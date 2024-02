"Skull and bones", ¿el desafío pirata que todos esperábamos? - gameLover

También revisamos «Banishers: Ghosts of new Eden», todo un descubrimiento con personalidad propia, y el remake de «Mario VS Donkey Kong», que debuta en Nintendo Switch de una forma muy acertada.

Skull and bones

¡Hola, gameLover! Han pasado casi siete años desde el anucio de «Skull and bones» en la ya extinta feria E3, Esta nueva IP de Ubisoft nació como una idea inspirada en las batallas navales que proponía el videojuego «Assassin’s creed IV: Black flag» (2013) que tan buena acogida obtuvo entre la comunidad de jugadores de la franquicia. Después de un complicado y extenso desarrollo y algunos retrasos, por fin ve la luz en la nueva generación de consolas y en PC, donde los jugadores ya se pueden enfrentar a la versión definitiva del juego después de haber tenido la oportunidad de probarlo en varias betas públicas y privadas. ¡Es el momento de embarcarse en alta mar con esta aventura sin ley!

Este título te permite sumergirte en la emocionante experiencia de convertirte en el cabecilla pirata más infame que haya existido jamás y construir tu propio imperio contrabandista en un peligroso mundo por el que navegar a través de inexploradas aguas en busca de desafíos, competición y la oportunidad de construir los más grandes y poderosos barcos que puedas imaginar. Empiezas desde cero, por lo que tienes que ir aumentando tu nivel de infamia mientras completas las actividades que surgirán en forma de oportunidad a lo largo de tu aventura, como aceptar contratos, ir en busca de tesoros, participar en vertiginosos combates navales, saquear fortalezas y mucho más. A medida que subes de nivel y aumentas tu infamia, obtendrás el acceso a planos que te permitirán fabricar mejores barcos, armas, accesorios y muebles con los recursos que hayas reunido en tu viaje.

«Skull and bones» se inspira en el océano Índico durante la turbulenta segunda edad de oro de la piratería, adentrándote en una era pirata caótica y despiadada en la que facciones enfrentadas se disputan el poder sobre los mares sin ley. Aunque puedes adentrarte en las traicioneras aguas por tu propia cuenta, también puedes formar grupos de hasta tres jugadores en mar abierto mientras lucháis contra poderosas megacorporaciones, cazadores de piratas, facciones locales y piratas rivales.

Participa en actividades PvP de alto riesgo y grandes recompensas, como las apuestas del timón o la carga sanguinaria, acepta desafíos y búsquedas del tesoro legendarias que pondrán precio a tu cabeza hasta que alcances el lugar objetivo, que es llegar a lo más alto y haz valer tu reputación entre los señores piratas, ganando recompensas en función de tu puesto en la clasificación. Fabrica una variedad de barcos únicos, forja alianzas insólitas y participa en batallas navales mientras superas toda dificultad y siembras el caos en los mares. Bajo el pretexto de aprender de los líderes más implacables, hombres y mujeres náufragos tratarán de forjarse una reputación mientras derrocan a aquellos que ostentan el poder y competir entre sí para comprobar quién se convierte en el señor más infame de la piratería.

El videojuego cuenta con un intensivo y ambiciosos plan de apoyo que aportará contenido endgame y poslanzamiento para que su comunidad siga entusiasmada con el videojuego a lo largo de los próximos meses y, con algo suerte, para los próximos años. Este interesante rumbo promete una increíble y duradera aventura en alta mar donde afrontaremos un peligroso viaje en el que nos veremos las caras con legendarios señores piratas como Philippe La Peste o los gemelos Hubac, por lo que tendremos que desarrollar estrategias para derrotar a estas nuevas amenazas, cada una más desafiante que la anterior. Esto se afrontará mediante un sistema de barcos de temporada, por lo que los equipamientos estratégicos resultarán claves para acabar con ellos en el enfrentamiento final con el que culminará cada temporada. Participa en eventos de tiempo limitado en cada temporada, colabora con tus camaradas piratas, completa exclusivos eventos de la comunidad y hazte con el botín de los cofres del tesoro. La clasificación se reinicia cada temporada con nuevas recompensas, animando a los jugadores a seguir aspirando a la cima.

