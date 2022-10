"NieR: Automata / The end of YoRHa edition", la versión definitiva del fenómeno de Yoko Taro, a análisis - gameLover

La consola híbrida de Nintendo recibe esta obra de arte del mundo de los videojuegos cinco años y medio después de su lanzamiento original con una versión vitaminada y optimizada.

Desde su lanzamiento original en 2017, «NieR: Automata» ha conseguido vender más de seis millones y medio de unidades alrededor de todo el mundo tanto en formato físico como en digital. primero llegó a PS4 en forma de exclusiva tempora y, un año después, a Xbox One. Durante todo este tiempo ha recibido actualizaciones y contenido adicional, y es ahora cuando Nintendo Switch, después de cosechar excelentes críticas por parte de jugadores y prensa, recibe esta maravillosa propuesta que aúna combates trepidantes con una historia cautivadora. ¡Dentro vídeo!

«NieR: Automata» es obra de un equipo de desarrollo estelar formado por el director Yoko Taro, el productor Yosuke Saito, el diseñador de juego Takahisa Taura , el diseñador de personajes Akihiko Yoshida y el compositor Keiichi Okabe. Esta explosiva combinación conforma uno de los mejores videojuegos de la pasada generación para que ahora, sí o sí, todo el mundo sea capaz de disfrutar de este título que ha marcado a toda una generación de jugadores gracias a su gran historia y jugabilidad.

Nada más iniciar el título en la consola de Nintendo salta a la vista que esta nueva versión es sorprendentemente buena a pesar de que se trata de un port desarrollado por Virtuos, los mismos que en su día se encargaron de la versión de «Ark: Survival evolved» para la portátil. Todos recordamos lo mala que fue aquella conversión, sin embargo podemos estar muy tranquilos, ya que el juego funciona tan bien que podríamos estar ante la mejor versión del juego en cuanto a rendimiento se refiere. Mientras que en PS4 el juego corría a 720p, aquí Nintendo Switch logra un gran trabajo ejecutándolo a 1080p en la tele y a 720p en el modo portátil. Además, cuenta con una tasa de refresco mínima de 30 FPS, pudiendo superar la cifra sin problema en algunos momentos clave.

La banda sonora es una de las señas de identidad de «NieR: Automata» y las melodías de Keiichi Okabe nos siguen emocionando igual que el primer día. En cuanto a jugabilidad, seguimos disfrutando de ese componente hack and slash que combina de forma magistral los elementos de rol y acción con una historia fascinante que hace pensar, una gran variedad de combos y una buena diversidad de gameplay, que se reparte entre las fases terrenales y las aéreas. Y es que son esos niveles que deberemos superar a bordo de un mecha los que convertirán esta propuesta en un shoot ‘em up que nos dará mucho juego, eso sí, durante un breve espacio de tiempo, ya que estas fases no suelen ser precisamente largas.

Y aunque la jugabilidad es muy divertida y nos anima a seguir explorando, lo cierto es que nos encontramos ante un juego en el que en ocasiones nos ofrece unos escenarios que pueden resultar un tanto repetitivos muy puntualmente. Eso no empaña la experiencia de juego, pero sí que consigue que llegue a ser menos llevadera. Un «pero» sin importancia teniendo en cuenta que el videojuego está bastante equilibrado y resulta ser no solamente entretenido, sino muy adictivo, invitándote a seguir descubriendo cada uno de sus rincones.

Su historia nos sitúa en un futuro lejano en el que unos invasores de otro mundo han atacado la Tierra de forma inesperada para desplegar su arma secreta: Unas formas de vida mecánicas sin corazón ni alma alguna. En vista de semejante amenaza, la humanidad se ve obligada a abandonar la Tierra y refugiarse en la Luna, donde preparan un contraataque gracias a unos androides que han sido desarrollados para poder recuperar el planeta. Adéntrate en una feroz batalla encabezada por 2B, que pertenece a la nueva unidad de infantería androide denominada YoRHa. Junto a ella lucharán 9S y A2 mientras intentan recuperar nuestro hogar, que poco a poco se está muriendo. Tendremos que luchar para descubrir la verdad sobre la humanidad en esta fascinante historia que va más allá del mero entretenimiento al inspirar un sinfín de emociones mientras la acción se desarrolla en un hermoso y desolado mundo abierto.

«NieR: Automata / The end of YoRHa edition» bien podría ser el un ejemplo de cómo debe ser desarrollada la conversión perfecta a Nintendo Switch. Virtuos ha hecho un impecable trabajo a la hora de trasladar todas las características del videojuego original manteniendo una calidad visual muy alta, eso sí, sacrificando sus 60 FPS para dejarlos en esos mencionados 30 tan estables que permiten que el gameplay fluya con toda la intensidad de la acción y la experiencia que propone. Se trata de una versión excelente y de una compra obligada si aún no habías tenido la oportunidad de jugar a esta obra de arte.

Además, este port llega con todos lso contenidos del DLC «3C3C1D119440927», que contiene tres desafiantes coliseos y atuendos adicionales. Pero es que, además, también puedes descargar el DLC «6C2P4A118680823» de forma gratuita, que llega en exclusiva a Nintendo Switch con seis atuendos adicionales y cuatro nuevos accesorios que cambian el aspecto de los personajes jugables. También incluye dos aspectos inspirados en los personajes del popular título para móviles «NieR: Re[in]carnation» y su edición física llega con una carátula reversible que nos regala una ilustración por parte del diseñador Akihiko Yoshida y también una nueva ilustración de A2 creada por el diseñador Koda Kazuma.

Disfruta de combates cargados de acción mientras alternas entre ataques a corta y larga distancia y te enfrentas a hordas de enemigos y desafiantes jefes en múltiples mapas del mundo abierto que plantea. Su sistema de combate nos ofrece unos controles que son fáciles de dominar entre los novatos y que a la vez ofrecen una profundidad formidable para los jugadores más avanzados, que podrán ejecutar ofensivas a gran velocidad combinando todo tipo de ataques mientras prueban todo un arsenal de armas. Su historia y sus cuidados personajes te marcarán de nuevo mientras te adentras una vez más en este videojuego que ha marcado a toda una generación de jugadores.

«NieR: Automata / The end of YoRHa edition»

PlatinumGames y Virtuos · Square Enix y Plaion

6 de Octubre · Nintendo Switch

Share and Enjoy !