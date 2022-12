La mejor lectura gaming para regalar esta Navidad: Del fenómeno "Elden ring" al mítico "The legend of Zelda" - gameLover

Otras franquicias, como «Final fantasy», «Dungeon & dragons» o «Pokémon» protagonizan también nuestra selección de libros de gaming y entretenimiento junto al de Reggie Fils-Aimé, expresidente y exjefe de operaciones de Nintendo of America.

Elden ring

Las tierras intermedias / Los libros del saber · Volumen 1

«Elden ring» se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los grandes lanzamientos en videojuegos de este 2022. La obra de Hidetaka Miyazaki ha sabido cautivar a millones de jugadores alrededor de todo el mundo, que han descubierto el más vasto mundo de FromSoftware, las tierras intermedias, llenas de secretos y posibilidades para todos aquellos que deseaban descubrir la nueva propuesta del estudio japones, que siempre sabe cómo seguir sorprendiendo. Este título ha logrado que corran ríos de tinta sobre él y ahora llega el momento de seguir haciéndolo, esta vez a través de sus libros oficiales.

Esta recopilación de dos volúmenes se llama «Los libros del saber» y el primero de ellos (que ya está entre nosotros) recibe por nombre «Las tierras intermedias». Este libro supone un registro completo del mundo del videojuego, ya sea el supramundo, sus mazmorras o el mismísimo inframundo. No importa por dónde te muevas en «Elden ring», ya que cada centímetro de tierra está cuidadosamente mapeado, con todos sus secretos al descubierto y un alto nivel de detalle de su progresión hasta llegar a los finales del juego, mostrándonos rutas simplificadas que destacan los lugares al detalle para que no te pierdas nada durante tu exploración.

En «Las tierras intermedias», FromSoftware ha creado un mundo aún más vasto y lleno de secretos que la mayoría jamás conocerá: En sus cuevas más profundas y en los picos de las montañas más remotas se esconden tesoros incalculables y encontrar estos lugares no resulta una tarea nada fácil (y saquearlos aún menos). Pero afortunadamente ahora podemos consultar esta completa fuente de información donde también están trazadas hasta las misiones de los personajes no jugables, cada de ellas acompañada de un diálogo clave que nos deja descubrir también toda sección dedicada a su historia, que ayuda a reconstruir el enigmático argumento del juego.

Y es que su historia es un elemento clave en esta primera entrega de «Los libros del saber» de «Elden ring», que contiene un completo registro de las tierras intermedias. Así que vayas donde vayas, todo está minuciosamente representado mediante mapas y que detallan todos sus secretos, con absolutamente todas las zonas del juego, es decir, más de un centenar de mapas. No te perderás ni un solo detalle en este volumen que cuenta con 512 páginas de gran calidad, una exquisita encuadernación cartoné y un tamaño de 28 x 22 centímetros, resultando un libro que ha sido hermosamente diseñado para todos los fans de la nueva franquicia de Miyazaki.

Empezamos con un exhaustivo repaso a las bases que han asentado el juego, ofreciéndonos también información detallada sobre todos los elementos y las mecánicas que lo componen, encontrándonos todo lo que necesitamos saber para atravesar estas tierras con la mayor de las pericias. Además de poder consultar la disposición completa del mapeado a escala real del juego, también encontramos los detalles de sus enormes y laberínticas zonas, sirviéndose de un minucioso sistema cartográfíco que sirve para plasmar todos y cada uno de los rincones de este título.

A través de cuatro capítulos, descubriremos la guía de sistemas, la guía del mundo, la guía de las mazmorras y la guía de las misiones, siendo esta última la más extensa. Gracias a su enfoque para mostrarnos los diferentes caminos establecidos y un progreso que nos lleva hacia los distintos finales del juego, el libro se convierte en la mejor guía de referencia para explorar el fantástico mundo de «Elden ring». Una obra de referencia que pronto se verá completada con un segundo tomo que nos ayudará a completar con información valiosa información todos los conocimientos que ya teníamos sobre el juego. El segundo libro llevará por nombre «Esquirlas de la devastación» y tiene prevista su llegada para principios de este próximo 2023 que ya casi está aquí. De momento esta primera entrega puede ayudar a convertirse en el mejor regalo de Navidad para ese fan que seguro ya tienes en mente.

