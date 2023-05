Descubre "Miasma chronicles", todo un homenaje a los primeros RPGs en 3D, y "MasterChef: El videojuego oficial", la propuesta familiar para ponerse delante de los fogones - gameLover

Conoce al detalle los lanzamientos más destacados en videojuegos de estas semana.

Miasma chronicles

¡Hola, gameLover! Esta semana arrancamos con una propuesta que luce realmente bien: Se trata de «Miasma chronicles», aventura táctica postapocalíptica llevada a cabo por el equipo de The Bearded Ladies -les recordarás por ser los creadores de «Mutant: Year zero: Road to Eden»– que no ahora nos emplazan a una nueva aventura para salvar el futuro de la humanidad. Aquí, jugarás en el papel de Elvis, un joven abandonado por su madre en los páramos de América que, acompañado de su robot Diggs, deben desentrañar el misterio del miasma, una entidad misteriosa que amenaza los últimos vestigios de la humanidad y convierte a todos los que entran en contacto con ella en versiones corruptas de su antiguo yo.

Elvis va armado con un misterioso guante que puede controlar el miasma y, para llevar a cabo su cometido, no dudarán en unirse a una comunidad de extravagantes personajes a medida que avanzan en su camino a través de entornos increíblemente renderizados con peligros que acechan en cada esquina. «Miasma chronicles» emplea una mecánica de tácticas por turnos en tiempo real que te llevará a ejecutar intensos combates mientras buscas la verdad que existe detrás de esta sustancia mientras aprende el devastador poder que esconde su misterioso guante, que es capaz de controlar esta entidad.

El miasma ha consumido el planeta después de que el mundo haya quedado devastado, por lo que amenaza los últimos vestigios de la humanidad. Elvis ya nació con este panorama tan desolador en el polvoriento pueblo minero de Sedentary, así que ya tiene la suficiente experiencia como para enfentarse a todos los retos que se le propongan: Utiliza el sigilo, los factores ambientales y su guante para ganar ventaja en encuentros estratégicos que te ayudarán a progresar tu personaje y subir de nivel mientras desarrollas el poder de las armas y habilidades de tu grupo.

Tienes por delante la desoladora belleza de una nueva América en la que podrás visitar pequeños pueblos, bosques en expansión y ciudades industriales llenas de extraños superevivientes en un mundo que combina influencias americanas, occidentales y ciencia ficción de estilo pulp, que te acompañarán en esta búsqueda de la madre de Elvis.

«Miasma chronicles» es originalidad y parte de su encanto reside en su propia esencia, que nos recuerda aquellos primeros RPGs en 3D que aparecieron en la primera PlayStation. Está cargado de narrativa, estrategia y táctica, además de contar con mucha variedad entre sus elementos. Te mantendrá enganchado durante horas, haciéndote disfrutar de un emocionante combate por turnos en un entorno postapocalíptico muy logrado, ya que cuenta con un apartado artístico oscuro que refleja perfectamente el mensaje del juego.

Pero es su trama la parte fundamental de esta historia, que nos hace vivir un un viaje y el desarrollo de un protagonista que aún tiene que descubrir quién es y hasta donde puede alcanzar su poder para desentrañar el misterio de la miasma mientras busca a su madre desaparecida. Una premisa que sirve como motivación para centrarnos en esta propuesta que cuenta con un gran potencial, ya que a su excelente ambientación se suma un apartado sonoro que sabe acompañar cada escena a la perfección, complementendo los momentos de acción y exploración.

Una combinación de ingredientes que te tendrá ocupado durante horas mientras vas adentrándote en este fantástico mundo postapocalíptico en el que lo qus que quedan luchan por sobrevivir y los animales han mutado en forma de criaturas que lo único que buscan es acabar con nosotros. Un punto de partida que nos invita a resolver ese gran misterio central que deseas explorar mientras conoces a nuevos compañeros de viaje y descubres sus características.

«Miasma chronicles» te encantará si estás buscando en este género ese toquecito de rol y exploración. Es una propuesta sólida que logrará que desees ir avanzando poco a poco para conocer cómo desenlaza su historia mientras te encapsulas en esas batallas por turnos que cada vez se ponenn más interesantes a medida que avanza la trama y progresas a tus personajes. Una gran sorpresa para este mes de mayo que ya termina.

