Los Pitufos, Inspector Gadget, La patrulla canina, Peppa Pig y Bebés llorones, los protagonistas de los videojuegos familiares de septiembre - gameLover

Los nuevas entregas de franquicias como «Avatar: The last airbender» y «Baby Shark» también destacan junto a la nueva propuesta de farming con dinosaurios, «Paleo Pines».

¡Hola, gameLover! Se acerca la Navidad y ya se empieza a notar gracias la llegada de toda una remesa de propuestas familiares e infantiles que buscan llamar la atención de los más peques de la casa (y la de sus padres), que se van a encontrar con una gran oferta en videojuegos de cara a estas fechas tan señaladas. En COPE.es vamos a repasar todos los títulos que encajan con este público tan especial y que, a menudo, no cuenta con toda la atención por parte de la industria… hasta que llega la campaña de Navidad. Para que te hagas a la idea, solo en este mes de septiembre, contamos con ocho originales aventuras que harán las delicias de esos locos bajitos que corretean por casa:

Pitufos: Kart

Empezamos con Los Pitufos justo en el año que se cumplen 65 años desde su nacimiento. Entre las muchas celebraciones que se están llevando a cabo en este 2023, también contamos con un «viejo» conocido en forma de videojuego: «Pitufos: Kart», que ahora llega al resto de plataformas. Recordemos que justo hace un año estaban derrapando a toda velocidad en Nintendo Switch, por lo que ahora es el momento de recibir sus nuevas versiones -también en formato físico- en los ecosistemas PlayStation y Xbox.

Es la hora de hacer rugir los motores por toda la aldea pitufa, así que elige a tu pitufo con su kart y su superpoder único para enfrentarte a las más frenéticas carreras con toda la familia. Consigue ventaja tomando atajos, dominando los superpoderes de los pitufos y usando las bonificaciones para subir puestos en la clasificación. Tú eliges si hacerlo solo o acompañado, pero tienes que tener en cuenta que cualquiera puede alcanzar el primer puesto conduciendo en estas carreras salvajes a través de los diferentes niveles de dificultad, que se ajustan a tus necesidades, ya seas principiante o todo un experto.

En «Pitufos: Kart» cuentas con 12 pistas ambientadas en el universo de Los Pitufos -la aldea, el bosque, la presa, los pantanos, incluso la casa de Gargamel-, así que nada mejor que escoger a tu Pitufo favorito de entre los 12 disponibles que te ofrece el juego, cada uno con su propio kart y un objeto especial muy útil a modo de habilidad que te servirá para adelantar a tus oponentes a toda velocidad: Papá Pitufo cuenta con unos polvos mágicos que sirven para adormirlar al instante a todos los que estén a su alreddor, Bromista envía regalos explosivos a sus oponentes para hacerles perder tiempo, Tormenta puede disparar flechas pegajosas para cambiar la trayectoria de sus rivales, Práctico lidera un ejército de drones caseros para protegerte y aturdir a sus oponentes, Torpe enciende la luz intermitente de su kart de bomberos para adelantar a todos, Cocinero cuenta con sus deliciosos pasteles para provocarles tener hipo y hacerles perder el control, Pitufina embruja a los demás con su intenso perfume, Pitufialegre hace que sus oponentes ejecuten saltos frenéticos y a lo loco impidiéndoles avanzar en línea recta, Robot cuenta con sus brazos mecánucos para provocar un efecto de tornado en el grupo, Astrónomo activa los reactores de su kart con un cohete que puede propulsarle de inmediato, Fortachón hace gala de sus entrenamientos para empujar a los demás fuera de la la pista y, por último, Granjero usa su zarzaparrilla casera para obtener un impulso extra en el momento adecuado. Como puedes comprobar, cada Pitufo puede sacarle rendimiento a su habilidad para invertirlo en el momento preciso de la carrera.

