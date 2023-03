Conoce los nuevos videojuegos de la semana: "Octopath traveler II", "Wo Long: Fallen dynasty" y "Scars above" - gameLover

«Kirby’s Return to Dreamland: Deluxe» y la primera entrega del pase de expansión de «Splatoon 3» llegan para complementar los lanzamientos más destacados de los últimos días.

Octopath traveler II

¡Hola, gameLover! Hace poco menos de cinco años estábamos descubriendo una nueva franquicia rolera de Square Enix: «Octopath traveler», un videojuego que llegaba en exclusiva para Nintendo Switch y que ahora hace su aparición con su secuela en todas las plataformas actuales. Mientras soñamos que su primera entrega también lo haga algún día, hoy nos ocupamos de esta nueva y apasionante época que plantea este «Octopath traveler II», que ha sido desarrollado por los creadores del juego original, que ha sido capaz de vender más la friolera de tres millones de copias en todo el mundo.

En esta nueva aventura se nos presenta el nuevo mundo de Solistia, en el que ocho viajantes -cada uno con su propia trama y propósitos- deberán recorrer tierras traicioneras, derrotar enemigos en combates estratégicos por turnos y sortear los peligros y las promesas de una nueva era industrial. Se trata de la narración de una épica e inédita historia ambientada en un nuevo mundo independiente al del título original. En él conoceremos a estos otro ocho personajes originales y descubriremos unas funciones y mecánicas de juego completamente nuevas.

No hace falta que te diga que, si jugaste al original, estarás deseando conocer esta nueva entrega, con quien comparte el mismo encanto de la primera aventura, perfeccionando sus característicos gráficos HD-2D y esa impactante combinación de personajes 2D retro en un precioso mundo 3D. Pero es que si eres un nuevo jugador y nunca antes habías tenido contacto con la serie, tienes que saber podrás empezar tu propia historia con uno de los ocho nuevos viajeros -cada uno con sus propios orígenes, motivaciones y habilidades únicas-, con el que podrás prosperar por toda Solistia, donde conocerás diversas culturas del territorio, de este a oeste, además de las industrias de una nueva era.

También podrás surcar los mares y explorar todos los rincones de este mundo cambiante, ya que cuenta con su propio ciclo solar con ele que las ciudades y las acciones de senda varían para para cada personaje en función de si si es de día o de noche, lo que propicia más oportunidades para explorar y descubrir cosas. Cada viajero cuenta con su propia serie de acciones de senda que pueden ser usadas para luchar contra los habitantes, para obtener objetos, para llevar a otros personajes durante tus viajes y mucho más. Y es que, aunque se mantuvieron las mecánicas familiares del juego original -como la libertad de desarrollar las clases y habilidades de los viajeros o el sistema de ruptura e impulso que propicia unas batallas más emocionantes-, ahora también se añaden nuevas mecánicas.

Ante ti se extienden una infinitud de caminos y tú decides cómo afrontarlos. Tienes a tu disposición el citado sistema de ruptura e impulso para los combates, con los que podrás aprovechar estratégicamente los puntos débiles de tus enemigos para lograr infligirles más daño, lo que te ayudará a aumentar el nivel de las las habilidades de los viajantes. Con las acciones de senda podrás interactuar de distintas formas los personajes que habitan este basto mundo mientras usas las acciones específicas de cada personaje.

Elige entre Hikari (guerrero), Agnea (bailarina), Partitio (mercader), Osvald (erudito), Throné (ladrona), Temenos (clérigo), Ochette (cazadora) y Castti (boticaria) para descubrir tu auténtico potencial y así desatar una habilidad poderosísima durante el combate cuando tu medidor de energía esté lleno. Al igual que en la entrega original, cada una de las historias de estos ocho protagonistas, estarán entrelazadas para que vayamos descubriendo qué puntos tienen en común, haciendo que la trama se presente aún más interesante. Por cierto, descubre la demo del prólogo, que te permite elegir a cualquiera de los ocho protagonistas para iniciar tu aventura, y juega las tres primeras horas para luego trasladar tu partido si finalmente decides hacerte con el juego completo.