Así que prepárate para hacer crecer tu imperio y defenderlo mientras saqueas botines con equipos cada vez más potentes y valiosos recursos en los nuevos world events de cada temporada, con los que te enfrentarás a convoyes mercantes, buques de guerra de élite y otros depredadores en alta mar. Cuanto mayor sea el desafío, mayores serán las recompensas que encontrarás al navegar en estas impredecibles aguas donde las alianzas también pueden convertirse en rivalidades. Pasa de trabajar con señores piratas a convertirte en su rival asumiendo las peligrosas consecuencias de una siempre traicionera vida pirata, por lo que, para empezar, hazte con el control del Abismo, una colosal operación de contrabando que te ayudará a construir tu propio imperio al margen de la ley. De esta manera, puedes controlar manufacturas por todo el océano Índico mientras incrementas tus beneficios al controlar rutas comerciales e inviertes en mejorar tus operaciones. También contaremos con los asaltos legendarios y las conquistas hostiles, que supondrán un emocionante añadido a la construcción de tu imperio, con nuevas funciones endgame en cada temporada.

«Skull and bones» se presenta como un RPG de acción cooperativo en mundo abierto con ambientación pirata en el que juegas con tus propias reglas para convertirte en un temible señor de la piratería y construir tu propio imperio contrabandista en mares llenos de peligros que de inicio no es el cuádruple A que se nos había prometido, pero tampoco el desastre absoluto que muchos vaticinaban. La base que nos presenta es sólida, con un ambicioso plan en relación a su futuro y con una proyección a largo plazo bastante convincente,

Es innegable que aún tiene mejorar en muchos aspectos y que la experiencia será más apetecible a medida que vaya completándose con el contenido de sus nuevas temporadas, pero se trata de una firme propuesta que le encantará a todos aquellos a los que su planteamiento les atraiga a la primera, porque la apuesta por este tipo de jugabilidad ha sido todo un acierto. Te lo puedes pasar increíblemente bien gracias a la exploración y el combate en alta mar, que es de lo más divertido -especialmente con amigos-, ya que cuenta con una ambientación increíble que está empujada por unos excelentes apartados gráfico, artístico y sonoro, con los que vivieremos ese mundo abierto que propone con un montón de actividades por delante. Eso sí, debe seguir esforzándose en pulir algunos aspectos, introducir ciertas mejoras y, sobre todo, cumplir con el plan y ofrecernos unas buenas temporadas con las que seguir ampliando la experiencia. ¡Al abordaje!

«Skull and bones»

Ubisoft Singapore · Ubisoft

16 de febrero · PS5, Xbox Series X | S, Luna y PC

Banishers: Ghosts of New Eden

Es el momento de conectar con el más allá a través de «Banishers: Ghosts of New Eden», un conmovedor RPG de acción que cuenta con un intenso apartado narrativo que nos sitúa en la ficticia ciudad de New Eden, en el año 1695. Después de un largo viaje en barco desde Inglaterra a Estados Unidos, nuestra pareja de protagonistas, Antea Duarte y Red mac Raith -que son amantes y un buen par de cazadores de fantasmas que juraron proteger a los vivos de la amenaza de los fantasmas y espectros persistentes- afrontan juntos una última misión que resulta ser desastrosa: Antea es herida de muerte y se convierte en uno de esos espíritus que tanto detesta. Ahora es el momento de intentar cambiar lo que el destino les ha deparado a ambos, buscando desesperadamente una forma de liberar a Antea de esta situación.

El videojuego te invita a sumergirte en una hermosa y poderosa historia que te introduce en la vida de las comunidades de New Eden como desterrador para resolver los casos de presencias en un mundo místico y rico en historias, plagado de criaturas sobrenaturales y secretos antiguos que lograrán que uses tu ingenio para derrotar y desterrar a todas esas almas que atormentan a los vivos. Aquí las decisiones tienen sus propias consecuencias, por lo que se te plantearán algunos desafiantes dilemas a lo largo de la aventura que lograrán afectar drásticamente a tu propia historia y al destino de los habitantes de New Eden, ya sean vivos o almas errantes.

Esto es lo verdaderamente interesante de la trama que presenta, porque te plantea hasta qué punto puedes compromete tu promesa de cazar fantasmas por el bien de tu amante, que ahora se ha convertida en uno de esos espíritus. Red tiene que enfrentarse ahora a un desgarrador dilema propiciado por el amor de su vida y sus votos como desterrador, ya que después de su muerte, Antea es incapaz de pasar al siguiente plano existencial -sea cual sea- para regresar convertida en lo que él más desprecia. Desgarrada entre el vínculo con su amado y la pesadilla de su nueva condición, Antea hace jurar a Red que la ayudará a encontrar la liberación de este horror que es haberse convertido en un fantasma.

