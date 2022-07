"Stray", "As dusk falls" y "Endling: Extinction is forever", donde la narrativa cobra más vida que nunca - gameLover

El remaster de «Live a live» y el recopilatorio de clásicos de recreativa «Capcom arcade: 2nd stadium» completan los lanzamientos más recientes en videojuegos.

Stray

¡Hola, gameLover! No podemos negar las ganas que le teníamos a «Stray», esta propuesta indie que le ha llevado más de un lustro de trabajo al estudio francés BlueTwelve, que debuta en el mundo de los videojuegos con esta original aventura cyberpunk gatuna.

Porque sí, en «Stray» vas a asumir el papel de un gato callejero que debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una ciudad olvidada. Y es que nuestro protagonista llevaba una vida de lo más normal en el exterior hasta que un día cayó a un escondido mundo del subsuelo. Una ciudad habitada por robots llena de detallados callejones iluminados con luces de neón y entornos turbios.

Nuestros primeros pasos los daremos explorando sus calles y aprendiendo a realizar movimientos y acciones gatunas, a su vez que nos enfrentaremos a los primeros puzles y desafíos ambientales, que formarán parte del resto de la aventura. Todos los desafíos que presenta el juego son asequibles para que podamos disfrutar de él de una manera relajada, sin estrés, logrando que esta sea una experiencia accesible para todos.

Al poco de inciar la aventura, nos toparemos con B12, un pequeño robot volador con el que podremos interactuar y que nos servirá para comunicarnos con el resto de habitantes robóticos de la ciudad y también para descubrir cuál es el trasfondo de toda la aventura. Y es que, debido a un largo letargo sin batería, nuestro compañero tiene algunas lagunas digitales sobre su papel en toda esta historia. Pero para eso deberemos ir recolectando algunos coleccionables que nos servirán para conocer su procedencia y reconstruir el relato de lo que ha sucedido en este mundo que nos presenta «Stray».

B12 es esencial en nuestra aventura, ya que gracias a él podremos iluminar zonas oscuras, obtener información de los objetos que vayamos encontrando, interactuar con los robots de la ciudad e incluso facilitarnos indicaciones para mostrarnos el camino a seguir. Se trata de nuestro aliado y fiel compañero durante todo el juego, así que hay que estar bien atentos a sus sugerencias para poder ir avanzando con éxito.

Después de una introducción con la que habremos aprendido cómo desenvolvernos como gato por su casa, descubriremos la razón por la que la que los humanos abandonaron esta ciudad convirtiéndola en un desierto de robots: Los Zurks. Se trata de una plaga de criaturas capaces de devorar cualquier cosa que se les ponga por delante, incluso el metal. Esto provocará que protagonicemos algunas trepidantes huidas para evitar ser engullidos por ellos.

Los entornos por el que campamos a nuestras anchas no son excesivamente grandes, aunque sí profundos, ya que podremos jugar en diferentes alturas -desde el suelo a lo más alto de los edificios- e incluso podremos entrar en algunas casas. Nos toparemos con distintos tipos de robots, cada uno con su propia personalidad y características (emulando al ser humano), y nos servirán para obtener valiosa información sobre nuestros próximos pasos.

Tendremos que afrontar tareas principales y también algunos objetivos secundarios que nos ayudarán a conocer mejor los distintos escenarios. También podremos recoger los coleccionables que nos vayamos encontrando, que no están a simple vista y nos ayudarán a descubrir la belleza de cada localización. Se trata de una manera más para poder percibir cuánto cariño se le ha puesto a «Stray» durante sus años de desarrollo.

El nivel de detalle de cualquiera de sus entornos es de lo más minucioso y lo comprobaremos a través de elementos como los grafitis de las paredes, la suciedad de los entornos y la decadencia de los escenarios en general. Para complementar su excelente aspecto visual, también disfrutaremos de una banda sonora que hace uso de melodías electrónicas para crear una atmósfera única, en la que también hay cabida para momentos emotivos y de tensión.

Los movimientos del gato son impresionantes y muy naturales, y si eres un amante de estos animales disfrutarás hasta con los típicos movimientos gatunos que nos ofrece el juego, que se ven potenciados por las características únicas del DualSense, haciendo uso de la vibración háptica o de la resistencia de los gatillos para regalarnos momentos absolutamente maravillosos.

