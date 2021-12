De "El señor de los anillos" a "Super Mario", pasando por "Star wars", "Pokémon" o "Fortnite": Los regalos más codiciados de estas Navidades - gameLover

Abrimos nuestro gameLover Xtra para buscar algunas de las propuestas de entretenimiento más intersantes basadas en los mundos que más nos han hechos disfrutar a lo largo de los últimos años de cara a estas Navidades. Son las grandes franquicias de los videojuegos, la literatura, el cine o la televisión que ahora cobran vida de otra forma para que sigamos disfrutando de ellas a la vez que se convierten en unas excelentes ideas para regalar a quien más aprecias en estas fiestas.

Tierra-Media: Edición coleccionista de 31 discos

Parece mentira, pero el 19 de diciembre de 2021 -es decir, en unos días- se cumplen ya 20 años desde el estreno de la primera de las películas de la trilogía de «El señor de los anillos». Desde entonces hemos disfrutado de dos décadas de epicidad en las que hemos rememorado todas y cada una de las escenas que nos regaló Peter Jackson en estas dos trilogías que regresan una vez más para saciar el espíritu coleccionista de los adeptos a la obra de J.R.R. Tolkien.

Si el año pasado tanto «El señor de los anillos» como «El hobbit» lanzaban todas sus películas en un lujoso formato lata, prepárate porque ahora unen sus fuerzas para descubrir una nueva y lujosa edición especial coleccionista llamada «Tierra-Media» que alberga todas las películas en todos sus formatos y versiones en un único pack formado por 31 discos.

Suena colosal y así es, porque para conmemorar este 20 aniversario del estreno en cines de «El señor de los anillos: La comunidad del anillo», Warner Bros. Home Entertainment ha decidido lanzar el que puede ser el regalo definitivo de la Navidad, ese que te haga quedar como un rey por siempre jamás.

¿Y qué tiene de especial esta edición tan especial? Bueno, pues dejando de lado su contenido -que pasaremos a describir unas líneas más abajo-, nos encontarmos ante una caja transformable con unas medidas de 28,6 x 18 x 7,7 centímetros que pesa 1,85 kilos, para que te hagas a la idea de todo lo que lleva en su interior.

El contenedor, tal y como puedes comprobar en las imágenes, viene en un packaging de formato puzle que se puede abrir y exhibir en múltiples configuraciones gracias los imanes de las solapas de cada sección, que te permitirán que queden unidas a la perfección tal y como tu desees.

Por fuera nos muestra un montaje audiovisual a todo color con algunas de las escenas y los personajes más emblemáticos de las seis películas, creando un precioso mosaico que logrará que te entren ganas de visualizar las 55 horas de vídeo que incluye este pack; y por dentro nos encontramos con una ilustración a carboncillo con otra buena tanda de momentazos épicos dibujados a mano sobre un fondo oscuro y una inscripción élfica de color dorado inspirada en la del anillo del portador.

Pero revisemos su interior, que es donde encontramos su gran valor, porque esta edición especial incluye 31 discos con nuevo contenido extra, además de las versiones cinematográficas y extendidas de las seis películas, tanto en resolución 4K Ultra HD con HDR como en Blu-ray, contando con una nueva remasterización.

La caja está dividida en cuatro secciones, conteniendo cada una dos películas, empezando con la trilogía de «El hobbit» (I, II y III) y después con la de «El señor de los anillos» (IV, V y VI). La última sección de todas incluye una caja de mayor tamaño que alberga los extras que contiene esta edición.

Así que revisemos primero la trilogía de «El hobbit», presentada en tres cajas negras de formato Amaray con paginado simple. Cada una de las películas está identificada por un color distinto y llega acompañada de una cubierta de cartón con un diseño tematizado.