«Elden ring: Las tierras intermedias · Los libros del saber: Volumen 1

Future Press · Plaion

11 de Noviembre · 45 €

Final fantasy VII: Remake

Material ultimania

Después de algo más de un año desde de su anuncio oficial en la edición 2021 de Manga Barcelona, por fin recibimos el libro oficial «Final fantasy VII: Remake / «Material ultimania». Se trata de una una edición muy fiel a la original, respetando su formato en tapa rústica -con una impresionante ilustración en portada de Cloud, dibujada a mano y con excelentes acabados en con tintas metálicas- y un tamaño de 21 x 29,5 centímetros, alberga en su interior de 336 páginas que son pura fantasía para los fans de videojuego de culto lanzado en 2020 como remake del original, lanzado en la primera PlayStation en 1997.

Ahora es el momento de que disfrutemos en español de uno de los libros más esperados de la temporada, conteniendo en un único volumen una selección de material artístico y de planificación que ha sido escogida por el propio equipo de desarrollo con muy buen criterio. Una tarea nada fácil teniendo en cuenta la abundante cantidad de recursos que se crearon a la hora de volver a recrear este mítico título de Square Enix desde cero. Dentro, y después de una breve introducción de Akira Yamashita – miembro del equipo de Studio BentStuff-, nos encontramos con todo su contenido dividido en cuatro grandes secciones.

Para empezar, tendremos la oportunidad de navegar a través de 56 páginas de ilustraciones clave, donde nos podremos recrear con los diseños de personajes tan importantes como Cloud, Barret, Tifa, Aeris o Sefirot, entre muchos otros, mostrándonos su arte oficial, modelados, referencias de vestuario o el diseño de las cinemáticas. A lo largo de 178 páginas más -que representan el grueso del libro- nos encontraremos con más y más diseños de otros personajes, tanto principales como secundarios, ubicaciones, objetos, enemigos, ambientación y mucho más, todo acompañado con los comentarios del propio equipo, que también han querido introducir sus propias aportaciones en este libro oficial.

Pero eso no es todo, porque en la tercera parte del libro nos encontramos con los materiales de planificación, donde disfrutaremos en primera persona de todo tipo de diseños sobre la ambientación de «Final fantasy VII: Remake», descubriendo sus conceptos básicos, el diseño de los sectores y todo lo relacionado con lo que hay bajo de la plataforma, la cronología de Midgar o la misión de Tifa, aportando esquemas de nivel, cómo conseguir los vestidos, un resumen de los encargos, el escondite de Avalancha, los guiones gráficos de las cinemáticas y los materiales de referencia para enemigos, además de los propios enemigos estándar y los jefes. Esta parte está muy bien resumida a través de 43 páginas más.

La cuarta y última parte está dedicada a su banda sonora, conteniendo incluso algunas de las partituras de las pistas más sonadas. con comentarios sobre las composiciones y mostrándonos todas las pistas (en orden de aparición), así como la propia discografía. Acaban de completar el libro las entrevistas con los actores de doblaje japoneses de los personajes principales de la entrega, como son Takahiro Sakurai (Cloud), Maaya Sakamoto (Aeris) o Ayumi Ito (Tifa), hasta abarcar un elenco de nueve personajes, que aportan su particular visión sobre lo que ha sido formar parte de uno de los videojuegos más importantes de los últimos años.

No hay duda de que este volumen perteneciente a la serie «Material ultimania» de la franquicia es toda una delicia para los seguidores del videojuego y todo un imprescindible para todos aquellos que disfrutaron hace 25 años del su lanzamiento original y ahora con este remake que acabará convirtiéndose en una trilogia. Ahora solo queda esperar a «Final fantasy VII: Rebirth», que tiene prevista su llegada en invierno del próximo año, es decir, en menos de doce meses. De momento será exclusivo de PS5, pero ya sabes, en un tiempo y después de una exclusividad temporal, puede que también al resto de plataformas. ¡No queda nada!

«Final fantasy VII: Remake» · Material ultimania

Planeta Cómic

30 de Noviembre · 50 €

Dungeon & dragons

Monstruos del multiverso



Aunque «Dungeons & dragons» no es una franquicia que haya nacido como videojuego, son decenas los títulos que se han publicado desde la época de Intellivision. A día de hoy, 48 años después de su creación, sigue siendo uno de los juegos de rol más populares y más reconocidos a escala mundial, expandiendo su universo a través de videojuegos como «Dark alliance» o «Baldur’s gate III», que por fin tiene fecha de lanzamiento confirmada para el próximo mes de Agosto de 2023.