«Stray» es una aventura indie que te dejará con ganas de más, no porque sea de corta duración -que lo es-, sino porque querás profundizar en su mensaje. Tal vez puedas aprovechar su lanzamiento digital para darte una primera vuelta a su mundo y profundizar durante el lanzamiento de su versión física -que se producirá el próximp 20 de septiembre- para darte una segunda o tercera vuelta e intentar hacerte con el preciado trofeo de platino, que te reta a terminarte el juego en menos de dos horas.

Este lanzamiento físico va a ser muy especial, ya que se lleva a cabo entre su editora, Annapurna Interactive, y iam8bit, que han llegado a un acuerdo de distribución con Skybound Games para ofrecernos un par de ediciones exlusivas que harán las delicias de los más fans del juego. La primera llegará a España llegará de la mano de Meridiem Games y se trata de una edición para PS5 que incluye una copia física del juego y seis postales exclusivas. También contaremos con otra edición de súper lujo -esta vez para PS5 y PS4– que solo puede reservarse en iam8bit.com y que se lanzará en el último trimestre de 2022. Esta es, sin duda, la versión más completa, ya que incluye un un póster de 36,5 x 61 cm, las seis postales artísticas de la edición normal y un suave parche fabricado en chenilla. Todo dentro de una funda negra mate con un elegante acabado metálico y efecto holográfico. ¿Con cuál te quedas tú?

«Stray»

BlueTwelve · Annapurna Interactive

17 de Julio · PS5, PS4 y PC

Endling: Extinction is forever

Otra de las interesantes propuestas que recibimos esta semana es «Endling: Extinction is forever», que supone el debut del equipo de desarrollo barcelonés Herobeat Studios. Con un contundente título que demuestra su clara declaración de intenciones, nos mete en el papel de la última madre zorro del planeta, que se ve obligada a huir de su hogar después de que un terrible incendio haya calcinado todo el bosque. Con ella viajarán sis sus tres cachorros recién nacidos, a quienes deberá mantener con vida hasta lograr llevarlos al único lugar seguro del planeta, que está siendo arrasado por los humanos.

Con esta propuesta, que mezcla elementos de sigilo, supervivencia y aventura, te abrirás paso a través de entornos devastados, explora lo que queda de la naturaleza y defendiendo a tu familia de todas las amenazas que plantea esta inspiradora aventura de concienciación medioambiental que pretende que abramos los ojos ante el despiadado mundo al borde de la destrucción que estamos dejando. Aquí, tú eres la última esperanza antes de que la extinción de loa animales se convierta en una realidad irreversible.

«Endling: Extinction is forever» te enfrenta con elementos de cambio medioambiental como parte de su apartado narrativo, que plantea una situación en la que ninguna especie se encuentra a salvo de la extinción. El videojuego tiene el potencial de reforzar y aumentar algunas facetas de la conciencia medioambiental al visualizar el impacto de la actividad humana en los ecosistemas de una forma novedosa.

La exploración de los entornos, mostrando la cruda realidad a la que se enfrenta la protagonista y sus pequeños, nos muestra problemas medioambientales reales, a los que tendrás que hacer frente cazando otros animales para alimentar a tus cachorros y así evitar convertirte en la presa. Tu instinto por la supervivencia tendrá que enfrentarse a una serie de implacables decisiones morales que determinarán el futuro de la camada, de la que tendrás que cuidar buscando guaridas para estar a salvo de las amenazas y mientras alimentas a tus pequeños y les enseñas nuevas habilidades que les sirvan para que sean menos vulnerables.

«Endling: Extinction is forever» es un videojuego preocupado por la crisis climática, el bienestar animal y los problemas de impacto social, preparado para plantearle a las nuevas generaciones cómo tendrán que lidiar con las consecuencias del presente.

El juego no cuenta ni con voces ni con texto porque todo lo que se tiene que explicar se muestra en pantalla, es muy visual, usando una potente narrativa ambiental. Su planteamiento es el fiel reflejo de un futuro que no es tan lejano como nos gustarñia creer, así que mediante un bello apartado artístico quiere mostrarnos el contraste entre la viveza de los colores para asociarlos a la vida -representada por la naturaleza-, frente a una paleta oscura que representa la destrucción a través de las acciones del ser humano.