Cada caja contiene cuatro discos, dos para la versión cinematográfica y otros dos versión extendida, cada una de las versiones en formato 4K Ultra HD -que incluye los idiomas en inglés (Dolby Atmos-TrueHD) y en español, italiano y checo (Dolby Digital 5.1), además de sus subtítulos en español, checo, noruego, polaco y sueco)- y Blu-ray -con el inglés (Dolby Atmos-TrueHD) y el español (Dolby Digital 5.1) como únicos idiomas y los subtítulos en español, cantonés, checo, chino, griego, húngaro, rumano, coreano e inglés codificado para sordos)-. Las conoces de sobras, pero te dejo por aquí la sinopsis oficial de cada una de sus entregas:

«El hobbit: Un viaje inesperado» (versión cinematográfica: 169 minutos / versión extendida: 182 minutos)

Sigue al hobbit Bilbo Bolsón , que, junto con el mago Gandalf y trece enanos liderados por Thorin, escudo de roble , es arrastrado hacia una búsqueda épica para reclamar el reino perdido de los enanos, conquistado por el temido dragón Smaug . Su viaje les llevará a través de peligrosas tierras habitadas por trasgos, orcos y mortales wargs. A lo largo del camino, Bilbo no sólo descubre sorprendido su ingenio, sino que también obtiene la posesión de un precioso anillo ligado al destino de toda la Tierra-Media de una forma que no puede imaginar.

El viaje continúa para Bilbo , Gandalf y los trece enanos mientras tratan de recuperar el reino perdido de los enanos de Erebor . A lo largo del camino se encuentran con el cambia pieles Beorn , con las arañas gigantes del bosque negro, los elfos del bosque -liderados por Legolas , Tauriel y el rey Thrandiul – y un misterioso hombre llamado Bard que les lleva de contrabando a la ciudad del lago. Finalmente llegan a la montaña solitaria para enfrentarse al mayor de sus peligros, el dragón Smaug .

En la épica conclusión de la trilogía, Thorin, escudo de roble y los enanos de Erebor han recuperado la gran riqueza de su tierra natal, pero ahora se enfrentan a las consecuencias de haber desatado al terrorífico dragón Smaug sobre la ciudad del lago. Mientras tanto, Sauron, el señor oscuro, ha enviado legiones de orcos para atacar la montaña solitaria y Bilbo Bolsón debe luchar por su vida mientras cinco grandes ejércitos entran en guerra. Mientras la oscuridad converge, las razas de los enanos, elfos y los hombres deben decidir si deben unirse entre ellos para evitar ser destruidos.

La trilogía de «El señor de los anillos» es continuista respecto a la trilogía de «El hobbit», con el mismo diseño, disposposición y características de cajas negras de formato Amaray, pero con seis discos encada una de ellas: Dos para las versiones cinematográficas y otros cuatro para los de la versión extendida, ya que estas últimas llegan divididas en dos discos cada una.

Los discos en formato 4K Ultra HD incluyen los idiomas en inglés (Dolby Atmos-TrueHD) y español (DTS-HD Master Audio 5.1), además de los subtítulos en nuestro idioma, mientras que los que están en formato Blu-ray llegan en español (DTS-HD Master Audio 5.1) e inglés (Dolby Atmos-TrueHD) con los subtítulos en español e inglés codificado para sordos. Estas sus sinopsis oficiales:

«El señor de los anillos: La comunidad del anillo» (versión cinematográfica: 178 minutos / versión extendida: 229 minutos)

Con la ayuda de una valiente comunidad de amigos y aliados, el hobbit Frodo Bolsón se embarca en una peligrosa misión para destruir el legendario anillo único en el monte del destino, para que este y sus poderes mágicos se destruyan y nunca sean poseídos por el malvado señor oscuro. Si Sauron recupera el anillo, la Tierra-Media estará condenada. Es una historia épica del bien contra el mal, la amistad y el sacrificio que te transportará a un mundo más allá de la imaginación.

La comunidad se ha roto, pero la búsqueda para destruir el anillo único continúa. Frodo y Sam deben confiar sus vidas a Gollum si quieren encontrar el camino a Mordor. Mientras el ejército de Saruman se acerca, los miembros que han sobrevivido de la comunidad, se preparan para la batalla junto a las personas y demás criaturas de la Tierra-Media. La guerra del anillo ha comenzado.

La batalla final por la Tierra-Media comienza. Frodo y Sam, guiados por Gollum, continúan su peligrosa misión hacia los fuegos del monte del destino para destruir el anillo único. Aragorn lucha por cumplir su destino, dirigiendo a sus seguidores contra el creciente poder de Sauron para que el portador del anillo pueda completar su misión.

