"Dragon ball", "Let's sing" y "No more heroes", las franquicias que regresan con nuevas propuestas para este otoño - gameLover

Los lanzamientos de esta semana se completan con los videojuegos «The last Oricru» y «Them’s fightin’ herds».

Dragon ball: The breakers

¡Hola, gameLover! Empezamos repasando los lanzamientos destacados más recientes de esta semana con «Dragon ball: The breakers», el nuevo título de Dimps -creadores de las dos entregas de «Dragon ball: Xenoverse»-, que ahora nos proponen este título multijugador online asimétrico en el que puedes elegir entre unirte a uno de los dos bandos. Por un lado tenemos a un equipo de siete supervivientes que intentan escapar para sobrevivir y por el otro puedes encarnar a un poderoso asaltante que tendrá que impedir que los supervivientes se escapen.

El equipo de supervivientes está formado por civiles normales y corrientes -sin ningún tipo de poder o habilidad especial- que se han visto atrapados en una unión temporal. Un fenómeno les ha atrapado en un lugar en el que el tiempo y el espacio están desmantelados y tendrán que aprovechar su astucia, los objetos desperdigados por el mapa y la capacidad para cooperar con los demás supervivientes para activar la máquina del tiempo para poder huir del asaltante. También podrán hacer uso de diferentes dispositivos, siendo el más valioso de todas las esferas de transformación, que contienen las almas de superguerreros y que les otorgarán poderes y habilidades especiales al usarlas. Si por el contrario decides jugar como asaltante, tienes que saber que esta figura tiene un papel muy importante, ya podrás encarnar a algunos de los enemiogos más populares de la franquicia, como son Freezer, Célula o Buu. Aquí también tienen la capacidad de ir aumentando su poder mientras evolucionan de forma y van destruyendo partes del mapa, algo que afectará a los supervivientes, que cada vez tendrán menos posibilidades para esconderse.

Este «Dragon ball: The breakers» está ambientado en el universo de «Dragon ball: Xenoverse» y durante los próximos meses va a seguir recibiendo actualizaciones con nuevo contenido de temporada y objetivos para fidelizar a los jugadores. Por ejempolo, en esta primera temporada existe un dragon tier que se ofrece de forma gratuita para recompensar a todos aquellos que lleguen al nivel 50, una recompensa basada en el aspecto de granjero para los grupos de supervivientes. Por cierto, aparte de la edición estándar digital, también existen dos ediciones mixtas: La special edition -con un traje personalizable, una pose y un aspecto de vehículo- y la limited edition -una edición física exclusiva de la tienda de Bandai Namco que incluye una caja metálica, tres pegatinas de asaltante y una figura del caparazón de Célula, así como un accesorios digital para el juego.

«Dragon ball: The breakers» lleva dando que hablar desde que se conoció el proyecto, aún más después de que la comunidad tuviera la oportunidad de probarlo durante sus pruebas beta. Y es que no se recibió del todo bien la idea de enfrentar a los más impresionantes villanos de la saga contra simples civiles, sensación que perdura una vez lanzado el videojuego y que se podría haber explotado de otra forma, logrando probablemente un mejor resultado. Aunque es cierto que jugar como villanos se hace muy divertido y que se dan situaciones de tensión y cooperación entre los supervivientes, lo cierto es que estamos ante una experiencia que no está equilibrada, por no hablar de un apartado gráfioco que no está a la altura y que los tiempos de espera para el emparejamiento durante una partida se hacen demasiado largos. Le queda mucho por mejorar como juego como servicio, así que estaremos pendiente de cómo evoluciona a través de las prometidas actualizaciones, que esperemos solucionen sus problemas de base.

