Los mejores videojuegos familiares de estas Navidades (parte 2): Bailando con "Just dance", explorando junto a Tadeo Jones y compitiendo con Los Pitufos - gameLover

«Just dance: 2023 edition», «Tadeo Jones: La tabla esmeralda», «Asterix & Obelix XXXL: The ram from Hiberna», «Doraemon: Story of seasons / Friends of the great kingdom» y «Smurfs kart» protagonizan nuestra segunda tanda de propuestas navideñas para toda la familia.

Just dance: 2023 edition

¡Hola, gameLover! Si hace unos días te proponíamos algunos de los videojuegos más interesantes para disfrutar en familia, hoy ampliamos esta lista con cinco propuestas más para que tengas claro cuál es ese imprescindible que no puede faltar en tu carta de los reyes magos, empezando por «Just dance», cuya última entrega llega plagada de un montón de novedades. La franquicia de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos llega con una nueva entrega anual en la que destaca su renovada dirección artística con una llamativa interfaz de usuario. Más fácil e intuitiva que nunca, con mundos inmersivos en 3D como protagonistas y un sistema de recomendación que se ajusta a cada jugador, con sugerencias de listas de canciones y selección de temas personalizados.

Así es cómo brilla este «Just dance: 2023 edition», que sigue presentando un sistema de progresión y recompensas para mantenernos motivados mientras ganamos puntos que nos permiten personalizar nuestra dance card como nunca. Nuestra tarjeta de baile es nuestra carta de presentación y por eso es importante que luzca de la manera más espectacular y, sobre todo, reflejando nuestra personalidad gracias a la modificación del avatar, el fondo, tu identificador y también el alias. Además, ahora podremos recibir emoticonos por parte de otros jugadores, que servirán para comunicarnos con ellos de una manera rápida y sencilla mientras competimos online.

Otra de las nuevas funciones que llega por demanda popular a «Just dance: 2023 edition» es un nuevo modo multijugador online que nos permite a los jugadores bailar con quien quieras, sin importan dónde esté, además de la posibilidad de crear grupos privados de hasta 6 jugadores. Está claro que esta entrega pretende ser un nuevo punto de partida para la saga, que quiere seguir reinando como la única plataforma de baile bajo demanda, proporcionándonos actualizaciones de contenido gratuitas de forma continuada y nuevas formas para no parar de moverse, con las siguientes novedades.

Con el nuevo modo multijugador online (que, por cierto, aún no está disponible en el ecosistema Xbox), podrás conectarte por primera vez al menú principal del anfitrión para interactuar con el resto de jugadores, elegir las canciones y subir todos juntos a la pista de baile, sin importar desde dónde juegue cada uno. Aunque si lo prefieres, también puedes seguir reuniendo a todos tus contrincantes en la pista de baile de tu casa a través del juego local. El nuevo y mejorado sistema de recomendaciones ofrece te ofrece ahora playlists personalizadas con canciones que serán cuidadosamente seleccionadas para ti.

Como cada año, «Just dance» llega acompañado de una completa lista de 40 números 1 de la música, una selección muy cuidada de grandes éxitos y los fenómenos virales del momento. Si quieres consultar cuáles son, aquí las tienes: «If you wanna party” de The just dancers, «Anything I do» de CLiQ, Ms. Banks y Alika, «As it was» de Harry Styles, «Boy with luv» de BTS y Halsey, «Bring me to life» de Evanescence, «Can’t stop the feeling» de Justin Timberlake, «Danger! High voltage» de Electric Six, «Disco inferno» de The Trammps, «Drivers license» de Olivia Rodrigo, «Dynamite» de BTS, «Good ones» de Charli XCX, «Heat waves» de Glass Animals, «I knew you were trouble» de Taylor Swift, «Locked out of heaven» de Bruno Mars, «Love me land» de Zara Larsson, «Magic» de Kylie Minogue, «Majesty» de Apashe y Wasiu, «Million dollar baby» de Ava Max, «More» de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns y Seraphine, «Numb» de Linkin Park, «Physical» de Dua Lipa, «Psycho» de Red Velvet, «Radioactive» de Imagine Dragons, «Rather be» de Clean Bandit y Jess Glynne, «Sissy that walk» de RuPaul, «Stay» de The Kid LAROI y Justin Bieber, «Sweet but psycho» de Ava Max, «Telephone» de Lady Gaga y Beyoncé, «Therefore I am» de Billie Eilish, «Top of the world» de Shawn Mendes, «Toxic» de Britney Spears, «Walking on sunshine» de Top Culture, «Wannabe» de ITZY, «Watch out for this (Bumaye)» de Major Lazer, The Flexican, FS Green y Busy Signal, «We don’t talk about Bruno» del elenco de «Encanto», «Welcome to the playground» de Bea Miller, «Witch» de Apashe y Alina Pash, «Woman» de Doja Cat, «Wouldn’t it be nice» de The Sunlight Shakers y «Zooby doo» de Tigermonkey.