Después de repasar las características técnicas de las películas, es el momento de revisar la caja que contiene en cuarto contendor de este cofre tan especial: La de los extras. Empezando por un espectacular libreto de 64 páginas que contiene todos los bocetos de vestuario, fotografías y notas de producción, también viene acompañada por siete postales artísticas con los lugares emblemáticos de la Tierra-Media (La comarca, Ciudad del lago, Erebor, Anduin, Rohan, las minas Trith y Rivendell), una por película más una genérica de todo el pack.

Además, también incluye un disco Blu-ray con contenido extra exclusivo de esta nueva edición , incluyendo la presentación de la primera película que se produjo en el Festival de Cannes en 2021, además de tres conversaciones especiales -una por película de la trilogía original- en honor al 20 aniversario de la saga cinematográfica. Se trata de una reunión de actores en Alamo Drafthouse con el director Peter Jackson y una selección del elenco de actores –Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Ian McKellan, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Andy Serkis, Liv Tyler y Elijah Wood-. Cada uno de estos especiales tiene una duración de 40, 33 y 30 minutos respectivamente y se presentan con el audio en inglés (Dolby Digital 2.0) y con los subtítulos en español, polaco, coreano, italiano, húngaro, holandés, checo e inglés codificado para sordos.

¿Es la edición definitiva de estas dos grandes trilogías cinematográficas? Sí, pero con matices. Es bien cierto que el proceso de remasterización en 4K es excelente, y es que ha sido supervisado por el mismísimo Peter Jackson, permitiendo un visionado con colores más brillantes, profundos y reales gracias a la inclusión de la tecnología HDR, que permite un espectro de color más amplio para que la experiencia de visualización en casa sea la mejor de todas las ediciones en formato doméstico que se han publicado hasta la fecha.

Que incluya también los discos en formato Blu-ray provoca que esta edición coleccionista se antoje más cara, pero lo que es verdaderamente incomprensible es que se haya dejado los apéndices por el camino, esa gran cantidad de extras que han ido acompañando a las sus ediciones lanzadas durante todos estos últimos años. Seguimos teniendo casi 55 horas de material de visionado, pero los seguidores más adeptos echan de menos todo eso material extra al que ya estábamos acostumbrados. Aún así nos encontramos ante uno de los regalos perfectos de estas Navidades, eso sí, solo apto para los bolsillos más valientes.

«Tierra-Media: Edición coleccionista de 31 discos»

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Fox Home Entertainment

29 de Noviembre · 300 euros

LEGO Super Mario

En gameLover ya conocemos la línea «LEGO Super Mario», una colaboración entre LEGO y Nintendo que cambia la forma en las que los fans de Super Mario interactúan con su universo en el mundo físico, involucrándose en nuevas experiencias de construcción. No se trata de un videojuego ni de un set tradicional basado en estos míticos ladrillos que tanto amamos, es una nueva forma de jugar que permite a los niños experimentar el mundo de juego de Super Mario como nunca antes. Ahora ha llegado el momento de conectar el universo de «LEGO Super Mario», que llegó el año pasado en plena pandemia, con el de LEGO Luigi, que se une a la familia en este 2021 en forma de un nuevo pack inicial.

«Aventuras con Luigi» es el segundo pack inicial de la serie, que nace para complementar al primero, funcionando ambos como puntos de entrada a este mundo de fantasía. Combinándolo con la figura de LEGO Mario, se convierte en un juego interactivo con un nuevo modo para dos jugadores, que a su vez se ve complementado por nuevos sets de expansión como el de la «Fortaleza aérea de Bowser» -que conoceremos unas línea más abajo- y que permiten formar equipo para vivir nuevas aventuras.

Esta inclusión de LEGO Luigi en la serie está pensada para promover las actividades en familia y fomentar aún más el juego social, ya que de esta manera son dos los jugadores que podrán disfrutar del universo de «LEGO Super Mario» al mismo tiempo. Una vez conectadas las figuras a través de Bluetooth los peques podrán jugar en equipo, recoger monedas digitales extra y compartirlas realizando acciones sincronizadas como caminar, dar volteretas y saltar, o trabajar juntos para derrotar a los enemigos, completar desafíos o incluso cambiar el juego y competir entre sí.

