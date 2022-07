Descubre Black Shark 5 Pro, ¿el movil gaming definitivo? - gameLover

Analizamos la nueva serie de la marca china, que continúa con su política de crecimiento en nuestro país mostrando la revolución tecnológica que significa este nuevo modelo, que busca revolucionar a un público joven que es entusiasta de los videojuegos.

¡Hola, gameLover! Hoy tengo el placer de presentarte el dispostivo Black Shark 5 Pro, un smartphone que está orientado al hardcore gamer. Se trata de de un móvil de gama alta que contiene en su interior lo mejor de lo mejor en lo que a hardware se refiere y hoy os voy a relatar cuáles son mis impresiones después de haberle dado una semana de uso a esta bestia. Aunque mi experiencia en el día a día es con iOS, me he pasado a Android durante este análisis para darle un uso intensivo en cuanto a videojuegos se refiere para intentar explotar al máximo las capacidades de las que presume este modelo.

Lo primero que me ha llamado la atención de este Black Shark 5 Pro es su packaging, una presentación en la ya habitual forma rectangular que presenta cualquier móvil pero con un diseño de lo más cyberpunk que es toda una declaración de intenciones, ya que va dirigido a un público joven que es entusiasta de las nuevas tecnologías y los videojuegos, y que ya nos adelanta lo que vamos a tener entre manos durante los próximos segundos. Al abrir la caja nos encontramos el dispositivo y tambiém con su cargador, de 120W con súper carga, y su cable de carga de tipo C de 6A, que alimentarán los de 4650 mAh de la batería que puede cargarse al 100 % en tan solo 15 minutos. Desde el principio de la experiencia que es sacarlo de su caja ya comprobamos que tenemos algo muy potente en nuestras manos.

Y es que, sobre el papel, este Black Shark 5 Pro se muestra como uno de los smartphones más potentes del mercado. Con una pantalla OLED de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, este dispositivo también cuenta con una resolución en pantalla de 1080 x 2400 píxeles, así como una tasa de brillo de hasta 1300 nits, característica que lo hace realmente interesante a la hora de darle un uso óptimo en la calle, ya que te permite visualizar contenido o jugar con videojuegos que, precisamente, es para lo que ha sido concebido este teléfono. Empujado por un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -el procesador móvil más potente hasta la fecha- y a su GPU Qualcomm Adreno 670, nos encontramos ante un dispositivo ultra potente para jugar a todo tipo de juegos.

He de decir que me siento abrumado por su rendimiento a la hora de jugar, ya que me ha parecido increíble. En algunos momentos parece que los juegos para móviles se le quedan pequeños a este smartphone y que podría correr, sin ningún tipo de problemas, los juegos de consolas tradicionales sin perder un ápice de calidad. Para que nos hagamos una idea, estamos ante un procesador algo más potente que el de Nintendo Switch, por lo que, en este aspecto, el principal problema y cuello de botella que nos encontramos con este terminal es precisamente el escaso catálogo de juegos que podría exprimir las posibilidades del Black Shark Pro 5.

Las características de hardware que caben dentro de sus 163,83 x 76,25 x 9,5 milímetros ponen toda la carne en el asador para convertirlo en el dispositivo perfecto para jugar, logrando que no echemos en falta nada para cumplir holgadamente con su función. ¿Lo mejor de todo? Es que vas a poder darle un buen uso durante tus sesiones de juego sin que apenas se caliente, ya que dispone de uno de los sistemas de refrigeración más avanzados que se hayan visto dentro de un móvil.

Por no faltarle de nada, tenemos hasta unos gatillos laterales en el cuerpo del teléfono que servirán para cumplir las funciones habitales de un mando de control, algo que me volvió loco cuando lo vi por primera vez. Y es que, como diría John Hammond, creador de Jurassic park: «No hemos reparado en gastos». Así que no solo estamos ante un gran teléfono para jugar, sino también con uno que cumple con creces gracias a las especificaciones del resto de sus componentes, contando con tres cámaras traseras -una de 108 MP, una ultra gran angular de 13 MP y una macro 5 MP con autoenfoque. además de la cámara una frontal de 16 MP, diseñada para cumplir su función a la hora de sacar los mejores selfis.

No quiero terminar sin echarle un ojo a su diseño, quizá lo que particularmente menos me ha convencido de este dispositivo. Pero solo porque creo que hay que dejar de encasillar a cualquier producto gaming dentro de ese grupo dotado de diseños futuristas porque sí. Este no es una excepción, cuenta con un aspecto muy distintivo, pero tal vez demasiado llamativo a la hora de lucirlo como un móvil normal. Así que lo único que le faltan son los típicos LEDs RGB que lleva cualquier accesorio gaming, aunque lo cierto es que, por contar, lleva incorporado hasta con su propio indicador luminoso en la parte trasera que te muestra el nivel restante de batería.

Black Shark Pro 5, cuenta también con un hermano pequeño con características algo inferiores, y ambos sirven para demostrar que se puede llevar en el bolsillo toda la potencia necesaria para jugar a tus videojuegos favoritos. ¿El problema? Pues que el parque de videojuegos móviles está preparado para dispositivos que no son demasiado exigentes, por lo que no hay prácticamente juegos que puedan exprimir las excelentes características de este modelo, por loq que sentirás que está algo desaprovechado.

Es capaz de ejecutar sin despeinarse cualquier juego nativo en Android, por muy pontente que sea. También disfrutar de las experiencias en streaming que brindan de servicios como Remote play de PlayStation o el juego en la nube de Xbox, además de plataformas como Stadia, pensadas para jugar en cualquier pantalla. Ahora es el momento de que comencemos a recibir videojuegos exigentes, ya que podremos ejecutarlos sin problema en dispositivos como este, que no están al alcance de todos los bolsillos pero que garantizan una experiencia de juego a la altura, permitiéndote jugar donde quieras sin sufrir las consecuencias habituales de jugar en móviles que no están optimizados para llevar a cabo esa misión.

Black Shark 5 Pro

8 GB + 128 GB: 799 €· 12 GB + 256 GB: 899 e · 16 GB+256 GB: 999 €

9 de junio · Colores: Stellar black y Nebula white

