"Tekken 8" y "Like a dragon: Infinite wealth", dos golpes sobre la mesa para dominar el mes de enero - gameLover

También destaca la tercera recopilación de la saga «Ace Attorney», con una nueva trilogía centrada en el personaje de Apollo Justice.

Tekken 8

¡Hola, gameLover! A puntito de terminar este primer mes de 2024 -que nos ha pasado volando, por cierto- y con muchas ganas de hablarte de la primera propuesta triple A del año. No es otro que el esperadísimo «Tekken 8», un videojuego que parecía que lo iba a tener difícil frente a los recientes lanzamientos del género de lucha -como son «Street fighter 6» o «Mortal kombat 1»– y en el que vuelve a dominar a la perfección gracias a su evolución natural y la gran cantidad de novedades que ha introducido en la franquicia.

Es la primera entrega de la franquicia que pisa exclusivamente la nueva generación de consolas, por lo que ya puedes esperar lo mejor de ella, con un gameplay que luce de escándalo y que está impulsado por el motor gráfico Unreal Engine 5, dando lugar a batallas trepidantes con modos de juego absolutamente nuevos, personajes que han sido completamente remodelados y escebarios destructibles que nos garantizan un entorno sin igual. Este nuevo capítulo de la saga lleva los videojuegos de lucha al siguiente nivel presentándonos una potente propuesta, una de las más impactantes a escala visual y de las más inmersivas en su género.

Esta secuela retoma la historia que nos dejó «Tekken 7», después de la cruenta batalla que terminó con la derrota de Heihachi Mishima y que nos plantea una trama absolutamente loca en la que los mejores luchadores del mundo vuelven a enfrentarse, esta vez para salvar la humanidad. El elenco de luchadores está formado por 32 leyendas únicas que introducen nuevos elemento durante el gameplay para que los jugadores menos experimentados en la franquicia puedan aplastar a sus oponentes a través de una ejecución de botones simplificada.

¿Qué significa esto? Bueno, que puedes mantener la posibilidad de disfrutar de una acción al más alto nivel gracias a la incorporación de nuevas tácticas ofensivas que se adaptan a tu estilo de juego, junto a características como heat y rage que se complementan a la perfección con el sistema de ejecución special style, un sistema de accesibilidad que nos permite contar una nueva forma de jugar que consiste en ejecutar ataques contundentes para que los recién llegados se diviertan tanto como los más veteranos gracias a un sistema que simplifica las complicadas combinaciones de botones para alcanzar combos más devastadores sin tener que sufrir tanto por el camino. Algo que, sin duda, agradecerán los jugadores menos hábiles con los videojuegos de lucha. Eso sí, que no se escandalicen los veteranos, porque podrán segur jugando como siempre, de la manera tradicional, ya que esta opción puede activarse y desactivarse en cualquier momento durante el combate.

Entre estos 32 personajes jugables nos encontramos con tres nuevos: Azucena, Victor y Reina, que llegan justo a tiempo para formar parte de un modo historia («La saga Mishima») con una experiencia de juego fluida, repleto de escenas cinematográficas e intensas batallas. Además todos los personajes cuentan con su propio episodio donde son los protagonistas, revelendo más sobre sus historias individuales y sobre los objetivos que deben llevar a cabo en esta entrega, que se antoja la más completa y relevante hasta la fecha.

Pero es que además contamos con una gran variedad de contenido, como el nuevo modo «Arcade quest», un nuevo modo para un jugador en el que puedes crear tu propio avatar y enfrentarte a una variedad de desafíos en una aventura a través de diferentes máquinas arcade. Este modo es ideal para los jugadores novatos, que comprobarán cómo van ascendiendo en la clasificación local mientras transforman sus habilidades, alcanzando niveles superiores con la práctica. También contamos con el «Salón de lucha», donde puedes reunirte con amigos y enemigos a gran escala a través de un gran salón virtual desde el que acceder a varios modos de juego como el «Tekken dojo» para entrenar, el «Arcade» para luchar contra jugadores de todo el mundo, o la zona de la playa, donde puedes lograr un aspecto único mediante la tienda de personalización, tanto para los personajes jugables como para los avatares. Para los que deseen poner a prueba s sus habilidades, cuentam con el modo «Super ghost battle», que reproduce luchadores controlados por inteligencia artificial que replican tus propios movimientos y los de los jugadores que hay repartidos por todo el mundo. Por último, contamos con un multijugador con juego cruzado, que a su vez presenta varios modos -incluidos enfrentamientos locales, partidas clasificatorias en línea y el regreso de «Tekken ball»- independientemente de la plataforma en la que estén jugando el resto de contrincantes.

«Tekken 8» es un juegazo lo mires por donde lo mires. La franquicia ya empezó a sentar las actuales bases durante sus primeras entregas, evolucionando de manera natural a lo largo de los 30 años de historia de la franquicia. Su anterior capítulo, «Tekken 7» (2017) ya apuntaba hacia el futuro con una propuesta muy divertida y un multijugador que se consolida en esta nueva entrega. Lejos de conformarse y seguir replanteando la misma fórmula de siempre, su equipo de desarrollo ha escuchado a su comunidad para darles lo que pedían, arriesgando con un gameplay ejemplar que dota a la saga del aire fresco que necesitaba.