«Endling: Extinction is forever» presenta una original premisa que sabe desarrollar a la perfección mediante una desafiante y tensa aventura de supervivencia. Su visión, lejos del planteamiento trágico que narra, es optimisma, ya que nos invita a reflexionar sobre los actos del ser humano en la naturaleza y nos muestra cómo nos está afectando a todos los seres vivos de forma directa.

Se trata de una aventura que es muy agradable a los mandos, convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes de este verano gracias a su preciosa dirección artística, su potente narrativa y su rejugabilidad, que invitará a los más completistas a repasar su trama una y otra vez. La combinación perfecta de supervivencia y narrativa que te atrapa de principio a fin.

«Endling: Extinction is forever»

Herobeat Studios · HandyGames y Koch Media

19 de julio · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Live a live

Qué buena noticia es comprobar cómo por fin recibimos el videojuego «Live a live» por primera vez fuera de las fronteras japonesas. Tal vez nunca has oído hablar de él, pero lo cierto es que se trata de uno de esos títulos que siempre nos quedamos con las ganas de disfrutar en occidente después de su lanzamiento original en Super Nintendo, allá por 1994.

Squaresoft fue la compañía que se hizo cargo de la llegada de este ahora legendario RPG en el país del sol naciente y ahora es la evolucionada Square Enix la que se ha hecho cargo de este nuevo proyecto que se encarga de lograr que volvamos a revivir este legendario título en Nintendo Switch. Eso sí, completamente renovado.

Porque si algo se le está dando bien a Square Enix en la híbrida de Nintendo es eso de explorar su impresionante estilo visual HD-2D para sus nuevos lanzamientos, tal y como hemos visto en otros títulos como «Octopath traveller» o el más reciente «Triangle strategy». Una técnica que también ha decidido adoptar para rescatar uno de los grandes juegos de su catálgi a la hora de traerlo de vuelta para todo el mundo.

Con «Live a live» decubrirás distintos héroes, distintas historias y distintas vidas a través de una serie de relatos entrelazados a lo largo del tiempo. Con él podrás elegir entre múltiples personajes con los que jugar, cada uno con su propio capítulo, que se desarrolla en una época distinta, ofreciendo mecánicas de juego y escenarios únicos.

Tú decides en qué orden jugar a las distintas historias que te propone el juego, ya sea empezando por el salvaje oeste con un solitario pistolero o en el ocaso del periodo Edo en Japón como un shinobi y su implacable misión secreta. Estas son solo dos de las vidas que puedes adoptar eligiendo tu historia, basadas en un sistema de combate por turnos que también varía en función del capítulo que hayas seleccionado.

Y es que cada personaje aporta un conjunto distinto de habilidades que cambian la jugabilidad de «Live a live» a medida que se avanzas a través de cada época, eso sí, manteniendo la esencia del juego original. Eso no ha sido difícil teniendo en cuenta que el juego ha sido producido Takashi Tokita, el director del juego original, al que también recordarás por su participación en otros títulos de la compañía como «Chrono trigger» o «Final fantasy IV». Para tan especial ocasión también se ha remasterizado su banda sonora bajo la supervisión de Yoko Shimomura, artífice sonoro en videojuegos como «Final fantasy XV» o de la serie «Kingdom hearts».

«Live a live» no es un juego excesivamente largo teniendo en cuenta el género al que pertenece. Completarlo puede llevarte cerca de dos decenas de horas, por lo que merece la pena poder disfrutarlo veintiocho años después de su lanzamiento original, teniendo en cuenta, sobre todo, que su jugabilidad se ha mantenido intacta en este remaster que ha actualizado sus gráficos y banda sonora.

Ya en su momento fue una propuesta adelantada a su tiempo, por lo que sentirás que estás a los mandos de un título que ha envejecido muy bien. Es divertido, con una gran variedad de propuestas narrativas y se siente como un verdadero homenaje a los juegos de rol japoneses de la década de los noventa, ya seas fan del género o no, ya que se plantea como una propuesta accesible para muchos jugadores que no necesitan estar enganchados al mismo título cientos de horas.