Se trata de fomentar la construcción creativa y el tiempo de juego mientras se amplía la experiencia de juego y el universo de «LEGO Super Mario» con aún más sets y personajes nuevos, así como los potenciadores de LEGO Mario, que también pueden aplicarse a la figura interactiva de LEGO Luigi. Ahora, a parte de poder vestir a LEGO Mario como Mario constructor, Mario felino, Mario fuego, Mario helicóptero, Mario polar o Mario tanuki, también dispones de dos nuevos trajes potenciadores para ampliar sus poderes: El de Mario rana y Mario abeja.

Los sets «LEGO Super Mario» ofrecen posibilidades ilimitadas de creatividad mediante la expansión y la reconstrucción, exprimiendo una nueva forma de jugar en el mundo real con emblemáticos personajes Super Mario. Los dos packs iniciales se combinan de infinitas maneras con los sets de expansión y los packs potenciadores para que los fans puedan construir sus propios niveles. Además, las dos figuras dan a los jugadores las expresiones como respuesta y recompensas instantáneas por su creatividad, interactuando a su vez con la app gratuita de «LEGO Super Mario», que contiene instrucciones de construcción, ideas inspiradoras y mucho más, además de servir de nexo con las figuras, para actualizarlas y añadirles nuevas funciones.

La nueva figura interactiva de LEGO Luigi -al igual que la de LEGO Mario– cuenta con un sensor de color, una pantalla LCD que muestra diferentes reacciones instantáneas y un altavoz que reproduce los característicos sonidos del personaje sonidos, así como la mítica música de Super Mario. Ambas se conectan mediante Bluetooth para que dos jugadores puedan jugar en la vida real y ganen monedas digitales de bonificación trabajando en equipo. Este segundo pack inicial cuenta con 280 piezas que se pueden combinar con otros sets de LEGO Super Mario de muchas y divertidas formas, permiendo construir diferentes mundos y pantallas, y supone un regalo ideal para los niños para mayores de 6 años, que lucharán contra enemigos como Bowsy e interactuarán con el Yoshi rosa. «It’s me, Luigi!».

«LEGO Super Mario: Aventuras con Luigi»

LEGO

1 de Agosto · 60 euros

Con esta nueva tanda de productos de LEGO Super Mario también llegan cuatro nuevos sets de expansión, dos nuevos packs potenciadores y diez nuevos packs de personajes. Hoy le echamos un vistazo al más grande de estos cuatro sets, la Fortaleza aérea de Bower, un colosal juguete formado por 1152 piezas que está diseñado para niños de 8 años o más. Este nuevo juego de construcción ofrece a los fans la oportunidad de montar por primera vez un nuevo y emocionante nivel dentro del universo de Mario y Luigi, enfrentándose a la icónica nave voladora de su enemigo más feroz.

Con este set es posible luchar contra los emblemáticos esbirros de Bowser, ya que incluye figuras de Kamek, Tortopo y Goomba, además de podrás enfrentarte a la propia nave que, una vez construida, se puede disfrutar en modo de vuelo o desplegándola en modo recorrido. Los jugadores más pequeños de la casa podrán superar los desafíos que incluye, como la mano robótica de Bowser y un bloque pow que sirve para sacar al Tortopo de su escondrijo. Además, cuentas con la tubería en forma de cañón que sirve para iniciar un nivel de 90 segundos, con el que los peques pueden jugar a solas, formar equipo con un amigo o competir contra sí mismo con sus figura de LEGO Mario o LEGO Luigi, que permiten el juego para dos jugadores.

La diversión está asegurada con este set de expansión con el que los niños pueden construir con ladrillos la Fortaleza aérea de Bowser y crear otro nivel exclusivo del universo «LEGO Super Mario» de sus casas. Gracias a todo el contenido que incluye tendrán más posibilidades de conseguir monedas digitales, porque, aunque es sensacional para jugar a solas, también puedes conectarte a la figura de LEGO Mario o LEGO Luigi de un amigo mediante Bluetooth para pasarlo genial jugando en pareja y ganar más monedas en equipo.