No hay duda, es el mejor «Tekken» de la historia, repleto de interesantes incorporaciones que, por un lado, amplían las opciones para un solo jugador y ofrece un sinfín de posibilidades en esu modo multijugador, que ha sido mejorado para seguir ofreciéndonos un espectáculo sin precedentes. Eso sí, echamos de menos a alguno de los personajes clásicos que nos han ido abandonando por este largo camino, pero eso se ve claramente compensado por la gran cantidad de contenido que ofrece. ¡Feliz 30 aniversario!

«Tekken 8»

Bandai Namco Studios · Bandai Namco

26 de enero · PS5, Xbox Series X|S y PC

Like a dragon: Infinite wealth

La saga «Like a dragon» está que se sale: El año pasado por estas fechas disfrutamos del lanzamiento de «Like a dragon: Ishin!» y, en el mes de noviembre, de «Like a dragon / Gaiden: The man who erased his name», ambos como preludio de algo más grande que sabíamos que estaba por llegar: «Like a dragon: Infinite wealth». Ya está aquí y no es grande… ¡es enorme! Enfréntate a este épico y emotivo drama, la secuela directa de «Yakuza: Like a dragon» (2020), en la que una inesperada cadena de eventos embarca a Kasuga Ichiban -un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo- y Kazuma Kiryu -un hombre roto que debe afrontar sus últimos días- en una aventura como ninguna otra en la que ambos son los absolutos protagonistas.

Este nuevo título de Ryu Ga Gotoku Studio es la octava entrega de su saga insignia, en la que encarnamos a estos dos héroes que se unen guiados por el destino o, quizás, por algo más siniestro. En este nuevo título puedes experimentar con un sistema de combate único repleto de dinámicos y frenéticos combates en las calles, donde todo vale. Si estás familiarizado con la franquicia, ya debes saber que aquí cualquier cosa es posible, permitiéndote adaptar las habilidades de tu grupo a las distintas situaciones que plantea su extensa trama, con esperpénticos trabajos en los que someter a tus enemigos de una manera estratégica y, por qué no, también algo excéntrica.

«Like a dragon: Infinite wealth» te ofrece una experiencia que te permite disfrutar de la vida en Japón y explorar todo lo que ofrece Hawái en una aventura tan grande que abarca todo el océano Pacífico. Te esperan momentos inolvidables a cada paso que des con una mezcla única de misiones y actividades que puedes disfrutar a tu ritmo y de la manera que tú elijas mientras descubres un sistema de combate que ha evolucionado y que introduce unas mecánicas mucho más pulidas.

Debido a su condición de RPG de acción, contaremos con una gran variedad de actividades para llevar a cabo durante nuestra travesía: Exprime Honolulú al máximo, haz fotos del entorno o ayuda a Ichiban a ganar un poco de efectivo a través de los repartos delirantes -actividad que respira de «Crazy taxi» por los cuatro costados-. Esta es solo la punta del iceberg, donde podrás descubrir mucho más, como la isla desierta de Dondoko, en Honolulú, llena de basura arrojada de forma ilegal pero con un potencial enorme: Con la ayuda de nuevos amigos, su fiel bate de béisbol y otras herramientas, Ichiban tiene la capacidad de limpiar y reciclar todo este páramo para convertirlo en algo mucho mejor y a lo que poder sacarle un inimaginable rendimiento.

Demuestra tus dotes de gestión y abre las puertas de la isla a nuevos clientes mientras llegas a lo más alto creando el complejo de tus sueños. Eso sí, tendrás que dejarte aconsejar por personajes como Dwight, jefe de los Barracuda que, gracias a su talento para los negocios y su afilado machete supervisa el mercado de falsificaciones más grande del mundo, o Masataka Ebina, que puede aportar toda su experiencia como el despiadado capitán de un sindicato yakuza que es. Suena bien, ¿verdad? Todos estos ingredientes dan pie a un juego de lo más frenético y estratégico, en el que grupo puede moverse con total libertad mientras lucha, lo que os permitirá a ti como y a tus aliados a posicionaros de forma estratégica para acabar con los rivales de una manera más eficaz.

«Like a dragon: Infinite wealth» sabe superar a su precuela en muchos de aspectos mientras aporta un enorme mapa lleno de misiones principales y actividades secundarias a raudales. Es algo abrumador y que no veíamos desde «Yakuza 5», pero es que, además hay que sumarle todas las novedades que se implementan en esta entrega y que, en conjunto, nos aportará decenas y decenas de horas de entretenimiento. Ya era hora de que Ichiban y Kiryu se llevaran todo el protagonismo que merecen en un videojuego tan ambicioso como es este.