Como puedes comprobar, se trata de un listado muy variado que sabe contentar a todo tipo de públicos, prometiéndonos momentos inolvidables junto a nuestros amigos y familiares. Aunque si eres de los que no se conforman con las ya habituales 40 canciones anuales, puedes seguir bailando durante todo el año con «Just dance +», el nuevo sistema de streaming por suscripción con el que podrás acceder a un catálogo en constante crecimiento, incluyendo las más de 150 canciones de las anteriores versiones de la franquicia, además de nuevas exclusivas y las favoritas de siempre. Puedes probar un mes de servicio con tu copia de «Just Dance: 2023 edition», para que sepas a qué te estás enfrentando.

«Just dance» ahora se convierte en un juego base al que podrás ir añadiendo paquetes de contenido -como este «2023 edition»-, por lo que seguirá recibiendo durante los próximos años actualizaciones gratuitas así como nuevos modos de juego, canciones y temporadas temáticas. El complemento perfecto para tus sesiones de baile sigue siendo la app «Just dance controller», con la que puedes convertir tu teléfono en un auténtico mando que detecta todos tus movimientos de forma precisa gracias al sensor de movimiento.

Con más de 80 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2009 y acumulando más de 140 millones de jugadores en todo el mundo, «Just dance» sigue evolucionando, aunque para ello haya tenido que dejar a la anterior generación de consolas fuera de juego. Ni PS4 ni Xbox One reciben esta nueva edición que también se ha olvidado del modo «Kids» para integrar directamente las canciones infantiles en el catálogo, desapareciendo así algunas opciones específicas para los más pequeños de la casa. Este es su nuevo rumbo, pero lo más importante es que sigue poniendo la diversión por delante, así qie ya estamos deseando que llegue más y más contenido.

Just dance: 2023 edition

Ubisoft Paris · Ubisoft

22 de Noviembre · PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Tadeo Jones: La tabla esmeralda

Otra de las novedades para todos los públicos que recibimos este mes es la adaptación a videojuego de la película «Tadeo Jones: La tabla esmeralda», que se estrenaba en cines el pasado mes de Agosto. Se trata de una divertidísima aventura de acción en 2D y 3D llena de plataformas y puzles que está ambientada en la tercera película del famoso arqueólogo made in Spain, que ha vuelto a arrasar en taquilla acumulando 2 millones de espectadores y más de 11 millones de euros de recaudación, convirtiéndose en una franquicia más que consolidada y en la saga de animación española más taquillera de la historia.

Ahora es el momento de revivir esta última aventura junto a toda la familia mientras nos enfrentamos a emocionantes carreras, divertidos puzles, recolectamos reliquias y descubrimos secretos en los lugares más insospechados. Todo ello ambiendado en los propios escenarios de la película mientras conocemos al resto de protagonistas, que también podremos manejar en el juego junto al característico humor al que nos tiene acostumbrados la franquicia. Se trata de un proyecto que ha contado con el apoyo del programa PlayStation Talents de PlayStation España en su modalidad Alianzas.

Tadeo Jones la ha vuelto a liar… y es que ha dejado escapar un poder que amenaza al mundo entero en una excavación olmeca. Como consecuencia de este desastre, sus amigos Momia, Jeff y Belzoni han sido víctimas de un milenario y perverso hechizo, por lo que ahora debe encontrar la tabla esmeralda, que es lo único que puede revertir esta maldición y, a su vez, conducir a nuestro protagonista a alcanzar por fin la fama como arqueólogo. Pero antes de conseguirlo, Tadeo y Sara deben seguir las pistas de la excéntrica Victoria Moon y sus espías mientras exploran enormes extensiones de terreno, superan complicados obstáculos, resuelven enigmas y rompen un sinfín de valiosas reliquias. Por si esto fuera poco, los agentes internacionales Pickles y Ramírez también van tras ellos mientras recorren localizaciones como México, Chicago, París o Egipto. En estos escenarios nos enfrentaremos a las sorprendentes adversidades que presenta la aventura, llena de plataformas, rompecabezas y puzles que sortear y resolver, que ocultan reliquias perdidas, además de los simbólicos pinceles que nuestro arqueólogo deberá coleccionar.

