Descubre las 5 mejores ideas para regalar en el día de "Star wars" - gameLover

Este miércoles, 4 de Mayo, se celebra el «Star wars day» motivado por la legendaria frase de las películas «May de force be with you».

¡Hola, gameLover! O lo que es lo mismo: «May the 4th be with you», este es el legendario juego de palabras que ha convertido esta fecha en una de las más importantes del año para los fans de «Star wars», por eso hoy quiero que repasemos algunas de esas ideas que te van a servir para celebrarlo con ese alguien especial que adora la saga galáctica por excelencia.

«Star wars»: Las películas



La franquicia «Star wars» no se entiende sin sus películas. La primera trilogía inició una revolución en el cine de ciencia ficción e introdujo a una serie de personajes que siguen teniendo vigencia 45 años después de su estreno. Por eso las ediciones físicas de sus nueve películas, que ya se han convertido en clásicos, siguen recibiendo reediciones que sirven para que los coleccionistas llenen sus estanterías con las aventuras galácticas de esta inagotable fuente de entretenimiento. Si el año pasado recibíamos «La saga Skywalker», con las nueve películas reunidas en un solo pack, ahora es el momento de darle la bienvenida a estas nuevas versiones de los packs de cada trilogía. Es importante destacar que la versión que vamos a descubir hoy aquí es la edición en Blu-ray, ya que la edición en DVD, por ejemplo, está carente de extras.

Identificadas por distintos colores, los packs mantienen un diseño en común para quien opte por hacerse con las tres y conservarlos a modo de colección. Los tres primeros episodios están caracterizados por un intenso color rojo, los episodios IV a VI con el característico color azul que invade la galaxia, y las tres películas más recientes cuentan con el amarillo por bandera. Estos tres colores se extienden por todo el packaging de cada Digipack, que al abrilos cuenta con tres páginas que albergan dos discos por apartado, uno para cada película de la trilogía y su correspondiente disco de extras, que vienen más cargados que nunca. Es decir, seis discos en total con cada pack, diechiocho en total si te haces con los tres.

Tal y como puedes comprobar, en el interior de cada Digipack nos encontramos con algunas ilustraciones exclusivas creadas expresamente para esta nueva edición, replicando algunas de las más emblemáticas escenas de cada trilogía, como decíamos, con los colores escogidos para predominar en cada una de ellas. En la contraportada también podemos observar algunas de las naves más representativas de cada grupo de episodios, que se combinan con el color blanco que predomina en la nueva colección (recordemos que en la anterior fue el negro).

Cada Digipack viene acompañado de una cubierta de cartón en que muestra una gloriosa ilustración con los personajes principales de cada trilogía, siendo el villano de cada una de ella quien preside la portada: Darth Maul (en rojo) para la primera, Darth Vader (en azul) para la segunda y Kylo Ren (en amarillo) para la tercera. Lo cierto es que quedan preciosas todas juntas, tal y como puedes comprobar en la fotografía que puedes ver a continuación, donde cada disco, ya sea de las propias películas o de extras, cuenta con una serigrafía unica.

Lo que más me ha llamado la atención de esta edición es que la primera película, el episodio IV, ha vuelto a ser renombrado como «La guerra de las galaxias» en lugar de «Una nueva esperanza», que es el nombre que adoptó hace ya más de veinte años con el estreno en cines de la segunda trilogía. Esta «nueva» nomenclatura no es un error, ya que se repite tanto el la cubierta del segundo pack como en el Digipack y la serigrafía de sus correspondientes discos.

Su retiramos los discos de su lugar en el Digipack nos vamos a encontrar una serie de ilustraciones, una por película, que nos muestran a algunos de los personajes más representativos de cada episodio con una típica pose de héroe, aquí no tiene cabida los villanos. Las diferencia más destacada, como comentábamos al principio del artículo, reside en la ausencia de bonus discs en las versiones DVD, ya que solo incluyen los discos de las películas. Lo importante es que disponemos del audio y los subtítulos en español y en versión original y, dependiendo del episodio y la edición, también en catalán.,

Esta triple colección llega tanto en Blu-ray como en DVD y supone una nueva oportunidad de hacerte con todas las películas de la saga en este formato que tan bien le sienta, con una gran cantidad de extras en sus discos de extras que te ayudarán a ampliar y comprender tus conocimientos y tu experiencia de este universo creado por George Lucas. Es difícil hablar de edición definitiva, pero desde luego es la más reciente, pudiendo actualizar la tuya si te falta alguna de las trilogías o complementando a las que, como fan, ya tengas en tu estantería. ¡Que la fuerza te acompañe!