Algunas de las mayores alegrías recientes que nos ha dado Square Enix provienen de proyectos que podríamos llamar «pequeños», caso de Tactics Ogre: Reborn, Theatrhythm Final Bar Line o este Octopath Traveler 2, que demuestra que el éxito del primero no fue pura casualidad. La recomendación es clara: si te gustó el original, la secuela pule múltiples aspectos en la exploración, el combate, trae un nuevo grupo de héroes con historias memorables, añade mecánicas muy positivas como el cambio horario y una presentación que sube el listón en cuanto a juegos HD-2D. No es que sea una revolución y todavía le falta corregir algunos aspectos que nos parecen mejorables, pero está muy cerca de convertirse en una de las mejores sagas de Square Enix nacidas en los últimos años, si no lo es ya.

Los personajes y sus historias te engancharán de principio a fin. El sistema de combate y las mejoras en casi todos los apartados. La música y gráficos, espectaculares y con personalidad. Puntos negativos Algunos combates duran más de lo que deberían. Pequeñas decisiones en diseño o gestión que entorpecen un poco la diversión. En resumen Octopath Traveler 2 es mucho más que una fachada bonita y nostálgica al género en los 16 bits. Mejora al original y se convierte por méritos propios en uno de los mejores JRPG del momento.

«Octopath traveler II»

Square Enix · Plaion

24 de Febrero · PS5, PS4, Nintendo Switch y PC

Wo Long: Fallen dynasty

Otra de las grandes novedades en videojuegos de esta semana llega bajo el nombre de «Wo Long: Fallen dynasty», un nuevo RPG de acción que llega de la mano del prestigioso Team Ninja. Esta es una nueva propuesta fantástica que está ambientada en el periodo tardío de de la dinastía de Han (año 184), representando una tierra invadida por el caos y la destrucción. Con la dinastía imperial al borde del colapso, nuestro héroe, un soldado que lucha por superar la adversidad y que intenta sobrevivir en la turbulencia de los tres reinos, invadidos por algunos de los guerreros más poderosos e intimidantes de la historia -como Liu Bei, Cao Cao y Sun Jian–, conoce a un joven en el pueblo de Xu y obtiene una esfera brillante capaz de sanar las heridas de forma instantánea.

Tu papel como este guerrero sin nombre es el de despertar su fuerza interior dominando con fluidez el manejo de la espada de las artes marciales chinas, lanzar maleficios de hechicería basados en los cinco elementos e incluso invocar bestias divinas cuando las cosas se pongan aún más sombrías. Aprenderás que aquellos que están unidos por un vínculo pueden poseer la misma esfera y recibir protección de la bestia sagrada, el dragón Yinglong, con el que podrás vencer al líder de los turbantes amarillos. Pero aquel joven al que conocieciste es envenenado por su adversario Yu Ji y se transforma en un malvado dragón que ataca y mata nuestro héroe, que renace a orillas de un extraño río con la esfera desvanecida.

Como puedes comprobar, se trata de una historia fascinante con la que podremos experimentar cómo vivir durante este interesante periodo de la dinastía Han, pudiendo ekecutar una mezcla de complejas artes marciales y fantasía China llena de acción, espíritus, brujería y bestias sagradas. Domina su desafiante estilo de juego a través de la unidad y el crecimiento, manteniendo el bucle de juego mediante el estilo mascorore -muriendo y aprendiendo de tus errores- mientras te enfrentas a una nueva experiencia que te permitirá superar desafíos a medida que el poder de tu personaje va creciendo mientras te unes a otros héroes de los tres reinos para forjar un poder aún mayor y un nuevo camino hacia la victoria.

Amplía tus estrategias formando e intensificando alianzas con los diversos héroes que te irás encontrando a lo largo de toda la aventura. Cada uno de estos personajes te ayudarán gracias a sus poderes específicos -siendo heróicos, feroces o sabios- y mediante su propio conjunto de parámetros, armas, habilidades y potenciadores pasivos. Tu moral también juega un papel importante, ya que al vencer a tus enemigos, irás desbloqueando artes Senjutsu que te permitirán cambiar el curso de la batalla contra poderosos enemigos que eran imbatibles, ofreciendo un sistema de combate de lo más satisfactorio.

