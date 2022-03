"Gran turismo 7", todo un homenaje al mundo del motor y a la propia franquicia - gameLover

«Triangle strategy», «Shadow warrior 3» y «Babylon’s fall» conforman los lanzamientos destacados de esta semana.

Gran turismo 7

¡La franquicia «Gran turismo» está de celebración! Ya han pasado 25 años desde el lanzamiento de su primera entrega y ocho desde la última entrega numerada y, acumulando la experiencia de todos estos años y el bagaje de su último lanzamiento, llega «Gran turismo 7», que acumula todo el legado de la saga en un nuevo título en el que el equipo de Kazunori Yamauchi ha vuelto a darlo todo por su amor a los coches y al género de las carreras en este simulador sin igual.

Si ya eres asiduo a la saga más longeva del ecosistema PlayStation, sabrás que Polyphony Digital entiende todos los elementos de su propio juego juego como si de arte se tratara. Lo comprobamos en cada uno de los apartados que lo conformas, tanto en los propios coches -que cuentan con un abrumador nivel de detalle-, como en las pistas y fuera de ellas, convirtiéndose en un homenaje a sí mismo y a todo lo que representa. Como ya estamos acostumbrados a ver en la franquicia, nos encontramos ante un juego base completísimo que irá creciendo con nuevo contenido a lo largo de los próximos años, representando un nuevo punto de partida que se desmarca del planteamiento de «Gran turismo: Sport» para regresar a sus orígenes, potenciando el modo para un jugador de toda la vida.

«Gran turismo 7» cuenta con 424 coches que abarcan todo tipo de categorías y modelos -el más antiguo data de 1929- y 17 ubicaciones -cifra que es muy probable que acabe creciendo con el paso del tiempo-, además de un sistema de progresión dinámica del tiempo y uno de variabilidad climatológica que nos permitirá observar lo minuciosos que ha sido su equipo de desarrollo con la finalidad de alcanzar el realismo absoluto en carretera y un nivel de detalle nunca antes visto.

Tal y como la saga nos tiene acostumbrados, se nos plantea la premisa de ir participando en una gran cantidad de eventos con los que acumular créditos que servirán para ampliar tu colección de vehículos -aspecto potenciado que gracias al nuevo sistema de puntos de coleccionista- para poder competir en eventos de mayor rango y potencia. Empezaremos con un coche de segunda mano para luego ir escalando posiciones de piloto e ir desbloqueando recompensas y nuevos eventos para seguir jugando. Un sistema de progresión que invita a contar siempre con un objetivo entre manos y que nos anima a seguir al volante durante horas y horas.

La divulgación automóvilista sigue presente a través del Café, una ubicación que sirve como hilo conductor del juego, ofreciéndote una serie de menús que te irán marcando tus próximos objectivos a la vez que te regala todo tipo de información de los coches que forman parte de él. Son 39 en total y, a su vez, sirven de tutorial para iniciar a los recién llegados mientras nos ayuda a desbloquear todos los apartados del juego. También contamos con la ya conocida autoescuela para sacarnos todos los tipos de carné de conducir y medio centenar de pruebas que consisten en realizar de retos específicos.

«Gran turismo 7» sigue siendo ese the real driving simulator que se planteó en su primera entrega, una esencia que mantiene intacta después de un cuarto de siglo, manteniendo su fidelidad a la hora de optar por un enfoque realista en las carreras de coches pensado para todos los públicos y que, a su vez, es exigente, desafiante y satisfactorio. Un tres en uno marca de la casa que ve potenciado su realismo con aspectos como la lluvia y sus efectos sobre el esfalto, que obligan a cambiar por completo la forma en la que conducimos, teniendo que tener en cuenta una gran cantidad de aspectos que afectan a la trazada.

El gran objetivo inicial que te marca «Gran turismo 7» está ligado a la obtención de los 39 libros de menú del Café -unas veinte horas de juego- con el que conseguirás un buen número de coches. A partir de ahí contarás con una generosa cantidad de eventos con los que conseguir créditos extra con los que completar tu colección. Un reto en el que tendrás que invertir centenares de horas durante, probablemente, los próximos años. No hay duda que el juego está concebido para ser jugado durante mucho tiempo, ya que su propio sistema te empuja a seguir jugando para ser completista y lograr acaparar trofeos y coches. También puedes tirar de multijugador, que cuenta para la ocasión de dos modalidades: Una más informal -con pantalla partida en modo local y salas de libre acceso online– y una vertiente sport más competitiva, contando con carreras diarias.