«Dragon ball: The breakers»

Dimps · Bandai Namco

14 de Octubre · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Let’s sing presents ABBA

El que no falla a su entrega anual es el videojuego de karaoke «Let’s sing», que en 2022 vuelve a contar con una doble entrega. Mientras esperamos la llegada de «Let’s sing 2023: Incluye canciones españolas», esta semana recibimos un lanzamiento temático centrado en la popular formación musical sueca ABBA. No se trata de una novedad, ya que hace justo dos años ya vivimos el de otro videojuego de la franquicia centrado en Queen, por lo que es más que probable que partir de ahora volvamos a encontrarnos con otros lanzamientos dedicados a artistas o grupos célebres del mundo de la música. Este recibe el nombre de «Let’s sing presents ABBA» y llega acompañado de 31 grandes éxitos de la banda -30 clásicos populares de los años 70 y su nuevo éxito de «Voyage»– con la clara intención de hacernos vivir un viaje musical a través del tiempo.

La franquia «Let’s sing» sigue destacando como el único videojuego de karaoke en la nueva generación de consolas -ya que su principal competidor, «Singstar», aún no hecho aparición en PS5– por lo que sigue su camino innovando para complacer a los amantes del género con nuevas maneras de sorprenderles. Puedes jugar solo o reunirte con tus amigos para empezar tu particular fiesta de karaoke para celebrar la gloriosa vuelta del gigante sueco del pop a través de siete modos de juego diferentes: «Legend» -supera los desafíos y canta contra tus oponentes para convertirte en el cantante definitivo-, «Clásico» -acierta con las notas correctas y consigue la mejor puntuación-, «Feat.» -canta un dueto con tu pareja y descubre vuestra compatibilidad-, «Mix tape 2.0» -donde ninguna lista de reproducción es igual, ya que cada mezcla se genera dinámicamente-, «Jukebox» -canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo para alcanzar la máxima puntuación-, «World contest» -compite con adversarios en línea para subir en la clasificación-, «Let’s party» -donde hasta ocho jugadores, formando dos equipos se enfrentan a modos de juego elegidos al azar-, además del «Creador de lista de reproducción», que ahora permite elegir a qué modo jugar así como las canciones que deseas interpretar.

Si te estás preguntando por todas las canciones que incluye este videojuego, agárrate, porque te las conoces todas: «Bang-a-boomerang», «Chiquitita», «Dancing queen», «Does your mother know», «Eagle», «Fernando», «Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight)», «Happy new year», «Head over heels», «I do, I do, I do, I do, I do», «Knowing me, knowing you», «Mamma mia», «Money, money, money», «On and on and on», «One man, one woman», «One of us», «Ring ring», «SOS», «Summer night city», «Super trouper», «Take a chance on me», «Thank you for the music», «That’s me», «The day before you came», «The name of the game», «The winner takes it all», «Under attack», «Voulez-vous», «Waterloo» y «When all is said and done», además de «I still have faith in you», una de sus nuevas canciones, incluída en su álbum de regreso «Voyage», publicado el pasado año después de cuatro décadas de inactividad.

Ya sabes que en «Let’s sing» puedes jugar con o sin micro, ya que tienes la opción de cantar con la aplicación «Let’s sing microphone», que trasforma tu smartphone en un micro. Puedes cantar solo o con hasta cuatro jugadores, elevando la cantidad a ocho en los modos cooperativos, mientras combinas distintos con el objetivo de montar tu propia fiesta. Puedes combinar el uso de varios teléfonos con micrófonos USB y también con auriculares con micrófono para que nadie se quede sin cantar. Además, puedes vestir tus avatares -aquí, ABBAtares– de distintas formas al estilo de la década de los 70 para meterte en el papel y crear la sesión perfecta, ya sea solo o acompañado. ¡Todos a cantar!

«Let’s sing presents ABBA»

Voxler · Ravenscourt y Plaion

13 de Octubre · PS5, PS4, Xbox One y Nintendo Switch

No more heroes III

Un año después de su lanzamiento en exclusiva temporal para Nintendo Switch, el legendario asesino Travis Touchdown hace su regreso triunfal en el resto de plataformas. En España es Meridiem Games quien nos trae la versión física del videojuego «No more heroes III», que aterriza en PS5, Xbox Series X|S y Xbox One para que todos disfrutemos de un glorioso regreso al jardín de la locura. En esta nueva aventura nuestro carismático protagoniosta se ha visto obligado a retomar las armas para defender no solo a Santa Destroy, sino a la Tierra entera. Esta vez, no bastará con convertirse en el asesino número uno, ya que deberá enfrentarse a un superhéroe llegado del espacio exterior, el malvado príncipe Fu, en una lucha de poder de proporciones intergalácticas.