Todos estábamos esperando este «Like a dragon: Infinite wealth» y no es fácil determinar si estamos ante el mejor videojuego de la saga. Pero desde luego sí que estamos ante uno de los más extensos, con una trama que empieza a dar lo mejor de sí cuando tan solo llevas el 50% completado. Es probable que la primera parte de la aventura se te haga un poco cuesta arriba por su aparente monotonía, pero tienes que tener paciencia y comprobar qué llega después, dond e ya solo va cuesta arriba gracias a un gameplay que no tiene rival y que es divertido hasta decir basta.

Se trata de un viaje de casi dos décadas que sirve de autohomenaje y que nos devuelve el recuerdo de algunos de los personajes más carismáticos de la franquicia. Una aventura enorme que -haciendo honor a su nombre- goza de una riqueza infinita a la hora de plantearnos ese cúmulo de actividades y un sistema de combate que ha mejorado mucho, aportando un pelín de estrategia en su ejecución. Lo redondea una épica historia repleta de emotivos y épicos altibajos que hacen de esta última entrega un indispensable para los fans absolutos de la saga, para todos aquellos a los que ya les gustó «Yakuza: Like a dragon» y también para aquellos que se metan de lleno en ella por primera vez. Eso sí, a todos esos tal vez les aconsejaría que probaran primero con su anterior aventura. ¿Cuál será el próximo paso de la saga?

«Like a dragon: Infinite wealth»

Ryu Ga Gotoku Studio · SEGA y PLAION

26 de enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Apollo Justice: Ace Attorney trilogy

La tercera y última recomendación en videojuegos de esta semama es para la nueva recopilación de una de las más míticas franquicias de Capcom. Después de los lanzamientos de «Phoenix Wright: Ace attorney trilogy» (2019) y «The great Ace attorney chronicles» (2021), ahora es el momento de poner a prueba nuestra destreza jurídica y convertirnos en todo un experto legal con «Apollo Justice: Ace attorney Trilogy», con el que podrás embarcarte en emocionantes duelos legales con el abogado favoritos de los fans, Apollo Justice, y sus icónicos colegas, Phoenix Wright y Athena Cykes.

Esta esta colección, al igual que las anteriormente citadas, incluye tres de los emblemáticos títulos de la saga: «Apollo Justice: Ace attorney», «Phoenix Wright: Ace attorney» / Dual destinies» y «Phoenix Wright: Ace attorney / Spirit of Justice». Estos tres clásicos que originalmente se publicaron en Nintendo 3DS, están de vuelta con una gran cantidad de nuevas características que sirven para adaptarlos a las consolas actuales: Gráficos en alta definición, relación de aspecto 16:9, animaciones más fluidas y una renovada interfaz de usuario, entre otras.

Esta recopilación está creada para todo tipo de jugadores, ya seas un veterano fan de la franquicia o un nuevo abogado dispuestos a descubrirla, ya que ahora puedes explorar estos tres títulos con la nueva función back log, que permite regresar a cualquier casos para repasar todos sus diálogos, además de volver a cualquier juego, capítulo o sección de la colección. A estas características se le suman funciones adicionales como «Estudio de animación» -con la que podrás crear tu propia narrativa legal mezclando acciones, gestos y animaciones de las secuencias cinemáticas de los personajes- o «Sala de orquesta» -una experiencia diseñada para sumergirte en los 175 temas musicales de la colección y de los anteriores conciertos de la orquesta «Ace attorney»-.

También contamos con «Biblioteca de arte» -para explorar el arte que da vida a las historias de los tribunales con más de 400 piezas artísticas de la saga, con ilustraciones, bocetos y fondos visuales. además del anime de 8 minutos de duración «Spirit of justice», que sirvió de prólogo para el título «Phoenix Wright: Ace attorney / Spirit of justice» publicado en 2016. Por si fuera poco, también incluye el contenido descargable de este último título para acabar sumando un total de 16 episodios y nuevos conjuntos de trajes.

Esta es una excelente oportunidad de volver a acompañar a Apollo Justice, este abogado novato cuyo mentor es el legendario Phoenix Wright, a través de esta colección de tres videojuegos que nos llega en muchos idiomas -inglés, francés, japonés, coreano y chino (tradicional y simplificado-, pero no en español. Otra oportunidad perdida de Capcom para localizar sus diálogos en una propuesta de este género tan centrado en los diálogos y textos, que cargan con toda la experiencia narrativa. Una pena.

De todas formas, si te manehas bien con los idiomas, te encontrarás con un recopilatorio digno de mención, donde se ha realizado una gran labor de remasterización, tanto en el apartado visual como en el sonoro, agregando algunos retoques jugables que sirven para actualizar estos tres títulos para una nueva generación de jugadores que sabrá valorar la historia, personajes y estructura narrativa de estas tres novelas visuales de investigación y deducción. La inclusión del modo historia es todo un acierto, que hacen más interesante y accesible este viaje al pasado que bien podría anticiparnos la llegada de un nuevo título de la franquicia. ¡Ojalá!

«Apollo Justice: Ace Attorney trilogy»

Capcom · PLAION

25 de enero · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