Este sistema de combate te permitirá enfrentarte en batallas basadas en estrategias de espíritu que, al mejorar tu qi almacenado, puede uitilizarse como energía para desencadenar poderosos ataques de artes marciales y hechizos. Quedarte sin él te pondrá en una clara desventaja, así que es fundamental saber cuándo y cómo usarlo. Este qi te permite aumentar los movimientos ofensivos y disminuir los movimientos defensivos, siendo una fuente de energía necesaria para usar ataques poderosos. Puedes utilizar técnicas para desviar el ataque de los enemigo, el golpe fatal para disminuir su rango de moral y las artes marciales, que impulsan el espíritu convirtiéndolo en energía, pudiendo combinarlas con las diferentes armas que podrás usar durante toda la aventura. Estas te permitirán usar diferentes estilos de juego, dependiendo si posees sables rectos, gujas o espadas duales; y los hechizos secretos que recurren al poder de las cinco fases pueden proporcionarte una forma de avance en situaciones en las que las armas no son tan efectivas como deberían, así que ya sabes, solo debes incrementar tu rango de moral para habilitar su potente uso.

También cuentas con una estimulante experiencia multijugador con la que podrás podrán disfrutar de un modo cooperativo en el que aunar fuerzas durante las misiones de juego mientras invades las batallas de otros jugadores como un señor de la guerra enemigo, dividiéndose el campo de batalla en dos bandos que deben batirse en duelo. Los modos multijugador son otra manera de utilizar la moral para afrontar batallas, convirtiéndose estas en inesperadas y emocionantes mientras creas alianzas con los oficiales de otros jugadores online, lo que ampliará aún más las posibilidades durante la batalla.

«Wo Long: Fallen dynasty» se fija en otros exitosos títulos del género para adaptar y ampliar sus bondades y así convertir lo que ofrece en algo propio, especialmente por la profundidad que otorga al combate a través de las mecánicad de la moral y la barra de espíritu, protagonistas absolutas de su planteamiento. Esta obra cuenta con un buen diseño en los niveles que nos presenta -breves, numerosos y variados-, invitándonos a la exploración y a unos enfrentamientos colosales contra sus jefes

Su sistema de juego es complejo de dominar en un principio, pero una vez te haces con él y entiendes cómo funciona no se te hará complicado ir avanzando, algo que rebajará en gran medida su intensidad, aunque también cuenta con picos de dificultad muy puntuales. Aún así, nos encontramos ante soulslike que cuenta con su propia entidad gracias a algunas ideas atractivas y que sabrá satisfacer a los amantes del género que buscan un reto algo menor al que estamos acostumbrados en otros títulos del género. Además, si eres jugador de Xbox, que sepas que está disponible desde el primer para los jugadores de Xbox Game Pass, tanto en como en PC.

«Wo Long: Fallen dynasty»

Team Ninja · Koei Tecmo y Plaion

3 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC

Scars above

Aquí tenemos otra de las nuevas e interesantes propuestas en videojuegos que han llegado durante los últimos días, esta aventura de ciencia ficción en tercera persona llamada «Scars above». Se trata de un desafiante shooter que une la satisfacción de superar dificultades con una historia compleja y cautivadora que se desarrolla en un misterioso y desconocido mundo alienígena. Sumérgete en una emocionante aventura de ciencia ficción como la la doctora Kate Ward, una de los miembros del equipo SCAR, conformado por científicos e ingenieros, que son enviados a investigar una colosal y enigmática estructura alienígena denomina «El metaedro» que amenaza la vida humana.

El resto del equipo y ella son enviados para investigar esta zona desconocida, pero las cosas no salen como estaba previsto y «El metaedro» les arrastra por el espacio hasta un misterioso planeta extrasolar. Al despertar, nuestra protagonista descubre que se encuentra sola en un extraño y hostil paraje, pero juega con desventaja, ya que ella astronauta y científica, no una soldado. Eso sí, es ingeniosa y está decidida a hacer cualquier cosa para sobrevivir, así que se pone manos a la obra para utilizar una combinación de armas a distancia, dispositivos, consumibles y ataques cuerpo a cuerpo para descubrir tácticas eficaces y así derrotar a los enemigos.