También cuentas con objetos de bonificación, potenciadores, rampas, cajas destructibles, atajos y muchos más elementos que hacen de esta una propuesta muy entretenida al tener que competir en cada carrera contra 7 Pitufos más que harían cualquier cosa por conseguir el primer puesto. Ya ni hablamos del modo multijugador local -donde la diverisón se multiplica por cuatro a pantalla partida- o de los desafíos contrarreloj -donde tienes que alcanzar el mejor tiempo de cada carrera parara alcanzar lo más alto de la clasificación online-. Desbloquea todas las bonificaciones posibles mientras vas ganando para añadirlas a tu álbum personal, aquí lo importante es saber en qué momento salir de la parrilla de salida a toda mecha, recoger el máximo de bonificaciones por toda la pista, utilizar las habilidades debidamente para fastidiar a tus oponentes y conocer todos los súper atajos que te permitirán rascar unas décimas en el crono. ¡El podio te está esperando!

«Pitufos: Kart»

Eden Games · Microids y Meridiem Games

22 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Inspector Gadget: Mad time party

Si hay un personaje que es icónico en el mundo de la animación, ese es el despistado Inspector Gadget. Desde su primera emisión en 1983 hemos comprobado cómo ha patrocinado una gran variedad de videojuegos en múltiples plataformas a lo largo que la historia y ahora es el momento de recibir una nueva propuesta: «Mad time party», un título que también está disponible en formato físico para PS5, PS4 y Nintendo Switch.

Se trata de un nuevo videojuego del género party game para hasta 4 jugadores te sumerge en el icónico mundo del Inspector Gadget. Pasea por los emblemáticos entornos de la serie original mientras cumples con los objetivos de las misiones del jefe Quimby y recibes ayudas de tu siempre (más) inteligente sobrina Sophie. Enfréntate a los agentes de M.A.D. utilizando una gran cantidad de dispositivos que hacen de nuestro héroe el agente secreto perfecto para combatir contra el mal.

Juega con este icónico personaje y únete a tus amigos en esta propuesta que nos presenta una Metrópolis llena de trampas y en la que deberás enfrentarte a los antepasados del Inspector Gadget para recuperar las piezas de la máquina que los ha traído hasta el presente. Tienes que resolver una gran cantidad de misiones en forma de minijuegos para repararla mientras sorteas al ejército de agentes del doctor Gang, el eterno enemigo de nuestro despistado héroe. «Inspector Gadget: Mad time party» cuenta con un modo aventura con 16 entretenidos minijuegos inspirados en el universo de este personaje, como son «Cuéntalos todos», «Mi tesoro» o «Pasa la bomba», entre muchos otros, así que junta a tus amigos y familiares y divertíos juntos en el modo multijugador.

Nosotros le recordamos de los 80, pero a tus hijos puede que les sea más familiar el aspecto del Inspector Gadget por su nueva serie de animación de 2015, que también contó con 3 temporadas y supo trasladar la esencia de la original a una nueva tanda de episodios que desemboca en este videojuego que ahora llega con una edición físicas que incluye 2 hojas de pegatinas y un póster. ¡Prepara tus gadgets para salvar Metrópolis junto a tus amigos!

«Inspector Gadget: Mad time party»

Smart Tale · Microids y Meridiem Games

29 de septiembre · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Avatar: The last airbender / Quest for Balance

Contó con tan solo 3 temporadas, pero «Avatar: The last airbender» se ha convertido en toda una serie de culto de la animación en televisión que, tras 15 años desde el cese de su emisión, sigue siendo todo un reclamo para sus fans. Por eso ve la luz un nuevo videojuego de la franquicia, «Quest for balance» -que también llega en formato físico en las consolas PlayStation y Nintendo Switch– para permitirnos dominar los elementos mientras revivimos los momentos más icónicos de la sus episodios.

Ponte en la piel de Aang y sus amigos para disfrutar de la épica aventura de esta galardonada serie original de Nickelodeon, esta vez de una forma diferente. Únete a nuestro héroe en su viaje a través de una propuesta en forma de videojuego de acción y aventura, ya sea en solitario o en modo cooperativo junto aun amigo. Enfréntate a los divertidos y desafiantes puzles basados en los cuatro elementos -agua, tierra, fuego u aire- mientras exploras los lugares clave de las cuatro naciones e interactúas con los personajes más emblemáticos de su trama, llevando a cabo entretenidas misiones secundarias, mejorando tus habilidades y derrotando a los adversarios de la nación del fuego.