«Star wars»

The Walt Disney Company · 20th Century Studios Home Entertainment

27 de abril · Blu-ray y DVD · 35/25 euros

Star wars: Enciclopedia de personajes

Si estás buscando un regalo para completar la biblioteca jedi de algún gran fan de «Star wars», estás de enhorabuena, porque hace unas semanas recibíamos esta edición actualizada y ampliada del libro que realiza en estricto recorrido por los más de 275 personajes de la franquicia. Se trata de la guía definitiva de los héroes, villanos, alienígenas y droides de la galaxia, con perfiles detallados de los personajes, datos poco conocidos e imágenes espectaculares de cada uno de ellos.

Repasa por orden alfabético y a través de sus 288 páginas los datos más relevantes de cada figura mediante una breve ficha que especifica interesantes datos como su filiación, planeta natal, especie, estatura, apariciones en el universo «Star wars» y con qué otros personajes tiene relación. Además, podrás leer una completa descripción sobre su papel en la franquicia y datos concretos sobre su atuendo y accesorios. Preside cada página una foto central representativa del personaje en cuestión que completa la inforación sobre cada uno de ellos.

¿Quién robó los planos de la Estrella de la muerte? ¿Qué droide se convirtió en un despiadado cazarrecompensas? ¿Quién puede respirar tanto en tierra como bajo el agua? La galaxia está repleta de personajes que han participado en en mayor o menor medida en los relevantes sucesos de los últimos días de la república galáctica, en las batallas de las guerras clon, en la desesperada rebelión contra el imperio y el ascenso de la primera orden, y aquí se tienen en cuenta todos ellos. Con una encuadernación en tapa dura y con un tamaño de 18,5 x 23,3 centímetros, esta completa enciclopedia te servirá de guía para ampliar tus conocimientos sobre el lore de la historia, los protagonistas y secundarios que han formado parte de todas las películas, series, cómics y novelas de «Star wars».

«Star Wars: Enciclopedia de personajes»

Simon Beecroft, Elisabeth Sowsett, Pablo Hidalgo, Amy Richau y Dan Zehr · Planeta Cómic

4 de Abril · 30 €

Star wars: Estrellas perdidas

Seguimos en el mundo del papel, porque la adaptación manga de «Estrellas perdidas», la exitosa novela galáctica de Claudia Gray -novelista superventas y habitual en el mundo «Star wars»-, sigue su curso con el segundo de los tres tomos con el que podremos seguir disfrutando de esta trama de tintes románticos que narra los acontecimientos que suceden poco después de la destrucción del planeta Alderaan, cuando la alianza rebelde consigue destruir la estrella de la muerte.

Jude se encontraba en la enorme estación espacial y, por si la noticia no hubiera entristecido suficientemente a Ciena Ree, otra desgracia cae sobre sus hombros cuando se entera de que su amado Thane ha abandonado sus obligaciones y ha desertado. Ciena consigue dar con Thane y, tras una larga conversación, acepta en el rechazo que él siente hacia el imperio, así informa de su muerte al imperio notificándoles que se ha quitado la vida. Al cabo de unos años, acusan a la madre de Ciena de un delito financiero y la arrestan, así que si alguien se atreve a contradecir la acusación del ejército imperial, no solo se verá comprometida su posición, sino también el del futuro de su familia entera. Es entonces cuando Thane reaparece y le propone que huya con él, aunque a ella no le queda más remedio que rechazar la oferta porque está entre la espada y la pared por la posición en la que la ha puesto el imperio, por lo que no puede permitirse el lujo de huir junto a la persona a la que ama. Tiempo después, Thane Kyrell se ha unido a la alianza rebelde y se topa con su amada en el peor de los lugares posibles, el campo de batalla.

Como puedes comprobar, se trata de una apasionante historia «Star wars» de 208 páginas que te harán vibrar gracias al relato de su complicada historia de amor. La segunda de las tres partes en las que se ha dividido este manga de cubierta rústica y 12,8 x 18 centímetros de tamaño te dejará con las ganas de más. Pero tranquilo, está previsto que la historia concluya el próximo 15 de junio con el lanzamiento de su tercera entrega. ¿Podrás esperar para saber cómo termina esta trama?

«Star Wars: Estrellas perdidas»

Claudia Gray y Yusaku Komiyama · Planeta Cómic

23 de marzo · 9,95 €

LEGO Star wars: Luke Skywalker’s landspeeder

Seguro que recuerdas el emblemático speeder terrestre de Luke Skywalker: Su primera aparición se produjo en la primera película de la saga, «Una nueva esperanza», donde nuestro protagonista lo utilizaba como parte de su trabajo agrícola viajando por los duros desiertos de Tatooine. Acompañado por C-3PO, utilizó este vehículo para localizar a R2-D2 cuando fue descubierto por Obi-Wan Kenobi y también fue el vehículo en el que viajaban juntos cuando Obi-Wan utilizó un truco mental jedi para superar a las tropas de asalto que custodiaban la entrada a Mos Eisley. Finalmente, Luke vendió el speeder terrestre para pagar su transporte al planeta Alderaan.

