Descubre Pokémon GO Plus +, el dispositivo que amplía la nueva experiencia Pokémon - gameLover

El nuevo accesorio físico de The Pokémon Company sirve como complemento para el nuevo videojuego «Pokémon Sleep», así como para el ya legendario «Pokémon GO».

¡Hola, gameLover y entrenadores Pokémon de todo el mundo! Fue el pasado 27 de febrero -durante las celebraciones del Día de Pokémon– cuando The Pokémon Company anunció la llegada de los nuevos proyectos de la franquicia para este 2023. Uno de ellos fue el previamente desvelado videojuego para dispositivos inteligentes, «Pokémon Sleep», una interesante propuesta para cazar a nuestras queridas criaturas mientras dormimos .

Pokémon continúa evolucionando -como no podría ser de otra manera- con una nueva experiencia que encantará a sus fans, ya que llega acompañada de un dispositivo revolucionario, como ya lo fue en su día Pokémon GO Plus. De hecho, se trata de una nueva versión del mismo, que le añade un segundo apellido para acabar denominándose Pokémon GO Plus +, siendo también es compatible con la app de «Pokémon GO», lanzada en 2016.

Pokémon GO Plus + ha disfrutado de un lanzamiento conjunto respecto a «Pokémon Sleep», así que ya tenemos a ambos -dispositivo y app- entre nosotros . Empezando por el nuevo accesorio de Nintendo, en su unboxing nos encontramos con un embalaje que contiene el dispositivo en cuestión -con unas dimensiones de 6’45 centímetros de diámetro por 1,83 de alto y un peso de unos 50 gramos-, además de una correa y un clip de sujeción -ambos de color amarillo para homenajear a Pikachu-, el cable USB de tipo C para su carga y el manual de instrucciones. Todo perfectamente encajado en una caja en la que nuestro querido Pokémon número 25 es el protagonista.

No es para menos, ya que Pikachu es la criatura Pokémon que se comunica con nosotros directamenet desde el interior del dispositivo, que básicamente se trata de una recreación de una Pokéball clásica en forma plana. Luce sus característicos colores rojo y blanco, además de un botón lumínico de acción que nos permite ejecutar sus diferemtes funciones.

Cuenta con una batería interna de iones de litio que se recarga aproximandamente en unas 3 horas y media y también con un sistema de vibración y sonido para alertarnos de los distintos eventos. Es compatible con smartphones y tablets con sistema oprerativo Android (versión 7 o posterior) y iOS (versión 14 o posterior).

Pero, ¿cuáles son exactamente las posibilidades de Pokémon GO Plus +? Ya sabemos que, al igual que ocurría con Pokémon GO Plus o con Poké Ball Plus, -lanzada en 2018 junto al videojuego «Let’s go, Pikachu» y «Let’s go, Eevee» de Nintendo Switch– también tiene la capacidad de conectarse con «Pokémon GO» para disfrutar de la aplicación de una forma sencilla y sin que tengas que estar mirando la pantalla de tu dispositivo móvil constantemente. Además, Pokémon GO Plus + utiliza la tecnología Bluetooth de baja energía para su conexión, por lo que no notarás una reducción significativa de la batería de tu dispositivo.

Este accesorio también puede lanzar las poké balls por ti, así que tienes la opción de seguir atrapando Pokémon incluso cuando lo lleves guardado. No solo puedes hacer girar las poképaradas de forma automática y lanzar poké balls, ahora también tienes la capacidad de lanzar super balls y ultra balls gracias a su nueva función.

Además, puedes registrar tu sueño con tan solo pulsar un botón y Pikachu se encargará de avisarte cuando sea la hora de despertarte o de irte a dormir. Todos los datos recopilados durnte el periodo de sueño se pueden usar, si lo deseas, para jugar a «Pokémon GO» o «Pokémon Sleep».

Para jugar a «Pokémon Sleep» debes colocar tu dispositivo móvil (boca abajo para que no moleste) o el accesorio Pokémon GO Plus + cerca de tu almohada antes de irte a dormir. Cuando te despiertes, podrán consultar los resultados de su sesión de sueño, estudiar las posturas en las que duermen los Pokémon que han aparecido junto a nuestro querido Snorlax y trabajar junto al experto profesor Neroli para registrarlas en la DormiDex, la versión sleep de la clásica PokéDex. Cuanto más tiempo duermas, más grande y fuerte se hará Snorlax y más Pokémon aparecerán junto a él, lo que te permitirá descubrir nuevas posturas.

La duración de la batería de Pokémon GO Plus + dependerá del uso que le des, pero, por ejemplo, si está conectado con «Pokémon GO» entre 2 y 3 horas al día, la batería debería durarte alrededor de una semana. También puedes comprobar el nivel de batería del dispositivo de un vistazo gracias al botón superior, que hará que se encienda una pequeña luz LED cuyo color te dará una pista.

Si la luz está fija y de color verde querrá decir que la batería está completa o casi completa, si es de color amarillo y parpadea una sola vez es que la batería comienza a estar baja; si parpadea dos veces en amarillo es que es muy baja y, finalmente, si es una luz roja parpadeante, es que ya no le queda casi batería y te tocará volver a cargar el dispositivo para seguir disfrutando de sus funcionalidades.

Por cierto, los jugadores que opten por conectar su Pokémon GO Plus + con las dos apps compatibles pueden conseguir distintas recompensas y bonificaciones extra en sus partidas, entre las que se incluyen un Pikachu con gorro de dormir al que conocerán en «Pokémon Sleep» o el acceso a una investigación especial de «Pokémon GO» en la que podrán encontrar a un Snorlax con gorro de dormir.

Con «Pokémon Sleep» podrás entretenerte gracias a tu sueño, ya que jugar es muy sencillo: Solo tienes que dejar tu dispositivo móvil o el accesorio Pokémon GO Plus + cerca de la almohada e irte a dormir plácideamente. Vas a desear despertarte por las mañanas, porque te aguardan una gran cantidad de recompensas que te servirán para que tu Snorlax no deje de aumentar sus valores de vigor. Cuanto más duermas, mayor será tu puntuación al despertarte y más Pokémon te encontrarás alrededor de Snorlax.

Tu ciclo de sueño se clasificará dentro de uno de los tres tipos de sueño (ligero, medio o profundo) y los Pokémon con un patrón similar al tuyo aparecerán junto a Snorlax. Hasta puede que te encuentres con algún Pokémon durmiendo en una postura de lo más rara, y es que cada uno de ellos tiene distintas posturas al dormir. Aquí se trata de descubrirlas todas y completar tu DormiDex.

Un dispositivo para dominarlos a todos

Esta nueva aventura Pokémon tiene lugar en una pequeña isla donde llevarás a cabo una investigación sobre cómo duermen nuestras queridas criaturas. Tendrás que trabajar mano a mano con el enorme Snorlax que habita en esta isla y con el profesor Neroli, que está estudiando las posturas en las que duermen los Pokémon.

Lo cierto es que este dispositivo Pokémon0 GO Plus + se hace imprescindible para los jugadores más fans de Pokémon, que verán cómo sus capturas se harán efectivas de una manera más rápida y sencilla. El accesorio es de lo más portátil y podrás transportarlo cómodamente allá donde vayas, permitoéndote un uso discreto y sin complicaciones. La verdad es que nos encanta comprobar cómo Pokémon sigue atrayendo a los jugadores de siempre y a nuevos adeptos que se suman a sus aventuras. ¡Bienvenidos!

Pokémon0 GO Plus +

The Pokémon Company · Nintendo

21 de julio · 60 €