Aquí tú decides si llevar a cabo la aventura solo o con un amigo a través del emocionante modo cooperativo local que plantea, donde podrás manejar hasta un total de 9 personajes diferentes, como Aang, Toph, Sokka y Katara, entre otros. Abraza tu destino y vive la aventura de original «Avatar: The last airbender / Quest for Balance» a través de 18 emocionantes capítulos con los que podrás deleitarte disfrutando del espíritu de la serie de animación, viviendo una y otra vez tus momentos favoritos.

Regresa al mundo de «Avatar: The last airbender» mediante la exploración, haciendo uso de los cuatro elementos en cada situción que requiera el poder de cada uno de ellos, con complejos puzles ambientales que requerirán toda tu concentración y paciencia mientras restauras el equilibrio del mundo con estos poderes que tienen la capacidad de ser mejorados a través de su propio árbol de habilidades que podrás progresar gracias a las monedas que irás recolectando a medida que vayas destruyendo tu entorno y derrotando a los enemigos. ¡Una gran manera de volver a revivir las aventuras de Aang y sus fieles aliados!

«Avatar: The last airbender / Quest for Balance»

Bamtang · GameMill Entertainment y Meridiem Games

22 de septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One y Nintendo Switch

Paw patrol world: La patrulla canina

Con un nuevo largometraje a la vuelta de la esquina –«La patrulla canina: La superpelícula», 11 de octubre-, los perretes más populares del mundo de la animación infantil también están de regreso con su quinto videojuego: «Paw patrol world: La patrulla canina», que regresa al género de las plataformas 3D, perfecto a la hora de explorar su mundo. Adopta el papel de tus cachorros favoritos y explora el mundo mientras conduce sus vehículos y pones fin al caos provocado por el superdirigible del alcalde Humdinger.

Disfruta de esta nueva historia y de un montón de misiones inspiradas en la serie de televisión que te llevarán desde Bahía Aventura hasta la montaña de Jake, pasando por la selva y Guauguauburgo. Se trata del videojuego definitivo de «La patrulla canina», en el que puedes personalizar tu estilo mediante poses coleccionables, disfraces de cachorros, pegatinas de vehículos, sellos postales y también arte para la «Exposición Chickaletta». Una aventura para 1 o 2 jugadores en la que tu misión es salva el mundo mientras lo exploras como nunca a través de un mapa 3D libre en el que podrás llevar a cabo cualquier de las características acciones de nuestros héroes.

Ya casi ha llegado el festival del día de La patrulla canina y todo el mundo en Bahía Aventura está emocionado… bueno, todos menos el alcalde Humdinger y sus gatitos catastróficos. Hará lo que sea necesario para llevar a cabo su elaborado plan y arruinar este día tan especial, pero tú, controlando a todos y cada uno de los cachorros de nuestros valientes perros, deberás impedírselo mientras vas cumpliendo con cada misión y disfrutando de flashbacks relacionados con la serie de animación y ejecutando cada una de las tareas secundarias que se irán desbloqueando mientras exploras el mapa. Un amigo y tú podéis poneros a los mandos para controlar a cualquiera de nuestros 8 héroes, desde Chase hasta Skye, pasando por Marshall, Everest y el resto de la pandilla.

Así que ya lo sabes, si tus peques son fieles seguidores de las aventuras de «La patrulla canina» , en «Paw patrol world» vas a encontrar un desafío ajustado a su edad con un mundo en tres dimensiones que explorar y con el que descubrir una trama inédita que te parecerá como estar viendo uno de sus episodios, con la diferencia de que aquí tu eres quien tiene el control y decide cómo abordar cada misión mientras recolectas chuches a lo largo y ancho del mapa que luego podrás canjear por todo ese gran abanico de objetos desbloqueables que te ayudarán a complementar a tus héroes. ¡No hay nada imposible para La patrulla canina!

«Paw patrol world: La patrulla canina»

