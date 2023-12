Bluey, Astérix y Obélix y las grandes estrellas de Nickelodeon protagonizan los videojuegos familiares de la recta final del año - gameLover

«Spells & secrets» , «Spirit of the island: Paradise edition» y «UFO robot Grendizer: The feast of the wolves» también acompañan a estos tres títulos aportando más variedad en la oferta de géneros.

Bluey: El videojuego

¡Hola, gameLover! Seguimos repasando los más recientes lanzamientos en videojuegos familiares a través de este tercer y último artículo especial (aquí puedes leer el primero y el segundo) en COPE.es. Ya con la Navidad a la vuelta de la esquina, recibimos con los brazos bien abiertos a uno de los personajes que ha revolucionado el mundo infantil de la animación, Bluey, que se ha convertido en todo un fenómeno de masas después de cautivar a pequeños y mayores con una serie de animación formada por 3 temporadas y 151 episodios que reflejan al máximo las más divertidas situaciones y la cotidianidad de una familia con dos niñas pequeñas.

Bluey y su hermana pequeña Bingo, así como sus padres Chili y Bandit, protagonizan esta aventura familiar que recibe el nombre de «Bluey: El videojuego» y que llega para complementar las toneladas de merchandising que se están vendiendo a lo largo y ancho de nuestro planeta. Al igual que en su serie, el videojuego está protagonizado por los cuatro miembros de esta familia de perros que nos plantea una historia completamente nueva a lo largo de cuatro aventuras interactivas. Aquí puedes explorar por primera vez las icónicas localizaciones que todos conocemos, como la casa de la familia Pastor, el parque, el arroyo y también la playa.

Se trata de una propuesta accesible y muy divertida diseñada para que puedan unirse todos los miembros de la familia, que pueden descubrir la alegría y las maravillas del mundo de Bluey a través de un modo multijugador local en el que, por ejemplo, un adulto puede acompañar a los más pequeños para explorar los escenarios y así divertirse en familia, ya sea en el modo historia o en el modo de exploración libre. También pueden jugar dos peques mientras exploran y coleccionan todos los objetos que puedan para su álbum de pegatinas, desbloquean divertidos atuendos para sus personajes favoritos o descubren un montón de secretos y referencias ocultas por todos los escenarios mientras recreas las icónicas aventuras de la serie de animación.

Pero la diversión no se acaba aquí, porque también puedes jugar a tus juegos favoritos de la serie, como son «¡Que no toque el suelo!», «¡A la caza de Charlatán!» y muchos más, donde el juego cooperativo potencia la diversión y el aprendizaje proponiendo emocionantes juegos y retos para toda la familia. Sumérgete de lleno en el mundo de Bluey a través de su primer videojuego, que llega con las voces originales de su doblaje en español y con los textos en nuestro idioma, además de contar con una edición física que llega a todas las plataformas. ¡Pásatelo genial con Bluey y su familia en «Bluey: El videojuego»!

«Bluey: El videojuego»

Artax Games· Outright Games y Meridiem Games

17 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Asterix & Obelix: Slap them all! 2

Otros de los grandes protagonistas que ya tienen asegurada su aparición anual en el mundo de los videojuegos son Astérix y Obélix, que no han dejado de traernos nuevas aventuras durante los últimos años para seguir siendo recordados entre las nuevas generaciones de jugadores. «Slap them all! 2» es la secuela del videojuego de 2021 -que ya entonces nos mostraba una estética muy fiel a los cómics originales- y que ahora regresan al género beat ‘em up en 2D para sumergirnos de nuevo en el mundo de René Goscinny y Albert Uderzo. Esta segunda entrega sigue la línea del original llevando la acción al límite, con enemigos y jefes más temibles con una experiencia que se ha reforzado gracias a una serie de nuevas características y mejoras en la jugabilidad que logran que nuestros intrépidos galos dispongan ahora de nuevos movimientos para poder realizar ataques aún más poderosos.

Las batallas se presentan más dinámicas, ricas y fluidas que nunca, con la disponibilidad de una opción de combate llamada «furia» con la que Astérix y Obélix podrán aumentar su fuerza y desatar un devastador ataque definitivo contras sus enemigos. Además, nuestros héroes también podrán destruir elementos de su entorno para crear el caos, así como lanzar barriles y menhires a los adversarios durante el combate. Prepárate para derribar romanos y dar rienda suelta a tu fuerza, ys sea en solitario o en modo cooperativo local junto a otro jugador. Explora una gran multitud de cautivadores lugares, desde las misteriosas ruinas en el corazón del bosque, hasta la majestuosa Lutecia, pasando por un imponente campamento romano; ya que cada etapa del viaje ofrece nuevos entornos, a medida que tu periplo te lleva a tierras lejanas, salpicadas de emocionantes encuentros.