Pues coincidiendo con el día de «Star wars», LEGO lanza este nuevo set con el que regresarás a los orígenes de la saga. Se trata del speeder terrestre de Luke Skywalker, que forma parte de la Ultimate collector series de la marca, brindándonos una fiel recreación del malparado vehículo de nuestro jedi favorito. Este modelo del X-34 consta de 1.890 piezas y mide 50 centímetros de ancho cuando está completo, cuenta con la cabina biplaza, el motor de turbina sin cubierta y el icónico parabrisas curvado, además de un par de exclusiva minifiguras: La de C-3PO -con piernas moldeadas en dos colores y una huella lateral- y la Luke, que incluye el sable láser.

Este es un set muy esperado por parte de los fans de «Star wars», que ahora tienen la oportunidad de poder exhibir y mostrar su amor por la franquicia y los sets construcción de LEGO. Incluso el unboxing será un viaje divertido en sí mismo, ya que el vibrante embalaje del muestra los intrincados detalles del set final construido desde varias perspectivas diferentes. Una vez finalizado te encontrarás con una perfecta recreación del speeder terrestre de 50 (largo) x 17 (alto) x 30 centímetros (ancho) que cuenta con una placa de información con todos los detalles de este mítico vehículo.

Como es habitual, LEGO reconoce públicamente el trabajo de sus diseñadores y este ha sido creado por César Carvalhosa Soares, que, como gran fan de la saga, está muy orgulloso de haber diseñado este set, siendo una aventura increíble darle forma a este emblemático vehículo a través de los ladrillos de la marca. Lo cierto es que el producto final constituye una exposición increíble y se convierte en el complemento perfecto para la colección, incluyendo algunss detalles increíbles, como arañazos sobre su chasis. ¿A que luce increíble?

«LEGO Star wars: Luke Skywalker’s landspeeder»

LEGO

4 de mayo · 199,99 €

LEGO Star Wars: La saga Skywalker

No podía irme sin recomendarte el videojuego que está causando furor entre los fans de la saga galáctica: «LEGO Star Wars: La saga Skywalker». Lanzado hace apenas un mes, este título ya se ha convertido en el mejor lanzamiento de un videojuego LEGO, vendiendo más de 3,2 millones de unidades en todo el mundo en sus dos primeras semanas y batiendo el récords de ventas en todas las plataformas, regiones y ediciones. Desarrollado por TT Games en colaboración con Lucasfilm Games y publicado por Warner Bros. Games, esta propuesta te ofrece una experiencia inolvidable a través de la galaxia de «LEGO Star Wars» con la mayor colección de personajes – más de 300 de las nueve películas- y vehículos hasta la fecha, nuevas e inmersivas mecánicas de combate y una amplia variedad de planetas para explorar.

En él, puedes empezar tu aventura por la trilogía que más te apetezca de las tres disponibles y hacerlo por orden cronológico, por cómo se estrenaron originalmente en los cines o como te dé la gana, empezando por la más reciente. Puedes revivir la historia de los Skywalker como nunca, con una fidelidad de detalles impresionante y con todo el humor que LEGO suele imprimir en este tipo de producciones, que están destinadas a toda la familia. Los mayores disfrutaremos de ella por todo lo que significa la franquicia para nosotros, que a lo largo de 45 años hemos visto cómo se han ido lanzando producciones galácticas sin igual, y más estos últimos años, donde se han sumado series y episodios de animación.

Los más pequeños de la casa también encontrarán una forma de descubrir «Star wars» y divertirse como nunca gracias a su entretenido planteamiento, con una dificultad que puedes ajustar para cada rango de edad y con horas y horas de entretenimiento, ya que el contenido que plantea esta edición es inmenso. Hay mucho trabajo antes de conseguir el 100% del juego, como reunir todos los personajes, naves, ladrillos azules y minikits, así como cientos de misiones secundarias que los personajes de cada película te irán planteando a lo largo y ancho de cada escenario, que podrás recorrer libremente una vez hayas terminado con cada uno de los nueve episodios.

«LEGO Star wars: La saga Skywalker» también va a celebrar el día de «Star wars» con el lanzamiento de dos nuevos paquetes de contenido descargable: El paquetes de personajes de la segunda temporada de «The Mandalorian» -que incluye a incluirá a Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand y Moff Gideon– y el de «La remesa mala» – con Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo– . Como puedes comprobar, se trata de una excelente oportunidad para volver a revivir todas las pelis de este universo galáctico a través de sus nueve películas, que seguirán ampliando su contenido con nuevos packs de personajes durante los próximos meses.

«LEGO Star wars: La saga Skywalker»

TT Games · Warner Bros. Games

5 de abril · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC · 60 euros