3DClouds · Outright Games y Bandai Namco

29 de septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Paleo Pines

Tal vez esta sea la propuesta más diferente de entre todas las que estamos repasando en este mes de septiembre. Primero porque no pertenece a una exitosa franquicia de animación y segundo por su atrevido planteamiento, en el que mezcla la fórmula de simulador de vida, farming, dinosaurios y el misterioso pasado de la localización en la que se desarrolla. Bienvenido a Paleo Pines, una preciosa isla conocida por estas simpáticas criaturas prehistóricas y sus extravagantes habitantes, donde evolución tomó un camino diferente al que conocemos para crear un mundo en el que humanos y dinosaurios conviven en armonía. Crea a tu protagonista y parte con tu dinosaurio y fiel compañero Lucky -a quien conoces desde que era tan solo un huevo- para desvelar todos los secretos que esconde este enigmático emplazamiento. Tu llegada a la isla será bien recibida con una amistosa curiosidad por parte de los habitantes del pueblo, que te ayudarán en tu búsqueda mientras te proponen divertidas y entretenidas actividades: Construye un próspero rancho, ayuda a los aldeanos locales, hazte amigo de adorables dinosaurios y desentierra la historia perdida de la isla para construir tu acogedor santuario de dinosaurios.

Embárcate en una aventura en la que nuestra misión es encontrar a todos los parasaurolophus que desaparecido. Mientras establecemos nuestro hogar en la isla mientras, deberemos emprender una búsqueda para localizarlos al mismo tiempo que dominamos el arte de la cría de dinosaurios, cultivamos cosechas, comerciamos con los lugareños y recurrimos a la ayuda de nuestros amigos dinosaurios para ayudarnos en algunas tareas. Ellos son los auténticos protagonistas y por eso primero deberemos ganarnos su confianza antes de que se unan al grupo y así mejorar nuestra estancia en la isla. Hay mucho que explorar en las tierras salvajes de Paleo Pines, desde los floridos campos del valle de Veridian hasta los altos cañones de Ariacotta, así que aprovecha al máximo cada día mientras te aventurás a través de los exuberantes parajes de la isla, cada uno con su propio encanto, mientas recolectas objetos coleccionables.

Los extravagantes pero amistosos habitantes de la isla están deseando conocerte y ayudarte en tus misiones, así que a medida que explores y te vayas encontrando con nuevos personajes, estos te pondrán al día con su situación, te asignarán misiones y tareas, te regalarán objetos y ampliarán tus conocimientos mediante cotilleos. Respecto a los dinosaurios, te los irás encontrando por las zonas salvajes de la isla a la espera de convertirse en tus amigos y, por lo tanto, en tus ayudantes. A medida que tu rancho crezca, pronto tendrás un refugio de dinosaurios para reunir a todos tus nuevos amigos bajo el mismo techo, además, ellos también interactúan juguetonamente entre sí, así que comprueba también cómo se desarrolla su amistad.

En «Paleo Pines» puedes expresar tu individualidad y creatividad, ya que no hay dos ranchos iguales. Puedes construir corrales cuadrados… como te dé la gana. Simplemente usa tu imaginación y aplica la temática que más te apetezca, dandole tu propio toque personal: Cultiva a tu gusto, cultivando durante todo el año con la ayuda de tus mejores amigos dinosaurios, empezando con procesos manuales para acabar aprendiendo las habilidades únicas de cada criatura, que te servirá para sacarle el máximo partido a tu cosecha. Y es que, con un poco de amor, cuidado y atención a los detalles, podrás combinar el suelo y la temporada para acabar cultivando productos de la más alta calidad en todo el territorio. Además, puedes personalizar a tu personaje mediante una variedad de características para actulizar tu estilo cuando te apetezca a través del uso del guardarropa. «Paleo Pines» ya está disponible en formato digital y también con una versión en formato físico para PS5, PS4 y Nintendo Switch e incluyen un libro de arte digital.

«Paleo Pines»

Italic Pig · Maximum Games y Meridiem Games

26 de septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Peppa Pig: Un mundo de aventuras

El segundo videojuego de Peppa Pig llegaba la pasada primavera y se ha convertido en un imprescindible de nuestro repaso anual de videojuegos familiares de cara a las próximas fiestas navideñas. «Peppa Pig: Un mundo de aventuras» sigue la línea de su primer videojuego para ofrecernos una propuesta para niños de preescolar que buscan interactuar con sus personajes favoritos de una forma cómoda y sencilla. Para la ocasión, abandonamos el tranquilo pueblo en el que vive Peppa y su familia para salir a recorrer el mundo a través de ocho emocionantes localizaciones. Hay varias funciones para hacer que el juego sea accesible a los jugadores más jóvenes, como un tutorial guiado al principio, un menú sencillo e intuitivo y una narración constante, así como mecánicas de juego, que son fáciles de entender y de utilizar, ya que requieren siempre los mismos botones del mando para que a los niños les resulte muy sencillo internalizarlos.

