora cuando su equipo original se ha animado con una continuación a la altura del primer título. Recibamos con los brazos bien abiertos a «Outcast: A new beginning».

Ésta es, sin duda, una de las grandes sorpresas que recibimos en este primer trimestre del año, que se encarga de darle continuidad a su revolucionaria primera entrega y con la que tenemos la oportunidad de regresar al espectacular mundo de Adelpha en un videojuego que nos asegura acción y aventuras por igual. Este es el viaje de Cutter Slade en su lucha contra las fuerzas invasoras, con el objetivo de salvar el planeta de la devastación y con un telón de fondo que garantiza un impresionante entorno de mundo abierto en el que puedes visitar sus diferentes y variadas localizaciones.

«Outcast: A new beginning» pretende ofrecer una experiencia envolvente que honre el legado del videojuego original y que, a la vez, introduce nuevos elementos que cumplen con los estándares actuales, introduciendo una narrativa cautivadora, mecánicas de juego dinámicas y un mundo meticulosamente creado que invita a vivir una nueva aventura que sea inolvidable. Su historia nos presenta al pueblo Talan, una antigua civilización cuyo destino está ligado a la Tierra desde los acontecimientos que planteaba el primer videojuego.

Si tuviste la oportunidad de jugarlo en su momento, recordarás que Cutter Slade es un exmiembro SEAL que sigue demostrando el mismo y característico ingenio que ya poseía en la aventura de finales de los 90. Sin embargo, el mundo que le rodea ha cambiado y, con el tiempo, él también lo hará. Durante la introducción del videojuego irás reuniendo las piezas de tu armadura de combate, compuesta por un jetpack que le servirá para saltar, planear y atravesar rápidamente el fantástico mundo abierto que tenemos por delante.

También te enfrentarás a peligrosas criaturas utilizando los distintos módulos de tu arma, que te permitirá combinarlos para crear tu propio estilo de juego mientras exploras sin límites, descubre templos ocultos y te familiarizas con la cultura Talan, ayudándoles a liberar sus aldeas y obteniendo acceso a sus antiguos poderes que utilizan las fuerzas de la naturaleza.

Acompáñanos en un viaje al vibrante y colorido planeta alienígena de Adelpha, un destino casi mágico que espera ser explorado. Sumérgete en su fascinante flora y fauna, descubre restos de antiguas civilizaciones y sumérgete en sus cautivadores paisajes. Adelpha podría ser el lugar de vacaciones perfecto si no fuera por las fuerzas robóticas invasoras a las que nuestro protagonista, el ex SEAL de la Marina Cutter Slade, debe enfrentarse…

Participa en la guerra de guerrillas, como destruir los convoyes de munición enemigos para debilitar las bases y elegir libremente dónde lanzar el siguiente ataque, determinando el éxito del levantamiento Talan.

«Outcast: A new beginning» ha introducido algunas ideas interesantes en cada uno de los apartados de esta segunda aventura respecto al original, empezando por el propio desplazamiento del personaje, que también pule el sistema de combate mientras mantiene esa personalidad que seguirá cautivando a los jugadores más experimentados. No es un título que venga a revolucionar el género, pero es que tampoco lo pretende, ya que sabe mantener su encanto personal mientras progresa para ofrecernos una evolución propia que seguirá atrapando a los que ya gozaon de la propuesta inicial, publicada ya hace 25 años.

Muchos han fracasado en el intento de desarrollo de una secuela después de tanto tiempo, ya que el componente nostálgico siempre está ahí dispuesto a aferrarse al pasado como nunca. Pero no es su caso de esta secuela, que tampoco tenía mucho margen para mejorar pero que sí ha sabido mantener el tipo para introducir novedades interesantes que saben captar toda nuestra atención, cumpliendo en todos sus aspectos, especialmente en la exploración -donde ha ganado mucho con la libertad de los movimientos del personaje-, que nos permite aplicar cierta creatividad durante el combate y en la ambientación, que está muy lograda. Se trata de un regreso que, aunque no es tan revolucionario como su primera entrega, resulta bastante divertido dentro de sus propias limitaciones. ¿Regresamos a Adelpha?

«Outcast: A new beginning»

Appeal Studios · THQ Nordic

15 de marzo · PS5, Xbox Series X|S y PC

Horizon: Forbidden west / Complete edition

Parece mentira, pero ya han pasado dos años desde el lanzamiento de «Horizon: Forbidden west» en PS5 y PS4 y es justo ahora cuando recibimos su complete edition para aterrizar en una nueva plataforma: PC, donde los grandes exclusivos de PlayStation acaban llegando tarde o temprano gracias a una sabia decisión en su estrategia global. Fue precisamente su anterior entrega, «Horizon: Zero dawn», el primer videojuego de Sony en llegar a PC en verano de 2020 y ahora le toca el turno a su secuela, que ha vuelto a contar con el apoyo de Nixxes para llevar a cabo su port.