No puede faltar el característico toque de humor que forma parte de los inicios de la franquicia, que enriquecerá tu viaje junto a una animación dinámica y una impresionante acción mientras promete una experiencia de juego intensa y fiel al espíritu de la serie. Se trata de una historia original repleta de acción y giros inesperados, con nuevos enemigos y jefes a los que derrotar. Para la ocasión, Astérix, Obélix y el resto de aldeanos son interrumpidos por la repentina llegada de Goudurix, que busca ayuda después que su padre, Oceanónix, haya sido encarcelado por un robo que no cometió. El aquila de Lutecia, el precioso emblema de oro de las legiones romanas, ha sido robado, así que nuestros dos guerreros galos viajan hasta Lutecia con el objetivo de ayudar a su amigo, resolver este entuerto y, por qué no, abofetear a unos cuantos romanos, que eso nunca está de más.

«Astérix & Obélix: Slap them all! 2» se presenta como una esperada secuela que rinde homenaje al cómic de forma excepcional, con un desarrollo que presenta un respeto absoluto por el estilo de animación 2D, impregnado de nostalgia y que atrae a los fans de la franquicia y también a los aficionados a de los videojuegos retro, que encuentran en esta nueva entrega un universo visual fiel que nos recuerda a las maravillosas ilustraciones de los cómics de «Astérix y Obélix». ¡Por Tutatis!

«Astérix & Obélix: Slap them all! 2»

Mr Nutz Studio · Microids y Meridiem Games

30 de noviembre · PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One y Nintendo Switch

Nickelodeon: All-star brawl 2

La tercera de nuestras propuestas también nos resulta familiar y es que ya hace dos años del lanzamiento de su entrega original. Se trata de «Nickelodeon: All-star brawl 2», la secuela de este título de lucha que aúna los personajes más destacados de las series animadas de Nickelodeon, como son «Avatar: La leyenda de Aang», «Bob Esponja», «Garfield», «La leyenda de Korra», «Las tortugas ninja», «Los Thornberrys» o «Rugrats», entre muchas otras.

En total, nos encontramos con 25 personajes jugables pertenecientes a 17 series de éxito distintas y con grandes diferencias respecto a su anterior entrega, ya que suma nuevos luchadores, escenarios, modos de juego y, por supuesto, novedades en su jugabilidad para ofrecer una experiencia de juego de lucha completamente nueva. Se trata de una evolución natural de esta ya franquicia que se convierte en una opción más accesible para que cualquier miembro de la familia pueda ponerse a los mandos y comenzar a luchar sin parar para aumentar el nivel de competitividad, independientemente del nivel del jugador.

«Nickelodeon: All-star brawl 2» te permite enfrentarte al mayor y mejor elenco de luchadores de la saga hasta la fecha, incluyendo esos nuevos personajes -como son Calamardo o Jimmy Neutron, entre otros-, así que elige a tu favorito, domina sus movimientos únicos y utiliza los nuevos y poderosos movimientos supers para asestar el golpe definitivo a tus enemigos. Tú decides cómo hacerlo, si a través de un renovado modo campaña para un solo jugador con elementos roguelike en el que debemos impedir que el archivillano de «Danny Phantom», Vlad Plasmius, se apodere del universo Nickelodeon; o junto a amigos y familiares en emocionantes combates todos contra todos de hasta cuatro jugadores simultáneos, soportando el juego multiplataforma entre consolas y PC.

Esta segunda entrega cuenta con nuevos y renovados efectos visuales, grabaciones de audio, animaciones, mecánicas, burlas y conjuntos de movimientos ajustados competitivamente para todos los niveles de juego. Además, contamos con minijuegos que podemos disfrutar en solitario o en compañía y en los que debemos compite por alcanzar las puntuaciones más altas de la clasificación mundial, como son por ejemplo «Pinch the blimps», «Whack-a-bot» y «Irken armada bootcamp survival». Como puedes comprobar, la experiencia se amplía respecto al original para que sigamos disfrutando de todas estas celebridades de la animación como nunca antes las has visto. También contamos con un season pass que, a lo largo de 2024, nos aportará cuatro nuevos personajes y otros aspectos para Bob Esponja. ¡A luchar!