Se trata del mayor desafío en la mortífera carrera de Travis Touchdown, que regresa con un amplio repertorio de nuevas habilidades, herramientas y trabajos a su disposición. Así que desempolva la beam katana y ponte las gafas de sol porque es la hora de eliminar al infame príncipe Fu para evitar que lleve a cabo su plan de conquista sobre nuestro planeta. Para ello, nuestro héroe deberá luchar para ascender en la clasificación galáctica de superhéroes y así vencer a los nueve secuaces alienígenas de este nuevo villano antes antes de poder enfrentarse a él directamente.

Características: Forja tu leyenda galáctica. Como ya es tradición en No More Heroes, la Clasificación galáctica de superhéroes está repleta de alucinantes batallas con jefes finales rebosantes de originalidad. Sube de rango y demuestra que eres el puñetero amo del universo. A perro viejo, nuevos trucos. Puede que Travis esté a puntito de vérselas con la crisis de los cuarenta, pero no por ello deja de ser un máquina en lo que a partir caras se refiere. Es un genio en todas las disciplinas de combate, desde las técnicas con la Beam Katana hasta la lucha libre. Métele el turbo a la violencia con el Death Glove personalizable y apabulla a los letales invasores con el estilo de combate que prefieras.

Misiones secundarias superheroicas. Para luchar contra los extraterrestres, hacen falta fondos. Explora Santa Destroy con la Demzamtiger de Travis y acepta trabajillos extra, desde misiones en la guardia costera hasta limpieza de baños. Luego, échate a la carretera, visita emplazamientos únicos fuera de Santa Destroy como Neo Brazil y Thunderdome, y que corra la pasta. Más fuerte, macarra y optimizado que nunca. Gracias a los gráficos mejorados, No More Heroes 3 presenta su mejor aspecto hasta la fecha. Además, con una mejora en los tiempos de carga y controles, enseguida estarás repartiendo estopa a diestro y siniestro en una partida tan impresionante a nivel visual como ultraviolenta.

Los jugadores que en su día no pudimos disfrutar de este título en Nintendo Switch nos vamos a encontrar con la misma experiencia: Un juego tal loco y divertido que no dejará indiferente a nadie. Esta nueva entrega cuenta con toda la originalidad de la franquicia, humor sin igual, una trama sin precedentes, además de unos muy buenos combates que nos dejarán más que satisfechos, ya que también incluye mejoras en su rendimiento, por lo que se hace aún más disfrutable. «No more heroes III» abraza las raíces de la saga sin complejos y, aunque flojea con una ciudad sin vida y algunos minijuegos bastante absurdos, nos trae una versión ligeramente pulida que gana en su edición física, que llega con una ilustración inédita del artista Yusuke Kozaki en su caja, tres tarjetas de arte y un póster a doble caras con Travis y su fiel vehículo Demzamtiger.

«No more heroes III»

Grasshopper Manufacture · XSEED Games, Marvelous! y Meridiem Games

14 de Octubre · PS5, Xbox Series X|S y Xbox One

The last Oricru

Una de las nuevas propuestas que recibimos esta semana es «The last Oricru», un interesante RPG de acción que pone énfasis en su narración mediante un sistema de toma decisiones. Esta nueva franquicia plantea una intrigante historia mediante desafiantes combates y significativas decisiones que marcarán nuestro trayecto mediante una acción que se desarrolla en tercera persona y que tiene lugar en Wardenia, un entorno medieval único y combinando elementos de ciencia ficción.