Juega con ambos personajes y enfréntate a las fuerzas sobrenaturales con magia, armas y poderes espirituales mientras combinas el poderoso armamento de él con las increíbles habilidades sobrenaturales de ella en un sistema de combate único en el que luchas contra apariciones espectrales mediante ataques fluidos. Dispones de una mezcla de estilos de combate, gracias al rifle, la espada y la espada de fuego de Red junto con los ataques etéreos de Antea. Puedes cambiar de personaje fácilmente para crear combos y poderosas sinergias mientras te enfrentas a enemigos cada vez más poderosos a lo largo de una aventura en la que también tendrás la oportunidad de desbloquear nuevo equipamiento y habilidades para desatar todo el poder de los desterradores mientras descubre los antiguos secretos y los misterios más ocultos de este mundo místico lleno de historias.

Prepárate para la batalla controlando tu inventario y la evolución de tus personajes mientras te sumerges en un emocionante viaje entre la vida, la muerte, el amor y los sacrificios. Tu condición como banishers te hará replanteártelo todo en esta nueva situación, por lo que tus decisiones condicionarán por completo el devenir de una trama que se presenta muy interesante y donde nuestros protagonistas deberán tomar una decisión de lo más desgarradora: Liberar el alma de Antea y dejarla marcha para siempre o traicionar tu voto sacrificando a los vivos para traerla de nuevo a la vida. Este es un viaje cargado de emociones en el que debes conciliar tus propios deseos con el sentido del deber.

Cada alma que destierres, cada espíritu al que concedes la paz, cada vida que sacrifiques para salvar a Antea te guiarán inevitablemente hacia un final u otro. Por lo que tú decides si convertirte en un salvador misericordioso o en un desterrador implacable. Es realmente interesante enfrentarse a la toma de decisiones que planea el videojuego, muy al estilo DON’T NOD, como ya hemos podido comprobar en cualquiera de las aventuras de la franquicia «Life is strange». Son decisiones significativas, moralmente ambiguas, que acaban afectado a todos por igual: Al mundo y al destino de todos los personajes, ya estén vivos o muertos.

«Banishers: Ghosts of New Eden» se trata, sin duda, de una propuesta original que se apoya en una narrativa que abordan temas muy interesantes y en donde nada es lo que parece. Nuestro trabajo es ir ayudando a las distintas comunidades de colonos mientras nos enfrentamos al difícil dilema que se le plantea a Red ante el fallecimiento de su amada Antea, una relación que irá desarrollándose con el devenir de la propia trama y cuya conclusión dependerá exclusivamente de nuestras decisiones. Este es uno de sus puntos fuertes, junto a la ambientación que presenta el mundo de New Eden y algunos de los casos secundarios que se nos plantean, que son geniales.

Aunque el sistema de combate acaba siendo menos preciso de lo que exige un juego de estas características y el diseño de niveles acaba sintiéndose un tanto repetitivo, es una propuesta muy disfrutable gracias a su increíble historia y todo lo que hemos tratado como positivo en estas línas -toma de decisiones, ambientación y los casos que afrontamos como banishers-. Se alarga un pelín en su recta final, pero llega a convertirse en un juego de accióna y rol a tener en este inicio de año, llegando a convertirse en una propuesta para recordar para aquellos que lleguen a disfrutarlo plenamente. Yo lo tengo claro, DON’T NOD, siempre.

«Banishers: Ghosts of New Eden»

DON’T NOD · Focus Entertainment y PLAION

13 de febrero · PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC



Mario VS. Donkey Kong

Teníamos muchas ganas de echarle el guante a «Mario VS. Donkey Kong» en Nintendo Swicth, la verdad. Esta serie que nació en Game Boy Advance en 2004 siguió su estelar carrera a lo largo de seis videojuegos más en Nintendo DS, Nintendo 3DS y Wii U hasta 2016, pero la híbrida de Nintendo aún no había gozado de su propia entrega… hasta ahora. De hecho, ésta que recibimos esta semana busca reiniciar la saga desde cero con un remake al que le ha sentado genial el proceso de chapa y pintura.

Todo empieza cuando Donkey Kong, que está sentado plácidamente en el sofá de su casa viendo la tele, se encapricha de una figura de Mario que ve en un anuncio haciendo zapping. Sale disparado a la calle para darse el gustazo de ser uno de los poseedores de este juguete, pero en la tienda a la que acude se han agotado todos, por lo que decide asaltar la fábrica de juguetes del propio Mario y hacerse con todos los Minimarios para así saciar sus ansias. Pero nuestro querido fontanero se topa con él a la salida de la fábrica mientras lleva un saco con todas las figuras que ha robado, así que decide perseguirlo para enfrentarse a él y recuperarlas.