Gestiona su resistencia mientras corres, esquivas y aprovechas los puntos débiles de los seres que te amenazan mientras exploras este enigmático y complejo mundo alienígena. Pelea tácticamente utilizando una combinación de ataques elementales, artilugios y objetos; enfréntate a enemigos y jefes desafiantes de otro mundo mientras obtienes información y consigue nuevas habilidades para sobrevivir; y escanea a los enemigos y estudia su comportamiento para averiguar sus debilidades y utiliza tus habilidades científicas para investigar y extrapolar la información en tu propio beneficio.

Se trata de una producción cautivadora y llena de complejos matices que te obligará a combinar diferentes ataques elementales para vencer las probabilidades y atravesar obstáculos que de otro modo resultarían infranqueables. Fabrica diferentes objetos y artilugios que puedan ayudarte a luchar contra las innumerables amenazas de este exoplaneta repleto de innumerables amenazas, magníficos paisajes y ruinas que ya te anticipan los restos de una antigua aunque avanzada civilización de la que tendrás que descubrir más.

Viaja a través de sus diferentes biomas -pantanos, páramos helados, cavernas subterráneas e instalaciones alienígenas-, cada uno con su propio conjunto de desafíos, enemigos, secretos y peligros ambientales mientras utilizas el único arma que sabes que no te va a fallar, la ciencia. Y es que Kate es una científica hasta la médula, así que utilizarás tu experiencia para extraer información de tu entorno escaneando artefactos, materiales y criaturas y así conocer sus características, propiedades y debilidades.

A medida que vayas explorando tu entorno, también adquirirás nuevos conocimientos que te permitirán fabricar artilugios, armas y desbloquear las distintas habilidades en los árboles de xenobiología e ingeniería de nuestra heroína, que se irá tranformando en toda una experta militar a medida que vaya enfrentándose a criaturas cada vez más desafiantes. Nunca te encontrarás con dos desafíos iguales, ya que los enemigos cuentan con distintos diseños, así como con diversas estrategias y tácticas para derrotarte, por lo que estos encuentos siempre se mantendrán fresco, obligándote a encontrar formas cada vez más creativas para derrotarlos.

«Scars above» es un título original y, como toda primera entrega de una nueva IP, también tiene sus defectos. Aunque se trata de un videojuego ideal para los amantes de la ciencia ficción que desean una exploración lineal con una jugabilidad que te invita a plantear distintas estrategias para sobrevivir a cada desafío, lo cierto es que como shooter no inventa ni reinventa ningún concepto. Cuenta con un apartado gráfico efectivo sin llegar a ser espectacular y cumple en su misión de entretenernos sin grandes alardes técnicos y con una jugabilidad no demasiado complicada, ni tampoco novedosa.

Se trata de un AA que te va a gustar si te gusta combinar exploración y combates, pero está bastante limitado en demasiados aspectos. Eso sí, cuenta con una buena variedad en lo que se refiere a la ambientación y a los diferentes escenarios que iremos descubriendo. Así que, si lo tuyo son los shooter en tercera persona y te encanta la ciencia ficción, este puede ser un buen título que te mantenga entretenido durante las próximas semanas, mientras llegan títulos que estamos esperando como el tan ansiado remake de «Resident evil 4».

«Scars above»

Mad Head Games · Primer Matter y Plaion

28 de Febrero · PS5, Xbox Series X|S y PC

Kirby’s Return to Dream land: Deluxe

Seis años después de su lanzamiento, seguimos comprobando como Nintendo Switch sigue siendo una firme apuesta para albergar los más recientes y novedosos títulos de Nintendo, pero también para aquellos éxitos del pasado que ahora disfrutan de una segunda oportunidad en forma de versiín ampliada. Es el caso de «Kirby’s Return to Dream land» para todos aquellos jugadores que no tuvieron la oportunidad de conocerlo durante su lanzamiento original, en Wii en 2011.