En este mundo cruel que presenta «The last Oricru» los enemigos no luchan con espadas y hachas, sino con palabras, ya que tratan de ganarse la confianza de los jugadores por su propio interés, así que dependerá de ti decidir qué es moralmente aceptable para lograr los objetivos que te plantea el juego y detectar así quién es amigo o enemigo. Su historia plantea un conflicto entre dos razas en un planeta parcialmente terraformado y aislado del espacio exterior por una barrera protectora y en el que tus decisiones supondrán interesantes giros al desarrollo de la trama, teniendo la capacidad de ejercer una gran influencia en el conflicto y su resultado. Experimentarás cientos de intensas luchas donde cada decisión tiene sus propias consecuencias mientras subes de nivel a tu héroe, mejoras sus y te preparas para una cantidad de posibilidades sin precedentes.

Descubre la conspiración que se esconde tras los eventos que se te presentan mientras investigas el pasado olvidado del mundo. Permite que cada bando del conflicto te haga comprender sus motivos para luchar, algo que te hará tomar decisiones que se ramificarán y te conducirán a diferentes planteamientos que afectan a la historia, a sus personajes e incluso al propio desenlace. Cada acción, misión secundaria o vida tomada pueden afectar a tu reputación respecto a cada facción, así que te toparás con distintas maneras de afrontar su jugabilidad, dando forma al destino del mundo. Con un sistema de combate fácil de aprender -aunque difícil de dominar- cada paso que des te resultará gratificante. Cuentas con armas cuerpo a cuerpo y a distancia, habilidades de ataque exclusivas, escudos, objetos tecnomágicos, gestión del peso del equipo y un sistema de actualización que, en conjunto, te ofrece una amplia gama de personalización para descubrir tu estilo de juego. Aunque está diseñado como una experiencia para un solo jugador, también cuentas con la posibilidad de jugar a pantalla partida en su multijugador online, que plantea una experiencia única, ya que podéis adaptar la aventura a vuestra manera y descubrir cómo de diferente puede jugarse en función de vuestra imaginación y habilidades.

Toma el papel de Silver, un náufrago humano cuya nave espacial ha quedado destrozada al aterrizar en un planeta alienígena muy lejano. Te verás involucrado en su guerra y tendrás que decidir con facción está de tu lado y, ojo, porque elijas la que elijas, tendrás que vivir con las consecuencias. A pesar de no contar con un sistema de diálogos demasiado elaborado del mundo, «The last Oricru» plantea un universo único con una historia que atrapa desde el principuo y en las que las decisiones importan más de lo que parece. Su modo cooperativo está más que a la altura, aunque no podemos decir lo mismo de sus gráficos, que se han quedado algo cortos ya en esta nueva generación.

«The last Oricru»

GoldKnights · Primer Matter y Plaion

13 de Octubre · PS5, Xbox Series X|S y PC

Them’s fightin’ herds

¡Menuda propuesta tan interesante nos llega a los usuarios de consola este otoño! Si lo tuyo son los animales adorables, estate bien atento porque vas a poder verlos como nunca antes. «Them’s fightin’ herds» es el juego de lucha a cuatro patas más feroz que hayas visto en el que un elenco de carismáticos personajes diseñados por la aclamada productora Lauren Faust se enfrentan los unos a los otros con una mecánica de combate única, preciosos escenarios y una animación impresionante.

El juego te ofrece un modo historia presentado de manera episódica en el que irás aprendiendo todos los movimientos mientras te enfrentas a enemigos desafiantes, aunque también puedes competir online contra animales de todo el mundo. El sistema de combate ha sido optimizado para hacer uso de tan solo cuatro botonoes, por lo que podrás hacerte con el control de los cuatro protagonistas en un abrir y cerrar de ojos. Además del modo historia -repleto de exploración, desafíos y minijuegos- podrás enfrentarte en el modo local versus y online mediante matchmaking. También dispones del tutorial y el entrenamiento para practicar combos imposibles, mejorar tus habilidades y crear tus propios movimientos.