Lo cierto es que, una vez montada, la Fortaleza aérea de Bowser también es ideal para exponer en tus estanterías LEGO, pero lo importante aquí está en su detallado interior. Cuando la utilices en modo recorrido te esperan un montón de desafíos, como la mano robótica de Bowser, a la que podrás derrotar gracias a la a escoba de Kamek; pero es que además también cuentas con un tablón especial para hacer caer el mástil. Este juguete mide aproximadamente 30 centímetros de alto, 19 de anchoo y 35 de largo en su configuración de exposición y se puede desplegar y combinar de muchas maneras con otros sets de «LEGO Super Mario».

Es la ventaja que ofrece el mundo de «LEGO Super Mario», que puede expandirse y reconstruirse una y otra vez para que se convierta en un juego interactivo con un montón de desafíos sin fin. Los sets de expansión son la mejor forma de ampliar el juego de los packs iniciales de LEGO Mario y LEGO Luigi, que cuentan con todos los elementos adecuados para el juego individual, pero a su vez también fomentan el juego dual a través del trabajo en equipo. Junto al set de expansión de la Fortaleza aérea de Bowser, también han llegado otros tres, como son la Torre bamboleante del hermano Sumo jefe , el Mundo aéreo de Lakitu y Derribo de los Reznors, tres aventuras extras que ampliarán la diversión con un montón de posibilidades.

Además, la ahora podrás enfentarte a la tercera oleada de personajes coleccionables, los packs de personajes, que llegan con diez nuevos modelos como son Galoomba, Bob-omb, Crowber, Boo, Amp, Torpedo Ted, Bony Beetle, 1-UP mushroom, Scuttlebug y Swoop. Como puedes comprobar, el universo de LEGO Super Mario sigue ampliándose cada vez más, apoyándose a su vez en su propia su app, que ofrece instrucciones de construcción y consejos creativos, conviertiéndose en una plataforma segura en la que los niños pueden compartir ideas y mucho más.

«LEGO Super Mario: Fortaleza aérea de Bowser»

LEGO

1 de Agosto · 110 euros

Monopoly

Es el juego de mesa más jugado del mundo, ese que triunfa en las reuniones familiares y de amigos, el Monopoly. Se trata de todo un clásico que no puede fallar bajo el árbol de Navidad y que hoy en día se ha adaptado a nuestros tiempos con distíntas versiones: El «Clásico», el «Tramposo», el «Júnior»… ¡incluso tematizados! Porque mira, puedes encontrarte la versión «Cazafantasmas» -que viene muy bien para rememorar las pelis clásicas de los 80, ahora que ha llegado al cine una nueva entrega-, la versión de «La casa de papel» -justo cuando recibimos el final de esta serie de efecto global-, e incluso su versión «Falcon y el soldado de invierno» -inspirada en la nueva serie de Disney+-, entre muchas otras que tratan de seguir captando la atención de las nuevas generaciones de jugadores hacia este veterano juego de mesa.

Porque aunque tú los veas tematimazos siguen siendo, en esencia, el mismo juego de siempre, manteniendo sus divertidas mecánicas mientras añaden nuevas características de tus películas, series o videojuegos favoritos para que sean aún más entretenidos. Que se lo digan a los fans de «El señor de los anillos», que cuentan con su propio Monopoly inspirado en la popular trilogía de películas de la obra de J. R. R. Tolkien. Con esta edición deberás proteger la Tierra-Media de los ejércitos de Mordor mientras recorres el mapa hacia el Monte del destino, porque el jugador que porte el anillo también debe de estar pendiente de la ficha de seguimiento que está situada en el centro del tablero, y si pierde o entrega el anillo deberá regresar a la casilla inicial.

Puedes jugar con los míticos personajes de la trilogía de películas, como Frodo, Gandalf, Sam, Aragorn, Legolas, Gimli, Pippin, Merry o Boromir, mientras compras propiedades de la Tierra-Media para garantizar su protección, ganas dinero cobrando alquileres y controlas el anillo de poder para obtener poderes especiales que se te otorgarán durante tu turno, ¡pero ojo!, porque cuanto más tiempo tengas en posesión el anillo en tu poder, más peligroso se volverá el juego. ¡Si sacas el ojo de Sauron puedes pagar un precio muy alto!