Para esta ocasión contamos con dos versiones, la de PS5 (que aprovecha al máximo las capacidades del DualSense) y la de PS4. El audio 3D de la nueva consola también logra una mayor inmersión, permitiéndonos apreciar todos los sonidos que se ejecutan a la vez alrededor de la carrera. Y lo demás ya lo has visto con tus propios ojos, el juego luce espectacular, con una recreación de los coches sin igual y con un sistema de iluminación en el que se percibe cada detalle, ya sea mediante el ciclo de día/noche o mediante el sistema climatológico. Su banda sonora tampoco se queda atrás, con más de doscientas piezas que incluyen una gran cantidad de géneros. Por último, destacamos su completísimo y detallado modo foto, con esa opción «Scapes» que te permite integrar los coches digitales en más de 2.500 entornos reales.

«Gran turismo» se supera una vez más con esta nueva entrega que celebra su 25 aniversario y que se convierte en todo un homenaje a la franquicia, reuniendo una gran cantidad de material histórico e informativo, con infinidad de marcas presentes y vídeos que son una oda al automobilismo. Polyphony Digital ha vuelto a las raíces de su simulador de conducción y, aunque sigue manteniendo la esencia de siempre, se siente como nunca. Ya se ha convertido en uno de los imprescindibles de esta nueva generación y estamos seguros de que seguirá creciendo para ampliar aún más su ya vasta experiencia.

«Gran turismo 7»

Polyphony Digital · Sony Interactive Entertainment

4 de Marzo · PS5 y PS4

Triangle strategy

¡Qué ganas teníamos de recibir «Triangle strategy», la nueva propuesta de Square Enix que, siguiendo la estela de «Octopath traveller», llega primero a Nintendo Switch basándose en sus tres pilares fundamentales: La narrativa, el rol táctico y una cuidada estética. Y es que, si hay algo que se antepone a cualquier cosa en este título es su abrumadora historia, una apuesta segura que sabrá cautivar a los adeptos al género gracias a la trama que presenta, que gira en torno a las tres facciones que habitan en el continente de Norselia.

Se trata de una historia algo más adulta a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de juegos, con intrigas, traiciones y épicas batallas en la que sus personajes se encargan de abrir todo tipo de arcos narrativos. Tampoco está exento de interesantes tramas secundarias que contienen valiosa información que sirve para entender futuros acontecimientos de nuestro grupo de héroes. Sus primeras horas de juego son muy intensas, ya que recibimos una gran cantidad de información, pero a medida que nos vayamos poniendo al día con el conflicto geopolítico que nos presenta, más enganchados estaremos y más ganas tendremos de ir avanzando. Su guión es tan interesante que no sabrás si estás ante una novela visual o un juego de rol.

Como podrás imaginar, tratándose de una historia tan densa, el papel de jugador a la hora de tomar decisiones es fundamental en su premisa. El juego cuenta con un sistema muy bien implementado en la que cualquier conversación más trivial tendrá sus consecuencias más adelante. Las tres vías por las que se apuesta en los diálogos son la libertad, el pragmatismo y la moralidad, que servirán para afianzar las relaciones con el resto de miembros del grupo o incluso para un propósito mayor, ya que pueden marcar el destino de los acontecimientos, mostrándonos alguno de los múltiples finales con los que cuenta el juego.

Cada personaje de nuestro equipo cuenta con su propia forma de pensar e ideales, sin embargo podemos influir a la hora de votar. Las conversaciones previas juegan un papel muy importante en estos tensos momentos que se nos presentan, ya que cuanto más hayamos profundizado mayor será nuestra oportunidad para convencer al resto de miembros para que se adapten a nuestro plan. El juego deja al azar de nuestros pensamientos todo su planteamiento, que está muy bien atado sea cuales sean tus elecciones.

Pero no todo es conversación, obviamente, ya que en «Triangle strategy» contamos con grandes batallas estratégicas a la altura, sin duda uno de sus puntos fuertes. Nos enfrentaremos a una batalla por capítulo con una duración media de enter veinte y cuarenta minutos, ofreciéndonos combates con distintos y variados retos. Además de la lucha podremos elegir a los personajes que conformarán la batalla, contando con numerosas opciones para ejecutar durante los enfrentamientos.