Este remake imprima a la perfección esa chispa de rivalidad que prendió en Game Boy Advance y que ahora se reaviva en Nintendo Switch mientras introduce una serie de novedades que actualizan el videojuego para los fieles jugadores de saga y para todos aquellos que aún no habían tenido la oportunidad de probarla. Para empezar, entre sus novedades destaca una banda sonora y gráficos mejorados que logran que luzca como nunca, incluyendo dos mundos completamente nuevos repletos de mecánicas únicas que le dan un toque de aire fresco y renuevan su esencia.

También se ha añadido un modo cooperativo local para dos jugadores en el que podemos reclutar a Toad como player 2 para emprender la misión juntos. Hay que saber aprovechar los puntos fuertes de cada personaje para ayudarse mútuamente en los momentos más difíciles y así lograr enfrentarse como equipo a Donkey Kong después de superar los seis niveles y el reto extra al final de cada mundo, donde deberás guiar a los Minimarios que hayas rescatado hasta su caja de juguetes antes de plantarle cara a Donkey Kong en un enfrentamiento de estilo arcade. Este juego de puzles se disfruta mejor en compañía, sin ningún tipo de duda, ya que que los niveles cuentan con desafíos extra cuando juegan dos personas.

Ya juegues en solitario o con un amigo, tendrás que tirar de ingenio y de fuerza bruta para abrirte camino a través de cada mundo, que irá complicando el desafío a medida que vayamos avanzando en la trama, compuesta por un total de 130 niveles. Pero no te preocupes, porque «Mario VS. Donkey Kong» está pensado para todo tipo de públicos, por lo que se ha vuelto más accesible que nunca para que tú elijas de qué manera jugar: En el modo «Clásico», en el que cuentas con vidas limitadas y una cuenta atrás que determina un límite de tiempo, o el modo de estilo «Relajado», que elimina este último parámetro y ofrece la posibilidad de reiniciar los niveles desde varios puntos de control para que puedas resolver los puzles de una manera más pausada, algo que los más peques de la casa agradecerán enormemente, ya que así podrán progresar a su propio ritmo.

También se han introducido nuevos niveles que ofrecen una jugosa cantidad de champiñones de vida extra y un modo «Contrarreloj» que te permitirá batir tus propios récords una vez hayas superado la aventura, algo que invita a la rejugabilidad de este título que se basa en resolver puzles, superar desafíos y encontrar las llaves necesarias para rescatar a los Minimarios y desbaratar los planes de Donkey Kong. La clave está observar con atención lo que te rodea (el botón R te permite generar una panorámica en tiempo real para visualizar toda la extensión del mapa en cada nivel), tirar de ingenio para encontrar la ruta más adecuada y recorrer las plataformas con soltura para superar obstáculos y esquivar todo tipo de peligros. Así que pon a prueba tu agilidad plataformera mientras corres, saltas, trepas, te balanceas o haces el pino mientras exploras los ocho variados mundos, que introducen todo tipo de mecánicas que lograrán que quieras alcanzar el rango de «¡Perfecto!», recogiendo los tres regalos repartidos en cada una de las dos fases de cada nivel.

«Mario VS. Donkey Kong» es un gran remake y me alegro mucho de que haya obtenido la oportunidad de iniciar una nueva etapa en Nintendo Switch, aunque sea al final de su periodo de vida. Este lanzamiento se convertirá en todo un descubrimiento para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de enfrentarse como Mario a Donkey Kong en un videojuego de este género y ojalá sea el principio del reinicio de la saga, aportando nuevas entregas en el futuro, ya sea en esta o en la próxima consola de Nintendo.

Se trata de una buena puesta al día de un título de puzles y plataformas que está muy bien diseñado y que ofrece diversión, entretenimiento y desafío a partes iguales, con un renovado apartado gráfico que le sienta de fábula, aportando maneras inéditas de jugar y la inclusión de esos dos nuevos mundos, que resultan ser de lo más acertados. Su accesibilidad animará a los nuevos jugadores a no frustarse ni a rendirse, ofreciendo la posibilidad de ejecutar partidas rápidas o a maratonear durante toda una tarde con el objetivo de descubrir su final. ¡Te va a encantar porque es justo lo que buscas!

«Mario VS. Donkey Kong»

Nintendo

16 de febrero · Nintendo Swich