Se trata de aventura en la que los peques podrán explorar los lugares más emblemáticos de localizaciones como Italia, Alemania, Barcelona, Hollywood y muchos más parajes que necesitarás para completar algunas misiones y conseguir así las preciadad de sus viajes. Puedes volar a Australia y explorar el océano en un submarino, montar en un mítico taxi amarillo en las legendarias calles de Nueva York o bien visitar algunos de los monumentos más famosos del mundo, como son la Torre Eiffel de París o el Palacio de Buckingham de Londres.

Pero eso no es todo, porque también puedes dedicarte al diseño de tu personaje, tu familia al de tu propio hogar, que vive en en el mismo barrio que Peppa. Nada más empezar la aventura, podrás decidir el aspecto de tu personaje, desde tu especie, la ropa y hasta los complementos que te acompañarán en los múltiples viajes que realizarás junto a la familia de tu mejor amiga, Peppa Pig. Pero es que también puedes customizar tu deslumbrante casa y decorarla con objetos de colección y recuerdos de tus viajes por el mundo. No solo eso, también puedes elegir conformar tu propia familia y decidir su aspecto. ¡Es hora de hacer las maletas!

Después del éxito de su primer videjuego –«Mi amiga, Peppa Pig», (2021)-, Peppa regresa este año con una aventura todavía más grande después de cautivar a millones de niños desde el estreno de su serie de animación en 2004. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en la mejor amiga de los peques de preescolar a lo largo y ancho de más de 180 países, ahora con este segundo videojuego que nos trae de nuevo a esta adorable cerdita en un título que sigue la estela del anterior, repitiendo su fórmula, como si se tratase de un episodio de la serie, a la que respeta a la perfección gracias a su estilo y las voces originales de sus personajes, que llegan dobladas a nuestro idioma. Aunque nos encontramos con algunos pequeños cambios que mejoran su jugabilidad y alargan su duración. ¡Una gran opción para los fans de la serie!

«Peppa Pig: Un mundo de aventuras»

Petoons Studio · Outright Games y Bandai Namco

17 de marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Bebés llorones: Lágrimas mágicas / El gran juego

Seguimos repasando videojuegos para los jugadores más jóves, los que comprenden la etapa de preescolar, con «Bebés llorones: Lágrimas mágicas», una de las franquicias infantiles que más éxito acumulan durante los últimos años. Doble mérito al tratarse de un producto español, que nació como juguete y que rápidamente exportó su fórmula en forma de serie de animación para acabar triunfando en YouTube y, más tarde, en el resto de plataformas VOD de todo el mundo.

Ahora es el momento de que estas pequeñas criaturas protagonicen su propio videojuego en consolas -que también llega en formato físico-, una primera aventura interactiva llamada «El gran juego» que llega a PS5, PS4 y Nintendo Switch. Tus Bebés llorones favoritos están listos para jugar y no hay nada como el dulce sabor de la victoria para recorrer su mundo, lleno de localizaciones que nos son familiares por su popular serie de animación: Desde el valle Biberón hasta la montaña Fantasía, pasando por la bahía Tutti frutti o el mundo de Hielo. Pero atención, porque también viajaremos hasta una ubicación inédita: El planeta Lágrima, donde, como en el resto del videojuego, podremos jugar al escondite, bailar, disfrazanos, explorar laberintos y resolver rompecabezas, entre muchas otras actividades.

En «Bebés llorones: Lágrimas mágicas / El gran juego» todas nuestras protagonistas siempre trabajan juntas para ayudarse mutuamente, por lo que esta simpática y divertida aventura se convierte en el escenario perfecto para poner en valor la amistad y la empatía por los demás. Acompaña a Lady, Coney, Dreamy y al resto del grupo a través de su mundo, pudiendo seleccionar como personaje jugable a cualquiera de los 15 personajes más populares de la franquicia, que deben aunar fuerzar para participar en un emocionante torneo de varias fases que les servirá para ganar el legendario chupete dorado.