También contamos con el campañento, un lugar donde mejorar nuestras armas y las habilidades de cada uno de los personajes gracias a nuestra moneda de cambio, que serán los diferentes tipos de botín que encontraremos explorando nuestro camino o ganando combates, ya sea dinero o materiales. Para añadir algo de variedad a la propuesta, también tenemos la posibilidad de ampliar información con los lugareños mediante las pesquisas, que nos permitirán controlar libremente a Serinoa por el escenarios para recabar datos, buscar objetos o realizar compras, entre otras acciones.

«Triangle strategy» toma la estética HD-2D que Square Enix ya había probado con éxito en «Octopath traveller» hace algo más de tres años y que está tan de moda hoy en día. El juego cuenta con un bello estilo artístico potenciado por este modo gráfico que evoca lo más retro de los juegos de rol y a la vez que nos muestra las innovaciones del género desde los 90. Loa amplios escenarios tridimensionales se combinan a la perfección con este pixel art potenciado que luce como nunca gracias a su colorida paleta de colores logrando una enriquecedora experiencia de juego.

Por lo demás, tenemos una banda sonora que impresiona, una localización impecable a nuestro idioma (trabajo titánico, sin duda, dada la cantidad de diáologo) y un videojuego que convence en líneas generales. Destacando su narrativa y el sistema de toma de decisiones, termina de apoyarse en su epicidad y en una bella estética para traernos una aventura que será recordada durante mucho tiempo dentro del género de los RPG tácticos. Los jugadores de Nintendo Switch pueden estar bien orgullosos de contar con esta propuesta exclusiva en su catálogo.

«Triangle strategy»

Artdink y Square Enix · Nintendo

4 de Marzo · Nintendo Switch

Shadow warrior 3

Si hay una saga que no se toma nada en serio, esa es «Shadow warrior», ya que una de sus señas de identidad es su peculiar sentido del humor. En esta tercera que ya se encuentra entre nosotros volvemos a ponernos en la piel de Lo Wang, que regresa a la acción en la que es, sin duda, la mayor locura a la que se ha tenido que enfrentar. Y lo es porque el enemigo a combatir en esta ocasión es un dragóm colosal que está dispuesto a acabar con todo lo que conocemos hasta ahora. Por suerte, contamos con él y con algunas viejas caras de la franquicia para frenar el apocalipsis que se nos avecina.

Si no has jugado a sus dos anteriores entregas, he de decirte que te has perdido dos grandes títulos, sin embargo no es necesario haberlos catado para enfrentarte a este nuevo y mayúsculo reto. Es recomendable, por aquello de ponerse en situación y conocer mejor a los personajes, pero para nada necesario, ya que se trata de una nueva trama, que nos servirá como excusa para poner a nuestro protagonista justo en el foco de atención para empezar a repartir leña a diestro y siniestro..

Si has tenido la oportunidad de ponerte en su piel anteriormente, sabrás que se trata de un hombre con una forma de ser un tanto peculiar, sin respecto por nada, muy malhablado y, sobre todo, exageradamente divertido. Una vez más, nos va a tocar disfrutar de su genialidad en inglés. aún así se trata de un gran doblaje que le va a Lo Wang y al resto de los personajes como anillo al dedo. Eso sí, podremos leer todos los diálogos en español, así que no nos perderemos ni uno de sus chistes e insultos.

Si hay algo que caracteriza a la franquicia «Shadow warrior» -y de la que esta entrega tampoco se libra- es su acción sin igual. La destrucción es marca de la casa y también lo notaremos aquí, durante el juego y también en el transcurso de sus espectaculares escenas cinemáticas, en las que podremos comprobar el frenético ritmo al que nos tenemos que enfrentar. Los enemigos son tan rápidos y ágiles que apenas hay momentos para pensar en nuestros movimientos y aún así tendremos que intentar calcular meticulosamente cada uno de ellos para derrotarlos, porque de lo contrario irán directos a por nosotros.

Por suerte contamos con algunas herramientas que bien nos servirán para acabar con ellos, que van desde una simple katana hasta cualquier arma de fuego, que tendrás que utilizar concienzudamente en cada situación para enfrentarte a los demonios que se nos echen encima. Y no serán pocos, ya te avisamos, porque habrá momentos en los que tendremos que enfrentarno a ellos en auténtocas oleadas sin freno. Existen todo tipo de enemigos, muy variados y diferentes entre sí, lo que nos ayudará a identificarlos y saber cómo abordarlos durante el combate: Hay de los que se eliminan con un efectivo golpe a los que te obligarán a gastar toda tu munición. Así que ve practicando tus movimientos porque vas a acabar cada nivel con las manos bien doloridas.