Este es un juego ideal para esos días que toca quedarse en casa y en los que podrás rememorar las dos décadas de vida de las películas de «El señor de los anillos», incluso si eres el pequeño de la casa, porque también está listo para jugar con niños de a partir de 8 años. Se convierte así en una fantástica opción para noches de juego en familia, ya que tienes la posibilidad de albergar partidas de entre 2 y 6 jugadores. Y recuerda, tal y como dijo Galadriel, «incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro».

Monopoly: «El señor de los anillos»

Hasbro Gaming · Hasbro · ≈30 €



Los seguidores de «Star wars» también cuentan con su propia versión del Monopoly, inspirado en el reciente y creciente éxito que está teniendo la serie «The mandalorian», que ha entusiasmado a los fans de la franquicia. Esta edición está tematizada con el personaje al que muchos conococen como baby Yoda, aunque en la serie se hace referencia a él como «el niño» para finalmente acabar llamándole por su verdadero nombre: Grogu. Este carismático personaje fue el protagonista absoluto de las pasadas Navidades en una gran multitud de juguetes para niños -y no tan pequeños- y en estas fiestas también se ha instalado en la parte central del tablero de este Monopoly para acompañarnos en un viaje inolvidable por toda la galaxia.

Tanto el tablero como todas sus piezas están tematizadas con ilustraciones y referencias visuales a la serie y tú misión aquí será la de desplazarte por todas sus casillas mientras realizas transacciones con los objetos de las aventuras de nuestro querido Grogu: Comprar escondites y casas de reunión, así como seguir las acciones que te indicaran las tarjetas Cámtono y los discos de recompensa. Mientras recorres el tablero, que muestra lugares icónicos y objetos que todos los seguidores de «The Mandalorian» reconocerán con facilidad -como la taza de caldo, la rana, el rastreador de bolsillo o la cabina y el portaequipaje de la Razor Crest, la nave del conocido mandaloriano Din Djarin-, te irás moviendo por él con el token del niño en diferentes poses: Comiendo una rana, usando la fuerza, bebiendo de una taza de caldo o sentado en su pequeño vehículo flotante. El último jugador que quede después de que todos los demás estén en bancarrota es el que ganará el juego.

Una vez más, hay que recordar que es un juego de mesa ideal para toda la familia, en el que los niños de 8 años en adelante -que los verdaderos admiradores de baby Yoda– también podrán jugar sin problema, siendo este un auténtico regalo para los más fans de «Star wars» y una gran pieza para coleccionistas, que podrán conocer una de las muchas versiones del cásico juego Monopoly. Como diría cualquier mandaloriano, «este es el camino».

Monopoly: «Star wars: The mandalorian»

Hasbro Gaming · Hasbro · ≈30 €

La última de la ediciones del Monopoly que presentamos hoy está destinada a los auténticos jugadores de videojuegos, ya que está inspirado en la popular franquicia «Fortnite» que tanto éxito está teniendo, sobre todo, entre los jugadores más jóvenes. Aquí no se trata de las propiedades de los jugadores, sino de cuánto tiempo pueden sobrevivir, por eso en esta emocionante edición inspirada en el popular videojuego, tienes que recorrer el tablero mientras te apoderan de distintas localizaciones (las clásicas propiedades), luchas contra tus oponentes mientras ganas puntos de vida (en lugar del típico dinero Monopoly) y evitas la tormenta para sobrevivir. El último jugador que queda en pie gana, como si de un battle royale se tratara.

El juego incluye 27 tarjetas con base de los personajes de «Fortnite» que los jugadores pueden utilizar junto a los elementos de las cajas botín y el dado de jugar y luchar contra sus adversarios. Diviértete y crea una gran fortuna con esta edición que se convierte en el regalo ideal para los niños de 13 años en adelante, que tanto valoran el videojuego y se incian de esta manera en el clásico juego Monopoly. Es una emocionante, original y divertida forma de jugar con unas mecánicas que han sido modificadas para que los peques le pongan toda su atención al juego.