La primera aventura de Bebés llorones en consolas -recordemos que ya disponían de una app para smartphones– llega con una edición física que incluye un set de pegatinas con tus personajes favoritos. El videojuego llega con si doblaje orginal en 4 idiomas distintos, entre ellos el español, por lo que tus peques se sentirán muy cómodos con los diálogos de la trama que presenta, sintiéndose completamente identificados con la serie de animación o esos adorables juguetes a los que les han dedicado tantas horas. Además, como buen producto patrio, el videojuego está desarrollado por el equipo español de desarrollo Drakhar Studio, que ha garantizado una fidelidad impresionante respecto a la serie de animación. ¡Una propuesta súper interesante para los jugadores y jugadoras más jóvenes de la casa!

«Bebés llorones: Lágrimas mágicas / El gran juego»

Drakhar Studio · Merge Games y Tesura Games

29 de septiembre · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Baby shark: Sing & swim party

Si eres mamá o papá -incluso aunque no lo seas- seguro que alguna vez has escuchado alguna vez esa canción tan pegadiza llamada «Baby Shark» que les encanta a los peques. Y es que, desde su publicación en YouTube en 2015, ya lleva acumuladas más de 13.000 millones de visualizaciones, lo que lo convierte en el vídeo más visto de la historia en la plataforma, superando a «Despacito» de Luis Fonsi. Un récord así no podía quedarse en «tan solo» eso, así que ahora, 8 años despúes, va la luz en consolas y PC su primer videojuego después de haber expandido su universo y conquistar el mundo con una serie de televisión animada, pódcasts, espectáculos en vivo e incluso una película que está actualmente en desarrollo.

Sumérgetre en la aventura de «Baby Shark: Sing & swim party» para cantar y nadar en este título de aventuras rítmicas cooperativas en el que los fans pueden jugar como sus personajes favoritos de la familia «Baby Shark» mientras viajas a través de 7 localizaciones muy reconocibles de los vídeos de la franquicia, como la asombrosa Tropical bay, la vasta Ocean city o el oscuro Reino de las profundidades. Diseñado para ser jugado por toda la familia, este videojuego cuenta con 26 idiomas -entre ellos el español, por supuesto- y está recomendado para niños de 3 a 6 años. Se puede disfrutar en modo individual o con hasta 3 acompañantes más en el modo cooperativo local y cuenta con características para hacerlo más accesible a todo tipo de públicos, como el doblaje para todos los diálogos, los nombres de las ubicaciones e instrucciones para ayudar a quienes están aprendiendo a leer. También presenta una curva de dificultad gradual a lo largo de los niveles para que los jugadores más jóvenes puedan sumergirse y aprender a su propio ritmo.

En «Baby Shark: Sing & swim party» te sumergirás en el vibrante mundo de «Baby Shark» con un único objetivo: Cantar y pasárselo en grande con tus amigos y familiares. Nadarás como pez en el agua como Tiburón Bebé, Tiburón Mamá, Tiburón Papá, Tiburón Abuela o Tiburón Abuelo en una historia en la que seguiremos a la familia Shark en sus vacaciones a través del océano para asistir al Fin-tastic festival, la mayor competición musical del mundo oceánico. A medida que vayas completando sus variados niveles, irás desbloqueando cartas y pegatinasuna en esta aventura familiar y de amistad mientras disfrutas de 30 canciones a lo largo de esta aventura oceánica, con clásicos tan pegadizos como «Baby Shark», «Disco sharks» o «Shark dance party», entre otros.

El videojuego cuenta con dos tipos de niveles: Uno con un modo rítmico en el que debes mantener el compás mediante la pulsación de botonces concretos y otro que funciona a modo de carrera en el que debes evitar obstáculos y recoger estrellas para alcanzar el objetivo. Además, también puedes personalizar a los cinco miembros jugables de la familia Shark con atuendos y aspectos desbloqueables que se pueden conseguir a medida que vayas avanzando en la historia. Esta primera aventura de «Baby Shark» en forma de videojuego nace con toda la familia en mente, siendo accesible a la vez que educativo, por lo que los jóvenes jugadores pueden desarrollar sus habilidades psicomotrices gracias al sistema de juego rítmico y a su curva de dificultad gradual., que implementa unas mecánicas de repetición sencillas, lo que es ideal para introducirse por primera vez en el mundo de los videojuegos. ¡Les encantará!

«Baby shark: Sing & swim party»

Reco Technology y The Pinkfong Company · Outright Games y Bandai Namco

15 de septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