«Live a live»

Square Enix · Nintendo

22 de julio · Nintendo Switch

Capcom arcade: 2nd stadium

Si el pasado año disfrutaste con la colección de clásicos de Capcom, prepárate, porque es el momento de afrontar la segunda ronda. «Capcom arcade: 2nd stadium» es un compendio de 32 clásicos de la compañía japonesa con el que tanto los fans de lo retro como los novatos de los arcades podrán experimentar o volver a revivir la experiencia de volver a jugar con algunos de los más importantes pilares del mundo arcade.

Lo mejor de tener una recopilación de este calibre en pleno 2022, es que puedes reunirte con amigos y familiares para participar en la acción a trevés del modo multijugador local que está disponible en algunos de los títulos que incluye. Pero esa no su única característica, ya que al igual que su primera entrega –«Capcom arcade stadium» (2021)-, cuentas con una gran cantidad de opciones de personalización y de juego como las clasificaciones online -con las que podrás compararte con otros jugadores de todo el mundo-, ajustes de pantalla -con una variedad de configuraciones de pantalla, inclutendo filtros, diseños de cabinas arcade y marcos para personalizar cada experiencia de juego-, o las opciones de juego -con las que podrás seleccionar una velocidad de juego variable y la posibilidad de ajustar el nivel de dificultad, aumentando la accesibilidad o modificándolos para obtener un reto adicional-.

También cuentas con la opción para rebobinar en todos los juegos de «Capcom arcade: 2nd stadium», permitiéndote retroceder diez segundos en el tiempo para corregir tu partida en caso de peligro inminente. Esta función desbloquea una nueva dimensión durante el juego, que combinado con el modo de invencibilidad te permitirá juega a todos los títulos de la colección de manera que nada se convierta en una barrera para ti.

«Sonson» es el juego gratuito que incluye el paquete básico de la colección, que al igual que la anterior, te permitira adquirir el resto de títulos de forma individuaal. De esta forma tú tienes la libertad de crear tu propia colecciones personalizada, aunque también cuentas con la posibilidad de comprar el bundle completo y hacerte con los 32 títulos de golpe.

Llegados a este punto, imagino que lo que más te interesará es conocer el listado completo de juegos que incluye «Capcom arcade: 2nd stadium», así que apunta: «1943 kai: Midway kaisen», «A.K.A.: Block block», «A.K.A.: Knights of the round», «A.K.A.: Magic sword», «A.K.A.: The king of dragons», «A.K.A.: Vampire savior: The lord of vampire», «Black tiger», «Capcom sports club», «Darkstalkers: The night warriors», «Eco fighters», «Gan sumoku», «Hissatsu buraiken», «Hyper Dine: Side arms», «Hyper Street fighter II»: The anniversary edition», «Last duel», «Mega man 2: The power fighters», «Mega man: The power battle», «Night warriors: Darkstalkers’ revenge», «Pnickies», «Rally 2011: LED storm», «Saturday night slam masters», «Savage bees», «Sonson», «Street fighter», «Street fighter: Alpha 2″, «Street fighter: Alpha 3″, «Street fighter: Alpha / Warriors’ dreams», «Super gem fighter: Mini mix», «Super puzzle fighter II: Turbo», «The speed rumbler», «Three wonders» y «Tiger road».

Capcom está haciendo un gran trabajo a la hora de recuperar sus viejas glorias con este tipo de colecciones, incluyendo en esta ocasión juegos de lucha esenciales y verdaderas rarezas. Porque no solo tenemos «Capcom arcade stadium» y esta nueva entrega, sino que también debemos sumarle su más reciente recopilatorio de juegos de lucha, «Capcom fighting collection», que llegaba el pasado mes.

Uno de los aspectos negativos de esta colección es el de la ausencia de un modo multijugador online, algo que lo deja en clara desventaja frente a otros recopilatorios y colecciones más actuales. En contrapartida, contamos con un gran número de ajustes y extras -como los manuales digitales de cada juego-, además de la impresionante selección de clásicos que darán pie a un tercer volumen que muy probablemente llegará el próximo año. ¡Los fans de lo retro volvemos a estar de enhorabuena!

«Capcom arcade: 2nd stadium»

Capcom · Koch Media

22 de julio · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