Hay que destacar que se trata de un juego muy sanguinario, así que si eres aprensivo ve preparándote porque habrá auténticos momentos de locura, mezclando muchos enemigos, explosiones y litros de sangre. Ese caos en pantalla forma parte de la esencia del juego, que presenta a un Lo Wang desatado que no dudará en hacer buen uso de su katana para avanzar en su nueva aventura, aunque las armas de fuego se convertirán en sus mejores aliadas, ya que el frenético ritmo nos obligará a prepararnos también para atacar con efectividad en la distancia.

También contarás con algunos elementos de un entorno interactivo que te servirán para acabar con los enemigos. Aunque no son muy comunes, cuentas con trampas aliadas estratégicamente ubicadas que te servirán para llevarte por delante a unos cuantos demonios. Los ataques se verán reforzados con el ágil movimiento de Lo Wang, que dispone de la capacidad de desplazarse rápidamente por el escenario, lanzar su onda de chi y, como arma secreta, la posibilidad de acumular su energía para ejecutar un efectivo golpe definitivo, ideal para terminar con aquellos enemigos que se resistan. Existe, además, la posibilidad de potenciar las armas gracias a algunos desafíos que nos otorgarán puntos de mejora al completarlos. Con ellos podremos mejorar las habilidades de nuestro protagonista y las de sus propias armas.

La historia de «Shadow warrior 3» se presenta más lineal que en anteriores entregas de la franquicia, por lo que se piede cierto factor de exploración que antes servía como aliciente. Tal vez se haya simplificado demasiado para aquellos a los que se enfrentan a la saga por primera vez, pero se ha vuelto demasiado accesible, por lo menos a la hora de seguir el camino, que no con los enemigos. Eso sí, para la ocasión se ha añadido el gancho como novedad, una herramienta que nos ayudará a alcanzar ciertas alturas y sortear obstáculos para ir avanzando con mayor agilidad, además de dotarnos de un plus durante las oleadas de enemigos.

Como has podido comprobar, se trata de un juego exigente en la lucha, con mucha acción y tan impresionante que merece toda tu atención. Su apartado gráfico es genial y rinde a la perfección, aunque ha tenido que dejar de lado algunas de las características que funcionaron bien en sus anteriores entregar para presentarnos una propuesta más simple. Si este es tu tipo de juego, ve de cabeza a por él, porque te encontrarás mucha acción frenética, una amplia variedad de armas y el gran sentido del humor que caracteriza a esta serie. Por cierto, si eres suscriptor de PlayStation Now vas a poder encontrártelo en su catálogo, ya que se ha incluído en él desde el primer día.

«Shadow warrior 3»

Flying Wild Hog · Devolver Digital

1 de Marzo · PS4, Xbox One y PC

Babylon’s fall

Después de una excelente colaboración entre PlatinumGames y Square Enix como fue la de «Nier: Automata», llega «Babylon’s fall», un videojuego anunciado en 2018 y que llega tras cuatro años del más absoluto silencio. Se trata, como bien indica su título, de la historia de la caída de Babilonia contada a partir de la narrativa y estética que ya caracterizan al estudio japonés.

El protagonista ha sido capturado y convertido en esclavo por el imperio, que le ha implementado un dispositivo parasitario llamado Gideon coffin en la espalda. Esto le permite convertise en un centinela con increíbles poderes que le permitirán luchar para recuperar los tesoros de Zigurat. Este artefacto te permite controlar distintas armas espirituales para construir las características de tu propio personaje, ya sean defensivas -con escudos y ataques a distancia- u ofensivas -basadas en el ataque puro-. Además, contamos con la posibilidad de llevar hasta cuatro armas encima, dos que controlamos con las manos y dos que invocaremos gracias al dispositivo, que cuenta con su propia barra de ataque y que sirve para sacarle partido a nuestros poderes.

El aprendizaje durante las primeras horas de juego es clave para sacar todo el partido a las mejores herramientas del juego, ya que llevar cuatro armas encima te dotará de cierta versatilidad, pero tienes que encontrar la manera de dar con una combinación con la que te sientas realmente cómodo para poder progresar con tu personaje. Sin embargo, existen varios problemas de base y uno de ellos que es la desagradable sensación de repetición que nos encontramos al toparnos con cada uno de los escenarios o enemigos, ofreciéndonos como resultado una visión global de que hay poca variedad en el juego. Eso sí, las batallas contra jefes finales en los que la cooperación con otros jugadores son muy efectivas.Eso sí, las batallas contra jefes finales en los que la cooperación con otros jugadores son muy efectivas.