«Nickelodeon: All-star brawl 2»

Fair Play Labs y Ludosity · GameMill Entertainment y Meridiem Games

24 de noviembre · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Spells & secrets

Los fans más jóvenes de Harry Potter están de enhorabuena, porque si han tenido la oportunidad de probar «Hogwarts legacy» y se les hace un poco cuesta arriba, aquí van a encontrar una propuesta más accesible con una gran cantidad de similitudes con el mundo mágico de J.K Rowling. Se trata de «Spell & secrets», un videojuego de acción y aventuras con toques roguelike que nos presenta la escuela de magia y hechicería de Greifenstein a través de una ambientación imponente donde desarrollas el rol de un estudiante de artes mágicas de primer año.

Greifenstein está ambientado en un mundo y una época como la nuestra, donde podrás vivir y aprender junto a tus compañeros y profesores en un imponente castillo lleno de secretos y magia. Un extraño incidente en tu primer día de clase pondrá toda la escuela patas arriba y sobre tus hombros receaerá la responsabilidad de salvar el día. El castillo es mágico, obviamente, y tiene la característica de que sus salas y estancias cambian cada vez que cruzas sus puertas a modo de protección. Tu deber es rescatar a tus compañeros, así que deberás aprender a utilizar los hechizos de forma creativa y utilizarlos contra las criaturas encantadas que intentarán impedir que lleves a cabo las misiones que se te encomienden.

«Spells & secrets» cuenta con un componente de exploración que te permitirá visitar todos los terrenos de la escuela y así descubrir los secretos del castillo y desentrañar el misterio que lo rodea. Para empezar esta aventura, primero deberemos crear a nuestro personaje, que podremos personalizar mediante una gran variedad de características físicas y todo tipo de accesorios que le darán un toque único. Por supuesto, a medida que avances en la trama, conseguirás nuevos cosméticos que servirán para complementar y completar tu avatar, siempre en constante evolución.

También nos enfrentaremos a una serie de puzles a lo largo de nuestra aventura y será crucial conocer muy bien tus capacidades para poder resolverlos. Aquí se trata de ser creativos, algo que te ayudará a rescatar a tus amigos y a encontrar algunas de las interesantes pistas que están repartidas por todo el territorio, que te otorgarán valiosa información sobre este mundo mágico y sus habitantes. Para llevar a cabo tus hazañas puedes hacerlo solo o en compañía, ya que el videojuego cuenta con un modo cooperativo local para que un familiar o un amigo pueda echarte una mano mientras progresas en esta aventura que cuenta con los textos en español para que no te pierdas ni un detalle de su trama. Es un regalo ideal para futuros magos y ya puedes hacerte con la edición física de «Spells & Secrets» para PS5 y Nintendo Switch. ¡Todos a explorar Greifenstein!

«Spells & secrets»

Rokaplay · Merge Games y Tesura Games

10 de noviembre · PS5 y Nintendo Switch

Spirit of the island: Paradise edition

Si lo tuyo es el farming, aquí tienes una interesante propuesta con la que explorar, cultivar, fabricar y construir tu nueva vida a través de un hermoso juego de simulación que ya conocemos: «Spirit of the island», que alcanza su edición en formato físico con la «Paradise edition». Se trata de un colorido RPG cooperativo ambientado en un archipiélago tropical. Aquí tienes que llevar a cabo una de las más importantes tradiciones de tu pueblo natal, que no es otra que alcanzar la madures y prepararte para llevar a emprender un viaje de descubrimiento al alcanzar la mayoría de edad. Tu aventura comienza en la isla, donde lo que antes era un destino turístico próspero y que ahora no es más que la sombra de lo que fue en su glorioso pasado. Aquí tu pericia y habilidades entran en acción para recuperar su encanto mientras exploras el archipiélago, conoces a los lugareños y les ayudas a restaurar este paraíso turístico mientras intentas intentas averiguar los misterios de su pasado para lograr entender qué es lo que ha pasado hasta llegar a su actual situación.

Tienes bastante faena por delante, así que prepárate para una vida ajetreada donde tus herramientas serán esenciales para poder prosperar. Lo primero de todo es construir un lugar donde pasar la noche, comida y algunos recursos para iniciar este viaje tropical. Eso sí, tómate las cosas con calma, que aquí no hay ninguna prisa para que lleves a cabo tus tareas: Puedes hacer un montón de cosas y no importa cómo decidas invertir tu tiempo, ya que irás acumulando experiencia para mejorar tus habilidades mientras desbloqueas nuevas fórmulas y consigues más eficiencia mientras llevas a cabo tus tareas. Cuentas con diez habilidades únicas basadas en aspeectos relacionados con la granja, la minería, la recolección, la sociabilidad y la pesca, entre otras, donde cada una cuenta con su propio minijuego.