En esta versión deluxe que recibimos ahora, Kirby está de vuelta y regresa com más amigos, diversion y aventuras. En él puedes jugar con hasta tres amigos mientras visitas el planeta Pop, donde avanzarás a través de coloridos mundos llenos de plataformas para buscar las cinco piezas que necesitas para reparar la nave especial del misterioso viajero Maglor.

«Kirby’s Return to Dream land: Deluxe» sigue siendo pura diversión tanto para jugadores novatos como para los fans de Kirby de toda la vida y en él te encontrarás nuevas características y contenido extra, como el Maglor ayudante -un modo de asistencia para la aventura principal-, así como gráficos actualizados y compatibilidad con las figuras Amiibo.

Si lo tuyo es jugar acompañado, no te preocupes, porque también contarás con sus icónicos amigos de siempre en el modo en cooperativo: El rey Dedede, Meta knight y Waddle Dee pañuelo, con los que podrás ir avanzando por las 25 fases del modo principal mientras arrasas con todo haciendo uso de las múltiples habilidades de copia y las nuevas superhabilidades, incluyendo las nuevas -Meca y Arena-, así como algunas que regresan, como la emblemátca habilidad Festival.

Además, tras ayudar a Maglor a reparar su nave en la aventura principal, podrás disfrutar de un capítulo completamente nuevo que ha sido especialmente diseñado para esta nueva entrega del juego. «Maglor: El viajero interdimensional» es un epílogo de más de 20 fases donde puedes jugar como Maglor en su propia aventura para recuperar sus poderes.

Pero si lo que estás buscando es diversión extra, disfruta de una fiesta sin límites con los 10 subjuegos del parque de atracciones Maglolandia fantasía, donde puedes obtener decenas de regalos cosméticos para tus personajes. Más de una década después, nos encontramos ante un juego que ha evolucionado para ofecernos una experiencia más amplia que la original, eso sí, a precio completo.

«Kirby’s Return to Dream land; Deluxe» sigue siendo un juego divertidísimo que derrocha de originalidad y una gran variedad de opciones multijugador, lo que te permitirá disfrutarlo tanto en solitario como en compañía. Es una nueva oportunidad para todo un clásico que, más de una década después, sigue demostrando estar en tan buena forma como el primer día.Ahora es más completo y entretenido gracias a la incorporación de los minijuegos y el epílogo, con una gran variedad de niveles y habilidades de copia y, sobre todo, con la posibilidad de que aún se más divertido gracias a las opciones miltijugador. Sigue antojándose bastante facilón, pero podremos contar con una dificultad extra una vez hayamos completado el juego por primera vez. ¿Te apetece regresar a Dream land una vez más?

«Kirby’s Return to Dreamland: Deluxe»

HAL Laboratory · Nintendo

24 de Febrero · Nintendo Switch

Splatoon 3: Pase de expansión

Nintendo ya tiene más que acostumbrados a sus jugadores a la hora de ampliar la experiencia de juego de sus títulos. Desde que lanzó su consola Nintendo Switch hemos comprobado cómo muchas de sus propuestas first party han acabado teniendo sus propios pases de expasión, si no ha sido desde el lanzamiento de cada título, a los pocos meses de salir a la venta. «Splatoon 3» no es una excepción, así que seis meses después de su triunfal lanzamiento recibimos este pase de expansión que se divide en dos partes, dando lugar a un primer contenido llamado «Cromópolis» -que ya está disponible-, al que se sumará «La cara del orden», que llegará antes de que finalice 2023.

Con esta refrescante primera entrega parte te sentirás como en casa, ya que volvemos a trasladarnos a la mitica plaza de Cromópolis, la zona que hizo su debut en el primer título de la franquicia (Wii U, 2015) y que ha ido transformándose a lo largo de los años para dejarnos ver cómo se han asentado nuevos vendedores en ella mientras disfrutamos de este nuevo contenido en forma de DLC. Comprobaremos como las Calamarciñas amenizarán los festivales con su particular estilo que derrocha frescura y cómo los jugadores descubren que los productos a la venta en Cromópolis son los mismos que en Tintelia, así que puedes comprarlos donde más te apetezca. Como no podía ser de otra manera, las funciones de Amiibo y los modos también son los mismos en ambos sitios.