Así que mientras esperamos también al estreno de la película –«Honor entre ladrones», que llegará el mes Marzo-, seguimos ampliando los conocimientos de su lore a través de sus libros oficiales. Dos de los más recientes son los que te recomendamos hoy aquí, empezando por este «Monstruos del multiverso», que ahora podemos disfrutar en nuestro idioma. Este nuevo libro presenta una gran cantidad de nuevas criaturas de «Dungeons & dragons», directamente extraídas de las reflexiones del famoso mago Mordenkainen.

«Monstruos del multiverso», debutó debutó inicialmente con el gift set de la expansión de reglas de «Dungeons & dragons» a principios de este año y ahora llega en formato libro para recopilar y actualizar los monstruos que aparecieron originalmente en la «Guía de volo de los monstruos» y en el «Tomo de enemigos de Mordenkainen», presentando amigos y enemigos para cualquier campaña del juego. Se trata de un completo recurso para sus jugadores que contiene más de 30 razas actualizadas para los personajes de los jugadores. además de un enorme bestiario con más de 250 monstruos rediseñados, contando con bloques de estadísticas y todos los detalles para incorporarlos a cualquier escenario de tu partida en el juego y complementando a las del «Manual del jugador».

«Dungeon & dragons: Monstruos del multiverso»

Wizards of the Coast

13 de Septiembre · 40 €

Dungeon & dragons

La maldición de Strahd

El segundo libro «Dungeons & dragons» que repasamos hoy es «La maldición de Strahd», que también está disponible en español para desvelarnos los misterios de esta historia de ambientación gótica en la que un grupo de cuatro a seis aventureros y de niveles 1 a 10 se verán situados en Barovia, una tierra oscura y misteriosa a la sombra del castillo de Ravenloft. Bajo las nubes de la tormenta, el conde Strahd von Zarovich, observa el sombrío horizonte desde su balcón, divisando a un grupo de aventureros que, por lo visto, están invitados a cenar con él.

Esta escalofriante aventura se ha convertido en un escenario muy familiar para los aficionados a «Dungeons & dragons», ya que se trata de una de las aventuras más populares jamás publicadas. Con personajes icónicos, localizaciones terroríficas y toda la atmósfera tenebrosa de horror, suponiendo toda una experiencia única para todos los fans del juego. Este libro esta aventura y mucha más información, detallando las tierras que rodean al castillo Ravenloft, así como el oscuro pasado de su señor, el vampiro Strahd.

Incluye 29 terroríficos monstruos para utilizar en los encuentros y 6 nuevos objetos mágicos para blandir contra las criaturas de Barovia, además de tablas desplegables, mapas detallados y PNJ únicos que ayudarán a a cualquier dungeon master a dirigir esta aventura de terror de 256 páginas. La Maldición de Strahd está producida por Wizards of the Coast, redactada por Chris Perkins, editada por Kim Mohan y Jeremy Crawford y con dirección artística de Kate Irwin. Esta campaña se ha creado en colaboración con Tracy y Laura Hickman, los creadores originales de esta aventura, e incorporando también nuevo contenido narrativo creado por ellas mismas y Chris Perkins, Adam Lee, Richard Whitters y Jeremy Crawford.

«Dungeon & dragons: La maldición de Strahd»

Wizards of the Coast

25 de Noviembre · 40 €

Disrupting the game

Del Bronx a la cima de Nintendo



Este, sin duda, ha sido uno de mis libros más esperados del trimestre y es que la figura de Reggie Fils-Aimé ha sido de gran inspiración para todos los jugadores de Nintendo, no solo para los de Norteamérica -donde ha ejercido como presidente y jefe de operaciones de la compañía para este territorio-, sino para el resto del mundo. Y es que su salida de Nintendo, aparte de inesperada, fue completamente precipitada, ya que sucedió después del existoso lanzamiento de Nintendo Switch que, casi seis años después, sigue batiendo todo tipo de récords.

Ahora es el momento de hablar de su paso por Nintendo y mucho más en su propio libro, «Disrupting the game», en el que comparte su experiencia vital desde su vida en el Bronx hasta su singular ascenso a la cima de una de las compañías de videojuegos más importantes de la historia, compartiendo sus lecciones sobre liderazgo e inspiradoras historias. Pese a ser más conocido como el icónico presidente de Nintendo en Estados Unidos, la historia de Reggie Fils-Aimé es la estrategia definitiva para aquellos que busquen superar toda expectativa y alcanzar el éxito.