Logra que tu isla se convierta en más que un hogar acogedor llenándola de tiendas y llamativos monumentos, ya que el objetivo es atraer a cuantos más turistas, mejor. Esto logrará que vaya prosperando económicamente, algo que se convertirá en labor esencial para poder viajar a otras islas y así descubrir nuevas formas de prosperar. El proceso, como suele ser habitual en otras propuestas del género, es lograr generar un sistema socioeconómico que los más pequeños jugadores puedan entender y llevar a cabo mediante sencillas tareas: Cuantos más servicios, más turistas atraerás, y cuantos más habitantes tenga la isla, mayor será el flujo de actividades que podrán llevarse a cabo. Y lo mejor de todo es que cuenta con un modo cooperativo cross platform de dos jugadores que te permitirá jugar junto a un amigo, independientemente de la plataforma en la que esté jugando. Este modo en línea incluye todas las funciones del modo de un jugador -incluyendo las misiones-, además de una historia única y la posibilidad de compartir recursos, por lo que podrás usar todos los elementos que encuentres durante partida en la campaña multijugador.

En «Spirit of the island» puedes explorar un total de catorce islas diferentes, cada una con su fauna, secretos y particulares peligros. Los datos sobre quién o qué habita en estas islas se perdieron hace mucho tiempo, por lo que es fundamental que investigues todo lo posible para explorar sus misteriosas cuevas para descubrir los misterios que en ellas se ocultan. Si lo consigues, obtendrás grandes recompensas y avanzarás hacia tu objetivo final, que no es otro que el de revelar los secretos de tu pasado. Para redondear la propuesta de este título, la edición física «Paradise edition» para PS5 y Nintendo Switch incluye una funda especial, un set exclusivo de pegatinas con algunos de los habitantes de la isla y una guía turística para que no te pierdas ningún detalle. ¡Una gozada!

«Spirit of the island: Paradise Edition»

1Million Bits Horde · META Publishing, PID Game, y Meridiem Games

23 de noviembre · PS5 y Nintendo Switch

UFO robot Grendizer: The feast of the wolves

Terminamos con una franquicia que sigue la estela del mítico de Mazinger Z para traernos las aventuras más reciente de «UFO robot Grendizer», que nos presenta este videojuego llamado «The feast of the wolves» con el que exploramos una nueva dimensión en la que las bestias icónicas de esta serie de animación cobran vida como nunca antes. Sumérgete en un universo rico y diverso para aprovechar la oportunidad de profundizar en las múltiples facetas que presenta, desde dominar el OVT de Koji Kabuto, descubrir el poder de Spazer o dominar el dinamismo de Dizer. Cada uno de sus elementos está diseñados para ofrecer una experiencia de juego envolvente que promete horas de intensa aventura y exploración.

Por si te lo estás preguntando, «UFO robot Grendizer: The feast of the wolves» sigue el primer arco argumental de la serie de anime, dándonos la oportunidad de revivir los momentos más icónicos de la primera temporada de esta épica aventura, donde también podemos escuchar sus memorables temas musicales, que han sido reorquestados para ofrecer una experiencia aún más envolvente. Todas estas piezas musicales han sido una parte crucial del éxito del la serie de animción y, junto a la experiencia de ponerse en la piel de Duke Fleet y su gran robot, nos ofrece la posibilidad de disfrutar de sus épicas aventuras. Se trata de todo un icónico universo de la cultura pop que nos sigue ofreciendo una trama repleta de valentía, traición y, por supuesto, sensacionales batallas. Esta serie animada de culto fue todo un éxito a finales de los 70 y ahora es momento de revivirla en forma de videojuego.

Para alegría de los fieles seguidores de la saga, el videojuego llega en distintas ediciones -deluxe y coleccionista- para consolas: Mientras que la versión deluxe incluye una copia física del juego, un lenticular, un SteelBook con un diseño exclusivo, un llavero y un póster; la versión coleccionista llega acompañada de todo este contenido y, además, de una caja especial para coleccionistas. una figura exclusiva de Grendizer, distintas bonificaciones digitales, un set de tres pins, cuatro litografías, un billete dorado y un artbook exclusivo.

Es el momento de volver a disfrutar de «UFO robot Grendizer», de sus épicas aventuras, sus icónicas batallas y de todo el armamento de Grendizer, construido para derrotar a las fuerzas del rey Vega, lanzando ataques contra la Tierra desde su base secreta oculta en el lado oscuro de la Luna. Si estás preparado para un regreso legendario, ¡este es tu juego! Por cierto, si estás pendiente de la versión para Nintendo Switch, que sepas que estará disponible muy pronto, a lo largo de una fecha indeterminada de 2024.

«UFO robot Grendizer: The feast of the wolves»

Endroad · Microids y Meridiem Games

14 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One