Con un precio de 24,99 €, este pase de expansión también incluye algunos objetos útiles, por lo que después de adquirirlo tendrás a tu disposición una serie artículos en el vestíbulo que te servirán para ampliar la experiencia de juego: 123.000 unidades en monedas del juego, 3 cupones dobles de comida y 1 ejemplar de cada cupón de bebida. Todos ellos te servirán para disfrutar de una historia totalmente inédita, pero recuerda, debes disponer del juego base para poder jugar a esta expansión.

Respecto a la segunda tanda de contenido -que aún no tiene fecha concreta de publicación-, nos ofrecerá una nueva campaña para un jugador. «La cara del orden», de la que no sabemos absolutamente nada y que tiene pinta de ser aún más completa que este primer contenido, cerrará el contenido de pago para «Splatoon 3», que sigue gozando de una estupenda base de jugadores gracias a una comunidad entusiasmada con la propuesta de Nintendo, que ha sabido captar la esencia de su público para crear su shotter perfecto.

De hecho, esta primera parte del DLC, «Cromópolis», sigue siendo ideal para los fans de la franquicia porque, aunque nos entusiasma seguir recibiendo nuevo contenido para el juego, esta no dej de parecer una skin del escenario principal con algunas modificaciones interesantes,.

Se trata de una manera dstinta de regresar donde empezó todo, volviendo a disftutar de una Cromópolis que sigue en expansión. Si sigues disfrutando de «Splatoon 3» como el primer día, si te encantan sus retos y festivales y deseas seguir ampliando la experiencia, el pase de expasión es una obligada parada para todos aquellos que desean seguir exprimiéndo al máximo el título de Nintendo.

«Splatoon 3: Pase de expansión»

Nintendo

28 de Febrero · Nintendo Switch

Disney Mirrorverse

Seguro que conoces «Disney Mirrorverse», ya que se trata de un videojuego para dispositivos móviles que se lanzó el pasado verano fruto de la colaboración entre Disney y la desarrolladora Kabam. Está ambientado en un universo ficticio adyacente que da paso a otro canon donde docenas de personajes de múltiples franquicias de Disney y Pixar son rediseñados para encajar en esta nueva historia. Tal es su éxito que ya ha traspasado la pantalla de nuestros móviles y tabletas para llegar al mundo real con a través unas exclusivas figuras McFarlane que ya han llegado a nuestro país de la mano de Bandai Namco.

Hoy, en nuestro gameLover Xtra, descubrimos a algunos de estos populares personajes, empezando por Mickey Mouse: El icono por excelencia de la factoría Disney toma aquí la forma de una versión alternativa de su archiconocido papel como el aprendiz de brujo en «Fantasía». El sombrero puntiagudo del look clásico de este personaje toma aún más fuerza a través del amarillo, que se une al dorado para vestir a nuestro héroe otorgándole un poder sin igual.

Mientras que muchos otros muchos personajes en «Disney Mirrorverse» buscan aprovechar la magia estelar, Mickey ya la ha dominado, recurriendo a sus poderosas fuerzas para proteger a aquellos lo suficientemente valientes como para luchar junto a él. Aquí se le presenta en una imponente figura estática de 30,5 centímetros en la que todos los detalles del personaje han sido acentuados de pies a cabeza a través de un elegante outfit formado por un sombrero y una capa amarillos, además de su túnica blanca, donde el color dorado ensalza el poder del star crystal que le acompaña, que deja una estela de efectos a su paso.