A través de los 18 capítulos que presenta «Disrupting the game», aprende de Reggie cómo aprovechar el pensamiento revolucionario para determinar las decisiones vitales que te harán verdaderamente feliz, desde vencer las percepciones negativas de aquellos que te subestiman o no te tienen en cuenta hasta a dominar el coraje, la perseverancia y la resiliencia que hacen falta para dominar el mundo empresarial y cumplir tus sueños profesionales. Esta es la historia jamás contada de cómo un hijo de inmigrantes haitianos superó las expectativas, se alzó en la cima de la industria de los videojuegos e infundió nueva vida a Nintendo.

A través de sus 224 páginas, Reggie Fils-Aimé ofrece inspiración y conocimiento para los líderes e innovadores aspirantes, y para todos aquellos de quienes han dudado alguna vez de sí mismos. Él es es innovador y revolucionario y supo cómo llevar a consolas emblemáticas como Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch al mercado global. Se unió a Nintendo of America a finales de 2003 como vicepresidente ejecutivo de ventas y marquetink, y a mediados de 2006 ya había sido ascendido a presidente y jefe de operaciones. Desde que se jubiló, ha centrado toda su energía en desarrollar a toda una nueva generación de líderes empresariales y ahora, a través de este libro, explica cómo ha sido todo este proceso laboral y también personal que le ha llevado a estar muy orgulloso de la persona en la que se ha convertido. Desde luego, todo un ejemplo de icono del mundo de los videojuegos.

«Disrupting the game: Del Bronx a la cima de Nintendo»

Reggie Fils-Aimé · Héroes de papel

10 de Noviembre · 23 €



Enciclopedia Pokémon

Si hay una franquicia que sigue estando más de moda que nunca -incluso habiendo pasado más de 25 años desde su creación-, esa es Pokémon. Estas asombrosas criaturas han ido dándose a conocer a través de los años y de generación en generación. Y es que este fenómeno forma parte de la cultura popular de todo el mundo después de haber expandido su universo desde el mundo de los videojuegos a través de series, películas, juguetes, cómics y, cómo no, también libros. Por eso ahora llega la «Enciclopedia Pokémon» definitiva, que incluye todo tipo de datos, curiosidades y, por supuesto, la historia que necesitas conocer para convertirte en el mejor maestro Pokémon.

Con más de 30 videojuegos en el mercado y una saga de más de 1.000 especies diferentes, incluídas las de novena generación que nos acaban de traer «Pókemon: Escarlata» y «Pokémon: Púrpura», «Pokémon» es la mayor franquicia de entretenimiento del mundo y ahora, a través de sus 336 páginas, la «Enciclopedia Pokémon» como el mejor regalo para cualquier fan de la franquicia. Presentado en tapa dura y con acabados metalizados, podrás acompañar a Ash en este maravilloso viaje desde Kanto hasta la región de Galar para descubrir a nuevos amigos y a Pokémon increíbles: Conoce a los poderosos Pokémon legendarios y singulares, sé partícipe de sus duelos y batallas apoteósicas y conviértete en testigo de los éxitos del maestro Pokémon más grande de todos los tiempos.

«Enciclopedia Pokémon»

The Pokémon Company · Montena

3 de Noviembre · 25 €

Guía de los Pokémon legendarios y singulares

Edición oficial súper deluxe

Pero si en lo que quieres profundizar es en los Pokémon legendarios y singulares, aquí tienes esta completa guía de 144 páginas que podrás consultar para convertirte en todo un experto de este tipo de criaturas. Se trata de la guía oficial, que ha sido ampliada y revisada por los mayores expertos de la comunidad Pokémon para que podamos leer toda la información necesaria de cada especie. Junto a las espectaculares ilustraciones de todas sus evoluciones y el texto descriptivo de todas sus características, nos encontraremos con una completa ficha que reune la información de cadauna de sus formas, incluyendo altura, peso y tipo.