El juego, su diseño y los componentes del tablero incluyen elementos inspirados en el videojuego «Fortnite», así como las tarjetas de lugares y las cajas botín, que te ayudarán a obtener los puntos de vida necesarios para convertirte en el rey de la partida mientras construyes muros y dañas a sus oponentes. Eso sí, cada jugador que pasa por la salida desata la tormenta, así que evítala siempre que puedas o perderás tus puntos de vida. Lo que haga falta por conseguir quedar en pie.

Monopoly: «Fortnite»

Hasbro Gaming · Hasbro · ≈30 €

Game & watch: The legend of Zelda

Menudo alegrón nos dio Nintendo el año pasado con el regreso de las mini consolas Game & watch. La de «Super Mario bros.» fue la primera de -esperemos- una larga serie de homenajes que la compañía nipona le está haciendo a sus juegos más emblemáticos. Ahora es el turno del modelo de «The legend of Zelda», que llega para celebrar el 35 aniversario de la serie y que incluye tres de sus videojuegos clásicos, un minijuego, un reloj digital y un cronómetro.

Esta nueva Game & watch de «The legend of Zelda» de estilo retro está llena de detalles legendarios y todo el poder de salvar Hyrule una y otra vez. Descubre o rememora tres míticos títulos de la franquicia -el primero, el segundo y el cuarto- mientras disfrutas de ellos a la antigua usanza con esta estilosa portátil. Se trata de tres juegos imprescindibles de la serie, ya que podrás conocer Hyrule con el juego original de 1987 con el que comenzó todo, The legend of Zelda» y explorar mazmorras mientras recorres el inmenso mundo de su secuela con «Zelda II: The adventure of Link» (1988). Ambos corresponden a los dos primeros juegos de la saga en sus versiones de sobremesa para la consola Nintendo Entertainment System.

También podrás volver a despertar al pez del viento en la entrega original de «The legend of Zelda: Link’s awakening», la primera entrega portátil de la franquicia, que llegaba a Game Boy en 1993; y acaba con la plaga de topos mientras les aporreas en esta versión especial de «Vermin», el clásico de 1980 que ahora está protagonizado por Link. Todos los juegos que incluye esta Game & watch están disponibles en inglés y japonés, y además, «Link’s awakening» también incluye francés y alemán.

Como buena consola Game & watch que es, también incluye un reloj digital y un cronómetro. Puedes interactuar con ambos mientras observas cómo Link explora Hyrule y derrota a sus enemigos en este reloj inspirado en «The legend of Zelda», pero es que también puedes pasar a la acción con él en cualquier momento. El cronómetro, en cambio, muestra escenas de lucha de «Zelda II: The adventure of Link» y cuando lo pongas en marcha tendrás que intentar derrotar al mayor número de enemigos posible. ¿Quién dijo que esperar era aburrido?

Además, esta nueva edición de Game & watch llega con un packaging especial de exposición para que puedas presumir de la consola con una caja de cartón negra y un sobrio diseño en el que puedes ver el símbolo de la trifuerza en dorado. En cuanto a su contenido, la caja incluye la consola y un cable USB de tipo C para que puedas cargar la batería interna de la consola, que llega con un renovado diseño de color verde y dorado que siempre nos recordará a las clásicas Game & watch originales que Nintendo lanzó en Japón a principios de los 80.

La consola, obviamente, está creada para los coleccionistas más nostálgicos, así que esta es una muy buena oportunidad de alegrarle la vida a ese ser querido que tiene una especial debilidad por la saga que tantas alegrías nos ha dado. Si estás pensando en hacerte con una, yo te recomiendo que lo hagas a través de SoloPixel.es, tu tienda retro de confianza donde también podrás encontrar otros regalos originales de The legend of Zelda, así como de otras franquicias de videojuegos como Super Mario, Sonic the hedgehog, Minecraft, Pacman, Tetris e incluso PlayStation. Son muy rápidos en los envíos y el soporte humano que hay detrás es excepcional. ¡A por la tuya!

Game & watch: «The legend of Zelda»

Nintendo

12 de Noviembre · 50 euros