«Miasma chronicles»

The Beardes Ladies · 505 Games

23 de mayo · PS5, Xbox Series X|S y PC

MasterChef: El videojuego oficial

La propuesta familiar de esta semana llega a manos del equipo de desarrollo madrileño Drakhar Studio, que en el pasado se ha hecho cargo de títulos como el entrañable plataformas «Ginger: Beyond the crystal» (2016) o con las historias originales de franquicias cinematográficas tan importantes como son los recientes «Hotel Transilvania: Aventuras e historias de terror» o «La patrulla canina: La llamada de Ciudad Aventura» (2022) . Ahora llega otro momento clave para el estudio, que ha tenido la oportunidad de trasladar al mundo del videojuego uno de los formatos televisivos más importantes de la última década: «MasterChef».

Ya tenemos entre nosotros su videojuego oficial, que lleva a los jugadores de todas las edades a participar en pruebas y retos inspirados por el popular talent show televisivo de éxito mundial. «MasterChef: El videojuego oficial» cuenta con una jugabilidad directa y divertida, ideal para disfrutar en familia, con minijuegos disfrutables para todo tipo de públicos y multijugador de hasta dos jugadores. Además, podrás desbloquear recetas reales del programa para practicar en los fogones de tu casa y trasladar el videojuego a la vida real.

Simplemente tenía que pasar, ya que después de más de 10 años de éxito ocupando el prime time de La 1 de TVE y con ya más de 30 ediciones emitidas tan solo en nuestro país, «MasterChef» alcanza su madurez para seguir evolucionando temporada tras temporada, creciendo y llevando lo mejor del programa a una comunidad que cuenta con más de 5 millones de seguidores fuera de la pantalla. El siguiente paso era un videojuego y aquí lo tenemos, reflejando a la perfección el espíritu competitivo, el sentido del humor y la experiencia gastronómica que caracteriza este formato en España.

La productora del programa, Shine Iberia, y RTVE se han encargado de trabajar de la mano para hacernos vivir la experiencia con retos culinarios mientras cooperamos y competimos en familia medianta pruebas inspiradas en el exitoso talent show. No importa la edad que tengas, «MasterChef: El videojuego oficial» es para todos y te lleva a participar en las pruebas y los retos inspirados en esre formato de éxito mundial, que este año celebra en España su decimoprimera edición.

Para empezar, puedes crear y personalizar el aspecto y las características de tu propio concursante en el modo «Armario», donde podrás adentrarte en la competición e ir superando las pruebas basadas en las diferentes fases del concurso equipando decenas de accesorios mientras defines los rasgos de tu avatar. En el apartado «Minijuegos» podrás ir recopilando varios retos a medida que vayas avanzando en el concurso y también cuentas con el apartado «Recetas», que te servirá para ir acumulando y ejecutando después de que las que vayas descubriendo mientras juegas al modo principal.

Recopila ingredientes, calcula cantidades, cocina recetas y evita ser un desastre en los fogones ante los jueces mientras recorres el plató virtual de «MasterChef», que recrea el original hasta en el más mínimo detalle. Para adaptarse a todas las ediciones repartidas por el resto del mundo contamos con 3 jueces, pero no serán los nuestros Samantha, Jordi y Pepe, pero que aún así se encargarán de juzgar -eso sí, de una forma más dulcificada- cada prueba que ejecutes.

«MasterChef: El videojuego oficial» es una propuesta desarrollada para que puedan jugar niños y mayores, que disfrutarán con ese puntito colaborativo y competitivo mientras recrean lo mejor del programa en la consola. Cuenta con un aspecto gráfico sencillo y colorido que servirá para llamar la atención de los más peques de la casa, que se acordarán de «Overcooked», pero con un componente de dificultad más accesible, aunque aquí también cuentas con recetas de distintos tipos de dificultades.

El videojuego llega en formato físico a PS5, PS4 y Nintendo Switch y también en formato digital, que suma el PC a las anteriores plataformas. Cuenta con la distribución de Selecta Play, el sello de publishing de videojuegos de SelectaVisión, y cuenta con un precio recomendado de unos 50 €. Así que ya lo sabes, si en casa triunfa la cocina y os encantan los retos, este puede ser un buen título para disfrutar solo o en familia antes de ponerse delante de unos fogones de verdad.

«MasterChef: El videojuego oficial»

Drakhar Studio · Selecta Play

26 de mayo · Ps5, PS4, Nintendo Switch y PC