La otra colosal figura de gran tamaño que presenta la colección es la de Sully, el imponente monstruo azul de Pixar, protagonista de las películas «Monstruos, S.A.» y «Monstruos: University», que aquí se muestra más feroz que nunca gracias al espectacular aspecto con el que ha sido dotado en su representación del videojuego. Este líder monstruosamente carismático es ferozmente protector, ya que en «Disney Mirrorverse» sabe defenderse a sí mismo y a sus amigos gracias a una avanzada tecnología que le permite golpeanr a los enemigos con su escudo door shield, mientras aturde a aquellos que no son suficientemente inteligentes como para saber que no deben interponerse en su camino.

La figura de Sulley también mide 30,5 y presenta una robustez que impresiona gracias al diseño de su armadura, claramente inspirada en los elementos más reconocibles de sus películas. En su mundo original, Sulley puede acabar pareciendo un trozo de pan, pero aquí nos deja ver lo terrorífico que puede llegar a ser si las cosas se ponen feas. Ambas figuras llegan empaquetadas en una caja inspirada en el diseño del videojuego, con una enorme ventana transparente desde donde ver el diseño al completo de cada figura, así como la carta coleccionable donde destaca una ilustración original de «Disney Mirrorverse».

Estas dos que hemos conocido son las dos figuras de gran tamaño de la colección, pero Mickey y Sulley también cuentan con versiones articuladas más reducidas junto a otros personajes como Donald, Goofy, Bella, Genio, Buzz Lightyear o el capitán Jack Sparrow, que forman parte de una primera remesa muy interesante, de gran calidad y con impresionantes acabados que va a seguir creciendo mientras el videojuego siga gozando de tan buena salud. ¿Cuáles serán los próximos personajes Disney en cruzar el portal?

«Disney Mirrorverse»

McFarlane toys · Bandai Namco

24 de Febrero · 40 €

Dungeons & dragons: Las tierras más allá de Brujaluz

La franquicia «Dungeons & dragons» continúa más en forma que nunca, y más teniendo en cuenta que ya va camino del medio siglo de vida. Tal es su vigencia que este mismo mes vamos a poder disfrutar de una nueva entrega cinematográfica –«Honor entre ladrones»-. que se estrena el 31 de Marzo. Lo que nació siendo uno de los juegos de rol más exitosos de todos los tiempos, ha acabado convirtiéndose en todo un universo creado para que los fans, para que sigan ampliando y disfrutando de su lore mediante todo tipo de productos, incluídos sus libros oficiales.

Después de conocer a fondo «Monstruos del multiverso» y «La maldición de Strahd», ahora llega «Las tierras más allá de Brujaluz», traducido a nuestro idioma en una cuidadísima edición que mantiene las características del resto de libros de la colección: Encuadernación en tapa dura, tamaño 21.6 x 28.6 centímetros y 145 páginas que llevan a los aventureros desde el carnaval de Brujaluz hasta Prismeer, el hermoso dominio de los parajes feéricos. Diseñado para personajes de niveles 1 a 8, este libro viene con un mapa en forma de póster.

Se trata de una aventura extravagante y perversa, ya que la fantástica feria Brujaluz aparece en nuestro mundo cada ocho años, llevando la alegría a una localidad tras otra. Sus propietarios, el señor Bruja y el señor Luz, saben cómo organizar un buen espectáculo, pero este lugar mágico oculta algo detrás de sus carpas: Se trata de una entrada a un dominio fantástico de los parajes feéricos que no se parece en nada al plano material. Sin embargo, el curso de los acontecimientos se ha torcido en ese reino al que aguardan días oscuros, a menos que alguien consiga frustrar los viles planes del Aquelarre del reloj de arena.

La aventura empieza en el mundo de la campaña que elija el dungeon master, ya que la feria Brujaluz sirve como medio para que los personajes entren en los parajes feéricos y pueden situarse fácilmente en cualquier entorno de campaña. Puedes añadir dos nuevos trasfondos de personaje -el extraviado feérico y el peón de Brujaluz-, además de introducir dos razas -hada o liebrén- y la posibilidad de crear encuentros con opción sin combate, lo que permite a los jugadores pensar y superar las dificultades con su interpretación si así lo desean. Aquí también volvemos a reencontrarnos con personajes clásicos de los 80 como el Duque de la guerra, Fortecor y Kelek en una historia distinta, entretenida y llena de situaciones propias de los mundos más fantásticos de las fábulas tradicionales, con criaturas únicas, personajes carismáticos y momentos épicos. Una campaña clásica para romper moldes y dar rienda suelta a la imaginación en una localización extravagante y embriagadora.