Mewtwo, Ho-oh, Rayquaza, Arceus, Virizon, Zygarde, Necrozma, Zacian, Zamazenta, Eternatus… no falta ni uno. Conoce todos sus secretos y los datos más curiosos sobre cada criatura Pokémon en la edición oficial súper deluxe de la «Guía de los Pokémon legendarios y singulares», que incluye todas las regiones conocidas hasta la fecha y con la que descubrirás los orígenes desconocidos de estos misteriosos seres. Recorre las regiones de Galar, Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos y Alola mientras disfrutas de este completo libro presentado en tapa dura.

«Guía de los Pokémon legendarios y singulares: Edición oficial súper deluxe»

The Pokémon Company · Montena

15 de Septiembre · 19 €

Aprende a dibujar con Pokémon

Guía esencial deluxe

Llegamos a la última de las tres propuestas Pokémon que quiero presentarte hoy, ideal para niñas y niños de a partir de 7 años. Se trata de un libro con el que los más peques de la casa aprenderán a dibujar a sus criaturas favoritos. ¿Alguna vez has querido saber cómo se dibuja la cara de Pikachu, los cañones de Blastoise o la cola de Mew? Bueno, pues con este libro serás el auténtico maestro Pokémon… ¡del dibujo! Aprende cómo se dibuja cada uno de los más emblemáticos ejemplares con esta guía que te muestra qué tienes que hacer paso por paso.

Son más de 70 los Pokémon que puedes aprender a dibujar, trazo a trazo, con útiles consejos para cl saber cómo debes hacerlo desde el principio hasta el fin. Son 144 páginas que podrás transportar junto a tu lápiz allá donde quieras gracias a su formato en tapa blanda, que te garantiza que puedas meterlo en la mochila sin que ocupe ni pese demasiado. Ahora tú eres quien decide si hacerte con todos… o ¡dibujarlos a todos! ¿Cuál es el primero que vas a querer dibujar? La elección no va a ser nada fácil…

«Aprende a dibujar con Pokémon: Guía esencial deluxe»

The Pokémon Company · Montena

9 de Junio · 14 €

La cocina en Zelda

Recetas inspiradas en una saga mítica

Si menciono a Thibaud Villanova quizá no te suene demasiado por su nombre, pero si me refiero a él por su apodo –Gastronogeek– es más que probable que sepas de quién te estoy hablando. Efectivamente, se trata de un cocinero francés muy conocido por ser también el autor de múltiples libros culinarios relacionados con franquicias como «Assassin’s creed», «Dragon ball» o «Star wars», entre otras. Su última creación vuelve a traspasar las puertas de la cocina para traernos un libro de recetas inspiradas en otra mítica saga como es «The legend of Zelda».

A través de sus 192 páginas viajaremos por Hyrule mientras recorremos distintas etapas, tal y como si estuviéramos a cualquiera de los videojuegos de nuestro querido héroe Link. Dentro descubriremos la pasión del cocinero por la historia y los personajes que también llevan cautivándonos a todos desde hace más de 35 años. Nos encontraremos con 50 recetas fáciles y deliciosas inspiradas en los mejores títulos de la franquicia, además de un montón de trucos, técnicas y un glosario de términos culinarios.

Desde la aldea Hatelia a la llanura de Hyrule, pasando por las postas, las tierras Gerudo, el poblado Orni o la aldea Kakariko… No hay rincón de Hyrule que quede por explorar después de revisar todas las páginas del libro a través de toda esta cantidad de recetas que nos recordarán a todos los elementos que forman parte de sus videojuegos. Cada vez que le demos la vuelta a la página nos encontraremos con cada plato que deseemos probar, detallando la dificultad de elaboración, el número de personas que podrán disfrutarlo y los tiempos de preparación y cocción, además de una espectacular fotografía que nos muestra el resultado final de cada receta.

Crema de Lon Lon, tortilla a las hierbas de Hyrule, tarta de calabaza robusta de Lemo… son tan solo algunas de las deliciosas recetas que te animarás a preparar cuando le eches un vistazo al interior de este libro, que tiene un tamaño de 22 x 29 centímetros, una encuadernación de tipo cartoné y un material y grosor para sus páginas con el que sentirás que estás leyendo un pergamino. Recorre todos y cada uno de los títulos de una de las sagas más queridas del mundo de los videojuegos con este libro de cocina que se convertirá en imprescindible de «The legend of Zelda». Y tú, ¿cuál te vas a a atrever a preparar primero?

«La cocina en Zelda: Recetas inspiradas en una saga mítica»

Thibaud Villanova · Hachette Heroes

20 de Octubre · 25 €