No hace falta avanzar mucho para darse cuenta de que PlatinumGames ha tomado algunas decisiones erróneas en este título, algo comprensible por otra parte tendiendo en cuenta que se trata de su primera incursión en un juego como servicio. Sin embargo hay cosas que no pueden pasarse por alto, como el hecho de que a la ya tibia recepción del título se hayan añadido demasiados contenidos de pago extra desde el primer día, algo que ya da a entender la clara intencionalidad de «Babylon’s fall».

Lo cierto es que le queda un largo camino que recorrer y mucho en lo que mejorar, porque tampoco brilla demasiado ni en lo visual ni en su apartado sonoro, emborronando la experiencia de aquellos aspectos en los que sí ha acertado. Otro de sus grandes errores es no haberse localizado siquiera a nuestro idioma, ni en las voces ni en los textos, por lo que la visión global del juego se queda en algo que parece que está a medio acabar. Esto no quiere decir que se haya echado todo a perder, porque al igual que otros títulos en su lanzamiento, aún hay tiempo de maniobra para corregir todo eso que se ha quedado a medias. Queda mucho trabajo por delante, pero aún no se puede decir que haya que tirar la toalla.

La base de «Babylon’s fall» es interesante y con una buena tanda de acertadas decisiones acabará convirtiéndose en una propuesta más deseable. Estamos seguros de que ya existe una buena cantidad de material de camino para este año -así lo marca su hoja de ruta-, pero es momento de escuchar a la pequeña comunidad que ha podido probar las primeras horas de juego para acabar de redondear esta propuesta que se ha quedado a medias. Se trata de uno de esos estrenos un tanto decepcionantes, ya que esperábamos mucho más de él (y sobre todo algo mejor), pero se puede llegar a cambiar esa impresión inicial si se trabaja duro en ajustar ciertos aspectos importantes.

«Babylon’s fall»

PlatinumGames · Square Enix y Koch Media

3 de Marzo · PS5, PS4 y PC

Halo: Graphic novel

Hoy es un gran día para todos los fans de «Halo» y lo es porque hace tan solo unos días nos llegaba «Halo: Graphic novel», las historias que introdujeron la franquicia estrella de Xbox en el mundo de los cómics. Estás páginas fueron publicadas por primera vez hace dieciséis años y ahora las recibimos en forma de tomo reuniendo cuatro historias clásicas que amplían la profunda tradición de su universo. Uno que inició su camino en 2001 cuando Bungie y Microsoft decidieron unir sus fuerzas para lanzar un videojuego que acabaría alcanzando un tumultuoso éxito.

Respaldados por su nuevo público, se plantearon su expansión desde el videojuego a otros medios gracias a gente como Lorraine McLees, diseñadora y amante del mundo del cómic, que se puso en contacto con Marvel Comics, que fue capaz de reunir a una plantilla de talentos de primera fila como son Simon Bisley o el legendario Jean Giraud «Moebius». Juntos firmaron «Halo: Graphic novel», esta novela gráfica que vale por sí misma y que gustará tanto a los aficionados al videojuego como a los de los cómics.

Publicada por primera vez en 2006, nos traslada a un futuro distante en que los seres humanos se enfrentan a una confederación de diversas razas alienígenas conocida como Covenant. Sus cuatro relatos -cada uno de los cuales corre a cargo de un equipo creativo distinto- se dedica a explorar los diferentes aspectos del mundo de «Halo». Son historias autónomas, intensas y conclusivas, que invitan al lucimiento de sus autores y al disfrute de los lectores: «El último viaje de la Infinite Succor» cuenta el abordaje de una nave de los Covenant por una colonia de parásitos, «Prueba de armaduras» gira en torno a los test de prueba del exoesqueleto de los soldados Spartans, «Cuarentena rota» tiene la peculiaridad de ser una historieta muda y «Segundo amanecer sobre Mombasa» pone rostro humano al conflicto en que se funda «Halo», mostrando los desastres de la guerra a pie de calle.

El resultado es el de un cómic extraordinario que te dejará con ganas de más y que también incluye una galería de veinticinco páginas con ilustraciones de «Halo» a manos de algunos de los mejores artistas que jamás han manejado el lápiz y el papel. El tomo se presenta en formato cartoné, con un tamaño de 17 x 26 centímetros y 128 páginas a todo color, ideal para retomar los inicios de la saga después de echar una partidita a su más reciente entrega, «Halo: Infinite».