«Them’s fightin’ herds» también cuenta con un sistema de repetición para que puedas revivir tus mejores golpes y guardar los combates para que puedas repasarlos fotograma a fotograma , además del «Pixel lobby», con el que podrás conozcer a otros jugadores mientras personalizas tu avatar a través de los coleccionables que hayas recolectado a través de los diferentes minijuegos que propone este título. También hay que destacar el sistema de música dinámica, que se encarga de adaptar la banda sonora de cada enfrentamiento a los personajes para que cada ronda se sienta impresionante.

En «Them’s fightin’ herds» encontraremos todo lo los amantes del género solemos pedirle a los títulos de lucha: Modos entretenidos para ser disfrutados en casa y un multijugador a la altura. Además, está pensado para que todo tipo de luchadores se sumen al combate, independientemente de su habilidad, ya que se trata de una invitación de entrada al género, incluso para el público más joven, ya que no incluye ningún tipo de violencia explícita (y el diseño de sus personajes es adorable, todo sea dicho). Con un precio de salida reducido, nos encontramos con siete personajes con los que familiarizarnos, a los que se irán sumando nuevos combatientes mediante futuras actualizaciones, ya que hay una gran cantidad de nuevo contenido planificado para los próximos meses.

«Them’s fightin’ herds»

Mane6 · Modus

18 de Octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

2000-2010: La gran década de Xbox y PlayStation

El autor Enrique Segura Alcalde sigue recorriendo la historia de los videojuegos con esta saga en la que repasa, década a década, cada uno de los momentos que conforman esta industria tan joven, Primero fue con «1980-1990: La década dorada de los videojuegos retro», después con «1990-2000: La década de la revolución en los videojuegos» y ahora se convierte en trilogía con una nueva entrega, «2000-2010: La gran década de Xbox y PlayStation», que es la que nos ocupa. Este tercer libro es un recorrido visual por los maravillosos años 2000, una de las décadas clave que han logrado convertir el mundo de los videojuegos en el importante sector tecnológico que es hoy.

Los años 2000 se han sido de vital importandoa en el desarrollo de marcas como Xbox y PlayStation gracias al tremendo impacto de grandes consolas como han sido PS2, la primera Xbox y sus respectivas sucesoras, PS3 y la Xbox 360, pero no es menos cierto que también fue la década en la que Nintendo renació de sus cenizas para volver a estar en plena forma gracias al éxito mundial de Wii y Nintendo DS. También fue la década en la que nos despedimos de los salones de máquinas recreativas de forma casi definitiva y la que supuso toda una revolución tecnológica por la llegada y la rápida evolución de los juegos para teléfonos móviles, además de la que a través del término «retro» y se empieza a reivindicar con fuerza y entusiasmo todo el legado cultural de las anteriores décadas.

Este ensayo de 416 páginas alberga espacio para todas las consolas y los más destacados videojuegos de esos diez años que fueron tan importantes para la cultura de los videojuegos, una guía turística ideal para conocer de primera mano todo lo que pasó en aquella época, que nos brinda la oportunidad de disfrutar de otro magnífico viaje en el tiempo que te devolverá hasta nuestros días, satisfecho y con nuevas ideas, preparado para volver a sacarle provecho a todo lo que te perdiste entonces. Con un prólogo de Daniel Acal -director de la revista Playmanía– y a través de sus veinte capítulos, redescubrirás las grandes máquinas que nos acompañaron y las más importantes franquicias y videojuegos, que nos proporcionaron horas infinitas de diversión y entretenimiento.

«2000-2010: La gran década de Xbox y PlayStation»

Enrique Segura Alcalde · Dolmen Editorial

15 de Septiembre · 27 €

Harry Potter: Artes oscuras / Cuenta atrás para Halloween

En nuestro gameLover Xtra ya estamos con la mirada puesta en la celebración de Halloween y nada mejor que llegar bien preparados, sobre todo si te consideras fan del universo «Harry Potter». La noche del 31 de octubre es una fecha especialmente conectada con el mundo de la magia y lo sobrenatural y, para ayudarnos a llegar hasta ella, tenemos este libro que encantará a los seguidores de la franquicia y de esta fecha cada vez más popular en nuestro país. Los potterheads calmarán sus ansias gracias a la propia naturaleza de este volumen único que pretende convertirse en una cuenta atrás que acompañe a los más impacientes hacia tan señalada fecha.