Durante su desarrollo, el equipo creativo ha tenido toda la libertad para adaptar la película al videojuego con el objetivo de crear una experiencia familiar en la que padres e hijos pueden jugar juntos. Por lo que en «Tadeo Jones: La tabla esmeralda» se ha logrado un buen equilibrio para puedan disfrutarlo jugadores de todas las edades, perfilándose como un videojuego perfecto para que los más peques de la casa lo disfruten como ya lo hicieron en el cine. El videojuego cuenta con la narración del actor Luis Posada -que repite en su papel como Momia-, con el que nos reiremos mientras mientras nos enfrentamos a saltos, combates y puzles en este equilibrado reto pensado para un público infantil que sabrá dar sus primeros pasos en la consola gozando de una gran variedad de niveles, una impactante banda sonora y un sorprendente rendimiento.

«Tadeo Jones: La tabla esmeralda»

Gammera Nest y Mediaset Games · Selecta Play

16 de Noviembre · PS5, PS4 y PC

Astérix & Obélix XXXL: The ram from Hibernia

Y del cine de animación español, damos un salto al cómic francés para reencontrarnos con dos de sus héroes más representativos: Astérix y Obélix, que regresan con una nueva aventura a la altura de su legado. La compañía francesa Microids, en su empeño por seguir explorando el mundo que nos presentaban estos dos míticos personajes hace ya más de medio siglo, nos trae una nueva aventura después de la remasterización de sus aventuras «XXL» y «XXL 2», además de introducir los originales «XXL 3: The crystal menhir» y «Slap them all!». Ahora es el turno de «Astérix & Obélix XXXL: The ram from Hibernia», que también llegan en formato físico a las consolas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Es el momento perfecto para ponerte hasta arriba de poción mágica y prepararse para la lucha con este nueva aventura que nos lleva a Hibernia permitiéndonos jugar tanto tanto en solitario como en cooperativo con hasta cuatro jugadores. Ya conoces la historia: Es el año 50 antes de Cristo y la Galia está totalmente ocupada por los romanos, salvo por una pequeña aldea de irreductibles galos que aún resiste a los invasores. Mientras, en Hibernia, Astérix y Obélix son convocados para ayudar a detener la invasión romana y recuperar el querido carnero dorado. Una misión en la que controlaremos a nuestros querido héroes y nos volveremos a reencontrar con nuestro fiel druida Panorámix, que ha estado trabajando en una nueva receta de poción mágica para obtener aún más poder.

Despierta al galo que llevas dentro gracias a esta explosiva aventura con la que obtendrás acción sin límites, rompecabezas alucinantes, satisfactoria exploración y un buen arsenal de objetos coleccionables que están repartidos por todo el territorio de Hibernia. Tu viaje por este desconocido territorio abarca seis episodios, cada uno de ellos repleto de romanos, así que prepara tu estilo de combate para la lucha, ya que mientras más variado sea, mayor será la recompensa.

«Astérix & Obélix XXXL: The ram from Hibernia» sigue apostando por mantener en primera fila a los personajes de Goscinny y Uderzo con un nuevo y entretenido videojuego, más divertido aún si se recorre de forma cooperativa. Con una puesta en escena que aprovecha el plano cenital como recurso para explorar todos los escenarios desde arriba, nos permite disputar alocadas partidas a pesar de la linealidad de sus recorridos y su baja dificultad. Pero no tenemos que olvidarnos que se trata de un videojuego pensado para todos los públicos, por lo que su dificultad tiene que entenderse de cara a que todos los miembros de la familia tengan la oportunidad de coger su propio mando y ponerse a dar mamporros a los romanos a diestro y siniestro. ¡Por Tutatis!

«Astérix & Obélix XXXL: The ram from Hibernia»

Osome Studio · Microids y Meridiem Games

27 de Octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Doraemon: Story of seasons / Friends of the great kingdom

Otro de los personajes infantiles más queridos de todos los tiempos es Doraemon, que recurre de nuevo a la franquicia «Story of seasons» para presentarnos una nueva aventura en el género de los simuladores de granjas: «Friends of the great kingdom». Esta popular serie protagonizada por el gato cósmico nos trae de vuelta una de las sagas agrícolas más querida por los jugadores durante los últimos 25 años, así que prepárate para plantar cultivos, criar animales y usar los inventos de Doraemon para ayudar a tus amigos en esta conmovedora y divertida historia que cautivará a los jugadores de todas las edades.

Nobita y sus amigos vuelven a protagonizar un nuevo título de la saga después de «Doraemon: Story of seasons» (2019). El grupo aparece en un extraño planeta llamado Illuma donde conocen a un nuevo miembro del grupo, Lumis, al que deciden ayudar para hacer realidad su deseo de recuperar su antigua gloria. Juntos vivirán experiencias únicas, creando recuerdos imborrables mientras disfrutan de los fuegos artificiales en grupo, se quedan despiertos toda la noche para contemplar la lluvia de estrellas o viven el primer amanecer del año.