«Halo: Graphic novel»

Norma Editorial

18 de Febrero

The witcher: El lamento de la bruja

Las aclamadas aventuras del legendario brujo Geralt de Rivia ya hace años que traspasaron el papel para convertirse en videojuego para posteriormente regresar a él en forma de cómic. Y es Norma Editorial la que se está encargando de traernos todos los tomos a nuestro país. Hoy recibimos el sexto, «El lamento de la bruja», una historia en la que se ponen a prueba las convicciones de nuestro protagonista, que prosigue su peregrinaje por la esfera del cómic mientras amplía el universo literario creado por el escritor Andrzej Sapkowski. El fuego se eleva hacia el cielo cuando una bruja arde en la hoguera. Mientras, Geralt busca su siguiente trabajo, aparecen ante él imágenes perturbadoras de la fatídica persecución, tratándose de una advertencia ominosa. Cuando se da por hecho que la hija de un adinerado señor de la región de Neisse ha sido raptada, pronto descubre que la suya dista de ser una misión de rescate, ya que hay algo le atormenta, que procede de su interior y de lo que no puede escapar. Unas brujas se la llevaron a las montañas del Cernícalo, donde reside desde hace algún tiempo. Parece una misión cualquiera pero pronto descubrirá que las cosas no son tan fáciles como parecen y que quizá no haya una recompensa suficiente para pagar sus servicios. Este sexto volumen trae 110 páginas a todo color escritas por el polaco Bartosz Sztybor («The witcher: Recuerdos evanescentes») y dibujadas por la artista cubana Vanesa R. del Rey. Siguiendo la estela de la colección, se presenta en formato cartoné y con un tamaño de 17 x 26 centímetros.

«The witcher: El lamento de la bruja»

Bartosz Sztybor, Vanesa R. del Rey, Jordie Bellaire y Aditya Bidikar · Norma Editorial

18 de Febrero

Guardianes de la noche: La señal del viento

Después de «La flor de la felicidad» y «La mariposa de una sola ala», llega la tercera y última novela que expande el impresionante unverso de «Guardianes de la noche», creado por el mangaka Koyoharu Gotouge. En «La señal del viento» podrás conocer la historia secreta de Sanemi Shinazugawa, además de otras cuatro más relacionadas con sus personajes. Gracias a esta nueva novela -escrita una vez más por Aya Yajima-, nos acercaremos a algunos de los personajes a través de varios relatos cortos que tienen lugar entre los arcos de la serie principal o en el pasado. Eso nos permite conocer sus peculiaridades, partes críticas de su vagaje o alguna peripecia que han vivido y que los identifica especialmente.

En esta ocasión nos acercaremos a una emotiva historia en la que conoceremos la relación de Sanemi Shinazugawa con Masachika Kumeno, uno de sus mejores amigos durante sus primeros años de estancia en el cuerpo de los matademonios, antes de convertirse en el pilar del viento. Ambos aspiraban a convertirse en pilares y estaban decididos a hacerlo juntos… hasta que un día fueron llamados a una misión que les cambió la vida.

Pero este no es el único relato donde un pilar tiene importancia, ya que también podremos leer sobre el reencuentro de Muichirô Tokitô, pilar de la niebla, con Kotetsu y los demás herreros después de lo sucedido en el ataque a la aldea. Además, los herreros son los completos protagonistas en un capítulo centrado en la búsqueda de matrimonio de Hotaru Haganezuka, el orgulloso artesano encargado de forjar las katanas de Tanjirô. Por último, podremos también entender donde se forjó el lazo entre Inosuke y Kanao que pudimos conocer en la recta final de la serie.

Tampoco puede faltar, como manda la tradición, un nuevo episodio del siempre divertido y diferente universo del Instituto Kimetsu en el que los maestros descubrirán los escalofriantes rumores que se están extendiendo en la escuela sobre fantasmas durante la celebración de la llegada de la nueva profesora Kanae Kochô. Este tercer libro, al igual que los dos anteriores, cuenta con 136 páginas presentadas en tapa rústica con solapas y con un tamaño de 14,8 x 21 centímetros. ¡El libro que te faltaba para completar la colección!

«Guardianes de la noche: La señal del viento»

Koyoharu Gotouge y Aya Yajima · Norma Editorial

4 de Febrero

Share and Enjoy !