Por cierto, si estás esperando la próxima aventura «Dungeons & dragons» en forma de libro, que sepas que «El tesoro de los dragones de Fizban» llegará en el segundo trimestre de este 2023. Se trata de una nueva serie de dragones y otras criaturas con la que aprenderás sobre las guaridas y los tesoros de cada tipo de dragón, y cómo los tesoros concentran la magia que impregna a los dragones y los conecta con los innumerables mundos del plano material. Pero ya lo exploraremos a fondo más adelante…

«Dungeons & dragons: Las tierras más allá de Brujaluz»

Wizards of the Coast

24 de Febrero · 40 €

Willow + Armageddon

Echamos una mirada atrás en el tiempo en nuestro gameLover Xtra de esta semana para viajar hasta 1989 y 1999, fechas de estreno de estos dos clásicos del cine que ahora llegan en Blu-ray: «Willow» y «Armageddon». Qué podemos contarte de estas dos grandes aventuras que todos conocemos… De la primera, que estuvo nominada a un premio Oscar en las categorías de mejores efectos visuales y mejores efectos de sonido; se trata una película de dos horas de duración y para toda la familia que fue dirigida por Ron Howard y producida por George Lucas y que contó por un elenco encabezado por Val Kilmer y Warwick Davis, retomando este su papel como Willow en la nueva serie de Disney+.

Viaja por los parajes lejanos de la imaginación con esta edición de «Willow» totalmente restaurada y con una deslumbrante variedad de extras, incluyendo contenidos exclusivos inéditos, escenas eliminadas y su cómo se hizo: «De la metamorfosis al morphing«, «Willow un héroe inaudito» y «Pinturas para los decorados» son algunas de las piezas audiovisuales que nos ayudarán a comprender esta aventura de finales de los 80 y que nos presenta la historia de un joven Willow Ufgood que encuentra un bebé abandonado que está destinada a acabar con el reinado de los malvados, liderado por la reina Bavmorda (Jean Marsh). Con el fin de proteger a la niña, Willow debe formar equipo con un pícaro Madmartigan y superar a las fuerzas de la oscuridad en la última batalla entre el bien y el mal. Incluye los idiomas en español y francés (DTS 5.1) y versión original en inglés (DTS 5.1 HD-MA) y subtítulos en epañol, inglés, francés y neerlandés.

Sobre «Armageddon», estamos muy felices de recibir su primera edición en Blu-ray en nuestro país. Sus 151 minutos de tensión espacial nos trae de vuelta a un Bruce Willis en plena forma que se rodea del talento del Ben Affleck y Liv Tyler para narrarnos la historia de como un asteroide del tamaño del estado de Texas apunta directamente hacia la Tierra. En la NASA, tan solo encuentran una posible solución, que no es otra que la de enviar a un equipo de astronautas al espacio para destruirlo antes de que colisione con nuestro planeta. Para ello recurren a Harry S. Stamper -el mayor experto en perforaciones petrolíferas- y a su cualificado equipo de perforadores, para que aterricen en la superficie del asteroide, lo perforen e introduzcan un dispositivo nuclear que al estallar consiga desviar su trayectoria y poder salvar el planeta.

Esta edición contiene como contenido extra el videoclip musical ganador de un premio MTV de Aerosmith «I don’t want to miss a thing» -interpretado por Steven Tyler, padre de la protagonista-, el tráiler de cine y también su teaser trailer. Respecto a los idiomas, podrás escuchar sus pistas en español (5.1 DTS), inglés (5.1 DTS-HD MA) e hindi (2.0). Contiene los subtítulos en español, inglés, sueco, noruego, danés, finés, islandés, árabe e inglés codificado para sordos.

«Willow y Armageddon»

20th Century Studios · Divisa

10 de Febrero · 13 € cada una