Los inventos de Doraemon siguen sorprendiéndonos después de tantos años y en este videojuego continúan teniendo un protagonismo sin precedentes. Por eso es importanye que abras los sentidos, porque sus artilugios lograrán que la vida agrícola sea un poco más fácil: Riega los cultivos con una mininube de lluvia, recoge platos cocinados en el restaurante de la huerta, usa el gorrocóptero y el gas solidificador de nubes para hacer un jardín en el cielo, bucea por aguas profundas con el adaptorrayo, cultiva perlas… No hay tarea que se te escape con la ayuda de nuestro querido gato azul, que siempre está dispuesto a echar una mano.

Con un aspecto que parece sacado de un libro ilustrado, es el momento de disfrutar relajadamente de todas las actividades que propone esta secuela que se presenta bastante conservadora, con algunas mejoras en la gestión diaria y un sistema de compañeros bastante práctico que sirve para reducir la sensación de repetición. Como suele suceder en la mayoría de videojuegos del género, hay unas cuantas tareas superfluas que nos harán perder nuestro valioso tiempo, y aún así no deja de ser una opción bastante representativa del género que aprovecha con acierto la licencia de «Doraemon». Disfruta de los toques realistas que te ofrece la iluminación, el viento y los sonidos ambientales, dando vida a unos entornos naturales exuberantes -como los dorados campos de trigo, el cabo que te ofrece unas con vistas impresionantes al mar o el enorme bosque atmosférico-, que te permitirán relajarte mientras disfrutas del paso del tiempo y contemplas las estaciones, ofreciéndote cada una una vista única de la belleza natural del mundo. Así que ya lo sabes, juega solo o acompañado por tu player two mientras trabajáis juntos en la granja, pescáis o realizáis actividades que no podrías ejecutar en solitario. ¿Te apuntas?

«Doraemon: Story of seasons / Friends of the great kingdom»

Marvelous · Bandai Namco

2 de Noviembre · PS5, Nintendo Switch y PC

Smurfs kart

Después de repasar distintos géneros que resultan ideales para los más jóvenes de la casa, no podía faltar el de las carreras de coches, que ya hemos visto recientemente en otros títulos como «La patrulla canina: Grand prix» o «Nickelodeon kart racers 3: Slime speedway». El turno ahora es para Los Pitufos, que con este «Smurfs kart» completan la oferta navideña de la híbrida de Nintendo, ya que llega en exclusiva para Nintendo Switch. Si quieres ser el Pitufo más rápido de la aldea comienza a hacer rugir los motores de tu pequeño kart y prepárate para las carreras frenéticas junto a toda tu familia.

Consigue tu mejor salida, coge todos los atajos que puedas, domina los superpoderes de tu vehículo y haz uso de los ítems de bonificación para llegar a lo más alto de la clasificación. Tú decides: Solo o acompañado, conduce como un principiante o como todo un experimentado en la materia, porque cualquiera puede llegar a convertirse en el número 1 mientras conduces por la aldea y sus alrededores a toda velocidad. Tienes a tu disposición 12 pistas ambientadas en el universo de Los Pitufos -la aldea, el bosque, la presa, los pantanos… ¡hasta la casa del malvado Gargamel! Equipa a tu Pitufo favorito de entre los 12 disponibles -cada uno dotado de su propio vehículo y de un útil objeto especial- y prepárate para correr y superar a tus adversarios.

Saca provecho del entorno a través de distintos objetos, potenciadores, rampas, cajas destructibles, atajos y mucho más y termina primero en las carreras en las que 8 Pitufos compiten para ganar la gloria. Lo mejor de todo es que hasta 4 jugadores podéis correr simultáneamente a través del modo modo multijugador local a pantalla partida, multiplicando la emoción por cuatro mientras avanzas a toda velocidad por unos escenarios detallados a más no poder con toda la personalidad con la que Peyo dotó este mágico universo. También puedes disputar en el modo contrareloj online, con el que puedes intentar batir los récords de todos tus amigos en su propia pista de carreras.

En «Smurfs kart» nos encontramos con un título que, al igual que los del resto de este artículo, está destinado a un público más joven. Poniéndonos en su lugar, estamos delante de un videojuego divertido con el que su público sabrá pasárselo bien mientras pasan el rato echando unas carreras con el resto de miembros de la familia u otros amigos. Las risas están aseguradas a través de los derrapes y los piques que se generan a través de su mecánica de juego, muy habitual en otros títulos del género. Aunque el número de cicuitos se queda algo escaso, aquí tendremos diversión para rato y en familia, que es lo más importante.

«Smurfs kart»

Eden Games · Microids y Meridiem Games

15 de Noviembre · Nintendo Switch

Share and Enjoy !