Tal y como indica su nombre, esta edición completa trae consigo el juego base y también su expansión «Burning shores», con los que podrás meterte en la piel de la icónica Aloy, heroína y cazadora de máquinas del nuevo mundo, interpretada en su versión en español por la reconocida actriz española Michelle Jenner. Su historia nos traslada a seis meses después de los sucesos de «Horizon: Zero dawn», cuando Aloy viaja a la región del oeste prohibido para investigar una misteriosa y mortífera plaga que está desolando el mundo.

En estas ignotas tierras, nuestra protagonista conocerá nuevas y extrañas tribus y combatirá, junto con viejos amigos y nuevos compañeros, contra máquinas más letales si cabe para hallar las respuestas que necesita y salvar la vida en la Tierra. En lo que respecta a su expansión, el viaje continúa hacia una peligrosa nueva región al sur de las tierras de los clanes Tenakth, una nueva oportunidad para explorar un traicionero archipiélago volcánico donde vivirá una nueva trama con nuevos personajes, máquinas y aventuras.

Pero, ¿qué diferencias incluye «Horizon: Forbidden west / Complete edition» respecto a su versión para consolas? Bueno, si algo nos ha demostrado hasta ahora la llegada de los videojuegos PlayStation a PC es que saben aprovechar las bondades de los equipos más exigentes para, como es en este caso, mostrarnos tasas de fotogramas no limitadas, una compatibilidad con pantallas ultrapanorámicas con relación de aspecto de hasta 48:9 -¡espectacular!- y el eso de la tecnología para mejorar el rendimiento global del videojuego, como el escalado y la generación de fotogramas mediante IA de NVIDIA DLSS 3, permitiéndonos vivir la aventura de Aloy en toda su gloria gracias al hardware que sea compatible.

Aquí juegan un papel imprescindible tecnologías como NVIDIA DLAA, que mejora la calidad de imagen al máximo, o NVIDIA Reflex, que reduce la latencia del sistema y mejora la respuesta del juego. Además, es compatible con las tecnologías de reescalado AMD FSR 2.2 e Intel XeSS. Pero por si fuera poco, el equipo de Nixxes ampliará la compatibilidad para añadir AMD FSR 3 con generación de fotogramas mediante una actualización, para que luzca como nunca antes. Su menú alberga una amplia gama de preajustes gráficos para que el videojuego sea compatible con todo tipo de PCs, de esta manera los jugadores con el hardware más avanzado podrán sacarle el máximo partido, pero también se garantiza una gran experiencia a aquellos que cuenten con equipos más modestos.

También contamos con controles personalizables para ratón y teclado, además de una amplia compatibilidad con mandos, incluido Steam Input, que nos permite reasignar y personalizar el periférico que utilices en función de tus preferencias. Por supuesto, la mejor manera de disfrutar de una experiencia más inmersiva es con el mando DualSense de PlayStation, que te garantiza sentir la tensión de la cuerda del arco de Aloy gracias a los gatillos adaptativos y el impacto de los combates cuerpo a cuerpo con la respuesta háptica, tal y como ya sucedía en PS5.

Por si esto fuera poco, esta nueva versión para PC ofrece ajustes personalizables, lo que te permite configurar la experiencia de juego según tus preferencias, además de aprovechar la función DirectStorage para mejorar los tiempos de carga. Pero es que además llega con una gran cantidad de contenido adicional que incluye nuevos atuendos y -marea negra, legado Nora, bégimo Carja de élite y trueno Nora de élite- y armas especiales como el arco corto de bégimo Carja y la honda de trueno Nora, además de paquete de recursos para contar con más munición, pociones y paquetes de viaje, una pieza de garriraptor alfa para asalto mecánico y una pose y pintura facial exclusivas del modo foto.

Es una gozada volver a disfrutar de la historia de «Horizon: Forbidden west» en su versión para PC, donde descubriremos una gran variedad de entornos altamente detallados, que incluyen frondosos bosques, ciudades sumergidas, vastos desiertos e imponentes cadenas montañosas. Sus vastas y espectaculares vistas mejoran a simple vista, aún más si tienes la posibilidad de enlazar tres monitores para vivir la experiencia de una manera como nunca antes, permiténdonos afinar los ajustes de calidad individuales para las texturas, el nivel de detalle, las sombras, el agua, el terreno y otros aspectos como el campo de visión o efectos visuales como el desenfoque de movimiento y el granulado. También contamos con opciones para ajustar los efectos de pantalla completa como el desenfoque radial, el destello de lente, el resplandor y la viñeta. Como puedes comprobar, estamos ante la versión definitiva de este triple A que nos sigue fascinando como el primer día y que nos está pidiendo a gritos volver a jugar con él o, puede, que por primera vez.

«Horizon: Forbidden west / Complete edition»

Guerrilla y Nixxes · Sony Interactive Entertainment

21 de marzo · PC