Se trata de un libro presentado en tapa dura y con un tamaño de 25,4 x 25,4 centímetros que nos muestra 13 bolsillos, uno para cada día a partir del 19 de octubre. El objetivo está bien claro: Abrir cada uno de ellos cada noche hasta que llegue la noche de Halloween. Es como un calendario de adviento inspirado en el mundo oscuro de Harry Potter y que casa a la perfección con la temática de la franquicia. En su interior nos encontramos con estos trece compartimentos, cada uno de color y tamaño diferente, que guardan una sorpresa que encantará a quien los descubra.

Esta espera interminable se aligera con «Harry Potter: Artes oscuras», que está repleto de sorpresas que podrás ir descubriendo día a día. Cada uno de los misteriosos bolsillos contiene un recuerdo inolvidable relacionado con el lado más oscuro y aterrador de Howgarts: Minilibros, cartas, pegatinas, posavasos, juegos… Aunque lo mejor es que seas tú mismo quién descubra los 20 coleccionables qué guardan Lord Voldemort y sus maldiciones imperdonables en cada uno de estos sobres, un desfile de sorpresas macabras para disfrutar como se merece de la cuenta atrás hasta la noche de Halloween, que empieza ya. ¿Te atreves con ellos?

«Harry Potter: Artes oscuras / Cuenta atrás para Halloween»

Norma Editorial

23 de Septiembre · 30 €

One piece: Epic journey

Los fans de «One piece» estamos de enhorabuena con la llegada de la nueva colección de trading cards que ha publicado Panini. Bajo el título de «One piece: Epic journey» llega este álbum que te reta a coleccionar un total de 234 cartas relacionadas con la historia de este manganime, uno de los más populares de las últimas décadas. La colección parte de su álbum, un contenedor de 26 páginas con la capacidad de albergar 9 compartimentos transparentes cada una. En ellos podremos ir colocando las primeras cards que acompañan el starter pack, que incluye el mencionado archivador, 9 cartas exclusivas de edición limitada y los primeros 4 sobres con un total de 24 cartas.

Recorrerems toda la historia de «One piece», desde sus comienzos hasta adentrarse en el East blue, pasando por los arcos del nuevo mundo. Únete a Luffy en su épica expedición en busca del misterioso tesoro One piece y para hacer realidad su mayor sueño: Conquistar el Grand line y convertirse en el rey de los piratas. Vuelve a vivir esta historia junto a tus personajes favoritos con los diferentes tipos de cartas que nos encontraremos en esta colección: Supergroup cards -en las que la banda de Sombrero de paja posa para una foto en grupo que podrás ver montando enormes puzles- y characters cards -en las que Luffy reúne a una tripulación de confianza durante su viaje: Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Robin, Chopper, Franky y Brook-.

También recorreremos los arcos «From East blue to marine ford» -en el que navegaremos recordando los hitos del increíble viaje de Luffy- y «New world» -donde exploraremos el nuevo mundo, desde la isla de los hombres pez hasta Dressrosa, repasando nuevas amistades y enemigos temibles-. Cómo no, contaremos también con las wanted cards, que recrean los carteles de captura de cada personaje, además de las super deformed cards, que representan con un estilo artístico irresistible a los piratas de Sombrero de paja al más puro estilo chibi.

Admira las 75 cartas especiales que forman parte de esta distinguida colección, entre las que destacan las más buscadas, que son las cards de plata y oro, que lucen con un brillo espectacular entre el resto. Se nota que es una colección muy trabajada, hecha con mimo y cariño para todos los fans de «One piece», que te llevará por todas las etapas de la emocionante aventura de Luffy. Mi consejo es que te hagas con la cajita que contiene 24 sobres, con los que sumarás tus primeras 144 cartas y vayas consiguiendo toda la colección hasta completar el álbum. ¡Te encantará!

«One piece: Epic journey»

Panini

17 de Septiembre · 9 €

Share and Enjoy !